Έκπτωση έως 69% για Rallly

Αναπτύξτε το Rallly με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Self-hosted εργαλείο προγραμματισμού για συλλογική επιλογή της καλύτερης ημερομηνίας και ώρας μεταξύ ομάδων, ομάδων εργασίας και ζωνών ώρας.

Ξεκινήστε την εφαρμογή σας άμεσα
Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το Rallly με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Rallly

Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Rallly

Το Rallly είναι ένα φιλικό προς την ιδιωτικότητα, ανοιχτού κώδικα εργαλείο προγραμματισμού και ομαδικών δημοσκοπήσεων, σχεδιασμένο να αντικαταστήσει το Doodle και παρόμοιες εφαρμογές SaaS. Οι διοργανωτές δημιουργούν μια δημοσκόπηση με προτεινόμενες επιλογές ημερομηνίας/ώρας, μοιράζονται έναν σύνδεσμο και οι συμμετέχοντες επιλέγουν ποιες διαθέσιμες ώρες τους βολεύουν — δεν απαιτείται λογαριασμός για τους συμμετέχοντες. Ο πίνακας ελέγχου του διοργανωτή στη συνέχεια επισημαίνει τις πιο δημοφιλείς διαθέσιμες ώρες, διευκολύνοντας την επιβεβαίωση της τελικής ώρας.

Η αυτο-φιλοξενία του Rallly στον VPS σας διατηρεί τα email των συμμετεχόντων, τα δεδομένα απαντήσεων και τα θέματα συναντήσεων σε υποδομή που ελέγχετε, αντί για μια υπηρεσία προγραμματισμού τρίτου μέρους. Η πλατφόρμα υποστηρίζει πολλαπλές ζώνες ώρας, κλειδωμένες επιλογές, προσαρμοσμένη επωνυμία και έλεγχο ταυτότητας με email magic-link για τους διοργανωτές, και ολόκληρη η στοίβα λειτουργεί σε ένα ενιαίο Next.js container συν PostgreSQL — αρκετά μικρό για προσωπική χρήση, αρκετά στιβαρό για μια μικρή ομάδα ή σύλλογο.

Ξεκινήστε
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Rallly

Ομαδικές δημοσκοπήσεις ημερομηνιών

Προτείνετε πολλαπλές επιλογές ημερομηνίας και ώρας, συλλέξτε τη διαθεσιμότητα από τους καλεσμένους και αναδείξτε την καλύτερη διαθέσιμη ώρα - δημοσκοπήσεις τύπου Doodle χωρίς χρεώσεις ανά δημοσκόπηση.

Ευαίσθητο στη ζώνη ώρας

Εμφανίζεται κάθε επιλογή στην τοπική ζώνη ώρας κάθε συμμετέχοντα αυτόματα, ώστε οι κατανεμημένες ομάδες να επιλέγουν ώρες χωρίς νοητικούς υπολογισμούς.

Απαντήσεις χωρίς λογαριασμό

Οι προσκεκλημένοι ψηφίζουν με ένα όνομα και προαιρετικό email - χωρίς εγγραφή, χωρίς κωδικό πρόσβασης, χωρίς τριβή - ενώ οι διοργανωτές διατηρούν λογαριασμούς για τη διαχείριση των δημοσκοπήσεων.

Σύνδεση με Magic-link

Οι διοργανωτές συνδέονται μέσω magic links που αποστέλλονται με email αντί για κωδικούς πρόσβασης, διατηρώντας μικρό το πεδίο των διαπιστευτηρίων χωρίς να θυσιάζεται η ευκολία.

Κλειδωμένες και κρυφές επιλογές

Κλειδώστε μια επιλεγμένη επιλογή για να παγώσετε τις απαντήσεις, ή αποκρύψτε επιλογές αφού κλείσει η ψηφοφορία — χρήσιμο για την επιβεβαίωση της τελικής επιλογής χωρίς περαιτέρω αλλαγές.

Προσαρμοσμένη επωνυμία

Ορίστε το όνομα site, το λογότυπο και το θέμα σας, ώστε οι δημοσκοπήσεις να μοιάζουν με μέρος του οργανισμού σας αντί για μια γενική σελίδα προορισμού SaaS.

Γιατί να τρέξω Rallly στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀

Noel
Noel

Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.

Omkar
Omkar

Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.

Sylvain
Sylvain

Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.

Herriman
Herriman

Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.

Martin K
Martin K

Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

Δοκιμάστε το χωρίς κίνδυνο με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών. Δείτε την πολιτική επιστροφής χρημάτων για λεπτομέρειες.

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