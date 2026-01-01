Το Rallly είναι ένα φιλικό προς την ιδιωτικότητα, ανοιχτού κώδικα εργαλείο προγραμματισμού και ομαδικών δημοσκοπήσεων, σχεδιασμένο να αντικαταστήσει το Doodle και παρόμοιες εφαρμογές SaaS. Οι διοργανωτές δημιουργούν μια δημοσκόπηση με προτεινόμενες επιλογές ημερομηνίας/ώρας, μοιράζονται έναν σύνδεσμο και οι συμμετέχοντες επιλέγουν ποιες διαθέσιμες ώρες τους βολεύουν — δεν απαιτείται λογαριασμός για τους συμμετέχοντες. Ο πίνακας ελέγχου του διοργανωτή στη συνέχεια επισημαίνει τις πιο δημοφιλείς διαθέσιμες ώρες, διευκολύνοντας την επιβεβαίωση της τελικής ώρας.

Η αυτο-φιλοξενία του Rallly στον VPS σας διατηρεί τα email των συμμετεχόντων, τα δεδομένα απαντήσεων και τα θέματα συναντήσεων σε υποδομή που ελέγχετε, αντί για μια υπηρεσία προγραμματισμού τρίτου μέρους. Η πλατφόρμα υποστηρίζει πολλαπλές ζώνες ώρας, κλειδωμένες επιλογές, προσαρμοσμένη επωνυμία και έλεγχο ταυτότητας με email magic-link για τους διοργανωτές, και ολόκληρη η στοίβα λειτουργεί σε ένα ενιαίο Next.js container συν PostgreSQL — αρκετά μικρό για προσωπική χρήση, αρκετά στιβαρό για μια μικρή ομάδα ή σύλλογο.