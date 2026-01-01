Αναπτύξτε το Rallly με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Self-hosted εργαλείο προγραμματισμού για συλλογική επιλογή της καλύτερης ημερομηνίας και ώρας μεταξύ ομάδων, ομάδων εργασίας και ζωνών ώρας.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Rallly
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Rallly
Το Rallly είναι ένα φιλικό προς την ιδιωτικότητα, ανοιχτού κώδικα εργαλείο προγραμματισμού και ομαδικών δημοσκοπήσεων, σχεδιασμένο να αντικαταστήσει το Doodle και παρόμοιες εφαρμογές SaaS. Οι διοργανωτές δημιουργούν μια δημοσκόπηση με προτεινόμενες επιλογές ημερομηνίας/ώρας, μοιράζονται έναν σύνδεσμο και οι συμμετέχοντες επιλέγουν ποιες διαθέσιμες ώρες τους βολεύουν — δεν απαιτείται λογαριασμός για τους συμμετέχοντες. Ο πίνακας ελέγχου του διοργανωτή στη συνέχεια επισημαίνει τις πιο δημοφιλείς διαθέσιμες ώρες, διευκολύνοντας την επιβεβαίωση της τελικής ώρας.
Η αυτο-φιλοξενία του Rallly στον VPS σας διατηρεί τα email των συμμετεχόντων, τα δεδομένα απαντήσεων και τα θέματα συναντήσεων σε υποδομή που ελέγχετε, αντί για μια υπηρεσία προγραμματισμού τρίτου μέρους. Η πλατφόρμα υποστηρίζει πολλαπλές ζώνες ώρας, κλειδωμένες επιλογές, προσαρμοσμένη επωνυμία και έλεγχο ταυτότητας με email magic-link για τους διοργανωτές, και ολόκληρη η στοίβα λειτουργεί σε ένα ενιαίο Next.js container συν PostgreSQL — αρκετά μικρό για προσωπική χρήση, αρκετά στιβαρό για μια μικρή ομάδα ή σύλλογο.
Βασικά χαρακτηριστικά του Rallly
Ομαδικές δημοσκοπήσεις ημερομηνιών
Προτείνετε πολλαπλές επιλογές ημερομηνίας και ώρας, συλλέξτε τη διαθεσιμότητα από τους καλεσμένους και αναδείξτε την καλύτερη διαθέσιμη ώρα - δημοσκοπήσεις τύπου Doodle χωρίς χρεώσεις ανά δημοσκόπηση.
Ευαίσθητο στη ζώνη ώρας
Εμφανίζεται κάθε επιλογή στην τοπική ζώνη ώρας κάθε συμμετέχοντα αυτόματα, ώστε οι κατανεμημένες ομάδες να επιλέγουν ώρες χωρίς νοητικούς υπολογισμούς.
Απαντήσεις χωρίς λογαριασμό
Οι προσκεκλημένοι ψηφίζουν με ένα όνομα και προαιρετικό email - χωρίς εγγραφή, χωρίς κωδικό πρόσβασης, χωρίς τριβή - ενώ οι διοργανωτές διατηρούν λογαριασμούς για τη διαχείριση των δημοσκοπήσεων.
Σύνδεση με Magic-link
Οι διοργανωτές συνδέονται μέσω magic links που αποστέλλονται με email αντί για κωδικούς πρόσβασης, διατηρώντας μικρό το πεδίο των διαπιστευτηρίων χωρίς να θυσιάζεται η ευκολία.
Κλειδωμένες και κρυφές επιλογές
Κλειδώστε μια επιλεγμένη επιλογή για να παγώσετε τις απαντήσεις, ή αποκρύψτε επιλογές αφού κλείσει η ψηφοφορία — χρήσιμο για την επιβεβαίωση της τελικής επιλογής χωρίς περαιτέρω αλλαγές.
Προσαρμοσμένη επωνυμία
Ορίστε το όνομα site, το λογότυπο και το θέμα σας, ώστε οι δημοσκοπήσεις να μοιάζουν με μέρος του οργανισμού σας αντί για μια γενική σελίδα προορισμού SaaS.
Γιατί να τρέξω Rallly στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.