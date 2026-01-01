Το Coai (Chat Nio) είναι μια πλατφόρμα συγκέντρωσης AI ανοιχτού κώδικα που φέρνει τους OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen και 20+ άλλους παρόχους γλωσσικών μοντέλων πίσω από ένα ενιαίο φιλοξενούμενο περιβάλλον. Ξεπερνά ένα απλό chat UI προσθέτοντας επίπεδα συνδρομής, όρια token ανά χρήστη, έκδοση κλειδιών API και χρέωση χρήσης — καθιστώντας το πρακτικό για ομάδες που χρειάζονται να προσφέρουν ελεγχόμενη πρόσβαση σε LLM σε πολλούς χρήστες χωρίς να εκθέτουν τα κλειδιά των παρόχων ανάντη.

Η αυτο-φιλοξενία του Coai στο δικό σας VPS σάς δίνει πλήρη έλεγχο για το ποια μοντέλα είναι διαθέσιμα, πόσο μπορεί να καταναλώσει κάθε επίπεδο χρήστη και πώς διαμορφώνεται το συνολικό σας κόστος API — χωρίς να πληρώνετε τέλη ανά θέση σε μια διαχειριζόμενη υπηρεσία συγκέντρωσης.