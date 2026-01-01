Αναπτύξτε το Coai με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα συγκέντρωσης AI που ενοποιεί OpenAI, Claude, Gemini και 20+ παρόχους, με διαχείριση πολλαπλών χρηστών και όρια χρήσης.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Coai
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Coai
Το Coai (Chat Nio) είναι μια πλατφόρμα συγκέντρωσης AI ανοιχτού κώδικα που φέρνει τους OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen και 20+ άλλους παρόχους γλωσσικών μοντέλων πίσω από ένα ενιαίο φιλοξενούμενο περιβάλλον. Ξεπερνά ένα απλό chat UI προσθέτοντας επίπεδα συνδρομής, όρια token ανά χρήστη, έκδοση κλειδιών API και χρέωση χρήσης — καθιστώντας το πρακτικό για ομάδες που χρειάζονται να προσφέρουν ελεγχόμενη πρόσβαση σε LLM σε πολλούς χρήστες χωρίς να εκθέτουν τα κλειδιά των παρόχων ανάντη.
Η αυτο-φιλοξενία του Coai στο δικό σας VPS σάς δίνει πλήρη έλεγχο για το ποια μοντέλα είναι διαθέσιμα, πόσο μπορεί να καταναλώσει κάθε επίπεδο χρήστη και πώς διαμορφώνεται το συνολικό σας κόστος API — χωρίς να πληρώνετε τέλη ανά θέση σε μια διαχειριζόμενη υπηρεσία συγκέντρωσης.
Βασικά χαρακτηριστικά του Coai
Συγκέντρωση πολλαπλών παρόχων
Συνδέστε τα OpenAI, Claude, Gemini, Azure, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen, και 20+ παρόχους μέσω μίας πλατφόρμας και αφήστε τους χρήστες να εναλλάσσονται μεταξύ τους από μία ενιαία διεπαφή.
Επίπεδα συνδρομής χρήστη
Καθορίστε δωρεάν και επί πληρωμή πλάνα συνδρομής με όρια χρήσης token ανά βαθμίδα, ελέγχοντας πόσο μπορεί να καταναλώσει κάθε ομάδα χρηστών σε όλους τους διαμορφωμένους παρόχους.
Έκδοση κλειδιού API
Εκδώστε κλειδιά API στους χρήστες σας ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε διαμορφωμένα μοντέλα προγραμματιστικά - χωρίς ποτέ να εκθέτετε τα διαπιστευτήρια του παρόχου σας upstream.
Παρακολούθηση χρήσης και χρεώσεων
Παρακολουθήστε την κατανάλωση tokens ανά χρήστη και το εκτιμώμενο κόστος σε πραγματικό χρόνο, με διαμορφώσιμα όρια για την αποτροπή απρόβλεπτων υπερβάσεων προϋπολογισμού.
Αγορά μοντέλων
Οι χρήστες ανακαλύπτουν και επιλέγουν από όλους τους διαμορφωμένους παρόχους μέσω ενός ενσωματωμένου επιλογέα μοντέλων, με υποστήριξη για κλήση λειτουργιών και δημιουργία εικόνων όπου είναι διαθέσιμη.
Γιατί να τρέχω Coai στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.