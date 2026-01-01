Αναπτύξτε το Organizr με εγκατάσταση ενός κλικ.
HTPC και homelab οργανωτής υπηρεσιών που φορτώνει όλες τις self-hosted καρτέλες σας σε ένα ενιαίο web interface.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Organizr
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Organizr
Το Organizr είναι ένα dashboard υπηρεσιών self-hosted που αντικαθιστά δεκάδες σελιδοδείκτες προγραμμάτων περιήγησης με ένα ενιαίο interface βασισμένο σε καρτέλες. Αντί να εναλλάσσεστε μεταξύ πολλαπλών καρτελών προγράμματος περιήγησης για να διαχειρίζεστε τις υπηρεσίες Sonarr, Radarr, Plex και άλλες homelab υπηρεσίες, το Organizr τις φορτώνει όλες ως iFrame καρτέλες μέσα σε μία ιστοσελίδα — με ενσωματωμένους λογαριασμούς χρηστών, ελέγχους πρόσβασης και περιορισμούς επισκεπτών.
Με υποστήριξη για Plex, Emby και LDAP authentication, απεριόριστες ομάδες χρηστών, και Nginx auth_request integration, το Organizr ξεπερνά μια απλή σελίδα συνδέσμων. Λειτουργεί ως ένα ελαφρύ access layer για ολόκληρο το self-hosted stack σας, επιτρέποντάς σας να παραχωρείτε σε συγκεκριμένους χρήστες ή επισκέπτες πρόσβαση μόνο στις καρτέλες που επιλέγετε.
Βασικά χαρακτηριστικά του Organizr
Διεπαφή βασισμένη σε καρτέλες
Φορτώστε οποιαδήποτε υπηρεσία self-hosted ως καρτέλα iFrame, δίνοντάς σας μία ενιαία σελίδα για να διαχειρίζεστε ολόκληρο το homelab σας χωρίς να αλλάζετε καρτέλες browser.
Ομάδες χρηστών και έλεγχος πρόσβασης
Δημιουργήστε απεριόριστες ομάδες χρηστών και ελέγξτε ποιες καρτέλες μπορεί να δει κάθε ομάδα - συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης επισκέπτη μόνο για ανάγνωση για κοινόχρηστες υπηρεσίες.
Multi-Auth υποστήριξη
Πιστοποιήστε τους χρήστες με διαπιστευτήρια Plex, Emby, LDAP ή sFTP εκτός από τους τοπικούς λογαριασμούς Organizr.
Ενσωμάτωση Nginx Auth
Χρησιμοποιήστε το Organizr ως auth_request provider για τον Nginx, προσθέτοντας προστασία σύνδεσης τύπου SSO σε υπηρεσίες που δεν διαθέτουν ενσωματωμένο έλεγχο ταυτότητας.
Προσαρμόσιμα θέματα
Ο πλήρης έλεγχος της χρωματικής παλέτας σάς επιτρέπει να εξατομικεύσετε το Organizr ώστε να ταιριάζει με το branding σας ή την προτιμώμενη σκούρα/ανοιχτή αισθητική σας.
Fail2ban Υποστήριξη
Η εγγενής ενσωμάτωση του Fail2ban προστατεύει την είσοδό σας στο Organizr από επιθέσεις brute-force με αυτόματο αποκλεισμό IP.
Γιατί να τρέξω Organizr στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.