Το Organizr είναι ένα dashboard υπηρεσιών self-hosted που αντικαθιστά δεκάδες σελιδοδείκτες προγραμμάτων περιήγησης με ένα ενιαίο interface βασισμένο σε καρτέλες. Αντί να εναλλάσσεστε μεταξύ πολλαπλών καρτελών προγράμματος περιήγησης για να διαχειρίζεστε τις υπηρεσίες Sonarr, Radarr, Plex και άλλες homelab υπηρεσίες, το Organizr τις φορτώνει όλες ως iFrame καρτέλες μέσα σε μία ιστοσελίδα — με ενσωματωμένους λογαριασμούς χρηστών, ελέγχους πρόσβασης και περιορισμούς επισκεπτών.

Με υποστήριξη για Plex, Emby και LDAP authentication, απεριόριστες ομάδες χρηστών, και Nginx auth_request integration, το Organizr ξεπερνά μια απλή σελίδα συνδέσμων. Λειτουργεί ως ένα ελαφρύ access layer για ολόκληρο το self-hosted stack σας, επιτρέποντάς σας να παραχωρείτε σε συγκεκριμένους χρήστες ή επισκέπτες πρόσβαση μόνο στις καρτέλες που επιλέγετε.