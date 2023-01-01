Aplicație pentru gestionarea codurilor de autentificare cu doi factori, cu autogăzduire, pentru web și mobilImplementează
Proxy de rutare AI API cu optimizare a token-urilor pentru 40+ furnizori LLMImplementează
Ackee este un instrument de analiză Node.js cu auto-găzduire, axată pe confidențialitate, pentru urmărirea site-urilor webImplementează
Automatizare open-source a fluxurilor de lucru, fără cod, cu peste 200 de integrări de aplicațiiImplementează
Aplicație de finanțe personale axată pe confidențialitate, cu bugetare pe plicuriImplementează
Interfață completă de gestionare a bazelor de date care suportă peste 11 sisteme de baze de dateImplementează
Instrument de urmărire a călătoriilor și planificator de excursii cu auto-găzduire și hărți interactiveImplementează
Spațiu de lucru all-in-one care combină documente, tablouri albe și baze de date cu AIImplementează
Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memoryImplementează
Platformă LLMOps cu sursă deschisă pentru prompturi, evaluare și observabilitate LLMImplementează
Memorie persistentă pentru agenți de codare AI cu căutare hibridă vectorială BM25 și graficăImplementează
Redă în flux biblioteci muzicale personale printr-un server API compatibil cu SubsonicImplementează
Jurnal personal de zbor cu hartă interactivă, statistici și suport multi-utilizatorImplementează
Agent AI de marketing de conținut open-source pentru publicare multi-platformă și monetizareImplementează
Free open-source accounting software for small businesses and freelancersImplementează
Platformă open-source de administrare a alertelor pentru consolidarea alertelor de monitorizareImplementează
Bază de cunoștințe auto-găzduită cu Markdown extins și permisiuni per documentImplementează
Server de listă de fișiere și WebDAV cu auto-găzduire, cu suport pentru peste 30 de backend-uri de stocareImplementează
Interfață web pentru descărcarea videoclipurilor de pe YouTube și alte site-uriImplementează
Ampache este o aplicație web de streaming audio/video și un manager mediaImplementează
Wiki ușor, auto-găzduit, cu pagini gestionate de Git și editare MarkdownImplementează
AnonUpload este o aplicație securizată de partajare anonimă de fișiere, fără cerințe de bază de dateImplementează
Aplicație AI completă pentru RAG, agenți și chatboți cu orice furnizor LLMImplementează
Platformă open-source Q&A pentru partajare de cunoștințe în echipă și construirea comunitățiiImplementează
Platformă open-source de metrici DORA și funcții de analiză pentru echipa de inginerieImplementează
Gateway de desktop la distanță bazat pe web, fără client, pentru RDP, VNC, SSH și TelnetImplementează
Platformă de căutare open-source pentru întreprinderi construită pe Apache LuceneImplementează
Apache Superset este o platformă modernă de explorare și vizualizare a datelor pentru BIImplementează
AppFlowy este un spațiu de lucru open-source, bazat pe AI și o alternativă la Notion.Implementează
REST API ușor pentru trimiterea notificărilor push către peste 120 de serviciiImplementează
Platformă open-source low-code pentru crearea de instrumente și aplicații interneImplementează
Analiză SDK cu accent pe confidențialitate pentru aplicații mobile, desktop și webImplementează
Bază de date nativă multi-model pentru grafuri, documente și date cheie-valoareImplementează
Bază de date multi-model pentru date grafice, documente, cheie-valoare și serii de timpImplementează
Soluție de arhivare web auto-găzduită pentru păstrarea paginilor web și a mediaImplementează
Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasetsImplementează
Sistem de comentarii ușor, auto-găzduit, cu backend Go și widget JS integrabilImplementează
AstrBot este un framework de chatbot AI multiplatform open-source.Implementează
Server de cărți audio și podcasturi cu auto-găzduire și suport multi-utilizatorImplementează
Verificator de identitate open-source, axat pe flexibilitate și versatilitateImplementează
Server de autentificare open-source auto-găzduit, cu autentificare socială, MFA și RBACImplementează
Platformă Database-as-a-Service open-source auto-găzduită pentru automatizarea PostgreSQLImplementează
Instrument modern de automatizare a descărcărilor pentru torrente și Usenet cu monitorizare IRC în timp realImplementează
Alternativă open-source la Zapier pentru conectarea aplicațiilor și automatizarea fluxurilor de lucruImplementează
Aplicație de monitorizare a bebelușului care ajută părinții să urmărească activitățile zilnice și sănătateaImplementează
Interfață web pentru backup-uri restic cu planificare, criptare și restaurare la nivel de fișierImplementează
Server CalDAV și CardDAV auto-găzduit pentru calendare și contacteImplementează
Manager de rețete de cocktailuri cu auto-găzduire și instrument de urmărire a inventarului barului de acasăImplementează
Bază de date open-source fără cod și alternativă la Airtable pentru echipeImplementează
Gestionare automatizată a subtitrărilor și companion de descărcare pentru Sonarr și RadarrImplementează
Tracker de obiceiuri minimalist, auto-găzduit, axat pe înregistrări zilnice și seriiImplementează
Set de instrumente pentru îmbinarea, împărțirea, conversia și editarea fișierelor PDF, bazat pe browser, care pune confidențialitatea pe primul locImplementează
Platformă ușoară de monitorizare a serverului cu statistici și alerte DockerImplementează
Agent de monitorizare ușor pentru sistemul de monitorizare a serverelor BeszelImplementează
Stocare în cloud ușoară, auto-găzduită, cu sincronizare fișiere și suport CalDAV/CardDAVImplementează
Platformă de contabilitate financiară cu auto-găzduire, raportare inteligentă și suport multi-valută.Implementează
Server de streaming de muzică auto-găzduit, cu player web și aplicații mobileImplementează
Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suiteImplementează
Platformă AI de microblogging și luare de notițe, cu suport Markdown și gestionare a sarcinilorImplementează
Server de date personale pentru rețeaua socială descentralizată BlueskyImplementează
Asistent de codare AI auto-găzduit pentru generarea de aplicații full-stack în browserImplementează
Manager de colecție de ebook-uri și audiobook-uri, o renaștere comunitară a ReadarrImplementează
Wiki auto-găzduit structurat pentru echipe, cu cărți, capitole, pagini și căutareImplementează
Transformă orice canal public de Telegram într-un microblog optimizat pentru SEO cu RSSImplementează
Browser Chrome headless ca serviciu pentru web scraping și automatizareImplementează
Aplicație de bugetare a finanțelor personale pentru urmărirea cheltuielilor și planificare financiarăImplementează
Platformă low-code pentru crearea de aplicații de business și fluxuri de lucru în câteva minuteImplementează
Platformă de urmărire a erorilor cu auto-găzduire pentru monitorizarea aplicațiilorImplementează
Cadru CI/CD auto-găzduit pentru compilări și implementări automateImplementează
Platformă open-source de gestionare a modificărilor de schemă a bazei de date și DevOpsImplementează
Platformă open-source low-code de integrare API și automatizare a fluxurilor de lucruImplementează
Manager de fragmente de cod auto-găzduit cu evidențiere sintactică și căutareImplementează
Open-source scheduling platform for booking meetings and appointmentsImplementează
Calibre-Web este o aplicație web pentru a naviga, citi și gestiona biblioteca ta de cărți electroniceImplementează
Alternativă CAPTCHA proof-of-work care prioritizează confidențialitatea, fără urmărireImplementează
Platformă IAM open-source cu suport pentru SSO, OAuth 2.0, OIDC și SAMLImplementează
Platformă open-source de găzduire podcast cu funcții de analiză și rețele socialeImplementează
Centrifugo este un server de mesagerie scalabil în timp real pentru crearea de aplicații liveImplementează
Instrument de detectare și monitorizare a modificărilor site-ului web cu selecție vizuală și notificăriImplementează
Editor open-source de diagrame de baze de date cu export DDL AI și vizualizare schemăImplementează
Interfață web ChatGPT axată pe confidențialitate, cu stocare locală a datelor și gestionare a conversațiilorImplementează
Monitorizare full-stack a disponibilității și a infrastructurii cu pagini de stare publiceImplementează
Aplicație open source de monitorizare a serverelor și de urmărire a uptime-uluiImplementează
Monitorizare infrastructură și aplicații cu auto-descoperire și alertareImplementează
Depozit de fișiere auto-găzduit pentru încărcarea și partajarea fișierelor cu linkuri partajabileImplementează
Platformă open-source de integrare a angajaților, cu un bot Slack și automatizarea fluxurilor de lucruImplementează
Bază de date de embedding open-source pentru aplicații AI și căutare semanticăImplementează
Derivat WordPress fără editorul de blocuri Gutenberg, concentrat pe stabilitateImplementează
Bază de date OLAP columnară pentru analiză în timp real, cu latență a interogărilor de ordinul milisecundelorImplementează
Instrument web de gestionare a bazelor de date pentru o administrare completă a datelorImplementează
Daemon Cloudflare Tunnel pentru acces securizat la distanță fără a deschide porturiImplementează
Platformă de stocare în cloud auto-găzduită cu funcționalități de gestionare și partajare a fișierelorImplementează
Platformă CMS headless ușoară pentru gestionarea conținutului și API-uriImplementează
VS Code rulând în browser pentru dezvoltare la distanță de pe orice dispozitivImplementează
Platformă Open-source pentru furnizarea de medii de dezvoltare cloud auto-găzduiteImplementează
Editor markdown colaborativ în timp real pentru documentație și luarea de notițeImplementează
Suită office auto-găzduită, bazată pe browser, pentru editarea colaborativă a documentelorImplementează
Cititor RSS auto-găzduit, inspirat de Google Reader, cu scurtături de la tastatură și aplicații mobileImplementează
Convertor de fișiere online auto-găzduit, ce suportă peste 1000 de formateImplementează
Platformă de baze de date reactive open-source pentru dezvoltarea modernă de aplicațiiImplementează
Server PHP OPDS și HTML ușor, care expune o bibliotecă de cărți electronice Calibre cititoarelor mobile și browserelor.Implementează
Panou de bord auto-găzduit pentru gestionarea serverelor, uptime-ului și infrastructurii de rețeaImplementează
Analize de produs cu confidențialitatea pe primul loc pentru aplicații mobile, web și desktopImplementează
Crawler web open-source pentru aplicații AI cu rezultat gata pentru LLMImplementează
Multi-server task scheduler and runner with web-based interfaceImplementează
Platformă OSINT care agregă 27 de surse de date globale în timp real într-un tablou de bord unificatImplementează
Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNoteImplementează
Suită de birou colaborativă criptată end-to-end cu stocare cu zero-cunoștințeImplementează
Instrument web pentru operațiuni de criptare, codificare, compresie și analiză a datelorImplementează
Planificator de fluxuri de lucru bazat pe DAG, cu interfață web pentru gestionarea joburilor cron și a fluxurilor de sarciniImplementează
Manager foto auto-găzduit cu recunoaștere facială și detecție de obiecteImplementează
Panou de bord server minimalist cu statistici în timp real pentru CPU, RAM, stocare și rețeaImplementează
Un tablou de bord personal auto-găzduit, cu widget-uri, teme și verificare a stării serviciilorImplementează
Aplicație de mesagerie federată, cu auto-găzduire, criptare end-to-end și fire de discuție bazate pe subiecteImplementează
Databasus este un instrument de backup pentru baze de date PostgreSQL, MySQL și MongoDBImplementează
Interfață de chat SQL alimentată de AI pentru explorarea și vizualizarea oricărei baze de dateImplementează
Instrument de urmărire a istoricului locației cu auto-găzduire, cu hărți termice și statistici de călătorieImplementează
DB Browser pentru SQLite este un instrument vizual pentru crearea, proiectarea și editarea fișierelor de baze de date SQLite.Implementează
Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin supportImplementează
Baza de date cheie-valoare Denoland pentru Deno DeployImplementează
Platformă open-source pentru construirea aplicațiilor LLM cu RAG, agenți și fluxuri de lucruImplementează
Headless CMS care încapsulează baze de date cu API dinamic și aplicație de administrareImplementează
Platformă open-source de interacțiune cu clienții pentru mesagerie multi-canal automatizatăImplementează
Docker Image Update Notifier pentru a primi notificări ori de câte ori imaginile sunt actualizateImplementează
Sistem expert open-source pentru interviuri ghidate și asamblare automată de documenteImplementează
Registru Docker privat pentru stocarea și distribuirea imaginilor containerImplementează
Dockge este un gestionar de stive Docker Compose auto-găzduit, elegant, ușor de utilizat și reactivImplementează
Platformă wiki și de documentație colaborativă cu editare în timp realImplementează
Organizator de documente auto-găzduit cu OCR, extracție NLP și căutare full-textImplementează
Platformă de semnare a documentelor cu sursă deschisă pentru semnături digitaleImplementează
Platformă de semnare a documentelor open-source cu capabilități de semnătură electronicăImplementează
Platformă open-source no-code pentru crearea de agenți vocali AI în câteva minuteImplementează
Platformă wiki ușoară, bazată pe fișiere, pentru documentație și baze de cunoștințeImplementează
Platformă open-source ERP/CRM pentru gestionarea operațiunilor de afaceriImplementează
Platformă unificată pentru gestionarea și monitorizarea portofoliilor de nume de domeniiImplementează
Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilitiesImplementează
Descarcă muzică Spotify de pe YouTube cu coperta albumului, versuri și metadateImplementează
Interfață web ușoară pentru vizualizarea jurnalelor containerelor Docker în timp realImplementează
Stocare de date în memorie de înaltă performanță, compatibilă cu Redis, pentru hardware modernImplementează
Instrument de diagramare gratuit, sursă deschisă, pentru diagrame de flux, UML și diagrame de rețeaImplementează
Editor de diagrame de baze de date bazat pe browser cu export și import SQLImplementează
Versiune Drizzle Studio auto-găzduită, gratuită și ultra-performantă pentru administrarea bazelor de dateImplementează
CMS open-source pentru construirea și gestionarea site-urilor web dinamiceImplementează
Serviciu DNS dinamic gratuit pentru maparea adreselor IP la domeniiImplementează
DumbDo este o listă de sarcini auto-găzduită, ridicol de simplă, care pur și simplu funcționează.Implementează
Soluție de backup criptată cu suport pentru stocare în cloud și servere la distanțăImplementează
Sistem gratuit de programare a întâlnirilor pentru afaceri și profesioniștiImplementează
Broker MQTT ușor și eficient pentru IoT și aplicații de mesagerieImplementează
Bază de date graf-relațională de ultimă generație, construită pe PostgreSQLImplementează
Motor de căutare și analiză distribuit, construit pe Apache LuceneImplementează
Client Matrix securizat cu criptare end-to-end și mesagerie multiplatformăImplementează
Proxy API de email auto-găzduit care conectează IMAP și SMTP la endpoint-uri RESTImplementează
Personal media server with automatic streaming and device conversionImplementează
Instrument de statistici și analiză pentru serverele media Emby și JellyfinImplementează
Aplicație web minimalistă pentru trimiterea de notițe criptate private și securizateImplementează
Server IPTV auto-găzduit care construiește canale live din biblioteca ta mediaImplementează
Platformă de partajare fișiere auto-găzduită cu protecție prin parolă și controale de expirareImplementează
Sistem pentru controlul microcontrolerelor ESP8266/ESP32 cu YAMLImplementează
CRM open-source gratuit pentru gestionarea contactelor, ofertelor și relațiilor cu cliențiiImplementează
Editor de documente colaborativ în timp real, cu editare live și istoric al versiunilorImplementează
Platformă eCommerce open-source modernă pe Node.js, React, GraphQL și PostgreSQLImplementează
API WhatsApp open-source pentru chatboți, automatizare și integrări de mesagerieImplementează
Gateway API WhatsApp de înaltă performanță scris în Go pentru automatizarea mesajelorImplementează
Tablă virtuală pentru schițarea diagramelor desenate manual și brainstorming colaborativImplementează
Aplicație de urmărire a cheltuielilor personale și de familieImplementează
Urmăritor de cheltuieli personale auto-găzduit, ușor, cu panou de bord și import CSVImplementează
Transformă recomandările ListenBrainz în playlisturi în biblioteca ta muzicalăImplementează
Instrument de urmărire a finanțelor personale ușor, cu PWA mobil și scanare de chitanțeImplementează
Platformă open-source de administrare a vulnerabilităților pentru echipele de securitateImplementează
Manager auto-găzduit de dosare medicale electronice personale și de familieImplementează
Platformă open-source pentru colectarea și gestionarea feedback-ului utilizatorilorImplementează
Manager de fișiere bazat pe web pentru navigarea, încărcarea și gestionarea fișierelor de pe serverul tăuImplementează
Partajare de fișiere peer-to-peer descentralizată utilizând tehnologia IPFSImplementează
Procesor automatizat de fișiere media care reduce dimensiunile fișierelor cu până la 90%Implementează
Manager de fișiere multi-utilizator auto-găzduit cu permisiuni bazate pe roluri și fără bază de dateImplementează
Manager de fișiere auto-găzduit pentru FTP, SFTP, S3, WebDAV și peste 20 de backend-uri de stocareImplementează
Server VPN WireGuard simplu cu interfață de gestionare webImplementează
Manager profesional auto-găzduit de finanțe personale și bugetImplementează
Browser Firefox cu auto-găzduire accesibil prin interfață webImplementează
Serviciu open-source de feature flag și configurare remote cu testare A/BImplementează
Pagină de pornire și panou de bord pentru aplicații cu auto-găzduire pentru homelab-ul tăuImplementează
Server proxy pentru extragerea datelor web prin ocolirea protecției CloudflareImplementează
Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communitiesImplementează
Aplicație de luare de notițe Markdown fără baze de date, cu wikilink-uri și căutare full-textImplementează
Platformă open-source de administrare a dispozitivelor și securitate endpoint bazată pe osqueryImplementează
Instrument de automatizare bazat pe YAML pentru descărcarea de conținut media din RSS, torrente și UsenetImplementează
Platformă de gestionare a feature flag-urilor auto-găzduită, cu integrare GitImplementează
Instrument open-source low-code pentru crearea de fluxuri de orchestrare LLM și agenți AIImplementează
Instrument open-source de gestionare a proiectelor cu tablă Kanban, tabele și vizualizări calendarImplementează
Serviciu Git auto-găzduit, ușor, cu interfață web și funcționalități de colaborareImplementează
Constructor de formulare open-source și platformă de gestionare a datelor cu REST APIImplementează
Platformă de sondaje open-source pentru feedback din aplicații, link-uri, site-uri web și emailImplementează
Instrument izometric de creare diagrame bazat pe browser pentru vizualizarea infrastructuriiImplementează
Masă virtuală de joc auto-găzduită pentru campanii RPG online cu hărți și zaruriImplementează
Modelator CAD 3D parametric accesibil din browser pentru inginerie și designImplementează
Sistem open-source de help desk și inbox partajat, eficient și ușor de utilizatImplementează
Agregator de fluxuri RSS cu auto-găzduire pentru gestionarea și citirea fluxurilor taleImplementează
Pagină de status orientată către dezvoltatori, cu monitorizare uptime multi-protocol și alertareImplementează
Sistem de revizuire a codului bazat pe web, de nivel Enterprise, construit peste GitImplementează
Ghost este o platformă robustă pentru publicare profesionalăImplementează
Software open-source de gestionare a averii pentru urmărirea portofoliilor de investițiiImplementează
Editor de imagini și instrument de design grafic profesional, accesibil din browserImplementează
Gitea este o platformă ușoară, open-source de găzduire GitImplementează
Convertor de text compatibil cu LLM pentru analiza codului de către AIImplementează
GitLab este o platformă DevOps completă pentru gestionarea depozitelor Git și CI/CDImplementează
Tablou de bord cu auto-găzduire care îți adună toate feed-urile într-un singur locImplementează
Glances este un instrument multiplatformă de monitorizare a sistemului, dotat cu interfață webImplementează
Platformă de monitorizare a erorilor și a performanței compatibilă cu SentryImplementează
Software open-source de gestionare a activelor IT și de help desk pentru operațiuni ITImplementează
Analiză web centrată pe confidențialitate, fără cookie-uri sau urmărirea datelor personaleImplementează
Server de livrare continuă cu cartografierea fluxului de valoare și modelare pipelineImplementează
Gogs este un serviciu Git cu auto-găzduire pentru gestionarea ușoară a proiectelor.Implementează
Server de partajare fișiere cu auto-găzduire, cu linkuri care expiră și suport S3.Implementează
Server de streaming muzical Subsonic auto-găzduit și ușor, scris în GoImplementează
API stateless bazat pe Docker pentru conversie și generare PDF fără problemeImplementează
Server de notificări push auto-găzduit cu un API REST simpluImplementează
WhatsApp REST API și interfață web pentru automatizarea mesajelor pe mai multe dispozitiveImplementează
Platformă open-source de observabilitate pentru vizualizarea și monitorizarea metricilorImplementează
Platformă de genealogie cu auto-găzduire pentru crearea și partajarea arborilor genealogiciImplementează
CMS modern bazat pe fișiere plate care nu necesită o bază de date, doar fișiere și foldereImplementează
Manager de colecție de cărți auto-găzduit, cu cititor încorporat și sincronizare cu dispozitiveleImplementează
Gestionar de marcaje auto-găzduit cu extragere automată a metadatelor și căutare full-textImplementează
Hibrid open-source de foaie de calcul și bază de date pentru construirea aplicațiilor de dateImplementează
Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventoryImplementează
Platformă open-source de feature flagging și testare A/BImplementează
Manager de sarcini gamificat care transformă productivitatea într-o aventură RPGImplementează
Modern CMS cu sursă deschisă, cu piață de plugin-uri și editor bazat pe blocuriImplementează
End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environmentsImplementează
Motor GraphQL open-source cu API-uri instantanee peste orice bază de dateImplementează
Server de control auto-găzduit, compatibil cu Tailscale, pentru rețeaua mesh WireGuardImplementează
Monitorizare open-source a joburilor cron și a sarcinilor de fundal cu alerte instantaneeImplementează
Editor markdown colaborativ în timp real pentru documentație de echipăImplementează
Panou de bord de aplicații pentru organizarea și accesarea serviciilor tale webImplementează
Agent AI cu auto-îmbunătățire, cu buclă de învățare integrată și mesagerie multi-platformăImplementează
Agent AI Hermes auto-găzduit și interfață de utilizator pentru chat web, incluse într-o singură implementare DockerImplementează
Centru de comandă Open-source cu interfață web pentru agentul AI HermesImplementează
Constructor de formulare conversaționale open-source cu logică condițională și analizeImplementează
Platformă open-source auto-găzduită de gestionare a evenimentelor și de ticketingImplementează
Panou de bord modern auto-găzduit pentru a-ți organiza și monitoriza toate serviciileImplementează
Platformă open-source de automatizare a locuinței pentru controlul dispozitivelor inteligenteImplementează
Sistem de inventar și organizare construit pentru utilizatorii casniciImplementează
Conector HomeKit pentru dispozitive smart home non-Apple folosind plugin-uriImplementează
Panou de bord modern, personalizabil pentru aplicații, cu integrare DockerImplementează
Un panou de bord static simplu, auto-găzduit, pentru organizarea tuturor serviciilor tale de serverImplementează
Gateway de acces la infrastructură cu mascare automată a datelor și piste de auditImplementează
Open-source API development and testing platform for developers and teamsImplementează
Sistem de gestionare a plantelor cu auto-găzduire pentru urmărirea rutinelor de îngrijire și organizarea grădiniiImplementează
Platformă de automatizare cu auto-găzduire pentru crearea agenților de monitorizareImplementează
Generator de site-uri statice rapid ca fulgerul, construit cu GoImplementează
Platformă open-source de rețea socială enterprise și intranet pentru echipeImplementează
Server rapid de procesare a imaginilor din mers pentru redimensionare, decupare și conversie de formatImplementează
Immich este o soluție cu auto-găzduire de înaltă performanță pentru gestionarea fotografiilor și videoclipurilorImplementează
Manager de secrete open-source pentru sincronizarea variabilelor de mediu și a cheilor API între echipe și infrastructurăImplementează
Platformă unificată de serii temporale cu interogări Flux și interfață web integratăImplementează
Editor de grafică vectorială accesibil din browser pentru ilustrații și design SVGImplementează
Platformă backend open-source cu autentificare, bază de date și stocare pentru agenți AIImplementează
Inventar de piese și administrare BOM open-source pentru echipe de inginerieImplementează
Interfață alternativă care respectă confidențialitatea pentru YouTube, fără reclame sau urmărireImplementează
Sistem de facturare minimalist, cu auto-găzduire, pentru freelanceri și echipe miciImplementează
Platformă open-source de facturare și încasări pentru freelanceri și afaceri miciImplementează
Platformă de facturare open-source cu estimări, cheltuieli și portal de plățiImplementează
Alternativă Disqus ușoară, auto-găzduită pentru bloguri și site-uri staticeImplementează
Collection of handy online tools for developers and IT professionalsImplementează
Platformă PSA open-source pentru MSP-uri cu documentație IT, gestionare tichete și facturareImplementează
Platformă ITSM open-source și CMDB pentru gestionarea serviciilor IT și a infrastructuriiImplementează
Proxy tracker torrent care traduce interogări pentru Sonarr, Radarr și alte instrumente de automatizareImplementează
Jaeger este un sistem de trasare distribuit cu sursă deschisă pentru monitorizarea microserviciilorImplementează
Server media gratuit și open-source pentru organizarea și transmiterea în flux a bibliotecii tale mediaImplementează
Instrument de gestionare a solicitărilor media pentru Jellyfin, Emby și Plex cu flux de lucru de aprobareImplementează
Jenkins este un server de automatizare open-source pentru fluxuri CI/CDImplementează
Platformă de videoconferințe auto-găzduită cu partajare ecran și înregistrareImplementează
Platformă open-source de date despre clienți și pipeline de streaming de evenimente pentru ingineriImplementează
Sistem auto-găzduit de căutare a locurilor de muncă ce scanează platforme și adaptează CV-uriImplementează
CMS open-source pentru construirea site-urilor web dinamice și a aplicațiilor webImplementează
Server de sincronizare auto-găzduit pentru aplicația de notițe JoplinImplementează
Aplicație ușoară de notițe și liste de verificare cu Markdown și tablouri KanbanImplementează
Server de rapoarte auto-găzduit pentru PDF, Excel și DOCX din șabloane HTMLImplementează
Gateway centralizat de acces privilegiat pentru sesiuni SSH, RDP și de baze de dateImplementează
Mediu web interactiv pentru cod live, analiză de date și vizualizăriImplementează
JupyterLab este un mediu de dezvoltare interactiv bazat pe web pentru notebook-uri și codImplementează
Router de notificări auto-găzduit care conectează webhook-uri la platformele de mesagerieImplementează
Instrument de gestionare a proiectelor open-source și tablă Kanban, o alternativă la TrelloImplementează
Kanboard is a free and open-source Kanban project management softwareImplementează
Gestionare de proiecte open-source cu tablă Kanban și integrare GitHubImplementează
Manager de benzi desenate auto-găzduit pentru descărcare și organizare automatăImplementează
Karakeep este un manager de marcaje cu auto-găzduire, etichetare și căutare AIImplementează
Bibliotecă digitală cu auto-găzduire pentru benzi desenate, manga și cărți electroniceImplementează
Platformă de newsletter auto-găzduită cu editor drag-and-drop și livrare SMTPImplementează
Platformă open source pentru pagini de stare și monitorizare a uptime-ului, cu gestionare a incidentelorImplementează
Platformă open-source de orchestrare a fluxurilor de lucru pentru pipeline-uri de date și automatizareImplementează
Gestionare a identității și accesului open-source cu SSO, OAuth2 și SAMLImplementează
Asistent AI open-source pentru a discuta cu documentele tale și cu web-ulImplementează
UI de vizualizare open-source pentru Elasticsearch cu tablouri de bord și căutareImplementează
Platformă open-source de facturare a abonamentelor și plăți pentru SaaS și marketplace-uriImplementează
Tracker cu auto-găzduire pentru freelanceri, agenții și echipeImplementează
Listă de cumpărături partajată, gestionar de rețete și planificator de mese, găzduit personalImplementează
Manager de colecții auto-găzduit pentru catalogarea cărților, jocurilor, vinilurilor și multe alteleImplementează
Panou de bord ușor, auto-găzduit, pentru monitorizarea serverului, cu metrici în timp realImplementează
Server media cu auto-găzduire pentru benzi desenate, manga, reviste și cărți electronice cu suport OPDS și sincronizareImplementează
Gateway API nativ în cloud, construit pentru medii hibride și multi-cloudImplementează
Chatbot de Întrebări și Răspunsuri pentru documente, cu sursă deschisă, cu suport multi-LLM și OCRImplementează
API unificat diagram-as-code care randează peste 30 de tipuri de diagrame prin HTTPImplementează
Scurtător de URL-uri modern, auto-găzduit, cu domenii personalizate, analize și REST APIImplementează
Platformă open-source de etichetare și adnotare a datelor pentru proiecte de învățare automatăImplementează
Platformă open-source de contorizare și facturare bazată pe utilizareImplementează
Langflow este o platformă vizuală pentru crearea de fluxuri de lucru AI și aplicații bazate pe LLM.Implementează
Platformă open-source de inginerie LLM pentru observabilitate și evaluareImplementează
Corector de gramatică, stil și ortografie cu sursă deschisă pentru peste 25 de limbiImplementează
Automatizare cu auto-găzduire pentru descărcări de cărți electronice și cărți audio cu urmărirea autoruluiImplementează
Sistem open-source de gestionare a proiectelor, conceput pentru cei care nu sunt manageri de proiectImplementează
Agregator de link-uri federat și platformă de discuții pentru forumuri auto-găzduiteImplementează
LibreChat este o interfață de chat AI cu suport RAG pentru utilizarea LLM-urilor multi-furnizorImplementează
Serviciu de asistență cu sursă deschisă cu gestionare de tichete omnichannel, chat live și gestionare SLAImplementează
Gestionare foto auto-găzduită cu recunoaștere facială și căutare AIImplementează
Server de test de viteză internet HTML5 auto-găzduit, cu bază de date de rezultate integratăImplementează
API de traducere automată gratuit și open-source, auto-găzduit integralImplementează
Manager și organizator automatizat de colecții muzicale pentru Usenet și torrenteImplementează
Platformă BI open-source construită în jurul dbt pentru explorarea datelor și tablouri de bordImplementează
Platformă profesională de sondaje online pentru crearea și gestionarea chestionarelorImplementează
Linkding este un manager de bookmarkuri minimalist, rapid, cu auto-găzduireImplementează
Alternativă auto-găzduită Linktree pentru pagini de link-uri în bio personalizate cu brandulImplementează
Linkwarden este un manager de marcaje auto-găzduit, cu arhivare completă a paginilor webImplementează
Manager de newsletter și liste de corespondență cu auto-găzduire, de înaltă performanțăImplementează
LiteLLM este o poartă AI pentru a apela peste 100 de LLM-uri folosind formatul OpenAIImplementează
Notebook-uri Elixir open-source pentru știința datelor, ML și colaborare în timp realImplementează
Server de autentificare ușor, care oferă un backend LDAP simplificat pentru aplicații auto-găzduiteImplementează
Server de streaming muzical ușor, cu auto-găzduire și API SubsonicImplementează
Cadru de chat AI modern, open-source, care suportă mai mulți furnizori LLMImplementează
Asistent AI de cercetare aprofundată auto-găzduit, susținut de furnizori LLM cloudImplementează
Server API auto-găzduit, compatibil cu OpenAI, pentru inferența locală a modelelor AIImplementează
Instrument de testare a sarcinii distribuit, bazat pe Python, cu o interfață web în timp realImplementează
Bază de cunoștințe auto-găzduită, care prioritizează confidențialitatea, și organizator bazat pe blocuriImplementează
Logto este o platformă completă de identitate și autentificare, cu suport pentru OAuth și OIDCImplementează
Sistem cuprinzător de întreținere a vehiculelor și de gestionare a combustibiluluiImplementează
Platformă de gestionare a fotografiilor auto-găzduită, cu organizare a albumelor, navigare EXIF și controale granulare de partajare.Implementează
Mage AI este un instrument pentru pipeline-uri de date, conceput pentru construirea și gestionarea fluxurilor de lucru ETL.Implementează
Arhivare email auto-găzduită cu sincronizare IMAP, căutare full-text și exportImplementează
Instrument de testare email SMTP open-source cu un inbox bazat pe browser pentru dezvoltatoriImplementează
Bază de date autogăzduită pentru scrobble-uri muzicale cu topuri de ascultare personaleImplementează
Motor de căutare open-source cu căutare text integral și căutare vectorială prin protocol MySQLImplementează
Server de baze de date relaționale open-source și înlocuitor direct pentru MySQLImplementează
Notebook Python reactiv open-source, cu suport SQL și execuție reproductibilăImplementează
Proxy de articole auto-găzduit pentru o lectură curată, fără reclame, cu stocare în cache inteligentăImplementează
Server de microblogging federat auto-găzduit, bazat pe standardul ActivityPubImplementează
Interfață web tip foaie de calcul pentru explorarea și editarea bazelor de date PostgreSQLImplementează
Platformă de analiză web open-source de top, cu control complet asupra datelor și confidențialitate deplinăImplementează
Homeserver Matrix open-source pentru comunicare descentralizată, criptată.Implementează
Platformă open-source de colaborare în echipă, cu mesagerie, partajare de fișiere și integrăriImplementează
Automatizare de marketing cu sursă deschisă pentru campanii de email, scorarea lead-urilor și parcursuriImplementează
MaxKB este o platformă open-source pentru crearea de agenți de baze de cunoștințe AI de nivel enterpriseImplementează
Gestionare documente cu sursă deschisă, cu OCR, căutare text integral și fluxuri de lucruImplementează
Aplicație open-source pentru finanțe personale și gestionarea averiiImplementează
Optimizator de imagini în browser cu conversia formatului și eliminarea datelor EXIFImplementează
Mealie este un manager de rețete cu auto-găzduire, cu funcții de planificare a meselor și liste de cumpărături.Implementează
Manager automat de bibliotecă video pentru seriale TV cu suport Plex și JellyfinImplementează
Bază de date grafică în memorie pentru analize în timp real pe date conectateImplementează
Memos este o aplicație de notițe ușoară, care pune confidențialitatea pe primul locImplementează
Platformă de monitorizare și gestionare la distanță auto-găzduită pentru desktop-uri, servere și dispozitive IoTImplementează
Platformă open-source de inteligență de afaceri pentru vizualizarea și analiza datelorImplementează
Terminal de tranzacționare MetaTrader 5, accesibil din browser, pentru tranzacționare forex și CFD non-stopImplementează
MeTube este un descărcător de videoclipuri online pentru YouTube și alte platformeImplementează
Pastebin, partajare de fișiere și scurtător de URL-uri ușor și auto-găzduit, în RustImplementează
Bază de date vectorială open-source construită pentru aplicații AI și căutare de similaritateImplementează
MindsDB este o platformă AI pentru crearea de modele de învățare automată din date de nivel enterprise.Implementează
Generator de coduri QR auto-găzduit cu stiluri personalizate și export în masăImplementează
Cititor de fluxuri RSS minimalist și cu o abordare specifică, cu o interfață web curatăImplementează
Motor de predicție AI bazat pe simulări de inteligență colectivă multi-agentImplementează
Conferințe video P2P auto-găzduite cu camere nelimitate și partajare ecranImplementează
Interfață de administrare MongoDB bazată pe web pentru navigarea, editarea și gestionarea bazelor de dateImplementează
Bază de date documentară NoSQL cu stocare de documente similară JSONImplementează
Sistem de gestionare a relațiilor personale pentru documentarea vieții taleImplementează
Mixer de peisaj sonor ambiental cu instrumente de productivitate pentru concentrare profundă și relaxareImplementează
Sistem open-source de management al învățării, folosit de peste 489 de milioane de utilizatori din întreaga lumeImplementează
Motor de căutare AI open-source cu răspunsuri generative și citări de surseImplementează
Server de muzică ușor, cu auto-găzduire și streaming, cu aplicații native pentru iOS și Android.Implementează
Descărcător automat de benzi desenate și manager de bibliotecă cu auto-găzduireImplementează
Bază de date relațională open-source rapidă și fiabilă pentru sarcini de lucru web și de aplicațiiImplementează
Platformă de automatizare a fluxurilor de lucru cu interfață vizuală bazată pe noduriImplementează
Platformă de integrare Open-source OAuth și API pentru peste 300 de serviciiImplementează
Sistem de mesagerie nativ în cloud cu pub/sub, request-reply și JetStreamImplementează
Navidrome este un server de muzică cu auto-găzduire și streaming web și mobilImplementează
Browser virtual cu auto-găzduire pentru navigare web colaborativă și streamingImplementează
Cea mai importantă bază de date grafică cu sursă deschisă din lume pentru date conectateImplementează
Client VPN mesh securizat, bazat pe WireGuard, cu SSO și controale granulare de accesImplementează
Modelare a infrastructurii de rețea open-source pentru IPAM, DCIM și documentațieImplementează
Agent de monitorizare a infrastructurii în timp real cu peste 800 de integrăriImplementează
Noul API este un gateway LLM și sistem de administrare a resurselor AI pentru mai mulți furnizoriImplementează
Nextcloud este o platformă de productivitate puternică cu auto-găzduireImplementează
Administrare server prin browser pentru conexiuni SSH, VNC și RDPImplementează
Manager universal de depozit de artefacte pentru Maven, npm, Docker și PyPIImplementează
NocoBase este o platformă no-code/low-code extensibilă pentru construirea de aplicațiiImplementează
Alternativă open-source la Airtable care transformă bazele de date în foi de calcul inteligenteImplementează
Instrument vizual low-code pentru conectarea dispozitivelor IoT, API-urilor și serviciilor onlineImplementează
NodeBB este o platformă modernă de discuții în timp real pentru construirea de forumuri comunitareImplementează
Manager de rețete auto-găzduit cu import din rețelele sociale și sincronizare în gospodărieImplementează
Bază de cunoștințe Markdown auto-găzduită cu vizualizare grafică și integrare AIImplementează
Platformă de email marketing și email tranzacțional auto-găzduităImplementează
Infrastructură de notificare open-source pentru livrare de email, SMS și pushImplementează
Server de notificări push auto-găzduit pentru trimiterea de alerte prin cereri HTTP simpleImplementează
Descărcător binar Usenet C++ eficient cu reparare PAR2 și interfață webImplementează
Agregator de meta-căutare Usenet care unifică indexatorii în spatele unui API NewznabImplementează
CMS PHP bazat pe Laravel pentru construirea de site-uri web flexibile și aplicații webImplementează
Platformă open-source ERP și CRM pentru managementul afacerilor și ecommerceImplementează
Spațiu de lucru AI auto-găzduit cu chat, agenți, cercetare aprofundată și memorie persistentăImplementează
Interfață web auto-găzduită pentru rularea în siguranță a comenzilor shell predefiniteImplementează
Rulează modele lingvistice mari local cu un API simplu pentru aplicații AIImplementează
Sistem de solicitări auto-găzduit pentru Plex, Emby și Jellyfin cu îndeplinire automatăImplementează
OmniTools este o trusă de instrumente web integrată cu peste 80 de programe utilitare pentru sarcini de zi cu ziImplementează
OneDev este un server Git cu auto-găzduire, cu CI/CD și gestionare de proiecte integrate.Implementează
Partajează secrete autodistructive prin linkuri cu vizualizare unicăImplementează
Suită office online auto-găzduită cu editare colaborativă compatibilă cu MS OfficeImplementează
Platformă de chat AI open-source și de căutare enterprise care funcționează cu orice LLMImplementează
Platformă cu sursă deschisă pentru gestionarea revistelor academice și publicare cu acces deschisImplementează
Aplicație de notițe nativă AI pentru scris, cercetare și organizarea cunoștințelor într-un singur spațiu de lucruImplementează
Interfață de chat AI auto-găzduită care suportă mai mulți furnizori LLM cu capabilități RAGImplementează
Manager de secrete open-source pentru stocarea și accesarea acreditărilor sensibileImplementează
Asistent AI personal cu suport pentru mesagerie multi-canal (anterior Moltbot/Clawdbot)Implementează
Sincronizare și colaborare a fișierelor open-source, cu gestionare integrată a identitățiiImplementează
Dosare medicale electronice și gestionarea practicii cu sursă deschisă pentru cliniciImplementează
Pastebin auto-găzduit, bazat pe Git, alternativă open-source la GitHub GistImplementează
Agent AI autonom open-source pentru sarcini de inginerie softwareImplementează
Nucleu AI personal auto-găzduit cu memorie, agenți și peste 118 integrări de aplicațiiImplementează
Platformă de observabilitate nativă în cloud pentru jurnale, metrici, urmăriri și tablouri de bordImplementează
Analiză de produs axată pe confidențialitate, cu tablouri de bord în timp real și redare sesiuneImplementează
Gestionare a proiectelor open-source cu diagrame Gantt, tablouri Agile, urmărire a timpuluiImplementează
Motor de căutare și analiză open-source, fork comunitar al ElasticsearchImplementează
Alternativă gratuită și cu sursă deschisă la DocuSign pentru semnarea documentelor cu valoare juridicăImplementează
Test de viteză a rețelei HTML5, auto-găzduit, fără Flash sau JavaImplementează
OpenViking este o bază de date de context open-source construită pentru agenți AIImplementează
Server VPN complet, cu administrare web și gestionarea cliențilorImplementează
Constructor de formulare open-source cu logică condițională, încorporări și gestionare a răspunsurilorImplementează
Platformă HR open-source pentru gestionarea angajaților, concediilor și recrutăriiImplementează
Outline este un wiki modern pentru echipe și o bază de cunoștințe cu colaborare în timp realImplementează
Editor LaTeX colaborativ cu sursă deschisă pentru scriere științifică și academicăImplementează
Instrument de gestionare și descoperire a solicitărilor media pentru Plex cu flux de lucru de aprobareImplementează
Server de streaming live și chat cu auto-găzduire și suport RTMP și FediverseImplementează
Platformă de sincronizare, partajare și colaborare a fișierelor cu auto-găzduire pentru echipeImplementează
Stocare în cloud auto-găzduită, bazată pe Rust și ușoară, cu suport pentru clientul NextcloudImplementează
PairDrop este un instrument web de partajare a fișierelor, conceput pentru transferuri instantanee între dispozitiveImplementează
Gestionar de finanțe personale cu contabilitate în partidă dublă și urmărirea investițiilorImplementează
Client de tunel WireGuard în userspace pentru acces securizat la distanță prin PangolinImplementează
Paperclip este o platformă de orchestrare AI/ML pentru echipe autonomeImplementează
Sistem de gestionare a documentelor care transformă documentele fizice în arhive digitale căutabileImplementează
Sistem open-source de gestionare a documentelor pentru scanare, OCR și organizarea fișierelor PDFImplementează
Platformă open-source minimalistă de gestionare și arhivare a documentelorImplementează
Lac de date de observabilitate open-source pentru jurnale, metrici și urmeImplementează
Manager de parole pentru echipe open-source cu criptare OpenPGP end-to-end și partajare