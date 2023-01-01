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Hermes Agent

Hermes Agent

Agent AI cu auto-îmbunătățire, cu buclă de învățare integrată și mesagerie multi-platformă

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n8n

n8n

Platformă de automatizare a fluxurilor de lucru cu interfață vizuală bazată pe noduri

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OpenClaw

OpenClaw

Asistent AI personal cu suport pentru mesagerie multi-canal (anterior Moltbot/Clawdbot)

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Paperclip

Paperclip

Paperclip este o platformă de orchestrare AI/ML pentru echipe autonome

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2FAuth

2FAuth

Aplicație pentru gestionarea codurilor de autentificare cu doi factori, cu autogăzduire, pentru web și mobil

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9router

9router

Proxy de rutare AI API cu optimizare a token-urilor pentru 40+ furnizori LLM

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Ackee

Ackee

Ackee este un instrument de analiză Node.js cu auto-găzduire, axată pe confidențialitate, pentru urmărirea site-urilor web

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Activepieces

Activepieces

Automatizare open-source a fluxurilor de lucru, fără cod, cu peste 200 de integrări de aplicații

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Actual Budget

Actual Budget

Aplicație de finanțe personale axată pe confidențialitate, cu bugetare pe plicuri

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Adminer

Adminer

Interfață completă de gestionare a bazelor de date care suportă peste 11 sisteme de baze de date

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AdventureLog

AdventureLog

Instrument de urmărire a călătoriilor și planificator de excursii cu auto-găzduire și hărți interactive

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AFFiNE

AFFiNE

Spațiu de lucru all-in-one care combină documente, tablouri albe și baze de date cu AI

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Agent Zero

Agent Zero

Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memory

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Agenta

Agenta

Platformă LLMOps cu sursă deschisă pentru prompturi, evaluare și observabilitate LLM

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agentmemory

agentmemory

Memorie persistentă pentru agenți de codare AI cu căutare hibridă vectorială BM25 și grafică

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Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Redă în flux biblioteci muzicale personale printr-un server API compatibil cu Subsonic

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AirTrail

AirTrail

Jurnal personal de zbor cu hartă interactivă, statistici și suport multi-utilizator

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AiToEarn

AiToEarn

Agent AI de marketing de conținut open-source pentru publicare multi-platformă și monetizare

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Akaunting

Akaunting

Free open-source accounting software for small businesses and freelancers

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Alerta

Alerta

Platformă open-source de administrare a alertelor pentru consolidarea alertelor de monitorizare

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Alexandrie

Alexandrie

Bază de cunoștințe auto-găzduită cu Markdown extins și permisiuni per document

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AList

AList

Server de listă de fișiere și WebDAV cu auto-găzduire, cu suport pentru peste 30 de backend-uri de stocare

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AllTube

AllTube

Interfață web pentru descărcarea videoclipurilor de pe YouTube și alte site-uri

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Ampache

Ampache

Ampache este o aplicație web de streaming audio/video și un manager media

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An Otter Wiki

An Otter Wiki

Wiki ușor, auto-găzduit, cu pagini gestionate de Git și editare Markdown

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AnonUpload

AnonUpload

AnonUpload este o aplicație securizată de partajare anonimă de fișiere, fără cerințe de bază de date

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AnythingLLM

AnythingLLM

Aplicație AI completă pentru RAG, agenți și chatboți cu orice furnizor LLM

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Apache Answer

Apache Answer

Platformă open-source Q&A pentru partajare de cunoștințe în echipă și construirea comunității

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Apache DevLake

Apache DevLake

Platformă open-source de metrici DORA și funcții de analiză pentru echipa de inginerie

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Apache Guacamole

Apache Guacamole

Gateway de desktop la distanță bazat pe web, fără client, pentru RDP, VNC, SSH și Telnet

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Apache Solr

Apache Solr

Platformă de căutare open-source pentru întreprinderi construită pe Apache Lucene

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Apache Superset

Apache Superset

Apache Superset este o platformă modernă de explorare și vizualizare a datelor pentru BI

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AppFlowy

AppFlowy

AppFlowy este un spațiu de lucru open-source, bazat pe AI și o alternativă la Notion.

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Apprise API

Apprise API

REST API ușor pentru trimiterea notificărilor push către peste 120 de servicii

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Appsmith

Appsmith

Platformă open-source low-code pentru crearea de instrumente și aplicații interne

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Aptabase

Aptabase

Analiză SDK cu accent pe confidențialitate pentru aplicații mobile, desktop și web

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ArangoDB

ArangoDB

Bază de date nativă multi-model pentru grafuri, documente și date cheie-valoare

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ArcadeDB

ArcadeDB

Bază de date multi-model pentru date grafice, documente, cheie-valoare și serii de timp

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ArchiveBox

ArchiveBox

Soluție de arhivare web auto-găzduită pentru păstrarea paginilor web și a media

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Argilla

Argilla

Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasets

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Artalk

Artalk

Sistem de comentarii ușor, auto-găzduit, cu backend Go și widget JS integrabil

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AstrBot

AstrBot

AstrBot este un framework de chatbot AI multiplatform open-source.

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Audiobookshelf

Audiobookshelf

Server de cărți audio și podcasturi cu auto-găzduire și suport multi-utilizator

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Authentik

Authentik

Verificator de identitate open-source, axat pe flexibilitate și versatilitate

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Authorizer

Authorizer

Server de autentificare open-source auto-găzduit, cu autentificare socială, MFA și RBAC

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Autobase

Autobase

Platformă Database-as-a-Service open-source auto-găzduită pentru automatizarea PostgreSQL

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autobrr

autobrr

Instrument modern de automatizare a descărcărilor pentru torrente și Usenet cu monitorizare IRC în timp real

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Automatisch

Automatisch

Alternativă open-source la Zapier pentru conectarea aplicațiilor și automatizarea fluxurilor de lucru

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Baby Buddy

Baby Buddy

Aplicație de monitorizare a bebelușului care ajută părinții să urmărească activitățile zilnice și sănătatea

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Backrest

Backrest

Interfață web pentru backup-uri restic cu planificare, criptare și restaurare la nivel de fișier

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Baikal

Baikal

Server CalDAV și CardDAV auto-găzduit pentru calendare și contacte

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Bar Assistant

Bar Assistant

Manager de rețete de cocktailuri cu auto-găzduire și instrument de urmărire a inventarului barului de acasă

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Baserow

Baserow

Bază de date open-source fără cod și alternativă la Airtable pentru echipe

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Bazarr

Bazarr

Gestionare automatizată a subtitrărilor și companion de descărcare pentru Sonarr și Radarr

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BeaverHabits

BeaverHabits

Tracker de obiceiuri minimalist, auto-găzduit, axat pe înregistrări zilnice și serii

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BentoPDF

BentoPDF

Set de instrumente pentru îmbinarea, împărțirea, conversia și editarea fișierelor PDF, bazat pe browser, care pune confidențialitatea pe primul loc

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Beszel

Beszel

Platformă ușoară de monitorizare a serverului cu statistici și alerte Docker

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Beszel Agent

Beszel Agent

Agent de monitorizare ușor pentru sistemul de monitorizare a serverelor Beszel

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bewCloud

bewCloud

Stocare în cloud ușoară, auto-găzduită, cu sincronizare fișiere și suport CalDAV/CardDAV

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Bigcapital

Bigcapital

Platformă de contabilitate financiară cu auto-găzduire, raportare inteligentă și suport multi-valută.

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Black Candy

Black Candy

Server de streaming de muzică auto-găzduit, cu player web și aplicații mobile

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Blender

Blender

Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suite

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Blinko

Blinko

Platformă AI de microblogging și luare de notițe, cu suport Markdown și gestionare a sarcinilor

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Bluesky PDS

Bluesky PDS

Server de date personale pentru rețeaua socială descentralizată Bluesky

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bolt.diy

bolt.diy

Asistent de codare AI auto-găzduit pentru generarea de aplicații full-stack în browser

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Bookshelf

Bookshelf

Manager de colecție de ebook-uri și audiobook-uri, o renaștere comunitară a Readarr

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BookStack

BookStack

Wiki auto-găzduit structurat pentru echipe, cu cărți, capitole, pagini și căutare

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BroadcastChannel

BroadcastChannel

Transformă orice canal public de Telegram într-un microblog optimizat pentru SEO cu RSS

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Browserless

Browserless

Browser Chrome headless ca serviciu pentru web scraping și automatizare

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Budge

Budge

Aplicație de bugetare a finanțelor personale pentru urmărirea cheltuielilor și planificare financiară

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Budibase

Budibase

Platformă low-code pentru crearea de aplicații de business și fluxuri de lucru în câteva minute

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BugSink

BugSink

Platformă de urmărire a erorilor cu auto-găzduire pentru monitorizarea aplicațiilor

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Buildbot

Buildbot

Cadru CI/CD auto-găzduit pentru compilări și implementări automate

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Bytebase

Bytebase

Platformă open-source de gestionare a modificărilor de schemă a bazei de date și DevOps

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ByteChef

ByteChef

Platformă open-source low-code de integrare API și automatizare a fluxurilor de lucru

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ByteStash

ByteStash

Manager de fragmente de cod auto-găzduit cu evidențiere sintactică și căutare

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Cal.com

Cal.com

Open-source scheduling platform for booking meetings and appointments

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Calibre-Web

Calibre-Web

Calibre-Web este o aplicație web pentru a naviga, citi și gestiona biblioteca ta de cărți electronice

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Cap

Cap

Alternativă CAPTCHA proof-of-work care prioritizează confidențialitatea, fără urmărire

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Casdoor

Casdoor

Platformă IAM open-source cu suport pentru SSO, OAuth 2.0, OIDC și SAML

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Castopod

Castopod

Platformă open-source de găzduire podcast cu funcții de analiză și rețele sociale

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Centrifugo

Centrifugo

Centrifugo este un server de mesagerie scalabil în timp real pentru crearea de aplicații live

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changedetection.io

changedetection.io

Instrument de detectare și monitorizare a modificărilor site-ului web cu selecție vizuală și notificări

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ChartDB

ChartDB

Editor open-source de diagrame de baze de date cu export DDL AI și vizualizare schemă

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Chatpad AI

Chatpad AI

Interfață web ChatGPT axată pe confidențialitate, cu stocare locală a datelor și gestionare a conversațiilor

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Checkcle

Checkcle

Monitorizare full-stack a disponibilității și a infrastructurii cu pagini de stare publice

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Checkmate

Checkmate

Aplicație open source de monitorizare a serverelor și de urmărire a uptime-ului

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Checkmk

Checkmk

Monitorizare infrastructură și aplicații cu auto-descoperire și alertare

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Chibisafe

Chibisafe

Depozit de fișiere auto-găzduit pentru încărcarea și partajarea fișierelor cu linkuri partajabile

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ChiefOnboarding

ChiefOnboarding

Platformă open-source de integrare a angajaților, cu un bot Slack și automatizarea fluxurilor de lucru

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Chroma

Chroma

Bază de date de embedding open-source pentru aplicații AI și căutare semantică

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ClassicPress

ClassicPress

Derivat WordPress fără editorul de blocuri Gutenberg, concentrat pe stabilitate

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ClickHouse

ClickHouse

Bază de date OLAP columnară pentru analiză în timp real, cu latență a interogărilor de ordinul milisecundelor

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CloudBeaver

CloudBeaver

Instrument web de gestionare a bazelor de date pentru o administrare completă a datelor

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Cloudflared

Cloudflared

Daemon Cloudflare Tunnel pentru acces securizat la distanță fără a deschide porturi

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Cloudreve

Cloudreve

Platformă de stocare în cloud auto-găzduită cu funcționalități de gestionare și partajare a fișierelor

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Cockpit CMS

Cockpit CMS

Platformă CMS headless ușoară pentru gestionarea conținutului și API-uri

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Code-Server

Code-Server

VS Code rulând în browser pentru dezvoltare la distanță de pe orice dispozitiv

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Coder

Coder

Platformă Open-source pentru furnizarea de medii de dezvoltare cloud auto-găzduite

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CodiMD

CodiMD

Editor markdown colaborativ în timp real pentru documentație și luarea de notițe

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Collabora Online

Collabora Online

Suită office auto-găzduită, bazată pe browser, pentru editarea colaborativă a documentelor

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CommaFeed

CommaFeed

Cititor RSS auto-găzduit, inspirat de Google Reader, cu scurtături de la tastatură și aplicații mobile

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ConvertX

ConvertX

Convertor de fișiere online auto-găzduit, ce suportă peste 1000 de formate

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Convex

Convex

Platformă de baze de date reactive open-source pentru dezvoltarea modernă de aplicații

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COPS

COPS

Server PHP OPDS și HTML ușor, care expune o bibliotecă de cărți electronice Calibre cititoarelor mobile și browserelor.

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CoreControl

CoreControl

Panou de bord auto-găzduit pentru gestionarea serverelor, uptime-ului și infrastructurii de rețea

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Countly

Countly

Analize de produs cu confidențialitatea pe primul loc pentru aplicații mobile, web și desktop

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Crawl4AI

Crawl4AI

Crawler web open-source pentru aplicații AI cu rezultat gata pentru LLM

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Cronicle

Cronicle

Multi-server task scheduler and runner with web-based interface

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Crucix

Crucix

Platformă OSINT care agregă 27 de surse de date globale în timp real într-un tablou de bord unificat

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Cryptgeon

Cryptgeon

Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNote

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CryptPad

CryptPad

Suită de birou colaborativă criptată end-to-end cu stocare cu zero-cunoștințe

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CyberChef

CyberChef

Instrument web pentru operațiuni de criptare, codificare, compresie și analiză a datelor

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Dagu

Dagu

Planificator de fluxuri de lucru bazat pe DAG, cu interfață web pentru gestionarea joburilor cron și a fluxurilor de sarcini

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Damselfly

Damselfly

Manager foto auto-găzduit cu recunoaștere facială și detecție de obiecte

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dashdot

dashdot

Panou de bord server minimalist cu statistici în timp real pentru CPU, RAM, stocare și rețea

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Dashy

Dashy

Un tablou de bord personal auto-găzduit, cu widget-uri, teme și verificare a stării serviciilor

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Databag

Databag

Aplicație de mesagerie federată, cu auto-găzduire, criptare end-to-end și fire de discuție bazate pe subiecte

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Databasus

Databasus

Databasus este un instrument de backup pentru baze de date PostgreSQL, MySQL și MongoDB

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Dataline

Dataline

Interfață de chat SQL alimentată de AI pentru explorarea și vizualizarea oricărei baze de date

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Dawarich

Dawarich

Instrument de urmărire a istoricului locației cu auto-găzduire, cu hărți termice și statistici de călătorie

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DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite

DB Browser pentru SQLite este un instrument vizual pentru crearea, proiectarea și editarea fișierelor de baze de date SQLite.

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Deluge

Deluge

Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin support

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DenoKV

DenoKV

Baza de date cheie-valoare Denoland pentru Deno Deploy

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Dify

Dify

Platformă open-source pentru construirea aplicațiilor LLM cu RAG, agenți și fluxuri de lucru

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Directus

Directus

Headless CMS care încapsulează baze de date cu API dinamic și aplicație de administrare

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Dittofeed

Dittofeed

Platformă open-source de interacțiune cu clienții pentru mesagerie multi-canal automatizată

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Diun

Diun

Docker Image Update Notifier pentru a primi notificări ori de câte ori imaginile sunt actualizate

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docassemble

docassemble

Sistem expert open-source pentru interviuri ghidate și asamblare automată de documente

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Docker Registry

Docker Registry

Registru Docker privat pentru stocarea și distribuirea imaginilor container

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Dockge

Dockge

Dockge este un gestionar de stive Docker Compose auto-găzduit, elegant, ușor de utilizat și reactiv

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Docmost

Docmost

Platformă wiki și de documentație colaborativă cu editare în timp real

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Docspell

Docspell

Organizator de documente auto-găzduit cu OCR, extracție NLP și căutare full-text

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Documenso

Documenso

Platformă de semnare a documentelor cu sursă deschisă pentru semnături digitale

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DocuSeal

DocuSeal

Platformă de semnare a documentelor open-source cu capabilități de semnătură electronică

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Dograh

Dograh

Platformă open-source no-code pentru crearea de agenți vocali AI în câteva minute

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DokuWiki

DokuWiki

Platformă wiki ușoară, bazată pe fișiere, pentru documentație și baze de cunoștințe

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Dolibarr

Dolibarr

Platformă open-source ERP/CRM pentru gestionarea operațiunilor de afaceri

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Domain Locker

Domain Locker

Platformă unificată pentru gestionarea și monitorizarea portofoliilor de nume de domenii

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Donetick

Donetick

Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilities

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Downtify

Downtify

Descarcă muzică Spotify de pe YouTube cu coperta albumului, versuri și metadate

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Dozzle

Dozzle

Interfață web ușoară pentru vizualizarea jurnalelor containerelor Docker în timp real

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Dragonfly

Dragonfly

Stocare de date în memorie de înaltă performanță, compatibilă cu Redis, pentru hardware modern

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draw.io

draw.io

Instrument de diagramare gratuit, sursă deschisă, pentru diagrame de flux, UML și diagrame de rețea

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drawDB

drawDB

Editor de diagrame de baze de date bazat pe browser cu export și import SQL

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Drizzle Gateway

Drizzle Gateway

Versiune Drizzle Studio auto-găzduită, gratuită și ultra-performantă pentru administrarea bazelor de date

Implementează
Drupal

Drupal

CMS open-source pentru construirea și gestionarea site-urilor web dinamice

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DuckDNS

DuckDNS

Serviciu DNS dinamic gratuit pentru maparea adreselor IP la domenii

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DumbDo

DumbDo

DumbDo este o listă de sarcini auto-găzduită, ridicol de simplă, care pur și simplu funcționează.

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Duplicati

Duplicati

Soluție de backup criptată cu suport pentru stocare în cloud și servere la distanță

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Easy!Appointments

Easy!Appointments

Sistem gratuit de programare a întâlnirilor pentru afaceri și profesioniști

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Eclipse Mosquitto

Eclipse Mosquitto

Broker MQTT ușor și eficient pentru IoT și aplicații de mesagerie

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EdgeDB

EdgeDB

Bază de date graf-relațională de ultimă generație, construită pe PostgreSQL

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Elasticsearch

Elasticsearch

Motor de căutare și analiză distribuit, construit pe Apache Lucene

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Element

Element

Client Matrix securizat cu criptare end-to-end și mesagerie multiplatformă

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EmailEngine

EmailEngine

Proxy API de email auto-găzduit care conectează IMAP și SMTP la endpoint-uri REST

Implementează
Emby

Emby

Personal media server with automatic streaming and device conversion

Implementează
EmbyStat

EmbyStat

Instrument de statistici și analiză pentru serverele media Emby și Jellyfin

Implementează
Enclosed

Enclosed

Aplicație web minimalistă pentru trimiterea de notițe criptate private și securizate

Implementează
ErsatzTV

ErsatzTV

Server IPTV auto-găzduit care construiește canale live din biblioteca ta media

Implementează
Erugo

Erugo

Platformă de partajare fișiere auto-găzduită cu protecție prin parolă și controale de expirare

Implementează
ESPHome

ESPHome

Sistem pentru controlul microcontrolerelor ESP8266/ESP32 cu YAML

Implementează
EspoCRM

EspoCRM

CRM open-source gratuit pentru gestionarea contactelor, ofertelor și relațiilor cu clienții

Implementează
Etherpad

Etherpad

Editor de documente colaborativ în timp real, cu editare live și istoric al versiunilor

Implementează
EverShop

EverShop

Platformă eCommerce open-source modernă pe Node.js, React, GraphQL și PostgreSQL

Implementează
Evolution API

Evolution API

API WhatsApp open-source pentru chatboți, automatizare și integrări de mesagerie

Implementează
Evolution Go

Evolution Go

Gateway API WhatsApp de înaltă performanță scris în Go pentru automatizarea mesajelor

Implementează
Excalidraw

Excalidraw

Tablă virtuală pentru schițarea diagramelor desenate manual și brainstorming colaborativ

Implementează
Expensave

Expensave

Aplicație de urmărire a cheltuielilor personale și de familie

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ExpenseOwl

ExpenseOwl

Urmăritor de cheltuieli personale auto-găzduit, ușor, cu panou de bord și import CSV

Implementează
Explo

Explo

Transformă recomandările ListenBrainz în playlisturi în biblioteca ta muzicală

Implementează
ezBookKeeping

ezBookKeeping

Instrument de urmărire a finanțelor personale ușor, cu PWA mobil și scanare de chitanțe

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Faraday

Faraday

Platformă open-source de administrare a vulnerabilităților pentru echipele de securitate

Implementează
Fasten Health

Fasten Health

Manager auto-găzduit de dosare medicale electronice personale și de familie

Implementează
Fider

Fider

Platformă open-source pentru colectarea și gestionarea feedback-ului utilizatorilor

Implementează
File Browser

File Browser

Manager de fișiere bazat pe web pentru navigarea, încărcarea și gestionarea fișierelor de pe serverul tău

Implementează
File Drop

File Drop

Partajare de fișiere peer-to-peer descentralizată utilizând tehnologia IPFS

Implementează
FileFlows

FileFlows

Procesor automatizat de fișiere media care reduce dimensiunile fișierelor cu până la 90%

Implementează
FileGator

FileGator

Manager de fișiere multi-utilizator auto-găzduit cu permisiuni bazate pe roluri și fără bază de date

Implementează
Filestash

Filestash

Manager de fișiere auto-găzduit pentru FTP, SFTP, S3, WebDAV și peste 20 de backend-uri de stocare

Implementează
Firefly

Firefly

Server VPN WireGuard simplu cu interfață de gestionare web

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Firefly III

Firefly III

Manager profesional auto-găzduit de finanțe personale și buget

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Firefox

Firefox

Browser Firefox cu auto-găzduire accesibil prin interfață web

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Flagsmith

Flagsmith

Serviciu open-source de feature flag și configurare remote cu testare A/B

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Flame

Flame

Pagină de pornire și panou de bord pentru aplicații cu auto-găzduire pentru homelab-ul tău

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FlareSolverr

FlareSolverr

Server proxy pentru extragerea datelor web prin ocolirea protecției Cloudflare

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Flarum

Flarum

Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communities

Implementează
flatnotes

flatnotes

Aplicație de luare de notițe Markdown fără baze de date, cu wikilink-uri și căutare full-text

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Fleet

Fleet

Platformă open-source de administrare a dispozitivelor și securitate endpoint bazată pe osquery

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FlexGet

FlexGet

Instrument de automatizare bazat pe YAML pentru descărcarea de conținut media din RSS, torrente și Usenet

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Flipt

Flipt

Platformă de gestionare a feature flag-urilor auto-găzduită, cu integrare Git

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Flowise

Flowise

Instrument open-source low-code pentru crearea de fluxuri de orchestrare LLM și agenți AI

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Focalboard

Focalboard

Instrument open-source de gestionare a proiectelor cu tablă Kanban, tabele și vizualizări calendar

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Forgejo

Forgejo

Serviciu Git auto-găzduit, ușor, cu interfață web și funcționalități de colaborare

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Form.io

Form.io

Constructor de formulare open-source și platformă de gestionare a datelor cu REST API

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Formbricks

Formbricks

Platformă de sondaje open-source pentru feedback din aplicații, link-uri, site-uri web și email

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FossFLOW

FossFLOW

Instrument izometric de creare diagrame bazat pe browser pentru vizualizarea infrastructurii

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Foundry VTT

Foundry VTT

Masă virtuală de joc auto-găzduită pentru campanii RPG online cu hărți și zaruri

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FreeCAD

FreeCAD

Modelator CAD 3D parametric accesibil din browser pentru inginerie și design

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FreeScout

FreeScout

Sistem open-source de help desk și inbox partajat, eficient și ușor de utilizat

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FreshRSS

FreshRSS

Agregator de fluxuri RSS cu auto-găzduire pentru gestionarea și citirea fluxurilor tale

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Gatus

Gatus

Pagină de status orientată către dezvoltatori, cu monitorizare uptime multi-protocol și alertare

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Gerrit

Gerrit

Sistem de revizuire a codului bazat pe web, de nivel Enterprise, construit peste Git

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Ghost

Ghost

Ghost este o platformă robustă pentru publicare profesională

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Ghostfolio

Ghostfolio

Software open-source de gestionare a averii pentru urmărirea portofoliilor de investiții

Implementează
GIMP

GIMP

Editor de imagini și instrument de design grafic profesional, accesibil din browser

Implementează
Gitea

Gitea

Gitea este o platformă ușoară, open-source de găzduire Git

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GitIngest

GitIngest

Convertor de text compatibil cu LLM pentru analiza codului de către AI

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GitLab

GitLab

GitLab este o platformă DevOps completă pentru gestionarea depozitelor Git și CI/CD

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Glance

Glance

Tablou de bord cu auto-găzduire care îți adună toate feed-urile într-un singur loc

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Glances

Glances

Glances este un instrument multiplatformă de monitorizare a sistemului, dotat cu interfață web

Implementează
GlitchTip

GlitchTip

Platformă de monitorizare a erorilor și a performanței compatibilă cu Sentry

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GLPI

GLPI

Software open-source de gestionare a activelor IT și de help desk pentru operațiuni IT

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GoatCounter

GoatCounter

Analiză web centrată pe confidențialitate, fără cookie-uri sau urmărirea datelor personale

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GoCD

GoCD

Server de livrare continuă cu cartografierea fluxului de valoare și modelare pipeline

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Gogs

Gogs

Gogs este un serviciu Git cu auto-găzduire pentru gestionarea ușoară a proiectelor.

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Gokapi

Gokapi

Server de partajare fișiere cu auto-găzduire, cu linkuri care expiră și suport S3.

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Gonic

Gonic

Server de streaming muzical Subsonic auto-găzduit și ușor, scris în Go

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Gotenberg

Gotenberg

API stateless bazat pe Docker pentru conversie și generare PDF fără probleme

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Gotify

Gotify

Server de notificări push auto-găzduit cu un API REST simplu

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GoWA

GoWA

WhatsApp REST API și interfață web pentru automatizarea mesajelor pe mai multe dispozitive

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Grafana

Grafana

Platformă open-source de observabilitate pentru vizualizarea și monitorizarea metricilor

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Gramps Web

Gramps Web

Platformă de genealogie cu auto-găzduire pentru crearea și partajarea arborilor genealogici

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Grav

Grav

CMS modern bazat pe fișiere plate care nu necesită o bază de date, doar fișiere și foldere

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Grimmory

Grimmory

Manager de colecție de cărți auto-găzduit, cu cititor încorporat și sincronizare cu dispozitivele

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Grimoire

Grimoire

Gestionar de marcaje auto-găzduit cu extragere automată a metadatelor și căutare full-text

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Grist

Grist

Hibrid open-source de foaie de calcul și bază de date pentru construirea aplicațiilor de date

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Grocy

Grocy

Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventory

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GrowthBook

GrowthBook

Platformă open-source de feature flagging și testare A/B

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Habitica

Habitica

Manager de sarcini gamificat care transformă productivitatea într-o aventură RPG

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Halo

Halo

Modern CMS cu sursă deschisă, cu piață de plugin-uri și editor bazat pe blocuri

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Harness

Harness

End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environments

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Hasura GraphQL Engine

Hasura GraphQL Engine

Motor GraphQL open-source cu API-uri instantanee peste orice bază de date

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Headscale

Headscale

Server de control auto-găzduit, compatibil cu Tailscale, pentru rețeaua mesh WireGuard

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Healthchecks

Healthchecks

Monitorizare open-source a joburilor cron și a sarcinilor de fundal cu alerte instantanee

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HedgeDoc

HedgeDoc

Editor markdown colaborativ în timp real pentru documentație de echipă

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Heimdall

Heimdall

Panou de bord de aplicații pentru organizarea și accesarea serviciilor tale web

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Hermes Agent

Hermes Agent

Agent AI cu auto-îmbunătățire, cu buclă de învățare integrată și mesagerie multi-platformă

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Hermes WebUI

Hermes WebUI

Agent AI Hermes auto-găzduit și interfață de utilizator pentru chat web, incluse într-o singură implementare Docker

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Hermes Workspace

Hermes Workspace

Centru de comandă Open-source cu interfață web pentru agentul AI Hermes

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HeyForm

HeyForm

Constructor de formulare conversaționale open-source cu logică condițională și analize

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Hi.Events

Hi.Events

Platformă open-source auto-găzduită de gestionare a evenimentelor și de ticketing

Implementează
Homarr

Homarr

Panou de bord modern auto-găzduit pentru a-ți organiza și monitoriza toate serviciile

Implementează
Home Assistant

Home Assistant

Platformă open-source de automatizare a locuinței pentru controlul dispozitivelor inteligente

Implementează
Homebox

Homebox

Sistem de inventar și organizare construit pentru utilizatorii casnici

Implementează
Homebridge

Homebridge

Conector HomeKit pentru dispozitive smart home non-Apple folosind plugin-uri

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Homepage

Homepage

Panou de bord modern, personalizabil pentru aplicații, cu integrare Docker

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Homer

Homer

Un panou de bord static simplu, auto-găzduit, pentru organizarea tuturor serviciilor tale de server

Implementează
Hoop

Hoop

Gateway de acces la infrastructură cu mascare automată a datelor și piste de audit

Implementează
Hoppscotch

Hoppscotch

Open-source API development and testing platform for developers and teams

Implementează
HortusFox

HortusFox

Sistem de gestionare a plantelor cu auto-găzduire pentru urmărirea rutinelor de îngrijire și organizarea grădinii

Implementează
Huginn

Huginn

Platformă de automatizare cu auto-găzduire pentru crearea agenților de monitorizare

Implementează
Hugo

Hugo

Generator de site-uri statice rapid ca fulgerul, construit cu Go

Implementează
HumHub

HumHub

Platformă open-source de rețea socială enterprise și intranet pentru echipe

Implementează
imgproxy

imgproxy

Server rapid de procesare a imaginilor din mers pentru redimensionare, decupare și conversie de format

Implementează
Immich

Immich

Immich este o soluție cu auto-găzduire de înaltă performanță pentru gestionarea fotografiilor și videoclipurilor

Implementează
Infisical

Infisical

Manager de secrete open-source pentru sincronizarea variabilelor de mediu și a cheilor API între echipe și infrastructură

Implementează
InfluxDB 2

InfluxDB 2

Platformă unificată de serii temporale cu interogări Flux și interfață web integrată

Implementează
Inkscape

Inkscape

Editor de grafică vectorială accesibil din browser pentru ilustrații și design SVG

Implementează
InsForge

InsForge

Platformă backend open-source cu autentificare, bază de date și stocare pentru agenți AI

Implementează
InvenTree

InvenTree

Inventar de piese și administrare BOM open-source pentru echipe de inginerie

Implementează
Invidious

Invidious

Interfață alternativă care respectă confidențialitatea pentru YouTube, fără reclame sau urmărire

Implementează
Invio

Invio

Sistem de facturare minimalist, cu auto-găzduire, pentru freelanceri și echipe mici

Implementează
Invoice Ninja

Invoice Ninja

Platformă open-source de facturare și încasări pentru freelanceri și afaceri mici

Implementează
InvoiceShelf

InvoiceShelf

Platformă de facturare open-source cu estimări, cheltuieli și portal de plăți

Implementează
Isso

Isso

Alternativă Disqus ușoară, auto-găzduită pentru bloguri și site-uri statice

Implementează
IT Tools

IT Tools

Collection of handy online tools for developers and IT professionals

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ITFlow

ITFlow

Platformă PSA open-source pentru MSP-uri cu documentație IT, gestionare tichete și facturare

Implementează
iTop

iTop

Platformă ITSM open-source și CMDB pentru gestionarea serviciilor IT și a infrastructurii

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Jackett

Jackett

Proxy tracker torrent care traduce interogări pentru Sonarr, Radarr și alte instrumente de automatizare

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Jaeger

Jaeger

Jaeger este un sistem de trasare distribuit cu sursă deschisă pentru monitorizarea microserviciilor

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Jellyfin

Jellyfin

Server media gratuit și open-source pentru organizarea și transmiterea în flux a bibliotecii tale media

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Jellyseerr

Jellyseerr

Instrument de gestionare a solicitărilor media pentru Jellyfin, Emby și Plex cu flux de lucru de aprobare

Implementează
Jenkins

Jenkins

Jenkins este un server de automatizare open-source pentru fluxuri CI/CD

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Jitsi Meet

Jitsi Meet

Platformă de videoconferințe auto-găzduită cu partajare ecran și înregistrare

Implementează
Jitsu

Jitsu

Platformă open-source de date despre clienți și pipeline de streaming de evenimente pentru ingineri

Implementează
JobOps

JobOps

Sistem auto-găzduit de căutare a locurilor de muncă ce scanează platforme și adaptează CV-uri

Implementează
Joomla

Joomla

CMS open-source pentru construirea site-urilor web dinamice și a aplicațiilor web

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Joplin Server

Joplin Server

Server de sincronizare auto-găzduit pentru aplicația de notițe Joplin

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Jotty

Jotty

Aplicație ușoară de notițe și liste de verificare cu Markdown și tablouri Kanban

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jsreport

jsreport

Server de rapoarte auto-găzduit pentru PDF, Excel și DOCX din șabloane HTML

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JumpServer

JumpServer

Gateway centralizat de acces privilegiat pentru sesiuni SSH, RDP și de baze de date

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Jupyter Notebook

Jupyter Notebook

Mediu web interactiv pentru cod live, analiză de date și vizualizări

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JupyterLab

JupyterLab

JupyterLab este un mediu de dezvoltare interactiv bazat pe web pentru notebook-uri și cod

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Juxtapose

Juxtapose

Router de notificări auto-găzduit care conectează webhook-uri la platformele de mesagerie

Implementează
Kan

Kan

Instrument de gestionare a proiectelor open-source și tablă Kanban, o alternativă la Trello

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Kanboard

Kanboard

Kanboard is a free and open-source Kanban project management software

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Kaneo

Kaneo

Gestionare de proiecte open-source cu tablă Kanban și integrare GitHub

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Kapowarr

Kapowarr

Manager de benzi desenate auto-găzduit pentru descărcare și organizare automată

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Karakeep

Karakeep

Karakeep este un manager de marcaje cu auto-găzduire, etichetare și căutare AI

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Kavita

Kavita

Bibliotecă digitală cu auto-găzduire pentru benzi desenate, manga și cărți electronice

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Keila

Keila

Platformă de newsletter auto-găzduită cu editor drag-and-drop și livrare SMTP

Implementează
Kener

Kener

Platformă open source pentru pagini de stare și monitorizare a uptime-ului, cu gestionare a incidentelor

Implementează
Kestra

Kestra

Platformă open-source de orchestrare a fluxurilor de lucru pentru pipeline-uri de date și automatizare

Implementează
Keycloak

Keycloak

Gestionare a identității și accesului open-source cu SSO, OAuth2 și SAML

Implementează
Khoj

Khoj

Asistent AI open-source pentru a discuta cu documentele tale și cu web-ul

Implementează
Kibana

Kibana

UI de vizualizare open-source pentru Elasticsearch cu tablouri de bord și căutare

Implementează
Kill Bill

Kill Bill

Platformă open-source de facturare a abonamentelor și plăți pentru SaaS și marketplace-uri

Implementează
Kimai

Kimai

Tracker cu auto-găzduire pentru freelanceri, agenții și echipe

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KitchenOwl

KitchenOwl

Listă de cumpărături partajată, gestionar de rețete și planificator de mese, găzduit personal

Implementează
Koillection

Koillection

Manager de colecții auto-găzduit pentru catalogarea cărților, jocurilor, vinilurilor și multe altele

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Komari

Komari

Panou de bord ușor, auto-găzduit, pentru monitorizarea serverului, cu metrici în timp real

Implementează
Komga

Komga

Server media cu auto-găzduire pentru benzi desenate, manga, reviste și cărți electronice cu suport OPDS și sincronizare

Implementează
Kong

Kong

Gateway API nativ în cloud, construit pentru medii hibride și multi-cloud

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Kotaemon

Kotaemon

Chatbot de Întrebări și Răspunsuri pentru documente, cu sursă deschisă, cu suport multi-LLM și OCR

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Kroki

Kroki

API unificat diagram-as-code care randează peste 30 de tipuri de diagrame prin HTTP

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Kutt

Kutt

Scurtător de URL-uri modern, auto-găzduit, cu domenii personalizate, analize și REST API

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Label Studio

Label Studio

Platformă open-source de etichetare și adnotare a datelor pentru proiecte de învățare automată

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Lago

Lago

Platformă open-source de contorizare și facturare bazată pe utilizare

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Langflow

Langflow

Langflow este o platformă vizuală pentru crearea de fluxuri de lucru AI și aplicații bazate pe LLM.

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Langfuse

Langfuse

Platformă open-source de inginerie LLM pentru observabilitate și evaluare

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LanguageTool

LanguageTool

Corector de gramatică, stil și ortografie cu sursă deschisă pentru peste 25 de limbi

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LazyLibrarian

LazyLibrarian

Automatizare cu auto-găzduire pentru descărcări de cărți electronice și cărți audio cu urmărirea autorului

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Leantime

Leantime

Sistem open-source de gestionare a proiectelor, conceput pentru cei care nu sunt manageri de proiect

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Lemmy

Lemmy

Agregator de link-uri federat și platformă de discuții pentru forumuri auto-găzduite

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LibreChat

LibreChat

LibreChat este o interfață de chat AI cu suport RAG pentru utilizarea LLM-urilor multi-furnizor

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LibreDesk

LibreDesk

Serviciu de asistență cu sursă deschisă cu gestionare de tichete omnichannel, chat live și gestionare SLA

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LibrePhotos

LibrePhotos

Gestionare foto auto-găzduită cu recunoaștere facială și căutare AI

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LibreSpeed

LibreSpeed

Server de test de viteză internet HTML5 auto-găzduit, cu bază de date de rezultate integrată

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LibreTranslate

LibreTranslate

API de traducere automată gratuit și open-source, auto-găzduit integral

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Lidarr

Lidarr

Manager și organizator automatizat de colecții muzicale pentru Usenet și torrente

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Lightdash

Lightdash

Platformă BI open-source construită în jurul dbt pentru explorarea datelor și tablouri de bord

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LimeSurvey

LimeSurvey

Platformă profesională de sondaje online pentru crearea și gestionarea chestionarelor

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Linkding

Linkding

Linkding este un manager de bookmarkuri minimalist, rapid, cu auto-găzduire

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LinkStack

LinkStack

Alternativă auto-găzduită Linktree pentru pagini de link-uri în bio personalizate cu brandul

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Linkwarden

Linkwarden

Linkwarden este un manager de marcaje auto-găzduit, cu arhivare completă a paginilor web

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Listmonk

Listmonk

Manager de newsletter și liste de corespondență cu auto-găzduire, de înaltă performanță

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LiteLLM

LiteLLM

LiteLLM este o poartă AI pentru a apela peste 100 de LLM-uri folosind formatul OpenAI

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Livebook

Livebook

Notebook-uri Elixir open-source pentru știința datelor, ML și colaborare în timp real

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LLDAP

LLDAP

Server de autentificare ușor, care oferă un backend LDAP simplificat pentru aplicații auto-găzduite

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LMS

LMS

Server de streaming muzical ușor, cu auto-găzduire și API Subsonic

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LobeChat

LobeChat

Cadru de chat AI modern, open-source, care suportă mai mulți furnizori LLM

Implementează
Local Deep Research

Local Deep Research

Asistent AI de cercetare aprofundată auto-găzduit, susținut de furnizori LLM cloud

Implementează
LocalAI

LocalAI

Server API auto-găzduit, compatibil cu OpenAI, pentru inferența locală a modelelor AI

Implementează
Locust

Locust

Instrument de testare a sarcinii distribuit, bazat pe Python, cu o interfață web în timp real

Implementează
Logseq

Logseq

Bază de cunoștințe auto-găzduită, care prioritizează confidențialitatea, și organizator bazat pe blocuri

Implementează
Logto

Logto

Logto este o platformă completă de identitate și autentificare, cu suport pentru OAuth și OIDC

Implementează
LubeLogger

LubeLogger

Sistem cuprinzător de întreținere a vehiculelor și de gestionare a combustibilului

Implementează
Lychee

Lychee

Platformă de gestionare a fotografiilor auto-găzduită, cu organizare a albumelor, navigare EXIF și controale granulare de partajare.

Implementează
Mage AI

Mage AI

Mage AI este un instrument pentru pipeline-uri de date, conceput pentru construirea și gestionarea fluxurilor de lucru ETL.

Implementează
Mail-Archiver

Mail-Archiver

Arhivare email auto-găzduită cu sincronizare IMAP, căutare full-text și export

Implementează
Mailpit

Mailpit

Instrument de testare email SMTP open-source cu un inbox bazat pe browser pentru dezvoltatori

Implementează
Maloja

Maloja

Bază de date autogăzduită pentru scrobble-uri muzicale cu topuri de ascultare personale

Implementează
Manticore Search

Manticore Search

Motor de căutare open-source cu căutare text integral și căutare vectorială prin protocol MySQL

Implementează
MariaDB

MariaDB

Server de baze de date relaționale open-source și înlocuitor direct pentru MySQL

Implementează
Marimo

Marimo

Notebook Python reactiv open-source, cu suport SQL și execuție reproductibilă

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Marreta

Marreta

Proxy de articole auto-găzduit pentru o lectură curată, fără reclame, cu stocare în cache inteligentă

Implementează
Mastodon

Mastodon

Server de microblogging federat auto-găzduit, bazat pe standardul ActivityPub

Implementează
Mathesar

Mathesar

Interfață web tip foaie de calcul pentru explorarea și editarea bazelor de date PostgreSQL

Implementează
Matomo

Matomo

Platformă de analiză web open-source de top, cu control complet asupra datelor și confidențialitate deplină

Implementează
Matrix Synapse

Matrix Synapse

Homeserver Matrix open-source pentru comunicare descentralizată, criptată.

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Mattermost

Mattermost

Platformă open-source de colaborare în echipă, cu mesagerie, partajare de fișiere și integrări

Implementează
Mautic

Mautic

Automatizare de marketing cu sursă deschisă pentru campanii de email, scorarea lead-urilor și parcursuri

Implementează
MaxKB

MaxKB

MaxKB este o platformă open-source pentru crearea de agenți de baze de cunoștințe AI de nivel enterprise

Implementează
Mayan EDMS

Mayan EDMS

Gestionare documente cu sursă deschisă, cu OCR, căutare text integral și fluxuri de lucru

Implementează
Maybe

Maybe

Aplicație open-source pentru finanțe personale și gestionarea averii

Implementează
Mazanoke

Mazanoke

Optimizator de imagini în browser cu conversia formatului și eliminarea datelor EXIF

Implementează
Mealie

Mealie

Mealie este un manager de rețete cu auto-găzduire, cu funcții de planificare a meselor și liste de cumpărături.

Implementează
Medusa

Medusa

Manager automat de bibliotecă video pentru seriale TV cu suport Plex și Jellyfin

Implementează
Meilisearch

Meilisearch

Motor de căutare rapid pentru aplicații moderne

Implementează
Memgraph

Memgraph

Bază de date grafică în memorie pentru analize în timp real pe date conectate

Implementează
Memos

Memos

Memos este o aplicație de notițe ușoară, care pune confidențialitatea pe primul loc

Implementează
MeshCentral

MeshCentral

Platformă de monitorizare și gestionare la distanță auto-găzduită pentru desktop-uri, servere și dispozitive IoT

Implementează
Metabase

Metabase

Platformă open-source de inteligență de afaceri pentru vizualizarea și analiza datelor

Implementează
MetaTrader 5

MetaTrader 5

Terminal de tranzacționare MetaTrader 5, accesibil din browser, pentru tranzacționare forex și CFD non-stop

Implementează
MeTube

MeTube

MeTube este un descărcător de videoclipuri online pentru YouTube și alte platforme

Implementează
MicroBin

MicroBin

Pastebin, partajare de fișiere și scurtător de URL-uri ușor și auto-găzduit, în Rust

Implementează
Milvus

Milvus

Bază de date vectorială open-source construită pentru aplicații AI și căutare de similaritate

Implementează
MindsDB

MindsDB

MindsDB este o platformă AI pentru crearea de modele de învățare automată din date de nivel enterprise.

Implementează
Mini QR

Mini QR

Generator de coduri QR auto-găzduit cu stiluri personalizate și export în masă

Implementează
Miniflux

Miniflux

Cititor de fluxuri RSS minimalist și cu o abordare specifică, cu o interfață web curată

Implementează
MiroFish

MiroFish

Motor de predicție AI bazat pe simulări de inteligență colectivă multi-agent

Implementează
MiroTalk

MiroTalk

Conferințe video P2P auto-găzduite cu camere nelimitate și partajare ecran

Implementează
Mongo Express

Mongo Express

Interfață de administrare MongoDB bazată pe web pentru navigarea, editarea și gestionarea bazelor de date

Implementează
MongoDB 4

MongoDB 4

Bază de date documentară NoSQL cu stocare de documente similară JSON

Implementează
Monica

Monica

Sistem de gestionare a relațiilor personale pentru documentarea vieții tale

Implementează
Moodist

Moodist

Mixer de peisaj sonor ambiental cu instrumente de productivitate pentru concentrare profundă și relaxare

Implementează
Moodle

Moodle

Sistem open-source de management al învățării, folosit de peste 489 de milioane de utilizatori din întreaga lume

Implementează
Morphic

Morphic

Motor de căutare AI open-source cu răspunsuri generative și citări de surse

Implementează
mStream

mStream

Server de muzică ușor, cu auto-găzduire și streaming, cu aplicații native pentru iOS și Android.

Implementează
Mylar3

Mylar3

Descărcător automat de benzi desenate și manager de bibliotecă cu auto-găzduire

Implementează
MySQL

MySQL

Bază de date relațională open-source rapidă și fiabilă pentru sarcini de lucru web și de aplicații

Implementează
n8n

n8n

Platformă de automatizare a fluxurilor de lucru cu interfață vizuală bazată pe noduri

Implementează
Nango

Nango

Platformă de integrare Open-source OAuth și API pentru peste 300 de servicii

Implementează
NATS

NATS

Sistem de mesagerie nativ în cloud cu pub/sub, request-reply și JetStream

Implementează
Navidrome

Navidrome

Navidrome este un server de muzică cu auto-găzduire și streaming web și mobil

Implementează
Neko

Neko

Browser virtual cu auto-găzduire pentru navigare web colaborativă și streaming

Implementează
Neo4j

Neo4j

Cea mai importantă bază de date grafică cu sursă deschisă din lume pentru date conectate

Implementează
NetBird Client

NetBird Client

Client VPN mesh securizat, bazat pe WireGuard, cu SSO și controale granulare de acces

Implementează
NetBox

NetBox

Modelare a infrastructurii de rețea open-source pentru IPAM, DCIM și documentație

Implementează
Netdata

Netdata

Agent de monitorizare a infrastructurii în timp real cu peste 800 de integrări

Implementează
New API

New API

Noul API este un gateway LLM și sistem de administrare a resurselor AI pentru mai mulți furnizori

Implementează
Nextcloud

Nextcloud

Nextcloud este o platformă de productivitate puternică cu auto-găzduire

Implementează
Nexterm

Nexterm

Administrare server prin browser pentru conexiuni SSH, VNC și RDP

Implementează
Nexus Repository Manager

Nexus Repository Manager

Manager universal de depozit de artefacte pentru Maven, npm, Docker și PyPI

Implementează
NocoBase

NocoBase

NocoBase este o platformă no-code/low-code extensibilă pentru construirea de aplicații

Implementează
NocoDB

NocoDB

Alternativă open-source la Airtable care transformă bazele de date în foi de calcul inteligente

Implementează
Node-RED

Node-RED

Instrument vizual low-code pentru conectarea dispozitivelor IoT, API-urilor și serviciilor online

Implementează
NodeBB

NodeBB

NodeBB este o platformă modernă de discuții în timp real pentru construirea de forumuri comunitare

Implementează
Norish

Norish

Manager de rețete auto-găzduit cu import din rețelele sociale și sincronizare în gospodărie

Implementează
NoteDiscovery

NoteDiscovery

Bază de cunoștințe Markdown auto-găzduită cu vizualizare grafică și integrare AI

Implementează
Notifuse

Notifuse

Platformă de email marketing și email tranzacțional auto-găzduită

Implementează
Novu

Novu

Infrastructură de notificare open-source pentru livrare de email, SMS și push

Implementează
ntfy

ntfy

Server de notificări push auto-găzduit pentru trimiterea de alerte prin cereri HTTP simple

Implementează
NZBGet

NZBGet

Descărcător binar Usenet C++ eficient cu reparare PAR2 și interfață web

Implementează
NZBHydra2

NZBHydra2

Agregator de meta-căutare Usenet care unifică indexatorii în spatele unui API Newznab

Implementează
October CMS

October CMS

CMS PHP bazat pe Laravel pentru construirea de site-uri web flexibile și aplicații web

Implementează
Odoo

Odoo

Platformă open-source ERP și CRM pentru managementul afacerilor și ecommerce

Implementează
Odysseus

Odysseus

Spațiu de lucru AI auto-găzduit cu chat, agenți, cercetare aprofundată și memorie persistentă

Implementează
OliveTin

OliveTin

Interfață web auto-găzduită pentru rularea în siguranță a comenzilor shell predefinite

Implementează
Ollama

Ollama

Rulează modele lingvistice mari local cu un API simplu pentru aplicații AI

Implementează
Ombi

Ombi

Sistem de solicitări auto-găzduit pentru Plex, Emby și Jellyfin cu îndeplinire automată

Implementează
OmniTools

OmniTools

OmniTools este o trusă de instrumente web integrată cu peste 80 de programe utilitare pentru sarcini de zi cu zi

Implementează
OneDev

OneDev

OneDev este un server Git cu auto-găzduire, cu CI/CD și gestionare de proiecte integrate.

Implementează
OneTimeSecret

OneTimeSecret

Partajează secrete autodistructive prin linkuri cu vizualizare unică

Implementează
ONLYOFFICE Docs

ONLYOFFICE Docs

Suită office online auto-găzduită cu editare colaborativă compatibilă cu MS Office

Implementează
Onyx

Onyx

Platformă de chat AI open-source și de căutare enterprise care funcționează cu orice LLM

Implementează
Open Journal Systems

Open Journal Systems

Platformă cu sursă deschisă pentru gestionarea revistelor academice și publicare cu acces deschis

Implementează
Open Notebook

Open Notebook

Aplicație de notițe nativă AI pentru scris, cercetare și organizarea cunoștințelor într-un singur spațiu de lucru

Implementează
Open WebUI

Open WebUI

Interfață de chat AI auto-găzduită care suportă mai mulți furnizori LLM cu capabilități RAG

Implementează
OpenBao

OpenBao

Manager de secrete open-source pentru stocarea și accesarea acreditărilor sensibile

Implementează
OpenClaw

OpenClaw

Asistent AI personal cu suport pentru mesagerie multi-canal (anterior Moltbot/Clawdbot)

Implementează
OpenCloud

OpenCloud

Sincronizare și colaborare a fișierelor open-source, cu gestionare integrată a identității

Implementează
OpenEMR

OpenEMR

Dosare medicale electronice și gestionarea practicii cu sursă deschisă pentru clinici

Implementează
Opengist

Opengist

Pastebin auto-găzduit, bazat pe Git, alternativă open-source la GitHub Gist

Implementează
OpenHands

OpenHands

Agent AI autonom open-source pentru sarcini de inginerie software

Implementează
OpenHuman

OpenHuman

Nucleu AI personal auto-găzduit cu memorie, agenți și peste 118 integrări de aplicații

Implementează
OpenObserve

OpenObserve

Platformă de observabilitate nativă în cloud pentru jurnale, metrici, urmăriri și tablouri de bord

Implementează
OpenPanel

OpenPanel

Analiză de produs axată pe confidențialitate, cu tablouri de bord în timp real și redare sesiune

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OpenProject

OpenProject

Gestionare a proiectelor open-source cu diagrame Gantt, tablouri Agile, urmărire a timpului

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OpenSearch

OpenSearch

Motor de căutare și analiză open-source, fork comunitar al Elasticsearch

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OpenSign

OpenSign

Alternativă gratuită și cu sursă deschisă la DocuSign pentru semnarea documentelor cu valoare juridică

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OpenSpeedTest

OpenSpeedTest

Test de viteză a rețelei HTML5, auto-găzduit, fără Flash sau Java

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OpenViking

OpenViking

OpenViking este o bază de date de context open-source construită pentru agenți AI

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OpenVPN Access Server

OpenVPN Access Server

Server VPN complet, cu administrare web și gestionarea clienților

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OpnForm

OpnForm

Constructor de formulare open-source cu logică condițională, încorporări și gestionare a răspunsurilor

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OrangeHRM

OrangeHRM

Platformă HR open-source pentru gestionarea angajaților, concediilor și recrutării

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Outline

Outline

Outline este un wiki modern pentru echipe și o bază de cunoștințe cu colaborare în timp real

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Overleaf

Overleaf

Editor LaTeX colaborativ cu sursă deschisă pentru scriere științifică și academică

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Overseerr

Overseerr

Instrument de gestionare și descoperire a solicitărilor media pentru Plex cu flux de lucru de aprobare

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Owncast

Owncast

Server de streaming live și chat cu auto-găzduire și suport RTMP și Fediverse

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ownCloud

ownCloud

Platformă de sincronizare, partajare și colaborare a fișierelor cu auto-găzduire pentru echipe

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OxiCloud

OxiCloud

Stocare în cloud auto-găzduită, bazată pe Rust și ușoară, cu suport pentru clientul Nextcloud

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PairDrop

PairDrop

PairDrop este un instrument web de partajare a fișierelor, conceput pentru transferuri instantanee între dispozitive

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Paisa

Paisa

Gestionar de finanțe personale cu contabilitate în partidă dublă și urmărirea investițiilor

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Pangolin Newt

Pangolin Newt

Client de tunel WireGuard în userspace pentru acces securizat la distanță prin Pangolin

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Paperclip

Paperclip

Paperclip este o platformă de orchestrare AI/ML pentru echipe autonome

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Paperless-ngx

Paperless-ngx

Sistem de gestionare a documentelor care transformă documentele fizice în arhive digitale căutabile

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Papermerge

Papermerge

Sistem open-source de gestionare a documentelor pentru scanare, OCR și organizarea fișierelor PDF

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Papra

Papra

Platformă open-source minimalistă de gestionare și arhivare a documentelor

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Parseable

Parseable

Lac de date de observabilitate open-source pentru jurnale, metrici și urme

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Passbolt

Passbolt

Manager de parole pentru echipe open-source cu criptare OpenPGP end-to-end și partajare