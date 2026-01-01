Instalează Pgweb cu un singur click.
Browser PostgreSQL ușor, bazat pe web, fără dependențe, pentru explorarea instantanee a bazei de date din orice browser modern.
Alege un plan VPS pentru Pgweb
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Pgweb
Pgweb este un browser de baze de date PostgreSQL modern, multi-platformă, construit cu Go și distribuit ca un singur fișier binar, fără dependențe externe. Acesta oferă o interfață web curată pentru navigarea schemelor, rularea interogărilor SQL personalizate și exportul datelor — fără complexitatea suitelor tradiționale de gestionare a bazelor de date.
Implementarea Pgweb pe VPS-ul tău oferă întregii tale echipe un browser de baze de date centralizat, mereu accesibil, securizat prin autentificare HTTP de bază. Acesta rulează alături de instanțele tale PostgreSQL într-o rețea privată, oferind acces securizat la interogări ad-hoc fără a expune credențialele brute ale bazei de date dezvoltatorilor.
Funcționalități cheie ale Pgweb
Zero dependențe
Implementarea ca un singur fișier binar înseamnă că poți începe să navighezi prin bazele de date PostgreSQL în câteva secunde, fără a fi necesare biblioteci de rulare sau pachete de sistem.
Suport sesiuni multiple
Permite conectarea și comutarea simultană între mai multe baze de date PostgreSQL, facilitând compararea datelor între medii.
Exportă date
Exportă tabelul și rezultatele interogărilor direct în CSV, JSON sau XML pentru analiză în foi de calcul și instrumente de business intelligence.
Conexiuni tunel SSH
Conectează-te în siguranță la baze de date la distanță prin tuneluri SSH, fără a expune public porturile PostgreSQL sau a modifica regulile firewall-ului.
Istoric interogări
Urmărește automat instrucțiunile executate anterior, astfel încât să poți reaminti și reutiliza rapid interogări complexe fără a le retasta.
De ce să rulezi Pgweb pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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