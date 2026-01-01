Early release

Dezvoltă-ți afacerea cu agenți AI

AI agents built for real business tasks - from strategy and SEO to marketing and sales. Works right inside your Hostinger account. Start for free and scale with a team of specialized agents.
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Agenții noștri AI

Instrumentele AI îți oferă o casetă de chat goală. Trebuie să îți dai seama singur ce să întrebi, cum să întrebi și ce să faci în continuare.

Agenții noștri vin cu abilități încorporate. Fiecare este un specialist care știe ce să facă și cum să ajute. O echipă de 7 agenți AI care te ajută să-ți dezvolți afacerea încă din prima zi.

Meet your team

From strategy to sales, every agent is a specialist. Pick the one you need and let it work.

Business Advisor

Evaluates your idea, maps out your positioning, and gives you a clear plan for what to prioritize first.

Creative writer

Writes your blog posts, landing pages, and product copy in your voice so you can hit publish with confidence.

SEO Consultant

Researches your keywords, audits your pages, and builds you a plan to rank where your customers are searching.

Marketing Planner

Plans your campaigns, writes your posts, and keeps your marketing consistent even when you're short on time.

Legal advisor

Drafts your policies, reviews your contracts, and makes sure your business is covered before problems show up.

Customer Comms

Writes your customer emails, press releases, and internal updates so you always sound polished when it matters.

Sales & Outreach

Builds your pitches, writes your outreach, and handles objections so more conversations turn into closed deals.

Start for free

Explore our AI agents capabilities.

Bring your tools
Connections

Bring your tools

Connect third-party services so your agents can use them during chat.
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Gmail

Gmail

Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

Discord

Github

Github

Twitter

Twitter

Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Google Calendar

Google Calendar

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

See all connections

Trei pași. Asta e tot.

01

Alege-ți provocarea

Ai nevoie de un SEO mai bun? Un plan de conținut? Pagini legale? Alege agentul potrivit.
02

Discută cu agentul tău

Prezintă-le afacerea ta. Vor pune întrebările potrivite și vor trece la treabă.
03

Obține rezultate reale

Strategii, postări pe blog, audituri, campanii de email. Gata de copiat, lipit și utilizat.
Începe acum

Construit pentru antreprenori, nu ingineri

Creat pentru site-ul tău Hostinger

Agenții tăi sunt concepuți să funcționeze cu instrumentele pe care le utilizezi deja: site-ul tău web, domeniul tău, afacerea ta.

Nu ai nevoie de abilități tehnice

Dacă poți purta o conversație, poți folosi Agenți. Nu trebuie să memorezi prompturi și nu este necesară nicio configurare.

Specialiști, nu generaliști

Fiecare agent este instruit pentru o singură sarcină. Primești ajutor la nivel de expert, nu un asistent generic care încearcă să le știe pe toate.

Datele tale rămân ale tale

Conversațiile sunt private. Nu facem training pe baza datelor tale și nu le partajăm cu terțe părți.

Alătură-te milioanelor de clienți mulțumiți

Hostinger este locul unde găsești tot ce îți dorești, oferind toate instrumentele care contribuie la succesul afacerii tale.

M.Akram Bazerbashi

M.Akram Bazerbashi

Folosesc Hostinger de ceva timp și experiența mea a fost foarte bună. Procesul de configurare a fost super ușor, chiar și pentru cineva care nu este foarte tehnic.

Dm Rawat

Dm Rawat

Convenabil, fiabil și bine întreținut, cu suport live excelent, gata să ajute oricând. Recomand cu drag.

Amir Benslama

Amir Benslama

Echipa ta de agenți AI este gata. Tu ești?

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Echipa ta de agenți AI este gata. Tu ești?

Întrebări frecvente

Ce este Hostinger Agents?

Hostinger Agents este o aplicație bazată pe AI care îți oferă o echipă de agenți specializați - fiecare conceput pentru un domeniu specific de afaceri, precum strategie, redactare, SEO, marketing, juridic, comunicare cu clienții și vânzări. În locul unui chatbot generic, primești experți dedicați cu care poți vorbi oricând, într-un limbaj simplu. Fără cunoștințe tehnice.

Pentru cine este Hostinger Agents?

Este construit pentru soloprenori, cei cu activități secundare și proprietari de afaceri mici care se ocupă de tot singuri. Dacă ți-ai fi dorit vreodată să ai un strateg, un scriitor, un specialist în marketing sau un consilier juridic la dispoziție — exact asta îți oferă Hostinger Agents.

Cum se deosebește de ChatGPT?

Spre deosebire de chatboții AI generici, fiecare Hostinger Agent este preinstruit cu o expertiză aprofundată într-un domeniu specific de afaceri. Nu trebuie să creezi promptul perfect — doar alegi un agent și o abilitate, iar acesta te ghidează către un rezultat util.

Ce sunt competențele și cum funcționează?

Competențele sunt șabloane de sarcini predefinite integrate în fiecare agent. În loc să te gândești ce să întrebi, selectezi o competență, iar agentul te ghidează spre un rezultat concret — precum scrierea unei postări de blog, cercetarea cuvintelor cheie sau generarea unei politici de confidențialitate. Competențele sunt mai rapide, mai structurate și produc rezultate superioare comparativ cu o conversație începută de la zero.

Trebuie să încep de la capăt de fiecare dată când deschid aplicația?

Nu. Poți relua o conversație existentă sau poți începe una nouă - depinde de tine. În orice caz, agentul tău își amintește contextul afacerii tale, preferințele și deciziile anterioare în toate conversațiile. O conversație nouă nu este niciodată o pagină goală.

Ne pasă de confidențialitatea ta

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