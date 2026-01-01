Implementează Hermes Agent cu un singur click.
Agent AI cu auto-îmbunătățire, panou de administrare în browser, mesagerie multi-platformă și suport pentru 200+ modele LLM.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Hermes Agent
Hermes Agent este un agent AI cu auto-îmbunătățire, construit de Nous Research, care își creează abilități din experiență și le perfecționează în timpul utilizării. Spre deosebire de asistenții AI statici, își construiește o memorie persistentă care devine mai valoroasă în timp. Se conectează simultan la Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal și email în modul gateway, cu suport pentru OpenRouter, OpenAI, Anthropic și endpoint-uri LLM personalizate.
Auto-găzduirea Hermes Agent pe VPS-ul tău păstrează toate cheile API, istoricul conversațiilor și contextul de afaceri pe propria ta infrastructură, cu resurse dedicate pentru navigare web, execuție de cod și fluxuri de lucru multi-agent care rulează fără limitare externă.
Funcționalități cheie ale Hermes Agent
Panou de administrare în browser
Gestionează configurația, cheile API, sesiunile și abilitățile dintr-un tabou de bord web complet, împreună cu terminalul integrat în browser.
Buclă de învățare care se autoîmbunătățește
Agentul creează și perfecționează abilități din fiecare interacțiune, cu o funcționalitate Skills Hub pentru partajarea capabilităților reutilizabile între implementări.
Mesagerie multi-platformă
Connect simultaneously to Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal, and email without managing separate bots.
200+ modele LLM
Rutează cererile prin OpenRouter sau conectează-te direct la Anthropic, OpenAI și la endpoint-uri personalizate pentru flexibilitate maximă.
Planificator de sarcini încorporat
Automate recurring tasks with the built-in cron scheduler and run parallel workstreams with subagent support.
Persistent Memory and Undo
Skills, session history, and memories survive restarts; rewind any conversation with the /undo command when a turn goes off-track.
De ce să rulezi Hermes Agent pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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