Cumpărați un nume de domeniu

Fiecare idee măreață are nevoie de o casă. Înregistrează-ți numele de domeniu și începe să construiești chiar azi.
Înregistrați un domeniu .com

Înregistrați domeniul .com doar pentru 2,99 €*/primul an

*Aplicabil atunci când alegeți o perioadă de 3 ani. Tarifele standard de reînnoire se aplică după primul an.

9 milioane+

domenii înregistrate

Peste 400

extensii de domeniu

9 milioane+
1 lună gratuită din planul Business

1 lună gratuită din planul Business

Se aplică pentru domeniile .tech, .org, .net, .io și .ai. Perioade de peste 2 ani.

Înregistrați un nume de domeniu cu peste 400 de extensii

.com

Domeniul preferat din lume

16,99 2,99  /primul an
Verificați disponibilitatea

.online

Afacerea ta, deschisă 24/7

33,99 0,99  /primul an
Verificați disponibilitatea

.net

Pentru constructorii care se ocupă serios de afaceri

16,99 11,99  /primul an
Verificați disponibilitatea

.shop

Transformă navigatorii în cumpărători

32,99 0,99  /primul an
Verificați disponibilitatea

.org

Construit pentru oameni, nu pentru profit

16,99 8,99  /primul an
Verificați disponibilitatea

.store

Construit pentru a se vinde din prima zi

51,99 0,99  /primul an
Verificați disponibilitatea

.com

Domeniul preferat din lume

16,99 2,99  /primul an
Verificați disponibilitatea

.online

Afacerea ta, deschisă 24/7

33,99 0,99  /primul an
Verificați disponibilitatea

.net

Pentru constructorii care se ocupă serios de afaceri

16,99 11,99  /primul an
Verificați disponibilitatea

.shop

Transformă navigatorii în cumpărători

32,99 0,99  /primul an
Verificați disponibilitatea

.org

Construit pentru oameni, nu pentru profit

16,99 8,99  /primul an
Verificați disponibilitatea

.store

Construit pentru a se vinde din prima zi

51,99 0,99  /primul an
Verificați disponibilitatea

Motive pentru a obține un nume de domeniu la Hostinger

Totul într-un singur loc

Cumpără un domeniu, găzduire, e-mail, gestionează constructorul de site-uri web și instrumente de inteligență artificială, toate într-un singur loc. Un singur tablou de bord, o singură autentificare, o singură echipă de asistență în spatele tuturor.

Totul într-un singur loc

Sprijin care ia măsuri

Kodee, asistentul nostru bazat pe inteligență artificială, rezolvă majoritatea întrebărilor în 9 secunde și poate acționa în numele tău. Când ai nevoie de o persoană, experții noștri sunt disponibili non-stop.
Sprijin care ia măsuri

Fără costuri ascunse

Ceea ce vezi este ceea ce plătești. Confidențialitatea WHOIS este gratuită, taxele de reînnoire sunt afișate în avans și nu există nimic suplimentar care să te aștepte la finalizarea comenzii.
Fără costuri ascunse

Construit pentru viteză

Domeniul tău rulează pe servere de nume Cloudflare, menținându-l protejat și rapid încă din prima zi. Adaugă găzduire și totul se încarcă de până la 35 de ori mai rapid decât pe unitățile standard.

Construit pentru viteză

Totul într-un singur loc

Cumpără un domeniu, găzduire, e-mail, gestionează constructorul de site-uri web și instrumente de inteligență artificială, toate într-un singur loc. Un singur tablou de bord, o singură autentificare, o singură echipă de asistență în spatele tuturor.

Totul într-un singur loc

Sprijin care ia măsuri

Kodee, asistentul nostru bazat pe inteligență artificială, rezolvă majoritatea întrebărilor în 9 secunde și poate acționa în numele tău. Când ai nevoie de o persoană, experții noștri sunt disponibili non-stop.
Sprijin care ia măsuri

Fără costuri ascunse

Ceea ce vezi este ceea ce plătești. Confidențialitatea WHOIS este gratuită, taxele de reînnoire sunt afișate în avans și nu există nimic suplimentar care să te aștepte la finalizarea comenzii.
Fără costuri ascunse

Construit pentru viteză

Domeniul tău rulează pe servere de nume Cloudflare, menținându-l protejat și rapid încă din prima zi. Adaugă găzduire și totul se încarcă de până la 35 de ori mai rapid decât pe unitățile standard.

Construit pentru viteză
Înregistrați un domeniu

Cumpără-ți domeniul în 3 pași simpli

01

Găsește-ți numele perfect

Caută-ți numele și alege dintre extensii precum .com, .store, .ai și .online.
02

Revendicați-o înainte ca altcineva să o facă

Adaugă-l în coș și finalizează comanda în câteva minute. Protecția confidențialității este inclusă gratuit.
03

Lansează-ți propriul colț de internet și deține-ți controlul

Conectează-ți domeniul la site-ul tău web și începe să-ți construiești brandul online.
Începeți acum

Ai deja un domeniu? Adu-l la Hostinger

Transferă-ți domeniul și primești un an gratuit adăugat la înregistrare. Setările tale, DNS-ul tău, adresa ta de e-mail. Totul este mutat fără întreruperi.
Transferați domeniul dvs.
Ai deja un domeniu? Adu-l la Hostinger

Încredere acordată de peste 4 milioane de proprietari de site-uri web din întreaga lume

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Review provider

Trebuia să-mi adun toate site-urile web, domeniile și adresele de e-mail într-un singur loc, așa că am ales Hostinger pentru a realiza acest lucru. A fost genial! Acum simt că am mult mai mult control asupra tuturor lucrurilor.

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Am cumpărat deja mai multe domenii. Cele mai bune prețuri. Până acum, totul a mers bine.

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Hostinger îți schimbă viața. Asistența, vitezele de încărcare, totul în Hostinger este ușor. De la gestionarea site-urilor web la domenii. Echipa tehnică te va ghida prin tot.

Aflați informațiile esențiale despre domenii

Cum să cumperi un nume de domeniu în 5 pași

Cum să cumperi un nume de domeniu în 5 pași

Tutorial
Video
Am cumpărat un nume de domeniu, acum ce fac?

Am cumpărat un nume de domeniu, acum ce fac?

Tutorial
Video
Cele mai populare extensii de domeniu

Cele mai populare extensii de domeniu

Tutorial

Faceți cunoștință cu Kodee, asistentul vostru cu inteligență artificială

Kodee acționează, nu doar răspunde. Roagă-l să configureze DNS, să conecteze domeniul tău sau să configureze SSL și se ocupă instantaneu de toate acestea.
Faceți cunoștință cu Kodee, asistentul vostru cu inteligență artificială

Deci, ți-ai înregistrat numele de domeniu. Ce urmează?

Iată cei patru pași esențiali pentru a transforma numele tău într-o afacere.
Obțineți planul dvs. de găzduire

Obțineți planul dvs. de găzduire

Un domeniu are nevoie de o platformă rapidă și sigură. Alegeți un plan de găzduire web cu o disponibilitate și o viteză de 99,9%. Un domeniu gratuit este inclus timp de un an cu planurile anuale eligibile.

Construiește-ți site-ul web

Construiește-ți site-ul web

Creează-ți site-ul web în câteva minute – nu în zile. Alege un șablon creat de un designer sau lasă constructorul nostru de site-uri web cu inteligență artificială să-ți creeze site-ul cu rată mare de conversie, pornind de la o simplă solicitare.

Primește un e-mail profesional

Primește un e-mail profesional

Construiește încredere instantaneu cu o adresă de e-mail bazată pe domeniu. Toate planurile de găzduire includ un cont de e-mail de afaceri sau poți face upgrade la Google Workspace.

Măriți-vă publicul

Măriți-vă publicul

Transformă vizitatorii site-ului tău web în clienți fideli. Colectează e-mailuri, trimite campanii și automatizează urmăririle cu platforma de marketing prin e-mail Reach.

Încearcă mai multe instrumente gratuite pentru domenii

Căutare nume de domeniu

Folosește instrumentul nostru de căutare a numelor de domeniu pentru a localiza rapid un domeniu disponibil. După ce îl găsești, asigură-te și înregistrează-l imediat.
Verificați disponibilitatea domeniului

Găsiți extensii de domeniu

Căutați în toate extensiile (TLD-uri) pentru a găsi un domeniu unic care să corespundă viziunii afacerii dvs.
Explorează TLD-urile

Căutare domeniu WHOIS

Găsiți rapid și precis proprietarul, registratorul și detaliile cheii de înregistrare pentru orice domeniu.
Domeniu de căutare

Întrebări frecvente despre înregistrarea domeniilor

Găsește răspunsuri la întrebările frecvente despre achiziționarea și înregistrarea domeniilor.

Este Hostinger un registrator de domenii?

Da, Hostinger este un registrator de domenii acreditat. Puteți căuta, înregistra și gestiona nume de domeniu direct prin Hostinger, fără a fi nevoie de un registrator terț.

Cât costă un nume de domeniu?

Prețurile domeniilor variază în funcție de extensie. Un domeniu .com începe de la 2,99 € pentru primul an la Hostinger, dacă alegeți un termen de 3 ani. Prețurile de reînnoire sunt afișate în avans, înainte de a cumpăra. Fără taxe ascunse, fără surprize la finalizarea comenzii.

Cine deține domeniul după înregistrare?

Când înregistrezi un domeniu prin Hostinger, devii proprietarul deplin. Domeniul este înregistrat pe numele tău (sau pe numele clientului tău, dacă înregistrezi în numele acestuia), atâta timp cât sunt furnizate date de contact valide.

Pot cumpăra un nume de domeniu permanent?

Niciun domeniu nu poate fi deținut permanent. Îl înregistrezi pentru o perioadă de la unu la zece ani și îl reînnoiești pentru a-l păstra. Atâta timp cât reînnoiești la timp, nimeni altcineva nu îl poate lua. Hostinger trimite mementouri de reînnoire, astfel încât să nu pierzi niciodată un domeniu din greșeală.

De la ce registrator este cel mai potrivit pentru a cumpăra un domeniu?

Cel mai bun registrator depinde de nevoile tale. Dacă dorești ca domeniul, găzduirea, e-mailul și site-ul web să fie gestionate dintr-un singur loc, Hostinger îți oferă totul într-un singur tablou de bord, fără a fi nevoie să schimbi furnizorul.

Cum îmi transfer domeniul către Hostinger?

Începeți transferul din tabloul de bord Hostinger. Introduceți numele domeniului, deblocați-l la registratorul dvs. actual și obțineți codul de autorizare. Transferul durează până la șapte zile, iar domeniul dvs. rămâne activ pe tot parcursul acestuia. De asemenea, primiți un an gratuit adăugat la înregistrare.

Cât durează înregistrarea unui nume de domeniu?

Înregistrarea este instantanee. După ce finalizați finalizarea comenzii, domeniul dvs. este activ în câteva minute. Îl puteți conecta la un site web, configura e-mailul sau îl puteți direcționa oriunde doriți imediat.

Ce se întâmplă dacă cineva deține deja domeniul pe care îl doresc?

Încercați o altă extensie. Dacă yourbusiness.com este ocupat, yourbusiness.store sau yourbusiness.co ar putea fi disponibile și să funcționeze la fel de bine. De asemenea, puteți utiliza căutarea numelor de domeniu pentru a obține sugestii bazate pe inteligență artificială, bazate pe ideea dvs.

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