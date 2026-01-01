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Înregistrați domeniul .com doar pentru 2,99 €*/primul an
*Aplicabil atunci când alegeți o perioadă de 3 ani. Tarifele standard de reînnoire se aplică după primul an.
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Se aplică pentru domeniile .tech, .org, .net, .io și .ai. Perioade de peste 2 ani.
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Cumpără un domeniu, găzduire, e-mail, gestionează constructorul de site-uri web și instrumente de inteligență artificială, toate într-un singur loc. Un singur tablou de bord, o singură autentificare, o singură echipă de asistență în spatele tuturor.
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Domeniul tău rulează pe servere de nume Cloudflare, menținându-l protejat și rapid încă din prima zi. Adaugă găzduire și totul se încarcă de până la 35 de ori mai rapid decât pe unitățile standard.
Totul într-un singur loc
Cumpără un domeniu, găzduire, e-mail, gestionează constructorul de site-uri web și instrumente de inteligență artificială, toate într-un singur loc. Un singur tablou de bord, o singură autentificare, o singură echipă de asistență în spatele tuturor.
Sprijin care ia măsuri
Fără costuri ascunse
Construit pentru viteză
Domeniul tău rulează pe servere de nume Cloudflare, menținându-l protejat și rapid încă din prima zi. Adaugă găzduire și totul se încarcă de până la 35 de ori mai rapid decât pe unitățile standard.
Cumpără-ți domeniul în 3 pași simpli
Găsește-ți numele perfect
Revendicați-o înainte ca altcineva să o facă
Lansează-ți propriul colț de internet și deține-ți controlul
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Joanna Murray
Trebuia să-mi adun toate site-urile web, domeniile și adresele de e-mail într-un singur loc, așa că am ales Hostinger pentru a realiza acest lucru. A fost genial! Acum simt că am mult mai mult control asupra tuturor lucrurilor.
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Am cumpărat deja mai multe domenii. Cele mai bune prețuri. Până acum, totul a mers bine.
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Deci, ți-ai înregistrat numele de domeniu. Ce urmează?
Obțineți planul dvs. de găzduire
Un domeniu are nevoie de o platformă rapidă și sigură. Alegeți un plan de găzduire web cu o disponibilitate și o viteză de 99,9%. Un domeniu gratuit este inclus timp de un an cu planurile anuale eligibile.
Construiește-ți site-ul web
Creează-ți site-ul web în câteva minute – nu în zile. Alege un șablon creat de un designer sau lasă constructorul nostru de site-uri web cu inteligență artificială să-ți creeze site-ul cu rată mare de conversie, pornind de la o simplă solicitare.
Primește un e-mail profesional
Construiește încredere instantaneu cu o adresă de e-mail bazată pe domeniu. Toate planurile de găzduire includ un cont de e-mail de afaceri sau poți face upgrade la Google Workspace.
Măriți-vă publicul
Transformă vizitatorii site-ului tău web în clienți fideli. Colectează e-mailuri, trimite campanii și automatizează urmăririle cu platforma de marketing prin e-mail Reach.
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Întrebări frecvente despre înregistrarea domeniilor
Este Hostinger un registrator de domenii?
Da, Hostinger este un registrator de domenii acreditat. Puteți căuta, înregistra și gestiona nume de domeniu direct prin Hostinger, fără a fi nevoie de un registrator terț.
Cât costă un nume de domeniu?
Prețurile domeniilor variază în funcție de extensie. Un domeniu .com începe de la 2,99 € pentru primul an la Hostinger, dacă alegeți un termen de 3 ani. Prețurile de reînnoire sunt afișate în avans, înainte de a cumpăra. Fără taxe ascunse, fără surprize la finalizarea comenzii.
Cine deține domeniul după înregistrare?
Când înregistrezi un domeniu prin Hostinger, devii proprietarul deplin. Domeniul este înregistrat pe numele tău (sau pe numele clientului tău, dacă înregistrezi în numele acestuia), atâta timp cât sunt furnizate date de contact valide.
Pot cumpăra un nume de domeniu permanent?
Niciun domeniu nu poate fi deținut permanent. Îl înregistrezi pentru o perioadă de la unu la zece ani și îl reînnoiești pentru a-l păstra. Atâta timp cât reînnoiești la timp, nimeni altcineva nu îl poate lua. Hostinger trimite mementouri de reînnoire, astfel încât să nu pierzi niciodată un domeniu din greșeală.
De la ce registrator este cel mai potrivit pentru a cumpăra un domeniu?
Cel mai bun registrator depinde de nevoile tale. Dacă dorești ca domeniul, găzduirea, e-mailul și site-ul web să fie gestionate dintr-un singur loc, Hostinger îți oferă totul într-un singur tablou de bord, fără a fi nevoie să schimbi furnizorul.
Cum îmi transfer domeniul către Hostinger?
Începeți transferul din tabloul de bord Hostinger. Introduceți numele domeniului, deblocați-l la registratorul dvs. actual și obțineți codul de autorizare. Transferul durează până la șapte zile, iar domeniul dvs. rămâne activ pe tot parcursul acestuia. De asemenea, primiți un an gratuit adăugat la înregistrare.
Cât durează înregistrarea unui nume de domeniu?
Înregistrarea este instantanee. După ce finalizați finalizarea comenzii, domeniul dvs. este activ în câteva minute. Îl puteți conecta la un site web, configura e-mailul sau îl puteți direcționa oriunde doriți imediat.
Ce se întâmplă dacă cineva deține deja domeniul pe care îl doresc?
Încercați o altă extensie. Dacă yourbusiness.com este ocupat, yourbusiness.store sau yourbusiness.co ar putea fi disponibile și să funcționeze la fel de bine. De asemenea, puteți utiliza căutarea numelor de domeniu pentru a obține sugestii bazate pe inteligență artificială, bazate pe ideea dvs.