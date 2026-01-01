Hermes Agent

Automatizează sarcinile zilnice cu agentul Hermes

Launch once and let Hermes Agent handle recurring tasks. It learns from experience, builds memory, and improves over time.
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30 zile garanție necondiționată

Securizat implicit

Protejați-vă agentul cu izolare încorporată, actualizări de securitate și măsuri de protecție încă din prima zi.

Mentenanță fără efort

Ne ocupăm de actualizări, copii de rezervă și verificări de compatibilitate, astfel încât agentul tău să fie mereu gata de utilizare.

Compatibil cu Telegram

Începe să discuți imediat cu agentul, cu Telegram deja conectat.

Interfață vizuală ușor de folosit

Administrezi agentul Hermes printr-o interfață vizuală, fără a fi nevoie de codare.

Alege-ți planul pentru agentul Hermes

Peste 10.000 de agenți Hermes deja lansați
71% reducere
Aplicații de automatizare cu inteligență artificială
18,99
5,49/lună
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Se reînnoiește la prețul de 10,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.

Gestionat pentru tine

Lansează aplicația aleasă fără configurare, întreținere sau gestionare a infrastructurii.

Inclus în planul tău

Gata de utilizare imediat
Nu necesită mentenanță
Interfață vizuală inclusă
Acces CLI inclus
Conectare integrată pentru Telegram
Credite AI incluse
Folosește ChatGPT-ul tău
Căutare web inclusă
E-mail agentic preconfigurat
Securitate gestionată pentru tine
71% reducere
Aplicații de automatizare cu inteligență artificială
18,99
5,49/lună
Începe acum
Se reînnoiește la prețul de 10,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.

Gestionat pentru tine

Lansează aplicația aleasă fără configurare, întreținere sau gestionare a infrastructurii.

Inclus în planul tău

Gata de utilizare imediat
Nu necesită mentenanță
Interfață vizuală inclusă
Acces CLI inclus
Conectare integrată pentru Telegram
Credite AI incluse
Folosește ChatGPT-ul tău
Căutare web inclusă
E-mail agentic preconfigurat
Securitate gestionată pentru tine

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poate face un agent Hermes pentru tine

Asistent personal

Asistent personal

Păstrează sarcinile, mementourile și chat-urile organizate. Agentul tău învață și își amintește totul.

Asistent de codare

Asistent de codare

Scrie și depanează mai rapid cu un agent care îți poate învăța baza de cod.

Cercetător

Cercetător

Rezumă subiecte și compară opțiuni, cu context păstrat între sesiuni.

Asistent de vânzări

Asistent de vânzări

Captează potențialii clienți și îi califică pe propria infrastructură.

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De ce să începi cu Hermes administrat pe Hostinger?

De ce să începi cu Hermes administrat pe Hostinger?

Configurare cu un singur click

Lansează-ți agentul autonom instantaneu, fără a fi nevoie de cod. Configurarea noastră predefinită te duce de la înregistrare la automatizare cu un singur click.
Scapă de bătaia de cap a API-ului. Gestionează și reîncărcă creditele AI direct din tabloul de bord, fără înscrieri la terți, chei complexe sau conectări manuale după instalare.
Protejează-ți datele cu izolare în containere securizate și un gateway de securitate personalizat care ajută la reducerea riscurilor externe și previne modificările neautorizate încă din prima zi.
Începe să trimiți mesaje agentului tău imediat, cu Telegram integrat încă din prima zi și fără a fi nevoie de webhook-uri sau configurare API.
Gestionezi și interacționezi cu agentul Hermes printr-o interfață vizuală, fără a fi nevoie de codare.
Păstrează controlul de dezvoltator atunci când ai nevoie de el. Folosește CLI pentru a rula scripturi personalizate sau pentru a aprofunda platforma ta administrată.
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Alege cum să rulezi agentul Hermes

Alege soluții administrate pentru o configurare mai ușoară și mentenanță minimă sau VPS pentru control complet și personalizare.
Agent Hermes administrat
Agent Hermes pe VPS

Configurare

Configurare cu un singur click
Șablon preinstalat, gata de lansare

Credite AI

Încorporat și gata de utilizare
Încorporat și gata de utilizare

Platforme de mesagerie

Conectare integrată pentru Telegram
Conectează-te folosind terminalul

Control

Interfață web, acces complet la terminal
Acces root complet, control total al serverului

Securitate

SSL, actualizare și firewall — administrate de noi
Firewall și protecție DDoS (autoadministrată)
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Funcționalități cheie ale agentului Hermes

Funcționalități cheie ale agentului Hermes

Buclă de autoînvățare

Creează și perfecționează abilități după fiecare interacțiune, construind o bază de capabilități care se îmbunătățește în timp.
Păstrează abilitățile, istoricul sesiunilor și memoria prin reporniri și actualizări, astfel încât cunoștințele se transferă de la o implementare la alta.
Se conectează simultan la Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal și email, fără a gestiona boți separați.
Folosește OpenRouter sau se conectează direct la Anthropic, OpenAI și endpoint-uri personalizate pentru acces flexibil la model.
Automatizează sarcinile recurente cu ajutorul planificatorului cron încorporat și rulează fluxuri de lucru paralele cu suport pentru subagenți.

Lansează agentul Hermes astăzi

Încearcă fără riscuri datorită garanției noastre de 30 de zile. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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Întrebări frecvente despre agentul Hermes de la Hostinger

Răspunsurile noastre la cele mai frecvente întrebări despre agentul nostru Hermes administrat.

Deloc. Hermes administrat este conceput pentru cei care nu au atins niciodată un server. Implementarea cu un singur click gestionează totul - de la mediul serverului până la configurarea AI. Trebuie doar să faci click pe implementare, iar asistentul tău este activ în câteva minute. Fără codare, fără linii de comandă și fără bătăi de cap tehnice.

Creditele tale sunt preintegrate pentru un început fără probleme - nu sunt necesare conturi terțe sau chei API complexe. Pur și simplu încarcă direct din tabloul de bord și începe automatizarea instantaneu. Cu toate acestea, alegerea îți aparține: poți utiliza aceste credite încorporate pentru simplitate maximă sau, dacă preferi, poți conecta manual propriile conturi externe de la furnizori precum OpenAI sau Anthropic prin API.

Absolut. Fiecare agent Hermes rulează într-un mediu izolat, păstrând datele și conversațiile tale private. Securizăm fiecare container pentru a preveni accesul neautorizat și oferim în mod implicit un gateway personalizat. Beneficiezi de protecție de nivel profesional fără a fi nevoie să configurezi nimic.

Un VPS îți oferă acces root, dar te face responsabil de configurare, securitate și actualizări. Hermes administrat elimină această complexitate. Noi ne ocupăm de infrastructură, actualizări și copii de rezervă, astfel încât să te poți concentra pe utilizarea AI-ului, nu pe administrarea unui server. Dacă ai nevoie de personalizarea completă a mediului, un VPS este o alegere mai potrivită; pentru toți ceilalți, varianta administrată este soluția ideală.

Hermes este un agent AI care se îmbunătățește singur și care funcționează 24/7, chiar și atunci când laptopul tău este închis. Spre deosebire de instrumentele statice, acesta are un proces continuu de autoînvățare și memorie persistentă, ceea ce înseamnă că învață din experiență și își perfecționează abilitățile pe măsură ce îl folosești. Îl poți conecta la aplicații precum Telegram pentru a automatiza sarcini, gestiona clienți potențiali și a rula automatizări în browser. Gândește-te la el ca la un membru digita al echipei tale, care nu doarme niciodată și devine mai valoros în timp.

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