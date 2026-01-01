Securizat implicit
Mentenanță fără efort
Compatibil cu Telegram
Interfață vizuală ușor de folosit
Alege-ți planul pentru agentul Hermes
Gestionat pentru tine
Inclus în planul tău
Gestionat pentru tine
Inclus în planul tău
Ce poate face un agent Hermes pentru tine
Asistent personal
Păstrează sarcinile, mementourile și chat-urile organizate. Agentul tău învață și își amintește totul.
Asistent de codare
Scrie și depanează mai rapid cu un agent care îți poate învăța baza de cod.
Cercetător
Rezumă subiecte și compară opțiuni, cu context păstrat între sesiuni.
Asistent de vânzări
Captează potențialii clienți și îi califică pe propria infrastructură.
De ce să începi cu Hermes administrat pe Hostinger?
Configurare cu un singur click
Credite AI preinstalate
Securizat în mod implicit
Compatibil cu Telegram
Interfață vizuală ușor de utilizat
Acces CLI pentru agentul Hermes
Alege cum să rulezi agentul Hermes
Funcționalități cheie ale agentului Hermes
Buclă de autoînvățare
Memorie persistentă
Mesagerie multi-platformă
Peste 200 de modele LLM
Planificator de activități încorporat
Întrebări frecvente despre agentul Hermes de la Hostinger
Am nevoie de cunoștințe tehnice pentru a configura agentul Hermes?
Deloc. Hermes administrat este conceput pentru cei care nu au atins niciodată un server. Implementarea cu un singur click gestionează totul - de la mediul serverului până la configurarea AI. Trebuie doar să faci click pe implementare, iar asistentul tău este activ în câteva minute. Fără codare, fără linii de comandă și fără bătăi de cap tehnice.
Cum funcționează creditele AI? Am nevoie de conturi externe?
Creditele tale sunt preintegrate pentru un început fără probleme - nu sunt necesare conturi terțe sau chei API complexe. Pur și simplu încarcă direct din tabloul de bord și începe automatizarea instantaneu. Cu toate acestea, alegerea îți aparține: poți utiliza aceste credite încorporate pentru simplitate maximă sau, dacă preferi, poți conecta manual propriile conturi externe de la furnizori precum OpenAI sau Anthropic prin API.
Datele mele sunt private și sigure?
Absolut. Fiecare agent Hermes rulează într-un mediu izolat, păstrând datele și conversațiile tale private. Securizăm fiecare container pentru a preveni accesul neautorizat și oferim în mod implicit un gateway personalizat. Beneficiezi de protecție de nivel profesional fără a fi nevoie să configurezi nimic.
Care este diferența dintre Hermes administrat și agentul Hermes pe un VPS?
Un VPS îți oferă acces root, dar te face responsabil de configurare, securitate și actualizări. Hermes administrat elimină această complexitate. Noi ne ocupăm de infrastructură, actualizări și copii de rezervă, astfel încât să te poți concentra pe utilizarea AI-ului, nu pe administrarea unui server. Dacă ai nevoie de personalizarea completă a mediului, un VPS este o alegere mai potrivită; pentru toți ceilalți, varianta administrată este soluția ideală.
Ce pot face cu un agent Hermes administrat?
Hermes este un agent AI care se îmbunătățește singur și care funcționează 24/7, chiar și atunci când laptopul tău este închis. Spre deosebire de instrumentele statice, acesta are un proces continuu de autoînvățare și memorie persistentă, ceea ce înseamnă că învață din experiență și își perfecționează abilitățile pe măsură ce îl folosești. Îl poți conecta la aplicații precum Telegram pentru a automatiza sarcini, gestiona clienți potențiali și a rula automatizări în browser. Gândește-te la el ca la un membru digita al echipei tale, care nu doarme niciodată și devine mai valoros în timp.