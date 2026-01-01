API-ul de e-mail cu o căsuță poștală reală în spate.
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
-H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
-d '{
"to": "alex@example.com",
"subject": "Welcome aboard!"
}'
O singură căsuță poștală. Toate modalitățile de a construi.
Server MCP
SDK-ul Node.js
SDK-UL PHP
SDK-ul Python
Interfață de linie de comandă
REST API și webhooks
Biblioteci și CLI
TypeScript / Node.js
hostinger-mail-api-sdk
npm install hostinger-mail-api-sdk
PHP
hostinger/mail-api-php-sdk
composer require hostinger/mail-api-php-sdk
Python
hostinger-mail-api
pip install hostinger-mail-api
CLI
hostinger-mail
brew install hostinger/tap/hostinger-mail
Oferă-i agentului tău o căsuță poștală reală
O identitate
Conversații reale
Memorie încorporată
Tarifare simplă, per cutie poștală
30 de zile garanție
Poți anula oricând
Asistență 24/7
Beneficii:
Beneficii:
Beneficii:
Beneficii:
Beneficii:
Beneficii:
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Construit pentru fluxuri de lucru pentru dezvoltatori
JSON
Reacționează în timp real
{
"event": "message.received",
"mailbox": "agent@yourdomain.com",
"message": {
"from": "customer@example.com",
"subject": "Order #1042: where is my package?",
"thread_id": "thr_8fk2m01x"
}
}
Node.js
Căutare și triaj din cod
const urgent = await mail.messages.search({
query: 'is:unread label:urgent',
});
for (const message of urgent) {
await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
Coajă
Scrieți-l din terminalul dvs.
$ hostinger-mail messages list --unread
$ hostinger-mail send \
--to alex@example.com \
--subject "Deploy finished"
Control complet asupra fluxurilor de lucru pentru e-mailuri
Chei API
Puncte finale Webhook
Jurnale de emailuri
Întrebări frecvente despre API-ul de e-mail Hostinger
Ce este API-ul de e-mail Hostinger?
API-ul Hostinger Mail este o suprafață de e-mail programabilă pentru aplicații, site-uri web și servicii backend. Trimiteți e-mailuri și citiți, căutați, organizați, răspundeți la și automatizați o căsuță poștală reală prin SDK-uri, CLI, API REST și webhook-uri.
Ce poate face serverul Hostinger Mail MCP?
Serverul MCP Hostinger Mail live oferă agenților cu inteligență artificială instrumente compatibile pentru căsuța poștală pe care le pot apela direct. Agenții pot folosi aceste instrumente pentru a citi conversații, a căuta mesaje, a redacta răspunsuri, a sorta e-mailurile primite și a rula fluxuri de lucru în căsuța poștală.
Este aceasta o API pentru e-mailuri tranzacționale cu volum mare de tranzacții?
API-ul Hostinger Mail combină trimiterea de e-mailuri pentru aplicații și controlul real al inbox-ului într-o singură suprafață programabilă. Este conceput pentru e-mailuri de produse și fluxuri de lucru, mai degrabă decât pentru livrare în masă de volum mare.
Ce limbi și interfețe sunt acceptate?
SDK-uri proprii sunt disponibile pentru Node.js, PHP și Python. De asemenea, puteți utiliza interfața din linia de comandă sau puteți apela API-ul REST direct din orice limbaj care acceptă HTTP.
Mă pot abona la evenimentele din căsuța poștală?
Da. Webhook-urile permit aplicației tale să reacționeze la activitatea cutiei poștale și să pornească fluxuri de lucru fără a verifica în mod repetat dacă există modificări.
Cum obțin o cheie API?
Conectați-vă la hPanel, deschideți zona API și creați o cheie pentru integrare. Păstrați cheia în siguranță și nu o salvați în codul sursă.
Unde pot găsi documentația?
Vizitați documentația Hostinger Mail API pentru îndrumări de configurare, referințe API și detalii despre integrare.
Pot folosi asta în aplicația sau site-ul meu web?
Da. Folosește API-ul REST, SDK-urile sau CLI-ul pentru a trimite e-mailuri și a controla o căsuță poștală reală din orice aplicație, site web sau backend. Agenții prin MCP sunt acceptați, dar opționali.