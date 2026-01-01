API live · SDK-uri · Server MCP

API-ul de e-mail cu o căsuță poștală reală în spate.

Trimite, citește, caută și răspunde: o singură API, o singură cheie
Conectați stiva sau agentul dvs. de inteligență artificială
Începeți să trimiteți în mai puțin de un minut
de la0,39/lună
Obțineți cheia APICitește documentele
30 de zile garanție de rambursare a banilor
API-ul de e-mail Hostinger
Conectat
cURL Node.js PHP Python 
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
  -H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
  -d '{
    "to": "alex@example.com",
    "subject": "Welcome aboard!"
  }'
202 Acceptat, mesaj pus în coadă

O singură căsuță poștală. Toate modalitățile de a construi.

Lucrați direct cu API-ul REST, instalați un SDK first-party, creați scripturi din CLI sau conectați un agent AI prin serverul MCP live. Este aceeași cutie poștală dedesubt.

Server MCP

Oferă-le agenților tăi de inteligență artificială instrumente pentru a citi, trimite, căuta și opera o cutie poștală reală.

SDK-ul Node.js

Adăugați fluxuri de lucru pentru trimiterea de e-mailuri și inbox în aplicațiile JavaScript și TypeScript cu o experiență nativă pentru dezvoltatori.

SDK-UL PHP

Conectați site-uri web și servicii backend la acțiuni de cutie poștală fără a construi un client API de la zero.

SDK-ul Python

Construiți automatizări, fluxuri de lucru pentru date și instrumente pentru agenți în jurul unui cont de e-mail real.

Interfață de linie de comandă

Inspectați și gestionați fluxurile de lucru ale cutiei poștale din terminal, scripturi și joburi CI.

REST API și webhooks

Apelează direct suprafața programabilă, reacționează la evenimentele din căsuța poștală și trimite e-mailuri despre produse atunci când aplicația ta are nevoie.

Biblioteci și CLI

Instalează un client proprietar și efectuează primul apel în câteva minute.

TypeScript / Node.js

hostinger-mail-api-sdk

npm install hostinger-mail-api-sdk

Client complet tipizat pentru Mail API.

PHP

hostinger/mail-api-php-sdk

composer require hostinger/mail-api-php-sdk

Client PHP agnostic de framework.

Python

hostinger-mail-api

pip install hostinger-mail-api

Client Python pentru API-ul de e-mail.

CLI

hostinger-mail

brew install hostinger/tap/hostinger-mail

Gestionează poșta direct din terminalul tău.

Oferă-i agentului tău o căsuță poștală reală

Un punct final de trimitere nu este suficient. Aplicația sau agentul dvs. primește o cutie poștală funcțională, cu o adresă, fire de execuție și istoric, pe care o poate opera prin MCP, SDK-uri sau REST.

O identitate

O adresă de e-mail reală și verificabilă pe care agentul dumneavoastră o poate folosi pentru a se înscrie la servicii, a primi confirmări și a acționa în numele dumneavoastră.

Conversații reale

Răspunsuri în fire de discuție, atașamente și fire de discuție cu mai multe părți, cu o persoană implicată oricând dorești.

Memorie încorporată

Fiecare mesaj este o înregistrare persistentă, care poate fi căutată, pe care agentul dumneavoastră o poate consulta pentru a înțelege contextul și a lua măsuri ulterioare.

Tarifare simplă, per cutie poștală

Fiecare plan include acces complet la API, SDK, CLI, MCP și webhook. Trimiterea este concepută pentru e-mailuri de produs și tranzacționale la un volum modest.

30 de zile garanție

Poți anula oricând

Asistență 24/7

Planul pe 48 de luni
87% reducere
Starter
Ideal pentru: proiecte secundare și prototipuri
2,99
0,39/lună
Obțineți cheia API
Preț per căsuță poștală. Pentru 48 luni. Se reînnoiește la prețul de 1,59 €/lună pentru o perioadă de 48 luni.
Acces la API, SDK, CLI și MCP
Webhook-uri și evenimente de tip căsuță poștală
1 000 emailuri/zi per căsuță poștală
1 căsuță poștală inclusă
5 GB spațiu de stocare per căsuță poștală
5 reguli de redirecționare
5 alias-uri email

Beneficii:

Agentic Mail: adresă dedicată agentului + instrumente MCP
CEL MAI POPULAR
75% reducere
Standard
Ideal pentru: aplicații și integrări în creștere
3,99
0,99/lună
Obțineți cheia API
Preț per căsuță poștală. Pentru 48 luni. Se reînnoiește la prețul de 2,79 €/lună pentru o perioadă de 48 luni.
Acces la API, SDK, CLI și MCP
Webhook-uri și evenimente de tip căsuță poștală
3 000 emailuri/zi per căsuță poștală
1 căsuță poștală inclusă
20 GB spațiu de stocare per căsuță poștală
20 reguli de redirecționare
10 alias-uri email

Beneficii:

Cauți, răspunzi, rezumi și scrii – toate cu ajutorul instrumentelor AI – nelimitat
Agentic Mail: adresă dedicată agentului + instrumente MCP
67% reducere
Premium
Ideal pentru: sarcini de lucru în producție
5,99
1,99/lună
Obțineți cheia API
Preț per căsuță poștală. Pentru 48 luni. Se reînnoiește la prețul de 3,99 €/lună pentru o perioadă de 48 luni.
Acces la API, SDK, CLI și MCP
Webhook-uri și evenimente de tip căsuță poștală
3 000 emailuri/zi per căsuță poștală
1 căsuță poștală inclusă
50 GB spațiu de stocare per căsuță poștală
50 reguli de redirecționare
30 alias-uri email

Beneficii:

Domeniu gratuit timp de 1 an
Cauți, răspunzi, rezumi și scrii – toate cu ajutorul instrumentelor AI – nelimitat
Agentic Mail: adresă dedicată agentului + instrumente MCP
87% reducere
Starter
Ideal pentru: proiecte secundare și prototipuri
2,99
0,39/lună
Obțineți cheia API
Preț per căsuță poștală. Pentru 48 luni. Se reînnoiește la prețul de 1,59 €/lună pentru o perioadă de 48 luni.
Acces la API, SDK, CLI și MCP
Webhook-uri și evenimente de tip căsuță poștală
1 000 emailuri/zi per căsuță poștală
1 căsuță poștală inclusă
5 GB spațiu de stocare per căsuță poștală
5 reguli de redirecționare
5 alias-uri email

Beneficii:

Agentic Mail: adresă dedicată agentului + instrumente MCP
CEL MAI POPULAR
75% reducere
Standard
Ideal pentru: aplicații și integrări în creștere
3,99
0,99/lună
Obțineți cheia API
Preț per căsuță poștală. Pentru 48 luni. Se reînnoiește la prețul de 2,79 €/lună pentru o perioadă de 48 luni.
Acces la API, SDK, CLI și MCP
Webhook-uri și evenimente de tip căsuță poștală
3 000 emailuri/zi per căsuță poștală
1 căsuță poștală inclusă
20 GB spațiu de stocare per căsuță poștală
20 reguli de redirecționare
10 alias-uri email

Beneficii:

Cauți, răspunzi, rezumi și scrii – toate cu ajutorul instrumentelor AI – nelimitat
Agentic Mail: adresă dedicată agentului + instrumente MCP
67% reducere
Premium
Ideal pentru: sarcini de lucru în producție
5,99
1,99/lună
Obțineți cheia API
Preț per căsuță poștală. Pentru 48 luni. Se reînnoiește la prețul de 3,99 €/lună pentru o perioadă de 48 luni.
Acces la API, SDK, CLI și MCP
Webhook-uri și evenimente de tip căsuță poștală
3 000 emailuri/zi per căsuță poștală
1 căsuță poștală inclusă
50 GB spațiu de stocare per căsuță poștală
50 reguli de redirecționare
30 alias-uri email

Beneficii:

Domeniu gratuit timp de 1 an
Cauți, răspunzi, rezumi și scrii – toate cu ajutorul instrumentelor AI – nelimitat
Agentic Mail: adresă dedicată agentului + instrumente MCP

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Protecție împotriva spamului, virușilor și phishing-ului
Accesezi emailul pe orice aplicație sau dispozitiv
Urmărești toată activitatea căsuței poștale cu jurnalele de audit
Păstrezi datele în siguranță cu criptare end-to-end
Migrezi cu ușurință emailurile
Redirecționezi emailurile către orice altă adresă
Protecție împotriva spamului, virușilor și phishing-ului
Accesezi emailul pe orice aplicație sau dispozitiv
Urmărești toată activitatea căsuței poștale cu jurnalele de audit
Păstrezi datele în siguranță cu criptare end-to-end
Migrezi cu ușurință emailurile
Redirecționezi emailurile către orice altă adresă

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Construit pentru fluxuri de lucru pentru dezvoltatori

Folosește interfața care se potrivește stivei tale, apoi schimbă între SDK-uri, CLI, REST și webhook-uri fără a modifica cutia poștală subiacentă.

JSON

Reacționează în timp real

{
  "event": "message.received",
  "mailbox": "agent@yourdomain.com",
  "message": {
    "from": "customer@example.com",
    "subject": "Order #1042: where is my package?",
    "thread_id": "thr_8fk2m01x"
  }
}
Abonează-te la evenimentele din căsuța poștală cu webhook-uri și activează-ți logica în momentul în care sosește e-mailul, fără bucle de interogare care să te supravegheze.

Node.js

Căutare și triaj din cod

const urgent = await mail.messages.search({
  query: 'is:unread label:urgent',
});

for (const message of urgent) {
  await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
Interogați cutia poștală așa cum se gândește fluxul dvs. de lucru: după expeditor, subiect sau stare. Apoi acționați pe baza rezultatelor în același lanț de apeluri.

Coajă

Scrieți-l din terminalul dvs.

$ hostinger-mail messages list --unread

$ hostinger-mail send \
    --to alex@example.com \
    --subject "Deploy finished"
CLI folosește aceeași interfață API, așa că tot ce poate face aplicația ta, poți face și din shell, scripturi și joburi CI.

Control complet asupra fluxurilor de lucru pentru e-mailuri

Gestionați acreditările, urmăriți activitatea de livrare în jurnalele de e-mailuri și conectați integrări fără a părăsi panoul de control.

Chei API

Creați chei pentru proiecte noi și revocați-le atunci când rotiți acreditările.

Puncte finale Webhook

Gestionați punctele finale care primesc evenimentele din cutia poștală.

Jurnale de emailuri

Inspectați activitatea de livrare atunci când trebuie să urmăriți un mesaj.
Ilustrație Hostinger Agentic Mail pentru fluxuri de lucru automate pentru e-mailuri

Hostinger Mail pentru dezvoltatori

Pune o adevărată inbox în spatele codului tău

Creați o cheie API, conectați aplicația sau agentul, trimiteți primul e-mail și începeți să construiți.

Obțineți cheia API
Citește documentele

Întrebări frecvente despre API-ul de e-mail Hostinger

Răspunsuri despre API-ul Mail, serverul MCP, SDK-uri, CLI, API-ul REST și webhook-uri.

API-ul Hostinger Mail este o suprafață de e-mail programabilă pentru aplicații, site-uri web și servicii backend. Trimiteți e-mailuri și citiți, căutați, organizați, răspundeți la și automatizați o căsuță poștală reală prin SDK-uri, CLI, API REST și webhook-uri.

Serverul MCP Hostinger Mail live oferă agenților cu inteligență artificială instrumente compatibile pentru căsuța poștală pe care le pot apela direct. Agenții pot folosi aceste instrumente pentru a citi conversații, a căuta mesaje, a redacta răspunsuri, a sorta e-mailurile primite și a rula fluxuri de lucru în căsuța poștală.

API-ul Hostinger Mail combină trimiterea de e-mailuri pentru aplicații și controlul real al inbox-ului într-o singură suprafață programabilă. Este conceput pentru e-mailuri de produse și fluxuri de lucru, mai degrabă decât pentru livrare în masă de volum mare.

SDK-uri proprii sunt disponibile pentru Node.js, PHP și Python. De asemenea, puteți utiliza interfața din linia de comandă sau puteți apela API-ul REST direct din orice limbaj care acceptă HTTP.

Da. Webhook-urile permit aplicației tale să reacționeze la activitatea cutiei poștale și să pornească fluxuri de lucru fără a verifica în mod repetat dacă există modificări.

Conectați-vă la hPanel, deschideți zona API și creați o cheie pentru integrare. Păstrați cheia în siguranță și nu o salvați în codul sursă.

Vizitați documentația Hostinger Mail API pentru îndrumări de configurare, referințe API și detalii despre integrare.

Da. Folosește API-ul REST, SDK-urile sau CLI-ul pentru a trimite e-mailuri și a controla o căsuță poștală reală din orice aplicație, site web sau backend. Agenții prin MCP sunt acceptați, dar opționali.

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