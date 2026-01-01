Mail agentic

Email construit pentru Agenți AI. Nu mai gestiona căsuțele de email — lasă agenții să se ocupe.

Trimite, primește și reacționează automat.
30 de zile garanție

Agenții AI funcționează instantaneu. Emailul tradițional nu.

Email tradițional

Declanșatoare

Instant webhook callbacks
Interogare sau IDLE fragil

Control interacțiune

Liste de permisiuni/blocare încorporate
Construiește-ți propriile filtre

Automatizare

API REST curat
SMTP și IMAP de nivel scăzut

Siguranța Inbox-ului

Inbox izolat per agent
Inbox partajat, risc real

Integrări

Instrumente agentice cu un singur click
Configurare manuală pentru fiecare instrument

Conectivitate stack

Server MCP
În curând
Fără suport MCP

Acces control

Reguli la nivel de domeniu și email
Fără reguli native la nivel de agent

Transformă emailul în acțiune automatizată

Contactare automatizată

Trimite mesaje personalizate, califică răspunsurile și transmite automat lead-urile calde către CRM-ul tău.

Gestionarea asistenței

Analizează emailurile de suport primite și trimite-le persoanei potrivite instantaneu.

Rezervare și programare

Gestionează solicitările de întâlnire, confirmă rezervările și trimite mementouri automat prin email.

Automatizare Inbox

Sortează, răspunde la, deleagă și arhivează emailuri automat.

Verificarea contului

Prinde codurile de verificare și emailurile de confirmare pentru a menține fluxurile de lucru ale agenților fluide.

Obține Agentic Mail cu planul Business Premium

48 de luni
Email Business Premium
Obții 48 luni la prețul de 95,52 € (preț normal 287,52 €). Se reînnoiește la prețul de 3,99 €/lună.
5,99  €
ECONOMISEȘTI 67%
1,99  € /lună
NOU
50 GB spațiu de stocare per căsuță poștală
50 reguli de redirecționare
50 reguli de redirecționare
30 alias-uri email
3 000 emailuri/zi per căsuță poștală
Obții spațiu de stocare suplimentar oricând
Domeniu gratuit timp de 1 an
Asistent AI pentru căsuța poștală - Kodee
Căutare AI puternică prin email
Răspunsuri AI inteligente de email
Rezumate AI instantanee de email
Scrierea cu AI ori de câte ori apare inspirația
Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Alătură-te milioanelor de clienți mulțumiți

Hostinger este de departe cel mai cuprinzător și accesibil serviciu pentru domenii, găzduire WordPress și servicii de email.

Jules Huldin

Când utilizez un furnizor de email, vreau ca întreaga experiență să fie complet fluidă, fără întreruperi, ușor de reînnoit, etc. Și am această experiență cu Hostinger.

Claudine Mayer

Cea mai bună, mai ieftină și mai puternică companie de găzduire, domenii și email.

Omar Emad Abdelmonim

Agentic Mail Întrebări frecvente

Răspunsurile noastre la cele mai frecvente întrebări despre email de la Hostinger pentru agenți AI.

Ce este emailul agentic și cum se deosebește de emailul obișnuit?

E-mailul agentic este o infrastructură de e-mail concepută special pentru agenții AI și fluxurile de lucru de automatizare. Serviciile tradiționale de e-mail sunt construite pentru oameni – căsuțe de e-mail pasive unde mesajele așteaptă să fie citite. E-mailul Agentic tratează e-mailul ca pe un strat activ, programabil – cu prioritate pentru webhook-uri, bazat pe API și construit pentru a gestiona trimiterea și primirea programatică fără restricții de platformă, limite de rată sau riscul de a fi marcat pentru activitate bazată pe AI.

Pentru cine este Hostinger Agentic Mail?

Emailul agentic de la Hostinger este construit pentru dezvoltatori și constructori de automatizări care au nevoie de un strat de email fiabil pentru agenții lor AI și fluxurile de lucru. Dacă construiești cu OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier sau instrumente similare și te-ai lovit de un zid cu furnizorii tradiționali de email care îți blochează automatizarea – acesta este pentru tine.

Este și pentru agenții înșiși. Fie că agentul tău are nevoie de o adresă dedicată pentru contactare la rece, suport clienți, fluxuri de rezervare sau procesare de documente, emailul agentic îi oferă o căsuță de email reală, programabilă, de la care să lucreze.

Cum funcționează webhook-urile cu emailul agentului?

De fiecare dată când sosește un email, Agentic Mail declanșează un webhook instantaneu. Fără polling, fără întârziere. Agentul tău sau instrumentul de automatizare primește declanșatorul și poate acționa imediat, fie că este vorba de analizarea mesajului, declanșarea unui flux de lucru în n8n, sau transmiterea acestuia unui agent LangChain.

Ce instrumente de automatizare și framework-uri de agent suportă Agentic Mail?

Serviciul de email pentru agenți Hostinger funcționează cu OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier și alte platforme de automatizare. Abilități predefinite sunt disponibile pentru cele mai comune stive, astfel încât să te poți conecta în câteva minute. Accesul complet la API și un server MCP vor fi, de asemenea, disponibile în curând pentru integrări mai profunde și personalizate.

Pot controla cu ce expeditori interacționează agenții mei?

Da. Listele de permisiuni și blocări îți permit să definești exact ce domenii sau adrese de email pot ajunge în căsuța de intrare a agentului tău, atât la nivel de domeniu, cât și la nivel de email individual. Acest lucru îți menține fluxurile de lucru concentrate și protejate de zgomotul sau abuzul nedorit.

Este Agentic Mail un produs separat pe care trebuie să-l achiziționez?

Nu, Agentic Mail este integrat în Hostinger Email Business. Ai acces la toate funcționalitățile Agentic ca parte a Email Business Premium, fără a fi necesar un abonament separat.

Există un API complet disponibil pentru controlul programatic al emailului?

Accesul API complet este o funcționalitate viitoare. Odată lansat, îți va oferi control programatic complet asupra trimiterii, primirii și gestionării căsuței de intrare a agentului tău – fără a fi necesară o interfață UI. Între timp, webhook-urile și abilitățile predefinite acoperă cele mai comune cazuri de utilizare pentru automatizare în prezent.

