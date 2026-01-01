Creatori de cursuri și comunități
Instituții
Educatori de competențe digitale
1. Trimiteți aplicația dumneavoastră
2. Obțineți aprobarea
3. Configurarea contului de partener
4. Promovați și câștigați
Doresc să-mi exprim recunoștința pentru acest parteneriat cu Hostinger. Astăzi, acesta a devenit nu doar motorul principal al companiei mele, ci și o sursă de simplitate și rezultate pentru studenții mei.
Majoritatea studenților mei nu construiseră niciodată un site web în viața lor, dar datorită constructorului de site-uri web bazat pe inteligență artificială de la Hostinger, au lansat cu succes primele pagini și au fost foarte încântați.
Întrebări frecvente despre programul de parteneriat educațional
Ce este Programul de parteneriat educațional Hostinger?
Programul de parteneriat educațional Hostinger este o colaborare bazată pe performanță, concepută special pentru educatori, creatori de cursuri și instituții. Se bazează pe o idee simplă: studenții tăi au nevoie de instrumente fiabile pentru a construi proiecte reale online, iar tu ești recompensat pentru că îi conectezi cu una dintre cele mai bune platforme din industrie. Acest program este conceput pentru a crește odată cu publicul tău.
Cine poate deveni partener?
Acest program este o alegere excelentă dacă creezi conținut educațional, iar publicul tău include cursanți interesați de oricare dintre următoarele subiecte: dezvoltare sau programare web, instrumente și automatizare AI, marketing digital, codare vibrantă, freelancing și antreprenoriat sau câștigarea de bani online.
Nu ai nevoie de un număr mare de urmăritori. Implicarea contează mai mult decât acoperirea - o comunitate de încredere de 1.000 de studenți poate depăși un public pasiv de 1 milion. Dacă recomandările tale au importanță, vrem să colaborăm cu tine.
Ce tipuri de parteneriate include programul?
Programul de Parteneriat Educațional acoperă două tipuri principale de parteneriate. Cursuri conduse de influenceri și educatori (B2C) — pentru creatori individuali, instructori și influenceri care predau prin cursuri online, comunități sau canale de conținut. Și Programe conduse de instituții (B2B) — pentru universități, companii EdTech, școli de codare și platforme de e-learning care doresc să integreze Hostinger în programa lor formală sau în resursele studențești.
Indiferent dacă ești un creator solo cu 1.000 de urmăritori sau o instituție care deservește mii de studenți, există un loc pentru tine în acest program.
Cum pot beneficia studenții mei de acest program?
Studenții tăi au acces la instrumente de ultimă generație, bazate pe inteligență artificială, care le permit să construiască site-uri web, să lanseze afaceri și să dea viață proiectelor - chiar și fără experiență tehnică anterioară. Platforma Hostinger este concepută pentru a-i ajuta pe începători să treacă de la o idee la un site web funcțional în câteva minute, nu în luni.
Învățând cu instrumente pe care profesioniștii le folosesc efectiv, studenții tăi obțin un avantaj real, practic. Nu doar completează exerciții - ci construiesc lucruri care funcționează în lumea reală. Aceasta este o îmbunătățire semnificativă pentru orice programă de marketing digital, dezvoltare web, antreprenoriat sau axată pe inteligență artificială.
Ce produse Hostinger vor folosi studenții mei?
Hostinger oferă un ecosistem complet de instrumente potrivite cursanților în fiecare etapă - de la construirea primului lor site web până la implementarea unor fluxuri de lucru complexe de automatizare. În funcție de programa dvs., studenții dvs. pot lucra cu găzduire web și găzduire WordPress pentru a lansa orice tip de site web sau blog; AI Website Builder pentru a crea un site cu aspect profesional în câteva minute, fără a fi nevoie de codare; Hostinger Horizons, un constructor de aplicații bazat pe inteligență artificială, care permite studenților să creeze și să implementeze aplicații web pur și simplu descriind ceea ce doresc; găzduire VPS pentru proiecte mai avansate și medii de server personalizate; găzduire Node.js pentru aplicații bazate pe JavaScript; n8n auto-găzduit pentru automatizarea fluxului de lucru, perfect pentru automatizare și cursuri axate pe inteligență artificială; OpenClaw cu un singur clic pentru implementarea rapidă a aplicațiilor populare fără configurare manuală; și înregistrare de domenii și Hostinger Email pentru a stabili o prezență online profesională încă din prima zi.
Indiferent de ce acoperă cursul dvs., există un produs Hostinger care se potrivește natural în călătoria de învățare.
Ce materiale promoționale și asistență voi primi?
Ca partener educațional, primești un set complet de instrumente care te va ajuta să promovezi Hostinger eficient încă din prima zi. Acestea includ bannere și materiale creative predefinite pe care le poți include direct în cursul sau conținutul tău; rezumate de produs cu prezentări clare ale produselor Hostinger, astfel încât să poți vorbi despre ele cu încredere; cunoștințe despre canalele de vânzări și cele mai performante strategii bazate pe ceea ce funcționează la partenerii noștri de top; îndrumări privind integrările de produse, astfel încât Hostinger să se integreze natural în lecțiile și modulele tale; un tablou de bord de urmărire a performanței cu vizibilitate în timp real asupra recomandărilor, conversiilor și comisioanelor tale; și un manager de parteneri dedicat - o persoană reală alături de tine pentru a-ți susține creșterea și a te ajuta să profiți la maximum de parteneriat.
Am deja un cont de afiliat Hostinger — este diferit?
Da — Programul de Parteneriat Educațional este un program separat, distinct de programul standard de afiliere Hostinger. Este conceput special pentru educatori și instituții, cu o experiență de integrare diferită, asistență dedicată și resurse adaptate creatorilor de conținut educațional.
Dacă aveți în prezent un cont standard de afiliere și considerați că sunteți potrivit pentru acest program, sunteți binevenit să aplicați separat.
Cum devin partener?
Începerea este simplă. Mai întâi, completați cererea de parteneriat de pe această pagină — durează doar câteva minute. Echipa noastră examinează apoi cererea dvs. și vă contactează cu pașii următori. După aprobare, veți avea acces la tabloul de bord pentru parteneri, materiale promoționale și tot ce aveți nevoie pentru a începe să promovați Hostinger în conținutul dvs.
Mi-am trimis cererea — ce se întâmplă în continuare?
Echipa noastră de parteneriate va analiza cu atenție aplicația dvs., de obicei în câteva zile lucrătoare. Dacă profilul dvs. se potrivește bine, vă vom contacta prin e-mail cu detalii despre aprobarea dvs. și pașii următori pentru înscriere.