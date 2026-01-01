Paperclip este o platformă de orchestrare auto-găzduită care îți permite să construiești și să gestionezi organizații autonome, bazate pe inteligență artificială. În loc să gestionezi individual chatboți, Paperclip oferă agenților tăi AI roluri definite, linii de raportare și ierarhii de obiective, astfel încât aceștia să colaboreze pentru a atinge obiective de afaceri comune. Tu stabilești bugete lunare per agent, menții jurnale de audit imutabile pentru fiecare decizie și păstrezi capacitatea de a anula deciziile la nivel de consiliu în orice moment.

Rularea Paperclip pe propriul tău VPS menține datele de afaceri sensibile, memoria agenților și acreditările API integral pe infrastructura ta. Tu folosești propriile chei API pentru Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor sau orice runtime personalizat pentru agenți — fără costuri suplimentare intermediare pentru modele și fără a fi necesar un abonament SaaS extern.