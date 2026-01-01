Implementează Paperclip cu instalare printr-un singur click.
Platformă de orchestrare AI open-source pentru construirea organizațiilor de agenți autonomi cu roluri definite, ierarhii de obiective și controale bugetare.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Paperclip
Paperclip este o platformă de orchestrare auto-găzduită care îți permite să construiești și să gestionezi organizații autonome, bazate pe inteligență artificială. În loc să gestionezi individual chatboți, Paperclip oferă agenților tăi AI roluri definite, linii de raportare și ierarhii de obiective, astfel încât aceștia să colaboreze pentru a atinge obiective de afaceri comune. Tu stabilești bugete lunare per agent, menții jurnale de audit imutabile pentru fiecare decizie și păstrezi capacitatea de a anula deciziile la nivel de consiliu în orice moment.
Rularea Paperclip pe propriul tău VPS menține datele de afaceri sensibile, memoria agenților și acreditările API integral pe infrastructura ta. Tu folosești propriile chei API pentru Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor sau orice runtime personalizat pentru agenți — fără costuri suplimentare intermediare pentru modele și fără a fi necesar un abonament SaaS extern.
Funcționalități cheie ale Paperclip
Diagrame organizaționale ierarhice
Definește rolurile agenților, titlurile și liniile de raportare care să reflecte o structură reală de companie, permițând o operare autonomă coordonată între departamente.
Sistem de cascadare a obiectivelor
Urmărește sarcinile de la misiunea companiei, trecând prin obiectivele echipei, până la sarcinile individuale ale agenților, asigurându-te că fiecare acțiune a agentului este aliniată cu obiectivele de afaceri de nivel superior.
Controlul bugetului per agent
Setează limite lunare de cheltuieli API per agent cu pauză automată la 100% și avertismente ușoare la 80%, prevenind costurile necontrolate fără monitorizare manuală.
Registru de audit imuabil
Fiecare acțiune a agentului și apel de instrument este înregistrată într-un sistem de ticketing inviolabil, oferindu-ți transparență completă și responsabilitate pentru deciziile autonome.
Adu-ți propriul agent
Suportă Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor, Codex și orice script personalizat cu o interfață heartbeat, astfel încât să alegi cel mai bun model pentru fiecare rol, fără blocaj.
Izolare multi-companie
Gestionează organizații AI separate pentru mai multe afaceri dintr-o singură implementare, cu izolare completă a datelor între fiecare companie.
De ce să rulezi Paperclip pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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