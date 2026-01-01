Hostinger eCommerce
Vinde oriunde. Gestionează totul într-un singur loc.
Conectează-ți produsele, comenzile, inventarul și canalele de vânzare într-un singur panou de bord simplu
30 de zile garanție
Povești de la afaceri ca a ta
Începe să vinzi în mai puțin de 3 minute
Numește-ți afacerea
Transformă imaginile produselor în listări
Conectează, oricum vinzi
Extinde-te la noi modalități de a vinde
O platformă pentru fiecare tip de produs
Vinde unde clienții cumpără
Creează-ți magazinul online cu Horizons sau Constructorul de site-uri web, sau partajează un link rapid și începe să vinzi imediat.
Rulează-l dintr-un panou de bord
Rulează-l dintr-un singur panou de bord. Gestionează mai multe afaceri eCommerce și adaugă mai multe modalități de a vinde pe măsură ce te dezvolți.
Plătește 0% taxe de tranzacție
Acceptă peste 100 de metode de plată și păstrează ce câștigi. Hostinger nu ia un comision din vânzările tale.
Livrează imediat
Trimite produse digitale clienților automat după achiziție.
Vinde unde clienții tăi cumpără
Vinde prin linkuri rapide
Vinde pe site-ul tău web
Vinde pe rețelele de socializare
Canale de vânzări personalizate
Indiferent de unde începi, există un plan pentru asta
30 de zile garanție
Poți anula oricând
Asistență 24/7
Beneficii Starter:
Totul de pe planul Starter, plus:
Totul de pe planul Growth, plus:
Beneficii Starter:
Totul de pe planul Starter, plus:
Totul de pe planul Growth, plus:
Lucrează mai rapid cu instrumente eCommerce cu AI
Obține ajutor și acționează în câteva secunde
Kodee este asistentul tău AI 24/7. Roagă-l să actualizeze prețurile, să lanseze o vânzare flash, să remedieze SEO și să te ajute cu sarcinile zilnice de afaceri în câteva secunde, fără a fi nevoie de abilități tehnice.
Un singur panou de bord pentru a-ți crește afacerea
Fii vizibil online
Știi ce se vinde
Readu cumpărătorii înapoi
Haralabos Lukatos
Această companie are funcționalități excelente, ușor de utilizat, în modul de editare a site-ului web. De asemenea, când adaugi un magazin online, pașii sunt simpli și fără stres.
Mitul
Serverele sunt incredibil de rapide - site-ul meu eCommerce se încarcă constant în 1,8 secunde. hPanel-ul lor este intuitiv și face gestionarea site-urilor simplă, chiar și pentru începători.
Vinde oriunde, cu totul conectat.
Întrebări frecvente despre eCommerce Hostinger
Ce este Hostinger Ecommerce?
Hostinger Ecommerce este o platformă all-in-one de management al afacerilor, axată pe eCommerce, care îți oferă controlul asupra întregii tale afaceri online dintr-un singur panou de bord.
Spre deosebire de platformele tradiționale care încep cu un site web, Hostinger Ecommerce începe cu afacerea ta – îți configurezi mai întâi produsele, plățile și operațiunile, apoi alegi unde și cum să vinzi – pe propriul tău site web, pe rețelele sociale, pe piețe online sau printr-un simplu link partajabil. Hostinger Ecommerce nu este legat de un singur magazin online, astfel încât afacerea ta poate crește oriunde se află clienții tăi.
Pentru cine este soluția eCommerce Hostinger?
Hostinger Ecommerce este construit pentru vânzători în fiecare etapă – de la prima ta vânzare până la gestionarea unei afaceri multi-canal.
- Vânzători începători. Vrei să vinzi online fără bătăi de cap tehnice sau add-on-uri costisitoare? Vei fi gata de lucru în câteva minute, fără a fi nevoie de experiență anterioară.
- Vânzători pe rețelele sociale. Dacă vinzi în prezent prin mesaje directe pe Instagram, WhatsApp sau TikTok, Hostinger Ecommerce îți oferă o configurare adecvată a magazinului — simplă, rapidă și fără complexitate.
- Vânzători multi-canal. Vinzi deja în mai multe locuri și ești obosit să jonglezi cu instrumente separate? Hostinger Ecommerce îți aduce produsele, inventarul și comenzile într-un singur panou de bord.
Nu sunt necesare abilități tehnice. Dă un nume afacerii tale, adaugă primul tău produs, configurează plățile și alege cum vrei să vinzi – fie că este propriul tău site web, un magazin existent sau pur și simplu un link partajabil. Instrumentele sunt acolo pentru a prelua munca grea, astfel încât tu să te poți concentra pe dezvoltarea afacerii tale.
Am nevoie de un site pentru a începe să vând?
Nu – și asta face Hostinger eCommerce diferit. Poți începe să vinzi imediat generând un link rapid de produs – un URL simplu, partajabil, care duce clienții direct la produsul tău, fără a fi nevoie de un site web. Partajează-l pe WhatsApp, Instagram sau pe orice alt canal pe care îl utilizezi deja. Când ești gata să adaugi un site web sau să conectezi canale de vânzare suplimentare, această opțiune este întotdeauna disponibilă.
Cum pot crea un site ecommerce cu Hostinger?
Ai trei moduri de a-ți construi magazinul – alege-l pe cel care ți se potrivește cel mai bine, nu este necesară codare.
- Constructor de site-uri web ecommerce drag-and-drop. Pur și simplu descrie-ți afacerea AI-ului și obține un site web gata făcut în câteva secunde – apoi personalizează-l pentru a-l face al tău prin glisarea și plasarea elementelor.
- Creează-ți magazinul online cu Horizons prin Vibe code. Creează-ți magazinul prin chat. Descrie-ți viziunea, rafineaz-o în conversație – AI-ul construiește totul pentru tine.
- Șabloane de site-uri web ecommerce. Preferi un început rapid? Alege dintr-o bibliotecă de șabloane ecommerce predefinite – alege unul care se potrivește brandului tău și personalizează-l pentru a-l face cu adevărat al tău.
Pot folosi Hostinger eCommerce dacă am deja un site web?
Da. Gândește-te la Hostinger Ecommerce ca la bucătăria care alimentează restaurantul tău – se ocupă de produsele tale, inventar și comenzi în culise, în timp ce site-ul tău web este doar una dintre sălile de mese în care intră clienții. Conectează-ți site-ul web existent – fie că este construit cu Hostinger Website Builder, Horizons vibe coding builder, WordPress sau o altă platformă – și totul rulează din același loc. Poți adăuga și mai multe canale de vânzări alături de site-ul tău existent fără să începi de la zero.
Pot gestiona mai multe canale de vânzare?
Da. Acesta este unul dintre cele mai mari avantaje ale eCommerce-ului Hostinger. Fie că vinzi pe site-ul tău, TikTok, Instagram sau pe o piață online precum Etsy sau Amazon, îți oferă gestionare centralizată a inventarului pentru toate magazinele tale – ceea ce înseamnă că produsele, inventarul și comenzile tale sunt toate gestionate dintr-un singur panou de bord. Nu mai este nevoie să schimbi între instrumente sau să-ți faci griji că stocul se desincronizează.
Ce pot vinde cu Hostinger eCommerce?
Practic, orice. Produse fizice, descărcări digitale (cum ar fi cărți electronice, muzică sau șabloane), servicii care necesită rezervări, produse print-on-demand și oferte bazate pe abonament. Indiferent de modelul tău de afaceri, există un plan creat pentru el.
Nu ești sigur ce să vinzi încă? Am pregătit o listă de idei de produse în tendințe pentru a te ajuta să-ți găsești nișa.
Mai sunt taxe de tranzacție?
Nimic. Tu păstrezi 100% din ceea ce câștigi. Hostinger eCommerce nu percepe taxe de tranzacție ale platformei, așa că, indiferent dacă procesezi prima ta vânzare sau a mia, fiecare dolar îți revine direct ție.
Ce metode de plată pot folosi clienții mei?
Poți accepta 100+ metode de plată la nivel global, inclusiv Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay și Google Pay), PayPal, RazorPay și Alipay – toate cu o experiență de plată sigură și integrată.
Cum funcționează livrarea?
Pentru produsele fizice, poți conecta Shippo pentru a automatiza întregul proces de onorare a comenzilor – printezi etichete în câteva secunde, oferi urmărire în timp real și expediezi cu peste 40 de transportatori, inclusiv DHL, FedEx și UPS. Pentru produsele print-on-demand, Printful gestionează automat producția și expedierea odată ce o comandă este plasată.