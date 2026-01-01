Hostinger eCommerce

Vinde oriunde. Gestionează totul într-un singur loc.

Conectează-ți produsele, comenzile, inventarul și canalele de vânzare într-un singur panou de bord simplu

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30 de zile garanție

Vinde oriunde. Gestionează totul într-un singur loc.

Începe să vinzi în mai puțin de 3 minute

Numește-ți afacerea

Numește-ți afacerea

Alege numele magazinului tău și creează-ți afacerea de ecommerce în câteva minute.
Transformă imaginile produselor în listări

Transformă imaginile produselor în listări

Încarcă o imagine de produs, iar AI-ul te ajută să scrii descrierea, să sugerezi prețuri și să-ți pregătești produsul pentru a-l vinde mai repede.
Conectează, oricum vinzi

Conectează, oricum vinzi

Primește plăți pe site-ul tău web, rețelele sociale și linkurile rapide, fără a schimba între instrumente.
Extinde-te la noi modalități de a vinde

Extinde-te la noi modalități de a vinde

Adaugă mai multe modalități de a ajunge la clienți pe măsură ce afacerea ta crește, menținând în același timp produsele, comenzile și operațiunile conectate.
Începe

O platformă pentru fiecare tip de produs

Produse digitale
Pentru Horizons

Vinde unde clienții cumpără

Creează-ți magazinul online cu Horizons sau Constructorul de site-uri web, sau partajează un link rapid și începe să vinzi imediat.

Vinde unde clienții cumpără

Rulează-l dintr-un panou de bord

Rulează-l dintr-un singur panou de bord. Gestionează mai multe afaceri eCommerce și adaugă mai multe modalități de a vinde pe măsură ce te dezvolți.

Rulează-l dintr-un panou de bord

Plătește 0% taxe de tranzacție

Acceptă peste 100 de metode de plată și păstrează ce câștigi. Hostinger nu ia un comision din vânzările tale.

Plătește 0% taxe de tranzacție

Livrează imediat

Trimite produse digitale clienților automat după achiziție.

Livrează imediat
Vinde unde clienții tăi cumpără

Vinde unde clienții tăi cumpără

Vinde prin linkuri rapide

Creează linkuri rapide pentru produsele tale și partajează-le în mesaje directe, emailuri, aplicații de chat sau postări sociale.

Vinde pe site-ul tău web

Creează un magazin online personalizat cu Horizons sau Website Builder, unde clienții pot descoperi produsele tale și cumpăra direct.
În curând

Vinde pe rețelele de socializare

Conectează-te cu TikTok Shops, Meta și alte platforme sociale pe măsură ce integrările devin disponibile.

Canale de vânzări personalizate

Creează vitrine online personalizate, conectează instrumentele tale preferate și extinde-ți afacerea cu o platformă eCommerce deschisă.

Indiferent de unde începi, există un plan pentru asta

30 de zile garanție

Poți anula oricând

Asistență 24/7

25% reducere
Starter
Pentru vânzătorii de pe rețelele sociale care au nevoie de o modalitate rapidă, cu costuri reduse, de a începe să preia comenzi.
3,99 
2,99  /lună
Alege un plan
Obții 12 luni la prețul de 35,88 € (preț normal 47,88 €). Se reînnoiește la prețul de 2,99 €/lună.
Vinzi până la 5 produse

Beneficii Starter:

Vinzi produse fizice și digitale
Acceptă 100+ metode de plată securizate
Plătește 0% taxe de tranzacție Hostinger
Generează descrieri de produse și prețuri sugerate din imagini cu ajutorul AI-ului
Creează linkuri de checkout cu Hostinger.store
Primește asistență chatbot de la Kodee
CEL MAI POPULAR
50% reducere
Growth
Pentru vânzătorii care își construiesc o afacere de brand pe mai multe magazine și site-uri web.
13,99 
6,99  /lună
Alege un plan
Obții 12 luni la prețul de 83,88 € (preț normal 167,88 €). Se reînnoiește la prețul de 10,99 €/lună.
Vinzi până la 300 produse
Gestionează până la 3 afaceri
Conectează până la 3 canale de vânzări per afacere

Totul de pe planul Starter, plus:

Vinzi abonamente cu magazinele online Horizons
Vinde produse personalizate cu imprimare la cerere
Domeniu personalizat gratuit timp de 1 an
E-mail de afaceri personalizat
Găzduire Premium
Peste 300 de șabloane optimizate pentru mobil
Creare de magazine online cu AI
Conturi de clienți și istoric comenzi
Inventar centralizat în toate magazinele
Kodee AI — gestionează-ți magazinul prin chat
33% reducere
Scale
Pentru vânzătorii care gestionează mai multe branduri și magazine, cu nevoi avansate de conectivitate.
26,99 
17,99  /lună
Alege un plan
Obții 12 luni la prețul de 215,88 € (preț normal 323,88 €). Se reînnoiește la prețul de 21,99 €/lună.
Vinde produse nelimitate
Gestionează afaceri nelimitate
Conectează canale de vânzări nelimitate

Totul de pe planul Growth, plus:

Conexiuni API
ÎN CURÂND
Găzduire scalabilă
Asistență multilingvă prioritară 24/7
25% reducere
Starter
Pentru vânzătorii de pe rețelele sociale care au nevoie de o modalitate rapidă, cu costuri reduse, de a începe să preia comenzi.
3,99 
2,99  /lună
Alege un plan
Obții 12 luni la prețul de 35,88 € (preț normal 47,88 €). Se reînnoiește la prețul de 2,99 €/lună.
Vinzi până la 5 produse

Beneficii Starter:

Vinzi produse fizice și digitale
Acceptă 100+ metode de plată securizate
Plătește 0% taxe de tranzacție Hostinger
Generează descrieri de produse și prețuri sugerate din imagini cu ajutorul AI-ului
Creează linkuri de checkout cu Hostinger.store
Primește asistență chatbot de la Kodee
CEL MAI POPULAR
50% reducere
Growth
Pentru vânzătorii care își construiesc o afacere de brand pe mai multe magazine și site-uri web.
13,99 
6,99  /lună
Alege un plan
Obții 12 luni la prețul de 83,88 € (preț normal 167,88 €). Se reînnoiește la prețul de 10,99 €/lună.
Vinzi până la 300 produse
Gestionează până la 3 afaceri
Conectează până la 3 canale de vânzări per afacere

Totul de pe planul Starter, plus:

Vinzi abonamente cu magazinele online Horizons
Vinde produse personalizate cu imprimare la cerere
Domeniu personalizat gratuit timp de 1 an
E-mail de afaceri personalizat
Găzduire Premium
Peste 300 de șabloane optimizate pentru mobil
Creare de magazine online cu AI
Conturi de clienți și istoric comenzi
Inventar centralizat în toate magazinele
Kodee AI — gestionează-ți magazinul prin chat
33% reducere
Scale
Pentru vânzătorii care gestionează mai multe branduri și magazine, cu nevoi avansate de conectivitate.
26,99 
17,99  /lună
Alege un plan
Obții 12 luni la prețul de 215,88 € (preț normal 323,88 €). Se reînnoiește la prețul de 21,99 €/lună.
Vinde produse nelimitate
Gestionează afaceri nelimitate
Conectează canale de vânzări nelimitate

Totul de pe planul Growth, plus:

Conexiuni API
ÎN CURÂND
Găzduire scalabilă
Asistență multilingvă prioritară 24/7
Vezi toate caracteristicile
Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Lucrează mai rapid cu instrumente eCommerce cu AI

Eliberează timp cu instrumente AI care te ajută să scrii, să optimizezi, să actualizezi și să-ți îmbunătățești magazinul pe măsură ce vinzi.

Obține ajutor și acționează în câteva secunde

Kodee este asistentul tău AI 24/7. Roagă-l să actualizeze prețurile, să lanseze o vânzare flash, să remedieze SEO și să te ajute cu sarcinile zilnice de afaceri în câteva secunde, fără a fi nevoie de abilități tehnice.

Obține ajutor și acționează în câteva secunde
Fii vizibil online

Un singur panou de bord pentru a-ți crește afacerea

Fii vizibil online

Folosește instrumente SEO integrate pentru a-i ajuta pe cumpărători să-ți găsească produsele.

Știi ce se vinde

Urmărește vânzările, comenzile și valoarea medie a comenzii într-un singur loc.

Readu cumpărătorii înapoi

Folosește email marketing și Meta Pixel pentru a readuce cumpărătorii, a recupera coșurile abandonate și a construi audiențe pentru campanii viitoare.
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Haralabos Lukatos

Review provider

Această companie are funcționalități excelente, ușor de utilizat, în modul de editare a site-ului web. De asemenea, când adaugi un magazin online, pașii sunt simpli și fără stres.

Mitul

Review provider

Serverele sunt incredibil de rapide - site-ul meu eCommerce se încarcă constant în 1,8 secunde. hPanel-ul lor este intuitiv și face gestionarea site-urilor simplă, chiar și pentru începători.

Andrea King

Review provider

Hostinger este o platformă versatilă de design web. Este ușor de utilizat și poți utiliza AI pentru a proiecta părți individuale ale aspectului paginii tale. Aș recomanda cu siguranță Hostinger pentru a proiecta un site web de eCommerce sau de portofoliu.

Vinde oriunde, cu totul conectat.

Începe să vinzi

Întrebări frecvente despre eCommerce Hostinger

Răspunsurile noastre la cele mai frecvente întrebări despre cum poți începe sau extinde afacerea ta de eCommerce cu Hostinger.

Ce este Hostinger Ecommerce?

Hostinger Ecommerce este o platformă all-in-one de management al afacerilor, axată pe eCommerce, care îți oferă controlul asupra întregii tale afaceri online dintr-un singur panou de bord.

Spre deosebire de platformele tradiționale care încep cu un site web, Hostinger Ecommerce începe cu afacerea ta – îți configurezi mai întâi produsele, plățile și operațiunile, apoi alegi unde și cum să vinzi – pe propriul tău site web, pe rețelele sociale, pe piețe online sau printr-un simplu link partajabil. Hostinger Ecommerce nu este legat de un singur magazin online, astfel încât afacerea ta poate crește oriunde se află clienții tăi.

Pentru cine este soluția eCommerce Hostinger?

Hostinger Ecommerce este construit pentru vânzători în fiecare etapă – de la prima ta vânzare până la gestionarea unei afaceri multi-canal.

  • Vânzători începători. Vrei să vinzi online fără bătăi de cap tehnice sau add-on-uri costisitoare? Vei fi gata de lucru în câteva minute, fără a fi nevoie de experiență anterioară.
  • Vânzători pe rețelele sociale. Dacă vinzi în prezent prin mesaje directe pe Instagram, WhatsApp sau TikTok, Hostinger Ecommerce îți oferă o configurare adecvată a magazinului — simplă, rapidă și fără complexitate.
  • Vânzători multi-canal. Vinzi deja în mai multe locuri și ești obosit să jonglezi cu instrumente separate? Hostinger Ecommerce îți aduce produsele, inventarul și comenzile într-un singur panou de bord.

Nu sunt necesare abilități tehnice. Dă un nume afacerii tale, adaugă primul tău produs, configurează plățile și alege cum vrei să vinzi – fie că este propriul tău site web, un magazin existent sau pur și simplu un link partajabil. Instrumentele sunt acolo pentru a prelua munca grea, astfel încât tu să te poți concentra pe dezvoltarea afacerii tale.

Am nevoie de un site pentru a începe să vând?

Nu – și asta face Hostinger eCommerce diferit. Poți începe să vinzi imediat generând un link rapid de produs – un URL simplu, partajabil, care duce clienții direct la produsul tău, fără a fi nevoie de un site web. Partajează-l pe WhatsApp, Instagram sau pe orice alt canal pe care îl utilizezi deja. Când ești gata să adaugi un site web sau să conectezi canale de vânzare suplimentare, această opțiune este întotdeauna disponibilă.

Cum pot crea un site ecommerce cu Hostinger?

Ai trei moduri de a-ți construi magazinul – alege-l pe cel care ți se potrivește cel mai bine, nu este necesară codare.

Pot folosi Hostinger eCommerce dacă am deja un site web?

Da. Gândește-te la Hostinger Ecommerce ca la bucătăria care alimentează restaurantul tău – se ocupă de produsele tale, inventar și comenzi în culise, în timp ce site-ul tău web este doar una dintre sălile de mese în care intră clienții. Conectează-ți site-ul web existent – fie că este construit cu Hostinger Website Builder, Horizons vibe coding builder, WordPress sau o altă platformă – și totul rulează din același loc. Poți adăuga și mai multe canale de vânzări alături de site-ul tău existent fără să începi de la zero.

Pot gestiona mai multe canale de vânzare?

Da. Acesta este unul dintre cele mai mari avantaje ale eCommerce-ului Hostinger. Fie că vinzi pe site-ul tău, TikTok, Instagram sau pe o piață online precum Etsy sau Amazon, îți oferă gestionare centralizată a inventarului pentru toate magazinele tale – ceea ce înseamnă că produsele, inventarul și comenzile tale sunt toate gestionate dintr-un singur panou de bord. Nu mai este nevoie să schimbi între instrumente sau să-ți faci griji că stocul se desincronizează.

Ce pot vinde cu Hostinger eCommerce?

Practic, orice. Produse fizice, descărcări digitale (cum ar fi cărți electronice, muzică sau șabloane), servicii care necesită rezervări, produse print-on-demand și oferte bazate pe abonament. Indiferent de modelul tău de afaceri, există un plan creat pentru el.

Nu ești sigur ce să vinzi încă? Am pregătit o listă de idei de produse în tendințe pentru a te ajuta să-ți găsești nișa.

Mai sunt taxe de tranzacție?

Nimic. Tu păstrezi 100% din ceea ce câștigi. Hostinger eCommerce nu percepe taxe de tranzacție ale platformei, așa că, indiferent dacă procesezi prima ta vânzare sau a mia, fiecare dolar îți revine direct ție.

Ce metode de plată pot folosi clienții mei?

Poți accepta 100+ metode de plată la nivel global, inclusiv Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay și Google Pay), PayPal, RazorPay și Alipay – toate cu o experiență de plată sigură și integrată.

Cum funcționează livrarea?

Pentru produsele fizice, poți conecta Shippo pentru a automatiza întregul proces de onorare a comenzilor – printezi etichete în câteva secunde, oferi urmărire în timp real și expediezi cu peste 40 de transportatori, inclusiv DHL, FedEx și UPS. Pentru produsele print-on-demand, Printful gestionează automat producția și expedierea odată ce o comandă este plasată.

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