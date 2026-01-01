OpenClaw

Propriul tău agent AI. Privat, mereu activ și activ în 60 de secunde.

Implementează-l o singură dată și se ocupă de sarcinile tale zilnice non-stop, chiar și în timp ce dormi.
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30 de zile garanție

Configurare instantanee

OpenClaw este ușor de instalat, punând agenții AI la îndemâna oricui. Fără jargon — ajungi imediat la prima ta automatizare.

Fără mentenanța

OpenClaw complet administrat de la securitate și backup la update-uri. Agenții tăi AI rulează 24/7, fără intervenție.

Instrumente încorporate

OpenClaw are tot ce ai nevoie pentru start — modele AI, navigare web și o cutie poștală agentică, toate încorporate.

Alege-ți planul

Peste 100.000 de agenți deja implementați
71% reducere
Aplicații de automatizare cu inteligență artificială
18,99
5,49/lună
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Se reînnoiește la prețul de 10,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.

Gestionat pentru tine

Lansează aplicația aleasă fără configurare, întreținere sau gestionare a infrastructurii.

Inclus în planul tău

Gata de utilizare imediat
Nu necesită mentenanță
Interfață vizuală inclusă
Acces CLI inclus
Conectare integrată pentru Telegram
Credite AI incluse
Folosește ChatGPT-ul tău
Căutare web inclusă
E-mail agentic preconfigurat
Securitate gestionată pentru tine
71% reducere
Aplicații de automatizare cu inteligență artificială
18,99
5,49/lună
Începe acum
Se reînnoiește la prețul de 10,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.

Gestionat pentru tine

Lansează aplicația aleasă fără configurare, întreținere sau gestionare a infrastructurii.

Inclus în planul tău

Gata de utilizare imediat
Nu necesită mentenanță
Interfață vizuală inclusă
Acces CLI inclus
Conectare integrată pentru Telegram
Credite AI incluse
Folosește ChatGPT-ul tău
Căutare web inclusă
E-mail agentic preconfigurat
Securitate gestionată pentru tine

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Implementează OpenClaw în 3 pași simpli

Configurarea manuală a OpenClaw poate dura ore întregi. Cu Hostinger, pornești instantaneu, nu este nevoie să înveți nimic nou.

Instalează OpenClaw cu un singur click

Tu îți alegi planul și noi ne vom ocupa automat de configurare. Nu ai nevoie de experiență tehnică.

Alege unde dorești să discuți

Conectează-te prin Telegram sau WhatsApp și începe conversația cu asistentul tău AI în câteva secunde.

OpenClaw este gata de utilizare

Nu este necesară nicio configurare suplimentară, asistentul tău OpenClaw AI este activ și gata de funcționare.
Începe acum

Un singur agent. Fluxuri de lucru nelimitate.

Asistent personal de productivitate

Un fondator a conectat iMessage și Google Calendar. Acum, aplicația îi sortează mesajele, reprogramează întâlnirile și îi oferă briefuri în fiecare dimineață.

Asistent de vânzări

Un consultant a conectat agentul la Telegram. Acesta califică clienții potențiali, înregistrează contactele și redactează automat mesaje de follow-up.

Asistent de codare

O echipă de dezvoltare a configurat un agent de revizuire a codului în 5 minute. Acesta detectează erori, sugerează refactorizări și a redus timpul de procesare al cererilor de pull request de la ore la minute.

Cercetare

Un manager de produs îi cere agentului să compare instrumentele înainte de fiecare decizie privind furnizorii. Agentul rezumă avantajele și dezavantajele și semnalează aspectele legate de preț, înlocuind astfel jumătate de zi de analiză detaliată.

Planificator de social media

Un creator a oferit accesul OpenClaw la folderul său de schițe. Acesta transformă notițele preliminare în postări finalizate și le programează în coadă. Gata cu diminețile în fața paginii goale.

Specialist în asistență

O echipă de ecommerce a direcționat asistența Discord prin OpenClaw. Acum, acesta gestionează 60% din tichete înainte ca o persoană să le vadă.

OpenClaw cu Hostinger vs. alți furnizori

Care este diferența dintre OpenClaw de la Hostinger și competitorii săi? Ne concentrăm pe simplitate, astfel încât să te poți bucura de agentul tău AI în câteva secunde.
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Alt furnizor
Gata în câteva secunde
Instalare manuală și configurare mediu
Zero configurare necesară
Necesită chei API
Credite AI preinstalate
Conturi API externe necesare
Managementul agenților vizuali
Nu
Infrastructură gestionată
Autogestionat
Asistență de specialitate 24/7
Nu
Integrări de canale cu un singur clic
Da
Începe acum

De ce să implementez OpenClaw cu Hostinger?

Configurare cu un singur click

Lansezi OpenClaw instantaneu. Fără setare manuală, fără configurații complexe.

Credite AI preinstalate

Asistenții AI folosesc credite pentru a genera răspunsuri și a finaliza sarcini. Le-am adăugat deja pentru tine, astfel încât să poți începe să utilizezi OpenClaw imediat.

Privat și securizat în mod implicit

OpenClaw rulează pe un seif privat, astfel încât datele și jurnalele de chat rămân private.

Configurat și testat pentru tine

Primești o versiune stabilă și verificată de OpenClaw încă de la început. Noi ne ocupăm de testare și compatibilitate.

Funcționează 24/7

Asistentul tău OpenClaw rămâne online non-stop, gestionând sarcini și conversații chiar și atunci când ești offline.

AI-ul tău are propria căsuță poștală

În loc să folosești adresa ta de email personală, poți alege o căsuță poștală OpenClaw separată pentru o securitate sporită.

Vrei să aprofundezi OpenClaw?

Configurați OpenClaw în mod corect (ceea ce nimeni nu vă spune)

Ghid OpenClaw + WordPress: Am încercat și potențialul este INFINIT!

Top 5 cazuri de utilizare OpenClaw (le-am încercat pe toate!)

Vezi tot

Configurează OpenClaw astăzi

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.
Începe acum
Configurează OpenClaw astăzi

Întrebări frecvente despre OpenClaw Hostinger

Răspunsurile noastre la cele mai frecvente întrebări despre 1-Click OpenClaw.

Deloc. OpenClaw cu un singur click este conceput pentru persoanele care nu au atins niciodată un server în viața lor. Implementarea noastră cu un singur click gestionează întreaga instalare - de la mediul serverului până la configurația AI. Trebuie doar să-ți alegi planul, să dai click pe implementare, iar asistentul tău personal AI este activ în câteva minute. Fără codare, fără linii de comandă, fără tablouri de bord complicate

Creditele tale AI sunt preintegrate și gata de utilizare imediat. Spre deosebire de o configurare standard OpenClaw, nu trebuie să creezi conturi la furnizori de AI precum OpenAI sau Anthropic, să generezi chei API sau să gestionezi nicio configurație tehnică. Pur și simplu achiziționează credite prin intermediul tabloului de bord Hostinger, iar asistentul tău va fi pornit instantaneu. Când ai nevoie de mai multe, reîncarcă direct din același tablou de bord - este atât de simplu.

Absolut. Fiecare instanță OpenClaw rulează în propriul mediu izolat, ceea ce înseamnă că datele și conversațiile tale sunt complet separate de cele ale altor utilizatori. Blocăm fiecare container pentru a preveni accesul neautorizat sau modificările externe, iar fiecare instanță vine cu un gateway de securitate personalizat, de înaltă complexitate, generat în mod implicit. Beneficiezi de protecție de nivel profesional fără a fi nevoie să configurezi nimic personal.

Cu un VPS, obții acces root complet și control total asupra serverului — dar asta înseamnă și că ești responsabil pentru configurare, actualizări și securitate. OpenClaw cu un singur click elimină toată această complexitate. Noi ne ocupăm de infrastructură, îți menținem instanța la cea mai recentă versiune stabilă și adăugăm niveluri suplimentare de securitate — astfel încât să te poți concentra în întregime pe utilizarea asistentului tău AI, nu pe gestionarea unui server. Dacă ești un dezvoltator care dorește personalizare completă, planurile noastre VPS OpenClaw sunt mai potrivite.

OpenClaw este asistentul tău personal AI care funcționează 24/7, chiar și atunci când laptopul este închis. Îl poți conecta la aplicațiile tale de mesagerie preferate — inclusiv WhatsApp, Telegram, Slack și Discord — și îl poți folosi pentru a automatiza sarcinile zilnice, a gestiona conversațiile pe diferite platforme, a gestiona clienți potențiali, a rula automatizări în browser și multe altele. Gândește-te la el ca la un membru al echipei digitale care nu doarme niciodată și este mereu gata să ajute.

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