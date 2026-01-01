Configurare instantanee
Fără mentenanța
Instrumente încorporate
Alege-ți planul
Gestionat pentru tine
Inclus în planul tău
Gestionat pentru tine
Inclus în planul tău
Implementează OpenClaw în 3 pași simpli
Instalează OpenClaw cu un singur click
Alege unde dorești să discuți
OpenClaw este gata de utilizare
Un singur agent. Fluxuri de lucru nelimitate.
Asistent personal de productivitate
Asistent de vânzări
Asistent de codare
Cercetare
Planificator de social media
Specialist în asistență
OpenClaw cu Hostinger vs. alți furnizori
De ce să implementez OpenClaw cu Hostinger?
Configurare cu un singur click
Credite AI preinstalate
Privat și securizat în mod implicit
Configurat și testat pentru tine
Funcționează 24/7
AI-ul tău are propria căsuță poștală
Vrei să aprofundezi OpenClaw?
Configurați OpenClaw în mod corect (ceea ce nimeni nu vă spune)
Ghid OpenClaw + WordPress: Am încercat și potențialul este INFINIT!
Top 5 cazuri de utilizare OpenClaw (le-am încercat pe toate!)
Întrebări frecvente despre OpenClaw Hostinger
Am nevoie de cunoștințe tehnice pentru a configura OpenClaw?
Deloc. OpenClaw cu un singur click este conceput pentru persoanele care nu au atins niciodată un server în viața lor. Implementarea noastră cu un singur click gestionează întreaga instalare - de la mediul serverului până la configurația AI. Trebuie doar să-ți alegi planul, să dai click pe implementare, iar asistentul tău personal AI este activ în câteva minute. Fără codare, fără linii de comandă, fără tablouri de bord complicate
Cum funcționează creditele AI? Trebuie să configurez conturi externe?
Creditele tale AI sunt preintegrate și gata de utilizare imediat. Spre deosebire de o configurare standard OpenClaw, nu trebuie să creezi conturi la furnizori de AI precum OpenAI sau Anthropic, să generezi chei API sau să gestionezi nicio configurație tehnică. Pur și simplu achiziționează credite prin intermediul tabloului de bord Hostinger, iar asistentul tău va fi pornit instantaneu. Când ai nevoie de mai multe, reîncarcă direct din același tablou de bord - este atât de simplu.
Datele mele sunt private și sigure?
Absolut. Fiecare instanță OpenClaw rulează în propriul mediu izolat, ceea ce înseamnă că datele și conversațiile tale sunt complet separate de cele ale altor utilizatori. Blocăm fiecare container pentru a preveni accesul neautorizat sau modificările externe, iar fiecare instanță vine cu un gateway de securitate personalizat, de înaltă complexitate, generat în mod implicit. Beneficiezi de protecție de nivel profesional fără a fi nevoie să configurezi nimic personal.
Care este diferența dintre OpenClaw cu 1 click și rularea OpenClaw pe un VPS?
Cu un VPS, obții acces root complet și control total asupra serverului — dar asta înseamnă și că ești responsabil pentru configurare, actualizări și securitate. OpenClaw cu un singur click elimină toată această complexitate. Noi ne ocupăm de infrastructură, îți menținem instanța la cea mai recentă versiune stabilă și adăugăm niveluri suplimentare de securitate — astfel încât să te poți concentra în întregime pe utilizarea asistentului tău AI, nu pe gestionarea unui server. Dacă ești un dezvoltator care dorește personalizare completă, planurile noastre VPS OpenClaw sunt mai potrivite.
Ce pot face de fapt cu OpenClaw?
OpenClaw este asistentul tău personal AI care funcționează 24/7, chiar și atunci când laptopul este închis. Îl poți conecta la aplicațiile tale de mesagerie preferate — inclusiv WhatsApp, Telegram, Slack și Discord — și îl poți folosi pentru a automatiza sarcinile zilnice, a gestiona conversațiile pe diferite platforme, a gestiona clienți potențiali, a rula automatizări în browser și multe altele. Gândește-te la el ca la un membru al echipei digitale care nu doarme niciodată și este mereu gata să ajute.