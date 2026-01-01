Instalează OpenClaw cu un singur click.
Asistent AI personal care rulează pe propriul tău VPS cu control unificat pe WhatsApp, Telegram, Slack, Discord și altele.
Alege un plan VPS pentru OpenClaw
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu OpenClaw
OpenClaw este o platformă de asistent AI personal, auto-găzduită, care se conectează la canalele de mesagerie pe care le utilizezi deja — WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage și Microsoft Teams — printr-un singur gateway care rulează pe propria ta infrastructură. Spre deosebire de asistenții bazați pe cloud, OpenClaw păstrează toate conversațiile, contextul și datele sub controlul tău, rămânând în același timp mereu disponibil pe fiecare platformă.
Arhitectura gateway-ului suportă mai mulți furnizori de modele AI, inclusiv Anthropic Claude și OpenAI, astfel încât tu să alegi modelul care se potrivește fiecărei sarcini. Capabilitățile vocale, automatizarea browserului și o platformă de abilități extensibilă înseamnă că OpenClaw poate gestiona totul, de la răspunsuri rapide la mesaje până la fluxuri de lucru automate complexe.
Funcționalități cheie ale OpenClaw
Mesagerie multi-canal
Un asistent accesibil prin WhatsApp, Telegram, Slack, Discord și alte 10+ platforme dintr-un singur gateway.
Multipli furnizori AI
Comută între Anthropic Claude, OpenAI GPT, Google Gemini și alte modele în funcție de sarcina curentă.
Control vocal și controlul browserului
Modul de conversație permanent activ și automatizarea dedicată Chrome permit interacțiuni vocale și executarea sarcinilor web.
Canvas interactiv
Spațiile de lucru vizuale bazate pe agenți permit asistentului să redea interfețe interactive bogate, dincolo de răspunsurile text simple.
Platformă de competențe extensibilă
Adaugă abilități la nivel de spațiu de lucru incluse, administrate sau personalizate pentru a extinde ce poate face asistentul tău fără a reconstrui de la zero.
De ce să rulezi OpenClaw pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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