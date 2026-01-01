OpenClaw este o platformă de asistent AI personal, auto-găzduită, care se conectează la canalele de mesagerie pe care le utilizezi deja — WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage și Microsoft Teams — printr-un singur gateway care rulează pe propria ta infrastructură. Spre deosebire de asistenții bazați pe cloud, OpenClaw păstrează toate conversațiile, contextul și datele sub controlul tău, rămânând în același timp mereu disponibil pe fiecare platformă.

Arhitectura gateway-ului suportă mai mulți furnizori de modele AI, inclusiv Anthropic Claude și OpenAI, astfel încât tu să alegi modelul care se potrivește fiecărei sarcini. Capabilitățile vocale, automatizarea browserului și o platformă de abilități extensibilă înseamnă că OpenClaw poate gestiona totul, de la răspunsuri rapide la mesaje până la fluxuri de lucru automate complexe.