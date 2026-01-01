9router este un proxy API AI auto-găzduit care funcționează ca intermediar între instrumentele tale de codare AI și orice furnizor LLM. Acesta oferă un endpoint compatibil OpenAI, astfel încât instrumente precum Claude Code, Cursor, Cline și Copilot se pot conecta fără reconfigurare. RTK Token Saver comprimă ieșirile mari ale instrumentelor — diferențe git, rezultate grep, arborescențe de directoare — înainte ca acestea să ajungă la model, reducând token-urile de intrare cu 20–40% per cerere. Rutarea automată de rezervă (fallback) trece, în ordinea priorității, prin furnizori pe bază de abonament, opțiuni mai accesibile și furnizorii cu planuri gratuite atunci când cotele sunt atinse.

Auto-găzduirea 9router pe VPS-ul tău menține toate credențialele furnizorului și regulile de rutare sub controlul tău. Administrezi conturile printr-un tablou de bord web, setezi bugete de token-uri per model și distribui cererile pe mai multe conturi cu programare round-robin — reducând costurile fără să modifici configurațiile instrumentelor tale AI.