Implementează 9router cu un singur click.
Proxy de rutare API AI care reduce costurile token-urilor și distribuie cererile către peste 40 de furnizori LLM în mod automat.
Alege un plan VPS pentru 9router
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu 9router
9router este un proxy API AI auto-găzduit care funcționează ca intermediar între instrumentele tale de codare AI și orice furnizor LLM. Acesta oferă un endpoint compatibil OpenAI, astfel încât instrumente precum Claude Code, Cursor, Cline și Copilot se pot conecta fără reconfigurare. RTK Token Saver comprimă ieșirile mari ale instrumentelor — diferențe git, rezultate grep, arborescențe de directoare — înainte ca acestea să ajungă la model, reducând token-urile de intrare cu 20–40% per cerere. Rutarea automată de rezervă (fallback) trece, în ordinea priorității, prin furnizori pe bază de abonament, opțiuni mai accesibile și furnizorii cu planuri gratuite atunci când cotele sunt atinse.
Auto-găzduirea 9router pe VPS-ul tău menține toate credențialele furnizorului și regulile de rutare sub controlul tău. Administrezi conturile printr-un tablou de bord web, setezi bugete de token-uri per model și distribui cererile pe mai multe conturi cu programare round-robin — reducând costurile fără să modifici configurațiile instrumentelor tale AI.
Funcționalități cheie ale 9router
Compresie RTK tokeni
Comprimă ieșirile apelurilor de instrumente, precum git diffs și arborii de directoare, înainte de trimitere, economisind 20–40% din tokenurile de intrare per cerere.
Rutare multi-furnizor
Redirecționează cererile către peste 40 de furnizori LLM cu revenire automată de la nivelurile plătite la cele gratuite atunci când cotele de abonament sunt epuizate.
Programare round-robin
Distribuie cererile pe mai multe conturi pentru fiecare furnizor pentru a maximiza utilizarea cotei înainte de resetarea limitelor lunare.
API compatibil OpenAI
Endpoint de înlocuire directă la /v1, astfel încât orice instrument care utilizează protocolul OpenAI se conectează fără reconfigurare.
Caveman mode
Injectează instrucțiuni de ieșire concise în prompturile de ieșire pentru a reduce lungimea răspunsului modelului cu până la 65%.
De ce să rulezi 9router pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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