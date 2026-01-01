Implementează 1Backend cu instalare printr-un singur click.
Platformă cu auto-găzduire pentru crearea aplicațiilor AI cu microservicii scalabile și microfrontenduri.
Alege un plan VPS pentru 1Backend
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu 1Backend
1Backend este o platformă open-source pentru livrarea aplicațiilor AI ca microservicii și microfrontend-uri compozabile, toate dintr-un singur plan de control auto-găzduit. Acesta include gestionarea utilizatorilor, permisiuni, secrete, configurare, rutare, stocare de fișiere și un serviciu de modele AI, astfel încât echipele să se poată concentra pe logica aplicației în loc să asambleze infrastructura.
Auto-găzduirea 1Backend pe propriul tău VPS păstrează prompturile, ponderile modelelor, secretele și datele clienților în infrastructura pe care o controlezi. Serviciile încorporate lansează LLM-uri locale și containere de difuzie stabilă la cerere, oferindu-ți un backend pregătit pentru producție pentru produse AI, fără blocarea furnizorului per-token.
Funcționalități cheie ale 1Backend
Mediu de execuție pentru microservicii AI
Lansează și orchestrează containere AI — inclusiv LLM-uri locale și modele de imagine — direct din backend, fără a fi necesar un orchestrator extern.
Identitate încorporată
Conturile de utilizator, rolurile, permisiunile, organizațiile și cheile API vin la pachet, astfel încât fiecare serviciu nou preia automat autentificarea.
Secrete și configurare
Stocarea criptată a secretelor și serviciile de configurare per aplicație mențin cheile API și setările în afara codului și a controlului versiunilor.
Găzduire Microfrontend
Permite servirea mai multor frontend-uri printr-un singur strat de rutare, permițând echipelor independente să livreze module UI fără a reconstrui întreaga aplicație.
Manifeste Bootstrap
Definește rute, permisiuni, configurații și secrete în manifeste YAML pentru implementări reproductibile de infrastructură ca și cod în diverse medii.
De ce să rulezi 1Backend pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.