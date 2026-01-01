1Backend este o platformă open-source pentru livrarea aplicațiilor AI ca microservicii și microfrontend-uri compozabile, toate dintr-un singur plan de control auto-găzduit. Acesta include gestionarea utilizatorilor, permisiuni, secrete, configurare, rutare, stocare de fișiere și un serviciu de modele AI, astfel încât echipele să se poată concentra pe logica aplicației în loc să asambleze infrastructura.

Auto-găzduirea 1Backend pe propriul tău VPS păstrează prompturile, ponderile modelelor, secretele și datele clienților în infrastructura pe care o controlezi. Serviciile încorporate lansează LLM-uri locale și containere de difuzie stabilă la cerere, oferindu-ți un backend pregătit pentru producție pentru produse AI, fără blocarea furnizorului per-token.