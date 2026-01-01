Implementează Visual Studio Code Server cu instalare printr-un singur click.
Rulează VS Code complet în browserul tău de oriunde cu extensii, depanare, Git și un terminal integrat.
Alege un plan VPS pentru Visual Studio Code Server
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Visual Studio Code Server
Visual Studio Code Server aduce mediul complet de dezvoltare VS Code în orice browser. Accesează extensiile tale, IntelliSense, terminalul integrat, instrumentele Git și depanatorul de pe orice dispozitiv fără a instala software local — mediul tău de dezvoltare se află pe VPS-ul tău și este întotdeauna gata.
Găzduirea proprie a VS Code Server pe un VPS înseamnă că proiectele și configurațiile persistă între sesiuni și sunt accesibile de pe orice mașină. Mediul de server mereu activ este ideal pentru pair programming prin web, fluxuri de lucru de dezvoltare în cloud, sau codare de pe dispozitive unde instalarea VS Code nu este practică.
Funcționalități cheie ale Visual Studio Code Server
VS Code complet în browser
Accesează experiența completă VS Code, inclusiv extensii, teme, scurtături de la tastatură și setări, din orice filă de browser.
Suport extensii
Instalează și rulează extensii VS Code pe partea de server, inclusiv servere de limbaj, linters, formatters și debuggere.
Terminal integrat
Rulează comenzi shell, construiește instrumente și scripturi direct în terminalul browserului conectat la mediul tău VPS.
Integrare Git
Gestionează depozitele, creează commit-uri, revizuiește diferențele și gestionează conflictele de îmbinare folosind instrumentele Git integrate ale VS Code.
Spațiu de lucru persistent
Proiectele, setările și extensiile persistă între sesiuni pe VPS-ul tău, astfel încât să continui exact de unde ai rămas.
De ce să rulezi Visual Studio Code Server pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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