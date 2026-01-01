Visual Studio Code Server aduce mediul complet de dezvoltare VS Code în orice browser. Accesează extensiile tale, IntelliSense, terminalul integrat, instrumentele Git și depanatorul de pe orice dispozitiv fără a instala software local — mediul tău de dezvoltare se află pe VPS-ul tău și este întotdeauna gata.

Găzduirea proprie a VS Code Server pe un VPS înseamnă că proiectele și configurațiile persistă între sesiuni și sunt accesibile de pe orice mașină. Mediul de server mereu activ este ideal pentru pair programming prin web, fluxuri de lucru de dezvoltare în cloud, sau codare de pe dispozitive unde instalarea VS Code nu este practică.