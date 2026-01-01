Website Builder și Horizons sunt acum AI Builder

Site-ul sau aplicația visurilor tale, construită de inteligența artificială în câteva minute

Descrie ce vrei, iar Horizons îl construiește. Fără cod, fără abilități tehnice - lansezi cu 1 click.

Creează orice tip de site web

De la site-uri de afaceri și portofolii la bloguri și pagini de destinație – Horizons le construiește instantaneu.

Vezi caracteristicile
Creează orice tip de site web

E simplu să începi

01

Descrie-ți ideea sau alege un șablon

Nu trebuie decât să-i spui AI-ului ideea ta și să vezi cum aceasta prinde viață — sau alege un șablon pentru a începe mai repede.
02

Modifică cu ușurință

Roagă AI-ul să editeze orice — de la text și design până la funcții. Ajustează singur textele și imaginile în editorul de conținut.
03

Lansează-te cu un singur click

Lansează-ți site-ul web cu un singur click cu un domeniu personalizat — oricând ești pregătit.

Deblochează experiența completă Hostinger Horizons

30 de zile garanție

Poți anula oricând

Asistență 24/7

75% reducere
Premium
Lansează-ți primul site web — de la portofolii și CV-uri la bloguri și pagini cu link-in-bio
11,99
2,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 143,52 € (preț normal 575,52 €). Se reînnoiește la prețul de 9,99 €/lună.
Creezi până la 3 site-uri web
2 căsuțe poștale per site web - gratuit timp de 1 an
Domeniu personalizat - gratuit timp de 1 an
5 Credite AI pentru crearea de site-uri web și aplicații
Peste 400 de șabloane de site-uri web
Găzduire web rapidă și sigură
Primești asistență chatbot de la Kodee
Ofertă specială • 79% reducere
Nelimitat
Pentru afaceri în creștere. Site-uri nelimitate, instrumente AI, ecommerce și flexibilitate
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
Unlimited websites
Căsuțe poștale elimitate per site web - gratuit timp de 1 an
Domeniu personalizat - gratuit timp de 1 an
15 Credite AI pentru crearea de site-uri web și aplicații
Peste 400 de șabloane de site-uri web
Găzduire web rapidă și sigură
Asistență expertă prioritară 24/7
500 credite pentru agenți IA
Vinzi online cu ecommerce integrat
Email marketing cu Reach
De ce acest plan?
O soluție completă pentru proiecte pe termen lung. Totul inclus.
69% reducere
Cloud Startup
Pentru afacerile care au nevoie de performanță și scalabilitate maxime
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
Unlimited websites
Căsuțe poștale elimitate per site web - gratuit timp de 1 an
Domeniu personalizat - gratuit timp de 1 an
15 Credite AI pentru crearea de site-uri web și aplicații
Peste 400 de șabloane de site-uri web
Găzduire web rapidă și sigură
Asistență expertă prioritară 24/7
1000 credite pentru agenți IA
Vinzi online cu ecommerce integrat
Email marketing cu Reach
75% reducere
Premium
Lansează-ți primul site web — de la portofolii și CV-uri la bloguri și pagini cu link-in-bio
11,99
2,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 143,52 € (preț normal 575,52 €). Se reînnoiește la prețul de 9,99 €/lună.
Creezi până la 3 site-uri web
2 căsuțe poștale per site web - gratuit timp de 1 an
Domeniu personalizat - gratuit timp de 1 an
5 Credite AI pentru crearea de site-uri web și aplicații
Peste 400 de șabloane de site-uri web
Găzduire web rapidă și sigură
Primești asistență chatbot de la Kodee
Ofertă specială • 79% reducere
Nelimitat
Pentru afaceri în creștere. Site-uri nelimitate, instrumente AI, ecommerce și flexibilitate
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
Unlimited websites
Căsuțe poștale elimitate per site web - gratuit timp de 1 an
Domeniu personalizat - gratuit timp de 1 an
15 Credite AI pentru crearea de site-uri web și aplicații
Peste 400 de șabloane de site-uri web
Găzduire web rapidă și sigură
Asistență expertă prioritară 24/7
500 credite pentru agenți IA
Vinzi online cu ecommerce integrat
Email marketing cu Reach
De ce acest plan?
O soluție completă pentru proiecte pe termen lung. Totul inclus.
69% reducere
Cloud Startup
Pentru afacerile care au nevoie de performanță și scalabilitate maxime
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
Unlimited websites
Căsuțe poștale elimitate per site web - gratuit timp de 1 an
Domeniu personalizat - gratuit timp de 1 an
15 Credite AI pentru crearea de site-uri web și aplicații
Peste 400 de șabloane de site-uri web
Găzduire web rapidă și sigură
Asistență expertă prioritară 24/7
1000 credite pentru agenți IA
Vinzi online cu ecommerce integrat
Email marketing cu Reach

Funcționalitățile nelimitate sunt supuse Politicii noastre de utilizare echitabilă.

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Transformă-ți cuvintele în site-uri web și aplicații reale

Descrie ce vrei - o pagină de rezervări, un magazin online, un portal pentru clienți, orice. Horizons îl concepe, îl construiește și îl publică în câteva minute.
Vezi caracteristicile

Totul pentru a fi lansat

Găzduire, domeniu, email și optimizare SEO - toate incluse. Fără conturi separate sau configurare dificilă.

Backend integrat

Baze de date, conturi de utilizator și stocare de fișiere încorporate - fără instrumente externe necesare.

AI încorporat

Adaugă un chatbot sau o căutare inteligentă pe site-ul sau aplicația ta web - fără cont terț sau facturare separată.

Integrări avansate, configurare simplă

Stripe este integrat și gata de utilizare. PayPal, Google AdSense și multe altele — toate beneficiază de o configurare simplă ca să nu rămâi niciodată blocat.

Construiește-l o dată, câștigă din el

Publică-ți proiectul ca șablon remixabil și câștigă comision la fiecare achiziție Horizons realizată prin intermediul acestuia.

Susținut de Hostinger

Avem încrederea a peste 4 milioane de clienți din peste 150 de țări. 20 de ani de experiență.

Alege un șablon. Personalizează-l.

Alege un șablon cu design profesional, personalizează-l cu AI sau prin editare vizuală și lansează-ți site-ul mai rapid.
Toate șabloanele
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

Nu găsești șablonul de care ai nevoie? Descrie-l, iar AI-ul îl va crea pentru tine.

Creează cu AI

Iubit de utilizatori, recomandat de liderii din industrie

Suntem mândri să sprijinim creatori și companii din întreaga lume. Iată poveștile unora dintre ei.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Codarea Vibe comprimă dezvoltarea cu 45%, instrumente precum Hostinger AI Builder transformând limbajul natural în prototipuri funcționale în câteva ore în loc de săptămâni. Bariera de intrare în construirea de software este dramatic mai mică.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recent am avut ocazia să testez noul instrument @Hostinger AI Builder și trebuie să spun că am fost impresionat. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder ar putea fi cel mai eficient instrument de codare Vibe pentru construirea de aplicații de milioane de dolari.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Specialist digital

Hostinger AI Builder este o modalitate nouă și inovatoare de a crea MVP-uri și de a testa idei înainte de a te implica complet.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nu vei crede cât de ușor este să construiești ceea ce îți dorești pentru site-ul tău web și clienții tăi folosind AI Builder de la Hostinger! Pur și simplu uimitor - convinge-te singur!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creator de conținut

Hostinger AI Builder este un instrument cu care poți construi o idee pe care ai avut-o – trebuie doar să o explici și pur și simplu funcționează.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Îmi place cum merg lucrurile cu @Hostinger AI Builder! A fost foarte distractiv să interacționez cu noua actualizare AI. A schimbat regulile jocului nu doar pentru mine, ci cunosc și mulți alții.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Mă întreb cum a reușit Hostinger să creeze AI Builder... E incredibil cât de repede permite oricui să implementeze front-end și back-end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nu vă pot spune de cât timp a așteptat acest proiect pe lista mea de proiecte noi PÂNĂ când ați creat AI Builder. Nu știu nimic despre programarea aplicațiilor web. 0 și iată-l. Proiectul meu de vis, prin care să ajut colegii, este să fie LIVE. Uau!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondator

Hostinger AI Builder schimbă cu adevărat regulile jocului în comparație cu orice altceva. A fost atât de ușor să configurez un subdomeniu pentru blogul meu în aplicația web – am zis: „Uau!”.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Acum poți construi aplicații web pur și simplu introducând un mesaj în Hostinger AI Builder. Foarte tare!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Am încercat Hostinger AI Builder și schimbă complet regulile jocului! Acest constructor de aplicații AI fără cod creează site-uri web și aplicații elegante în câteva minute — proiectează, codifică și scrie pentru tine. Merită încercat.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Este ca și cum ai avea un programator web/dezvoltator software de top, gata să creeze orice îți poți imagina.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Antreprenor

Poți construi lucruri destul de interesante cu Hostinger AI Builder. Este diferit de un constructor de site-uri web obișnuit - este mai mult decât atât.

Ești gata să-ți transformi ideea în realitate?

Începe gratuit

Ne pasă de confidențialitatea ta

Acest site web utilizează cookie-uri care sunt necesare pentru ca site-ul să funcționeze corect și pentru a obține date despre modul în care interacționezi cu acesta, precum și în scopuri de marketing. Dacă dai click pe Acceptă, îți exprimi acordul la stocarea modulelor cookie pe didpozitivul tău pentru reclame, personalizare și statistici, așa cum este descris în Politica noastră de Cookies.