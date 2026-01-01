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Ce spun utilizatorii despre Hostinger Horizons
Codarea Vibe comprimă dezvoltarea cu 45%, instrumente precum Hostinger AI Builder transformând limbajul natural în prototipuri funcționale în câteva ore în loc de săptămâni. Bariera de intrare în construirea de software este dramatic mai mică.
Recent am avut ocazia să testez noul instrument @Hostinger AI Builder și trebuie să spun că am fost impresionat. 😎
Hostinger AI Builder ar putea fi cel mai eficient instrument de codare Vibe pentru construirea de aplicații de milioane de dolari.
Hostinger AI Builder este o modalitate nouă și inovatoare de a crea MVP-uri și de a testa idei înainte de a te implica complet.
Nu vei crede cât de ușor este să construiești ceea ce îți dorești pentru site-ul tău web și clienții tăi folosind AI Builder de la Hostinger! Pur și simplu uimitor - convinge-te singur!
Hostinger AI Builder este un instrument cu care poți construi o idee pe care ai avut-o – trebuie doar să o explici și pur și simplu funcționează.
Îmi place cum merg lucrurile cu @Hostinger AI Builder! A fost foarte distractiv să interacționez cu noua actualizare AI. A schimbat regulile jocului nu doar pentru mine, ci cunosc și mulți alții.
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Nu vă pot spune de cât timp a așteptat acest proiect pe lista mea de proiecte noi PÂNĂ când ați creat AI Builder. Nu știu nimic despre programarea aplicațiilor web. 0 și iată-l. Proiectul meu de vis, prin care să ajut colegii, este să fie LIVE. Uau!
Hostinger AI Builder schimbă cu adevărat regulile jocului în comparație cu orice altceva. A fost atât de ușor să configurez un subdomeniu pentru blogul meu în aplicația web – am zis: „Uau!”.
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Întrebări frecvente despre CRM-ul personalizat
Ce este un CRM personalizat?
Un CRM (Customer Relationship Manager) personalizat este un instrument construit special în jurul modului în care funcționează afacerea ta - etapele din pipeline-ul tău, câmpurile tale de contact, procesul tău de urmărire. Spre deosebire de CRM-urile standard precum HubSpot sau Salesforce, care vin la pachet cu funcții pe care s-ar putea să nu le folosești niciodată, un CRM personalizat îți oferă exact ceea ce ai nevoie și nimic din ceea ce nu ai nevoie. Cu AI Builder, poți construi unul pur și simplu descriind cum funcționează afacerea ta - nu sunt necesare cunoștințe de codare sau tehnice.
De ce să-mi construiesc propriul CRM în loc să folosesc unul existent?
CRM-urile standard funcționează bine pentru multe companii, dar vin cu compromisuri – taxe lunare care cresc odată cu creșterea echipei, funcții blocate în spatele unor niveluri superioare și fluxuri de lucru care nu se potrivesc exact cu modul în care lucrați. Construirea propriului CRM cu AI Builder înseamnă că obțineți exact instrumentul de care are nevoie afacerea dvs., fără restricții de platformă, fără creșteri neașteptate de prețuri și fără adaptarea procesului pentru a se potrivi software-ului altcuiva.
Ce tipuri de CRM-uri pot construi cu AI Builder?
Horizons poate construi un CRM personalizat pentru practic orice afacere sau industrie – iată câteva dintre cele mai populare:
- CRM pentru echipele de vânzări – gestionează clienții potențiali, urmărește tranzacțiile și menține fluxul de afaceri în funcțiune.
- CRM pentru organizații non-profit – urmărește donatorii, gestionează relațiile și monitorizează progresul strângerii de fonduri.
- CRM pentru firme de avocatură – gestionează cazurile clienților, urmărește comunicările și respectă termenele limită.
- CRM pentru recrutare – urmărește candidații, gestionează fluxurile de afaceri și eficientizează procesul de angajare.
- CRM pentru agenții de asigurări – gestionează polițele, urmărește reînnoirile și cultivă relațiile cu clienții.
- CRM pentru consultanți financiari – urmărește portofoliile de clienți, monitorizează interacțiunile și gestionează urmăririle.
- CRM pentru consultanți – gestionează proiectele clienților, urmărește timpul facturabil și menține livrabilele.
Nu vă găsiți domeniul de activitate? Dacă puteți descrie modul în care afacerea dvs. gestionează relațiile cu clienții, AI Builder poate construi un CRM în jurul acestuia. Pentru un exemplu practic al posibilităților, consultați ghidul nostru despre crearea unui CRM pentru vânzări – aceeași abordare poate fi adaptată oricărui tip de afacere.
Am nevoie de cunoștințe de programare sau tehnice pentru a construi un CRM personalizat?
Absolut niciuna. AI Builder folosește o abordare conversațională pentru construire – adesea numită codare vibe. Pur și simplu descrii cum funcționează afacerea ta, iar AI construiește un CRM în jurul acesteia în timp real. Vrei să adaugi o nouă etapă de procesare? Întreabă. Ai nevoie de un câmp de contact personalizat? Descrie-l. Vrei să schimbi aspectul? Spune-i lui AI Builder și este gata în câteva secunde.
Dacă ești nou în acest concept, ghidul nostru de codare vibe te prezintă tot ce trebuie să știi pentru a începe.
Poate echipa mea să folosească CRM-ul împreună?
Da – AI Builder vine cu un backend integrat care include conturi de utilizator și control al accesului încorporat direct. Poți decide exact cine se poate conecta, ce poate vedea și ce poate face – fără a configura sisteme sau baze de date externe.
Ce fac dacă trebuie să fac modificări pe măsură ce afacerea mea crește?
Actualizarea CRM-ului este la fel de ușoară ca și construirea acestuia. Pur și simplu reveniți la proiectul dvs., deschideți-l și continuați să discutați cu AI Builder – descrieți ce doriți să schimbați și el se va ocupa de restul. Totul face parte din experiența de codare Vibe, nu este nevoie de un dezvoltator.
Și dacă aveți cunoștințe tehnice sau doriți să scalați mai departe, AI Builder vă oferă acces complet la cod – astfel încât să îl puteți extinde ori de câte aveți nevoie.
De unde încep cu constructorul de CRM personalizat AI Builder?
Chiar aici – pur și simplu faceți clic pe „Începeți gratuit”. Nu este necesar un card de credit. După ce sunteți conectat, veți primi 5 credite AI pentru a începe construirea imediat. Utilizarea creditelor depinde de complexitatea fiecărei solicitări – modificările mai simple costă mai puțin decât un credit, construcțiile mai mari pot necesita mai mult. Creditele dvs. gratuite sunt suficiente pentru a descrie CRM-ul dvs., a-l vedea prinzând viață și a vă face o idee reală despre AI Builder înainte de a vă angaja în orice.
Merită să știți: creditele AI sunt folosite și pentru a alimenta orice funcții AI din cadrul CRM-ului dvs. – cum ar fi un chatbot sau o căutare inteligentă – dar numai atunci când utilizatorii dvs. interacționează efectiv cu ele.
Când sunteți gata să publicați, pur și simplu treceți la unul dintre abonamentele noastre plătite. Găzduirea și domeniul sunt deja incluse, deci nu mai este nimic altceva de configurat – trebuie doar să apăsați pe Publicare și CRM-ul dvs. va fi lansat.
Rămâneți fără credite? Puteți reîncărca oricând și puteți urmări utilizarea din tabloul de bord.