Chiar aici – pur și simplu faceți clic pe „Începeți gratuit”. Nu este necesar un card de credit. După ce sunteți conectat, veți primi 5 credite AI pentru a începe construirea imediat. Utilizarea creditelor depinde de complexitatea fiecărei solicitări – modificările mai simple costă mai puțin decât un credit, construcțiile mai mari pot necesita mai mult. Creditele dvs. gratuite sunt suficiente pentru a descrie CRM-ul dvs., a-l vedea prinzând viață și a vă face o idee reală despre AI Builder înainte de a vă angaja în orice.



Merită să știți: creditele AI sunt folosite și pentru a alimenta orice funcții AI din cadrul CRM-ului dvs. – cum ar fi un chatbot sau o căutare inteligentă – dar numai atunci când utilizatorii dvs. interacționează efectiv cu ele.



Când sunteți gata să publicați, pur și simplu treceți la unul dintre abonamentele noastre plătite. Găzduirea și domeniul sunt deja incluse, deci nu mai este nimic altceva de configurat – trebuie doar să apăsați pe Publicare și CRM-ul dvs. va fi lansat.



Rămâneți fără credite? Puteți reîncărca oricând și puteți urmări utilizarea din tabloul de bord.