Creează un CRM personalizat care funcționează pentru afacerea ta

Creează aplicații CRM adaptate nevoilor tale doar discutând cu AI-ul. Urmărește lead-uri, gestionează contacte și încheie mai multe tranzacții – totul dintr-un singur loc, fără configurare tehnică.
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Planuri plătite de la doar 2,99 €/lună

Creează un CRM personalizat care funcționează pentru afacerea ta

Un CRM creat în jurul fluxului tău de lucru, nu invers

Tot ce ai nevoie pentru a construi, a lansa și a gestiona un CRM personalizat – totul într-un singur loc.

Creează un CRM adaptat nevoilor tale

Descrie cum funcționează afacerea ta, iar AI Builder construiește un CRM care se potrivește exact fluxului tău de lucru – fluxul de lucru, etichetele, ritmul de urmărire. Nu este necesară o echipă IT.

Infrastructură profesională

Găzduire profesională, domeniu personalizat și email de business într-un singur loc – tot ce ai nevoie pentru a construi încredere cu audiența ta.

AI încorporat

Generează răspunsuri în câteva secunde, implementează un chatbot de suport clienți disponibil 24/7 și ține-ți afacerea activă chiar și atunci când dormi.

Datele tale, complet sub controlul tău

Spre deosebire de CRM-urile standard care te blochează pe platforma lor, un CRM construit cu AI Builder îți oferă control deplin asupra sistemului – protejându-te de creșterile de prețuri, modificările de funcții și blocarea platformei.
Un CRM creat în jurul fluxului tău de lucru, nu invers

Creează CRM-uri personalizate – fără cod, doar cu un prompt

De la simpli manageri de contacte la pipeline-uri de vânzări complet personalizate – explorează câteva exemple populare de CRM sau începe direct cu un prompt predefinit și construiește în câteva secunde.
Creează CRM-uri personalizate – fără cod, doar cu un prompt

CRM pentru fluxul de vânzări

Gestionează lead-urile și tranzacțiile și crește-ți veniturile fără a avea nevoie de o licență CRM.Începe să creezi
Păstrează toate informațiile despre clienții tăi, istoricul interacțiunilor și datele cheie într-un singur loc – astfel încât fiecare interacțiune să se simtă personală și să nu ratezi nimic.Începe să creezi
Ajută-ți echipa de suport să țină sub control fiecare solicitare a clienților – gestionează tichetele, atribuie agenți, urmărește timpii de răspuns și rezolvă problemele mai rapid.Începe să creezi
Creează un CRM personalizat pentru afacerea ta pe WhatsApp – gestionează lead-urile, urmărește conversațiile și încheie afaceri mai rapid.Începe să creezi
Ajută agenții să gestioneze lead-uri, să monitorizeze vizionările de proprietăți și să încheie tranzacții mai rapid.Începe să creezi

Cum să construiești un CRM personalizat cu AI

01

Descrie-ți ideea

Descrie cum funcționează afacerea ta, iar AI-ul va crea un CRM potrivit sau începe direct cu unul dintre șabloanele noastre create de designeri. Nu este necesară codare.
02

Personalizează și testează

Personalizează-ți CRM-ul. Discută cu AI-ul ca să ajustezi fluxuri de lucru, logica de afaceri, rolurile și permisiunile utilizatorilor – apoi previzualizează înainte de a publica.
03

Publici cu un singur click

Apasă pe Publică și CRM-ul tău personalizat este live – echipa ta poate începe imediat să gestioneze lead-uri și să încheie vânzări, fără nicio configurare tehnică.

Alege un șablon. Personalizează-l.

Alege un șablon cu design profesional, personalizează-l cu AI sau prin editare vizuală și lansează-ți site-ul mai rapid.

Șabloane predefinite

Real estate CRM

Real estate CRM

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

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Ghid introductiv

Ghid introductiv

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Video
Îmbunătățește-ți prompturile

Îmbunătățește-ți prompturile

Tutorial
Video
Greșeli frecvente de evitat

Greșeli frecvente de evitat

Tutorial
Video

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CRM WhatsApp

Instrumente interne

Prezentarea afacerii

Aplicații și magazine online

Pagină și aplicație de rezervări personalizate

Ce spun utilizatorii despre Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Codarea Vibe comprimă dezvoltarea cu 45%, instrumente precum Hostinger AI Builder transformând limbajul natural în prototipuri funcționale în câteva ore în loc de săptămâni. Bariera de intrare în construirea de software este dramatic mai mică.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recent am avut ocazia să testez noul instrument @Hostinger AI Builder și trebuie să spun că am fost impresionat. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder ar putea fi cel mai eficient instrument de codare Vibe pentru construirea de aplicații de milioane de dolari.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Specialist digital

Hostinger AI Builder este o modalitate nouă și inovatoare de a crea MVP-uri și de a testa idei înainte de a te implica complet.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nu vei crede cât de ușor este să construiești ceea ce îți dorești pentru site-ul tău web și clienții tăi folosind AI Builder de la Hostinger! Pur și simplu uimitor - convinge-te singur!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creator de conținut

Hostinger AI Builder este un instrument cu care poți construi o idee pe care ai avut-o – trebuie doar să o explici și pur și simplu funcționează.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Îmi place cum merg lucrurile cu @Hostinger AI Builder! A fost foarte distractiv să interacționez cu noua actualizare AI. A schimbat regulile jocului nu doar pentru mine, ci cunosc și mulți alții.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Mă întreb cum a reușit Hostinger să creeze AI Builder... E incredibil cât de repede permite oricui să implementeze front-end și back-end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nu vă pot spune de cât timp a așteptat acest proiect pe lista mea de proiecte noi PÂNĂ când ați creat AI Builder. Nu știu nimic despre programarea aplicațiilor web. 0 și iată-l. Proiectul meu de vis, prin care să ajut colegii, este să fie LIVE. Uau!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondator

Hostinger AI Builder schimbă cu adevărat regulile jocului în comparație cu orice altceva. A fost atât de ușor să configurez un subdomeniu pentru blogul meu în aplicația web – am zis: „Uau!”.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Acum poți construi aplicații web pur și simplu introducând un mesaj în Hostinger AI Builder. Foarte tare!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Am încercat Hostinger AI Builder și schimbă complet regulile jocului! Acest constructor de aplicații AI fără cod creează site-uri web și aplicații elegante în câteva minute — proiectează, codifică și scrie pentru tine. Merită încercat.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Este ca și cum ai avea un programator web/dezvoltator software de top, gata să creeze orice îți poți imagina.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Antreprenor

Poți construi lucruri destul de interesante cu Hostinger AI Builder. Este diferit de un constructor de site-uri web obișnuit - este mai mult decât atât.

Ești gata să-ți lansezi sistemul CRM personalizat?

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Întrebări frecvente despre CRM-ul personalizat

Un CRM (Customer Relationship Manager) personalizat este un instrument construit special în jurul modului în care funcționează afacerea ta - etapele din pipeline-ul tău, câmpurile tale de contact, procesul tău de urmărire. Spre deosebire de CRM-urile standard precum HubSpot sau Salesforce, care vin la pachet cu funcții pe care s-ar putea să nu le folosești niciodată, un CRM personalizat îți oferă exact ceea ce ai nevoie și nimic din ceea ce nu ai nevoie. Cu AI Builder, poți construi unul pur și simplu descriind cum funcționează afacerea ta - nu sunt necesare cunoștințe de codare sau tehnice.

CRM-urile standard funcționează bine pentru multe companii, dar vin cu compromisuri – taxe lunare care cresc odată cu creșterea echipei, funcții blocate în spatele unor niveluri superioare și fluxuri de lucru care nu se potrivesc exact cu modul în care lucrați. Construirea propriului CRM cu AI Builder înseamnă că obțineți exact instrumentul de care are nevoie afacerea dvs., fără restricții de platformă, fără creșteri neașteptate de prețuri și fără adaptarea procesului pentru a se potrivi software-ului altcuiva.

Horizons poate construi un CRM personalizat pentru practic orice afacere sau industrie – iată câteva dintre cele mai populare:

  • CRM pentru echipele de vânzări – gestionează clienții potențiali, urmărește tranzacțiile și menține fluxul de afaceri în funcțiune.
  • CRM pentru organizații non-profit – urmărește donatorii, gestionează relațiile și monitorizează progresul strângerii de fonduri.
  • CRM pentru firme de avocatură – gestionează cazurile clienților, urmărește comunicările și respectă termenele limită.
  • CRM pentru recrutare – urmărește candidații, gestionează fluxurile de afaceri și eficientizează procesul de angajare.
  • CRM pentru agenții de asigurări – gestionează polițele, urmărește reînnoirile și cultivă relațiile cu clienții.
  • CRM pentru consultanți financiari – urmărește portofoliile de clienți, monitorizează interacțiunile și gestionează urmăririle.
  • CRM pentru consultanți – gestionează proiectele clienților, urmărește timpul facturabil și menține livrabilele.

Nu vă găsiți domeniul de activitate? Dacă puteți descrie modul în care afacerea dvs. gestionează relațiile cu clienții, AI Builder poate construi un CRM în jurul acestuia. Pentru un exemplu practic al posibilităților, consultați ghidul nostru despre crearea unui CRM pentru vânzări – aceeași abordare poate fi adaptată oricărui tip de afacere.

Absolut niciuna. AI Builder folosește o abordare conversațională pentru construire – adesea numită codare vibe. Pur și simplu descrii cum funcționează afacerea ta, iar AI construiește un CRM în jurul acesteia în timp real. Vrei să adaugi o nouă etapă de procesare? Întreabă. Ai nevoie de un câmp de contact personalizat? Descrie-l. Vrei să schimbi aspectul? Spune-i lui AI Builder și este gata în câteva secunde.

Dacă ești nou în acest concept, ghidul nostru de codare vibe te prezintă tot ce trebuie să știi pentru a începe.

Da – AI Builder vine cu un backend integrat care include conturi de utilizator și control al accesului încorporat direct. Poți decide exact cine se poate conecta, ce poate vedea și ce poate face – fără a configura sisteme sau baze de date externe.

Actualizarea CRM-ului este la fel de ușoară ca și construirea acestuia. Pur și simplu reveniți la proiectul dvs., deschideți-l și continuați să discutați cu AI Builder – descrieți ce doriți să schimbați și el se va ocupa de restul. Totul face parte din experiența de codare Vibe, nu este nevoie de un dezvoltator.

Și dacă aveți cunoștințe tehnice sau doriți să scalați mai departe, AI Builder vă oferă acces complet la cod – astfel încât să îl puteți extinde ori de câte aveți nevoie.

Chiar aici – pur și simplu faceți clic pe „Începeți gratuit”. Nu este necesar un card de credit. După ce sunteți conectat, veți primi 5 credite AI pentru a începe construirea imediat. Utilizarea creditelor depinde de complexitatea fiecărei solicitări – modificările mai simple costă mai puțin decât un credit, construcțiile mai mari pot necesita mai mult. Creditele dvs. gratuite sunt suficiente pentru a descrie CRM-ul dvs., a-l vedea prinzând viață și a vă face o idee reală despre AI Builder înainte de a vă angaja în orice.

Merită să știți: creditele AI sunt folosite și pentru a alimenta orice funcții AI din cadrul CRM-ului dvs. – cum ar fi un chatbot sau o căutare inteligentă – dar numai atunci când utilizatorii dvs. interacționează efectiv cu ele.

Când sunteți gata să publicați, pur și simplu treceți la unul dintre abonamentele noastre plătite. Găzduirea și domeniul sunt deja incluse, deci nu mai este nimic altceva de configurat – trebuie doar să apăsați pe Publicare și CRM-ul dvs. va fi lansat.

Rămâneți fără credite? Puteți reîncărca oricând și puteți urmări utilizarea din tabloul de bord.

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