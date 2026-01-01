Pune-ți munca în valoare cu un site sau o aplicație de prezentare

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Ce spun utilizatorii despre Hostinger Horizons
Codarea Vibe comprimă dezvoltarea cu 45%, instrumente precum Hostinger AI Builder transformând limbajul natural în prototipuri funcționale în câteva ore în loc de săptămâni. Bariera de intrare în construirea de software este dramatic mai mică.
Recent am avut ocazia să testez noul instrument @Hostinger AI Builder și trebuie să spun că am fost impresionat. 😎
Hostinger AI Builder ar putea fi cel mai eficient instrument de codare Vibe pentru construirea de aplicații de milioane de dolari.
Hostinger AI Builder este o modalitate nouă și inovatoare de a crea MVP-uri și de a testa idei înainte de a te implica complet.
Nu vei crede cât de ușor este să construiești ceea ce îți dorești pentru site-ul tău web și clienții tăi folosind AI Builder de la Hostinger! Pur și simplu uimitor - convinge-te singur!
Hostinger AI Builder este un instrument cu care poți construi o idee pe care ai avut-o – trebuie doar să o explici și pur și simplu funcționează.
Îmi place cum merg lucrurile cu @Hostinger AI Builder! A fost foarte distractiv să interacționez cu noua actualizare AI. A schimbat regulile jocului nu doar pentru mine, ci cunosc și mulți alții.
Mă întreb cum a reușit Hostinger să creeze AI Builder... E incredibil cât de repede permite oricui să implementeze front-end și back-end.
Nu vă pot spune de cât timp a așteptat acest proiect pe lista mea de proiecte noi PÂNĂ când ați creat AI Builder. Nu știu nimic despre programarea aplicațiilor web. 0 și iată-l. Proiectul meu de vis, prin care să ajut colegii, este să fie LIVE. Uau!
Hostinger AI Builder schimbă cu adevărat regulile jocului în comparație cu orice altceva. A fost atât de ușor să configurez un subdomeniu pentru blogul meu în aplicația web – am zis: „Uau!”.
Acum poți construi aplicații web pur și simplu introducând un mesaj în Hostinger AI Builder. Foarte tare!
Am încercat Hostinger AI Builder și schimbă complet regulile jocului! Acest constructor de aplicații AI fără cod creează site-uri web și aplicații elegante în câteva minute — proiectează, codifică și scrie pentru tine. Merită încercat.
Este ca și cum ai avea un programator web/dezvoltator software de top, gata să creeze orice îți poți imagina.
Poți construi lucruri destul de interesante cu Hostinger AI Builder. Este diferit de un constructor de site-uri web obișnuit - este mai mult decât atât.
Întrebări frecvente despre site-urile și aplicațiile de prezentare a afacerii
Ce este un site web de prezentare a afacerii?
Un site web de prezentare a afacerii este prezența ta profesională online – un loc unde potențialii clienți te pot descoperi, pot explora munca ta și pot decide să te contacteze. O prezentare excelentă include de obicei o galerie de portofoliu sau pagini de proiecte, pagini de servicii, studii de caz, mărturii ale clienților și o modalitate clară de a programa un apel sau de a te contacta – combinația exactă depinde de tipul afacerii tale. Spre deosebire de o pagină web de bază, aceasta este concepută pentru a face o primă impresie puternică și a transforma vizitatorii în clienți. Cu AI Builder, poți construi una care include exact ceea ce ai nevoie – doar descrie-o și AI se ocupă de restul.
Cine poate construi un site web sau o aplicație de prezentare cu AI Builder?
Oricine dorește să arate profesional online și să câștige mai mulți clienți – freelanceri, artiști, consultanți, coachi, agenții, proprietari de mici afaceri și nu numai. Dacă afacerea ta are nevoie de o prezență online profesională, AI Builder poate construi o vitrină care să se potrivească modului tău de lucru.
Cum creez un site web de prezentare fără cunoștințe tehnice?
AI Builder folosește o abordare conversațională pentru construire – adesea numită codare vibe. Pur și simplu descrii ce dorești în limbaj simplu, iar AI construiește pentru tine în timp real.
Dorești să adaugi o galerie de portofoliu? Doar întreabă. Ai nevoie de un formular de contact? Descrie-l. Vrei să modifici designul pentru a se potrivi cu culorile brandului tău? Spune-i lui AI Builder și este gata în câteva secunde.
Funcționează și în peste 80 de limbi, așa că poți construi în propriile cuvinte – nu este nevoie de vocabular tehnic. Dacă ești nou în acest concept, ghidul nostru de codare vibe te prezintă tot ce trebuie să știi pentru a începe.
Pot crea un portal pentru clienți cu AI Builder?
Da – și aici AI Builder iese cu adevărat în evidență. Datorită backend-ului integrat, puteți construi un portal complet personalizat pentru clienți, cu date de autentificare, partajare de fișiere, actualizări de proiecte și multe altele – toate sub propria marcă. Clienții dvs. primesc un spațiu profesional și dedicat pentru a rămâne la curent, iar dvs. aveți control deplin asupra a ceea ce văd și fac.
Va apărea site-ul meu de prezentare pe Google?
Da, site-ul tău de prezentare vine cu optimizare SEO încorporată, gestionată automat din prima zi. Fișiere tehnice cheie, precum sitemap.xml, robots.txt și llms.txt, sunt generate automat pentru tine, astfel încât motoarele de căutare și instrumentele AI, precum ChatGPT și Perplexity, să-ți poată înțelege conținutul – fără nicio configurare tehnică din partea ta.
Poți, de asemenea, să conectezi integrări de marketing pentru a-ți promova site-ul de prezentare și a ajunge la noi clienți pe canalele care contează cel mai mult.
Ce fac dacă trebuie să fac modificări pe măsură ce afacerea mea crește?
Actualizarea site-ului web sau a aplicației tale de prezentare este la fel de ușoară ca și construirea acesteia. Pur și simplu revino la proiectul tău, deschide-l și continuă să discuți cu AI Builder – descrie ce vrei să schimbi și el se ocupă de restul. Totul face parte din experiența de codare Vibe, nu este nevoie de un dezvoltator.
Și dacă ai cunoștințe tehnice sau vrei să extinzi proiectul, AI Builder îți oferă acces complet la cod – astfel încât să-l poți dezvolta ori de câte ori ai nevoie.
Cât costă să construiești un site web sau o aplicație de prezentare cu AI Builder?
Poți începe gratuit – nu este nevoie de card de credit. După ce te înscrii, vei primi 5 credite AI pentru a începe construirea imediată. Utilizarea creditelor depinde de complexitatea fiecărei solicitări – modificările mai simple costă mai puțin decât un credit, construcțiile mai mari pot necesita mai mult. Creditele tale gratuite sunt suficiente pentru a descrie site-ul web sau aplicația ta de prezentare, pentru a o vedea prinzând viață și pentru a-ți face o idee reală despre AI Builder înainte de a te angaja la ceva.
Merită să știi: Creditele AI sunt folosite și pentru a alimenta orice funcții AI din cadrul site-ului web sau al aplicației tale – cum ar fi un chatbot sau o căutare inteligentă – dar numai atunci când utilizatorii tăi interacționează efectiv cu ele.
Când ești gata să publici, abonamentele plătite încep de la 2,99 €/lună și includ găzduire și domeniu – deci nu mai este nimic altceva de configurat. Pur și simplu apasă pe Publicare și prezentarea ta va fi lansată.
Ai credite insuficiente? Poți reîncărca oricând și poți urmări consumul din tabloul de bord.
Care este diferența dintre AI Builder și Hostinger Website Builder pentru o prezentare a afacerii?
Hostinger oferă două modalități de a construi un site web de prezentare a afacerii – cu platforma de codare AI Builder și constructorul de site-uri web drag-and-drop de la Hostinger – iar diferența se găsește deja în nume.
Hostinger Website Builder vă permite să începeți de la un șablon sau să generați un site web pentru afaceri dintr-o descriere, apoi să îl personalizați prin glisarea și plasarea elementelor predefinite. Este o alegere excelentă pentru oricine are nevoie de un site web curat, simplu și funcțional pentru portofoliul de afaceri.
Horizons adoptă o abordare conversațională – discutați cu AI, iar aceasta aplică modificări în timp real, oferindu-vă mult mai multă libertate de personalizare. De asemenea, vă permite să construiți proiecte mai avansate, cum ar fi portaluri pentru clienți cu autentificări de utilizator și funcționalități de membru, datorită backend-ului său integrat. Și pentru cei care doresc, este disponibil și acces complet la cod.
Ambele instrumente sunt concepute pentru persoane fără cunoștințe tehnice – diferența se reduce la modul în care vă place să construiți și la câtă flexibilitate aveți nevoie.