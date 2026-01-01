Pune-ți munca în valoare cu un site sau o aplicație de prezentare

Poți începe gratuit – nu este nevoie de card de credit. După ce te înscrii, vei primi 5 credite AI pentru a începe construirea imediată. Utilizarea creditelor depinde de complexitatea fiecărei solicitări – modificările mai simple costă mai puțin decât un credit, construcțiile mai mari pot necesita mai mult. Creditele tale gratuite sunt suficiente pentru a descrie site-ul web sau aplicația ta de prezentare, pentru a o vedea prinzând viață și pentru a-ți face o idee reală despre AI Builder înainte de a te angaja la ceva.



Merită să știi: Creditele AI sunt folosite și pentru a alimenta orice funcții AI din cadrul site-ului web sau al aplicației tale – cum ar fi un chatbot sau o căutare inteligentă – dar numai atunci când utilizatorii tăi interacționează efectiv cu ele.



Când ești gata să publici, abonamentele plătite încep de la 2,99 €/lună și includ găzduire și domeniu – deci nu mai este nimic altceva de configurat. Pur și simplu apasă pe Publicare și prezentarea ta va fi lansată.



Ai credite insuficiente? Poți reîncărca oricând și poți urmări consumul din tabloul de bord.