Toate caracteristicile pentru a alimenta următoarea ta idee

Explorează ce are de oferit Hostinger AI Builder — funcții puternice care te ajută să construiești și să lansezi site-uri web și aplicații web mai rapid, mai ușor și fără cod.
Începe să creezi astăzi

Fără card de credit.

Creat pentru a face mai mult, chiar de la început

Platformă fără cod
Platformă fără cod

Lansează-ți proiectul fără să scrii vreo linie de cod. Doar explică ce dorești, iar AI-ul se ocupă de restul - de la design la caracteristici.

Integrări
Integrări

Creează-ți site-urile web mai eficiente. AI Builder este compatibil cu Stripe, PayPal, Google AdSense și multe altele — fiecare cu un ghid simplu de configurare, astfel încât să nu fii niciodată blocat.

Lansare cu un singur click
Lansare cu un singur click

Publică instantaneu. Testează, reglează și publică site-ul web sau aplicația web în câteva minute.

AI încorporat
AI încorporat

Cu AI Builder, inteligența artificială este deja integrată în aplicația ta. Adaugă chatbot-uri, generatoare de imagini și asistenți inteligenți — fără conturi, fără configurare, fără facturi surpriză.

Cele mai recente LLM-uri
Cele mai recente LLM-uri

Bazat pe cele mai avansate modele lingvistice mari pentru a asigura viteză și creativitate.

Backend integrat
Backend integrat

Creează aplicații cu date de autentificare, stocare de date, emailuri automate și multe altele, fără configurări suplimentare sau servicii externe.

Mod de editare a textului
Mod de editare a textului

Personalizează-ți vizual componentele textului în timp real.

Design dintr-o imagine
Design dintr-o imagine

Încarcă o imagine, obține un design. Poți transforma referințele vizuale în pagini web complete.

Optimizare SEO încorporată
Optimizare SEO încorporată

Cu fiecare proiect pe care îl construiești, Hostinger AI Builder se asigură că este ușor de găsit. De la Căutarea Google la ChatGPT — ești acoperit.

Editarea codului
Editarea codului

Având acces complet la codul proiectului tău, îl poți corecta, ajusta și dezvolta conform propriilor condiții.

Clonator de site-uri web
Clonator de site-uri web

Lipiți orice adresă URL, iar inteligența artificială recreează site-ul ca un proiect complet editabil — un avantaj pentru reproiectare, modernizare sau migrare în câteva minute.

Ești gata să-ți transformi ideea unică de proiect în realitate?

Începe să creezi astăzi

Fără card de credit.

Partenerul tău AI pentru orice

Hostinger AI Builder acoperă întregul flux creativ — de la creare la gestionarea, publicarea și scalarea proiectului. Explorează toate funcțiile pe categorii.

Publicare și actualizare

Lansează-te cu un singur click. Fă actualizări oricând — nu este necesară configurarea sau redistribuirea.

Corectare automată a erorilor

Dacă ceva se defectează, AI Builder ajută la detectarea și remedierea automată a problemelor.

Restaurare versiune

Revino la orice versiune anterioară cu un singur click. Fără instrumente de control al versiunilor.

Pregătit pentru SEO

Cele mai bune practici SEO integrate te ajută să-ți clasezi site-urile bine în clasamente fără a fi nevoie de plugin-uri sau configurări suplimentare.

Chat cu AI

Descrie modificările sau cere funcții noi cu propriile cuvinte. AI-ul îți actualizează proiectul instantaneu. Fără curbă de învățare.

Deblochează experiența completă Hostinger Horizons

30 de zile garanție

Poți anula oricând

Asistență 24/7

75% reducere
Premium
Lansează-ți primul site web — de la portofolii și CV-uri la bloguri și pagini cu link-in-bio
11,99
2,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 143,52 € (preț normal 575,52 €). Se reînnoiește la prețul de 9,99 €/lună.
Creezi până la 3 site-uri web
2 căsuțe poștale per site web - gratuit timp de 1 an
Domeniu personalizat - gratuit timp de 1 an
5 Credite AI pentru crearea de site-uri web și aplicații
Peste 400 de șabloane de site-uri web
Găzduire web rapidă și sigură
Primești asistență chatbot de la Kodee
Ofertă specială • 79% reducere
Nelimitat
Pentru afaceri în creștere. Site-uri nelimitate, instrumente AI, ecommerce și flexibilitate
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
Unlimited websites
Căsuțe poștale elimitate per site web - gratuit timp de 1 an
Domeniu personalizat - gratuit timp de 1 an
15 Credite AI pentru crearea de site-uri web și aplicații
Peste 400 de șabloane de site-uri web
Găzduire web rapidă și sigură
Asistență expertă prioritară 24/7
500 credite pentru agenți IA
Vinzi online cu ecommerce integrat
Email marketing cu Reach
De ce acest plan?
O soluție completă pentru proiecte pe termen lung. Totul inclus.
69% reducere
Cloud Startup
Pentru afacerile care au nevoie de performanță și scalabilitate maxime
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
Unlimited websites
Căsuțe poștale elimitate per site web - gratuit timp de 1 an
Domeniu personalizat - gratuit timp de 1 an
15 Credite AI pentru crearea de site-uri web și aplicații
Peste 400 de șabloane de site-uri web
Găzduire web rapidă și sigură
Asistență expertă prioritară 24/7
1000 credite pentru agenți IA
Vinzi online cu ecommerce integrat
Email marketing cu Reach
75% reducere
Premium
Lansează-ți primul site web — de la portofolii și CV-uri la bloguri și pagini cu link-in-bio
11,99
2,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 143,52 € (preț normal 575,52 €). Se reînnoiește la prețul de 9,99 €/lună.
Creezi până la 3 site-uri web
2 căsuțe poștale per site web - gratuit timp de 1 an
Domeniu personalizat - gratuit timp de 1 an
5 Credite AI pentru crearea de site-uri web și aplicații
Peste 400 de șabloane de site-uri web
Găzduire web rapidă și sigură
Primești asistență chatbot de la Kodee
Ofertă specială • 79% reducere
Nelimitat
Pentru afaceri în creștere. Site-uri nelimitate, instrumente AI, ecommerce și flexibilitate
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
Unlimited websites
Căsuțe poștale elimitate per site web - gratuit timp de 1 an
Domeniu personalizat - gratuit timp de 1 an
15 Credite AI pentru crearea de site-uri web și aplicații
Peste 400 de șabloane de site-uri web
Găzduire web rapidă și sigură
Asistență expertă prioritară 24/7
500 credite pentru agenți IA
Vinzi online cu ecommerce integrat
Email marketing cu Reach
De ce acest plan?
O soluție completă pentru proiecte pe termen lung. Totul inclus.
69% reducere
Cloud Startup
Pentru afacerile care au nevoie de performanță și scalabilitate maxime
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
Unlimited websites
Căsuțe poștale elimitate per site web - gratuit timp de 1 an
Domeniu personalizat - gratuit timp de 1 an
15 Credite AI pentru crearea de site-uri web și aplicații
Peste 400 de șabloane de site-uri web
Găzduire web rapidă și sigură
Asistență expertă prioritară 24/7
1000 credite pentru agenți IA
Vinzi online cu ecommerce integrat
Email marketing cu Reach

Funcționalitățile nelimitate sunt supuse Politicii noastre de utilizare echitabilă.

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce spun utilizatorii despre Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Codarea Vibe comprimă dezvoltarea cu 45%, instrumente precum Hostinger AI Builder transformând limbajul natural în prototipuri funcționale în câteva ore în loc de săptămâni. Bariera de intrare în construirea de software este dramatic mai mică.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recent am avut ocazia să testez noul instrument @Hostinger AI Builder și trebuie să spun că am fost impresionat. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder ar putea fi cel mai eficient instrument de codare Vibe pentru construirea de aplicații de milioane de dolari.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Specialist digital

Hostinger AI Builder este o modalitate nouă și inovatoare de a crea MVP-uri și de a testa idei înainte de a te implica complet.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nu vei crede cât de ușor este să construiești ceea ce îți dorești pentru site-ul tău web și clienții tăi folosind AI Builder de la Hostinger! Pur și simplu uimitor - convinge-te singur!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creator de conținut

Hostinger AI Builder este un instrument cu care poți construi o idee pe care ai avut-o – trebuie doar să o explici și pur și simplu funcționează.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Îmi place cum merg lucrurile cu @Hostinger AI Builder! A fost foarte distractiv să interacționez cu noua actualizare AI. A schimbat regulile jocului nu doar pentru mine, ci cunosc și mulți alții.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Mă întreb cum a reușit Hostinger să creeze AI Builder... E incredibil cât de repede permite oricui să implementeze front-end și back-end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nu vă pot spune de cât timp a așteptat acest proiect pe lista mea de proiecte noi PÂNĂ când ați creat AI Builder. Nu știu nimic despre programarea aplicațiilor web. 0 și iată-l. Proiectul meu de vis, prin care să ajut colegii, este să fie LIVE. Uau!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondator

Hostinger AI Builder schimbă cu adevărat regulile jocului în comparație cu orice altceva. A fost atât de ușor să configurez un subdomeniu pentru blogul meu în aplicația web – am zis: „Uau!”.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Acum poți construi aplicații web pur și simplu introducând un mesaj în Hostinger AI Builder. Foarte tare!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Am încercat Hostinger AI Builder și schimbă complet regulile jocului! Acest constructor de aplicații AI fără cod creează site-uri web și aplicații elegante în câteva minute — proiectează, codifică și scrie pentru tine. Merită încercat.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Este ca și cum ai avea un programator web/dezvoltator software de top, gata să creeze orice îți poți imagina.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Antreprenor

Poți construi lucruri destul de interesante cu Hostinger AI Builder. Este diferit de un constructor de site-uri web obișnuit - este mai mult decât atât.

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Tutoriale

Instrucțiuni pas cu pas pentru a crea cu Hostinger Horizons.

Baza de cunoștințe

Răspunsuri la toate întrebările tale tehnice și creative.

Videoclipuri

Prezentări vizuale și inspirație.

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