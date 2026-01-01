Toate caracteristicile pentru a alimenta următoarea ta idee
Creat pentru a face mai mult, chiar de la început
Lansează-ți proiectul fără să scrii vreo linie de cod. Doar explică ce dorești, iar AI-ul se ocupă de restul - de la design la caracteristici.
Creează-ți site-urile web mai eficiente. AI Builder este compatibil cu Stripe, PayPal, Google AdSense și multe altele — fiecare cu un ghid simplu de configurare, astfel încât să nu fii niciodată blocat.
Publică instantaneu. Testează, reglează și publică site-ul web sau aplicația web în câteva minute.
Cu AI Builder, inteligența artificială este deja integrată în aplicația ta. Adaugă chatbot-uri, generatoare de imagini și asistenți inteligenți — fără conturi, fără configurare, fără facturi surpriză.
Bazat pe cele mai avansate modele lingvistice mari pentru a asigura viteză și creativitate.
Creează aplicații cu date de autentificare, stocare de date, emailuri automate și multe altele, fără configurări suplimentare sau servicii externe.
Personalizează-ți vizual componentele textului în timp real.
Încarcă o imagine, obține un design. Poți transforma referințele vizuale în pagini web complete.
Cu fiecare proiect pe care îl construiești, Hostinger AI Builder se asigură că este ușor de găsit. De la Căutarea Google la ChatGPT — ești acoperit.
Având acces complet la codul proiectului tău, îl poți corecta, ajusta și dezvolta conform propriilor condiții.
Lipiți orice adresă URL, iar inteligența artificială recreează site-ul ca un proiect complet editabil — un avantaj pentru reproiectare, modernizare sau migrare în câteva minute.
Partenerul tău AI pentru orice
Publicare și actualizare
Corectare automată a erorilor
Restaurare versiune
Pregătit pentru SEO
Chat cu AI
Deblochează experiența completă Hostinger Horizons
30 de zile garanție
Poți anula oricând
Asistență 24/7
Ce spun utilizatorii despre Hostinger Horizons
Codarea Vibe comprimă dezvoltarea cu 45%, instrumente precum Hostinger AI Builder transformând limbajul natural în prototipuri funcționale în câteva ore în loc de săptămâni. Bariera de intrare în construirea de software este dramatic mai mică.
Recent am avut ocazia să testez noul instrument @Hostinger AI Builder și trebuie să spun că am fost impresionat. 😎
Hostinger AI Builder ar putea fi cel mai eficient instrument de codare Vibe pentru construirea de aplicații de milioane de dolari.
Hostinger AI Builder este o modalitate nouă și inovatoare de a crea MVP-uri și de a testa idei înainte de a te implica complet.
Nu vei crede cât de ușor este să construiești ceea ce îți dorești pentru site-ul tău web și clienții tăi folosind AI Builder de la Hostinger! Pur și simplu uimitor - convinge-te singur!
Hostinger AI Builder este un instrument cu care poți construi o idee pe care ai avut-o – trebuie doar să o explici și pur și simplu funcționează.
Îmi place cum merg lucrurile cu @Hostinger AI Builder! A fost foarte distractiv să interacționez cu noua actualizare AI. A schimbat regulile jocului nu doar pentru mine, ci cunosc și mulți alții.
Mă întreb cum a reușit Hostinger să creeze AI Builder... E incredibil cât de repede permite oricui să implementeze front-end și back-end.
Nu vă pot spune de cât timp a așteptat acest proiect pe lista mea de proiecte noi PÂNĂ când ați creat AI Builder. Nu știu nimic despre programarea aplicațiilor web. 0 și iată-l. Proiectul meu de vis, prin care să ajut colegii, este să fie LIVE. Uau!
Hostinger AI Builder schimbă cu adevărat regulile jocului în comparație cu orice altceva. A fost atât de ușor să configurez un subdomeniu pentru blogul meu în aplicația web – am zis: „Uau!”.
Acum poți construi aplicații web pur și simplu introducând un mesaj în Hostinger AI Builder. Foarte tare!
Am încercat Hostinger AI Builder și schimbă complet regulile jocului! Acest constructor de aplicații AI fără cod creează site-uri web și aplicații elegante în câteva minute — proiectează, codifică și scrie pentru tine. Merită încercat.
Este ca și cum ai avea un programator web/dezvoltator software de top, gata să creeze orice îți poți imagina.
Poți construi lucruri destul de interesante cu Hostinger AI Builder. Este diferit de un constructor de site-uri web obișnuit - este mai mult decât atât.