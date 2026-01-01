Clonează orice site web. Modifică-l cu AI.
Clonează un site și îmbunătățește-l cum vrei
Generați din URL
Reproiectare cu inteligență artificială
Deține ceea ce construiești
Indiferent de sarcină, ajungi mai repede la rezultat cu AI.
Migrați fără a o lua de la capăt
Modernizați un site învechit
Adaptează un site web pentru un nou scop
Recreați site-ul web al unui client
Alegeți mai multe limbi
Prototip și experiment
Cum să clonezi un site web cu ajutorul inteligenței artificiale
Lipiți adresa URL
Revizuire și personalizare
Publică cu un singur clic
Vezi ce altceva poți crea cu Hostinger AI Builder
Întrebări frecvente despre clonarea site-urilor web cu inteligență artificială
Ce este un clonator de site-uri web?
Un clonator de site-uri web este o funcție Hostinger AI Builder care recreează un site web existent dintr-o adresă URL, capturând structura, stilurile și conținutul acestuia ca un proiect editabil și interactiv. Pur și simplu lipiți un link, iar AI construiește un punct de plecare pe care îl puteți personaliza liber.
Pentru cine este destinată funcția de clonare a site-urilor web?
Clonarea site-urilor web este concepută pentru oricine are deja un site web în minte, fie că este al lor, al unui client sau unul de la care migrează. Este utilă în special pentru proprietarii de mici afaceri care actualizează un site învechit fără a angaja o agenție, freelanceri și agenții care reconstruiesc mai rapid site-urile web ale clienților și pentru oricine trece de la un alt constructor de site-uri web, WordPress sau o platformă similară.
Pot clona orice site web?
Puteți genera o nouă versiune a oricărui site web a cărui adresă URL o furnizați, atâta timp cât îl dețineți sau aveți permisiunea de a-l utiliza. AI Builder analizează conținutul vizibil și structura site-ului pentru a crea versiunea dvs., rezultatele putând varia în funcție de complexitatea site-ului original.
Pot edita site-ul web clonat?
Da, editarea este esențială. După ce site-ul web este generat, puteți modifica textul, culorile, imaginile, aspectul și componentele, fie selectând direct elementele, fie descriind schimbarea în chat-ul AI.
Pot edita codul?
Da. Dacă doriți mai mult control, este disponibilă editarea completă a codului, astfel încât puteți personaliza dincolo de editorul vizual și scala proiectul după cum doriți.
Va arăta site-ul clonat exact la fel?
Rezultatul generat este un punct de plecare apropiat, nu o duplicată perfectă la nivel de pixel. Este posibil ca unele machete, animații sau elemente extrem de personalizate să nu fie transferate exact. De acolo, puteți ajusta orice, de la machetă la conținut, folosind solicitări de inteligență artificială sau editări manuale prin glisare și plasare.
Am nevoie de experiență în programare pentru a clona și edita un site web?
Nimic. Pur și simplu lipiți o adresă URL, apoi descrieți orice modificări doriți într-un limbaj simplu. AI Builder se ocupă de restul, nu sunt necesare abilități de design sau tehnice.
Este gratuită încercarea clonării site-urilor web?
Poți începe gratuit, nu este nevoie de card de credit. Vei primi credite AI pentru a genera și edita primul tău site web recreat. Când ești gata să publici, alege un abonament plătit, găzduirea și domeniul sunt deja incluse.