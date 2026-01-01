Clonează orice site web. Modifică-l cu AI.

Lipește o adresă URL pentru a recrea orice site web ca site complet editabil, apoi personalizează-l cu AI. Fără codare sau agenție.

Nu este necesar card de credit

Clonează un site și îmbunătățește-l cum vrei

Păstrează structura care îți place, apoi schimbă părțile care nu îți plac.
Clonează un site și îmbunătățește-l cum vrei

Generați din URL

Lipește un link către orice site web existent, iar AI-ul îi recreează conținutul, structura și designul ca un site editabil pe care poți personaliza în continuare.
Rescrie conținut, adaugă secțiuni sau schimbă aspectul prin chatul cu AI sau prin editare drag-and-drop. Păstrează ce funcționează și actualizează ce nu.
Editează, găzduiește și publică site-ul web recreat într-un singur loc, fără a te baza pe dezvoltatori sau a scrie cod.

Indiferent de sarcină, ajungi mai repede la rezultat cu AI.

Migrări, reproiectări, proiecte pentru clienți și multe altele. Sări peste configurarea repetitivă și treceți direct la munca importantă.
Indiferent de sarcină, ajungi mai repede la rezultat cu AI.

Migrați fără a o lua de la capăt

Mută-ți site-ul de pe WordPress, de pe un alt constructor de site-uri web sau de pe orice altă platformă fără a recrea manual fiecare pagină.
Modernizează un site mai vechi cu funcții pe care nu le-a avut niciodată, de la rezervări și panouri pentru clienți până la ecommerce.
Începe de la un site existent, apoi modifică structura, conținutul, și funcțiile pentru a se potrivi unui nou brand, unei noi oferte sau unui nou public.
Importă site-ul existent al unui client ca punct de plecare, apoi personalizează-l conform specificațiilor fără a-l reconstrui manual.
Recreează-ți site-ul, apoi folosește AI-ul pentru a adapta conținutul la noi limbi și piețe.
Transformă un site existent într-un sandbox editabil pentru testarea de noi layouturi, branding sau mesaje înainte de lansare.

Cum să clonezi un site web cu ajutorul inteligenței artificiale

01

Lipiți adresa URL

Introdu linkul către un site web și roagă AI să îl cloneze. AI-ul analizează conținutul, aspectul și structura acestuia pentru a-l recrea ca un site web editabil.
02

Revizuire și personalizare

Site-ul tău web recreat este gata de editare. Discută cu AI-ul pentru a rescrie conținutul, a actualiza designul sau a adăuga secțiuni noi până când totul arată exact cum îți dorești.
03

Publică cu un singur clic

După ce ești mulțumit de site-ul tău web, îl poți publica cu un singur click. Găzduirea, domeniul tău și tot ce ai nevoie pentru a-l lansa sunt deja incluse.

Vezi ce altceva poți crea cu Hostinger AI Builder

Prototipuri

MVP-uri

Aplicații SaaS

Instrumente personalizate bazate pe inteligență artificială

Aplicații și magazine de comerț electronic

Aplicații de rezervare

Începe cu site-ul web pe care îl ai. Treci mai repede la următoarea versiune.

Începe gratuit

Nu este necesar card de credit

Întrebări frecvente despre clonarea site-urilor web cu inteligență artificială

Un clonator de site-uri web este o funcție Hostinger AI Builder care recreează un site web existent dintr-o adresă URL, capturând structura, stilurile și conținutul acestuia ca un proiect editabil și interactiv. Pur și simplu lipiți un link, iar AI construiește un punct de plecare pe care îl puteți personaliza liber.

Clonarea site-urilor web este concepută pentru oricine are deja un site web în minte, fie că este al lor, al unui client sau unul de la care migrează. Este utilă în special pentru proprietarii de mici afaceri care actualizează un site învechit fără a angaja o agenție, freelanceri și agenții care reconstruiesc mai rapid site-urile web ale clienților și pentru oricine trece de la un alt constructor de site-uri web, WordPress sau o platformă similară.

Puteți genera o nouă versiune a oricărui site web a cărui adresă URL o furnizați, atâta timp cât îl dețineți sau aveți permisiunea de a-l utiliza. AI Builder analizează conținutul vizibil și structura site-ului pentru a crea versiunea dvs., rezultatele putând varia în funcție de complexitatea site-ului original.

Da, editarea este esențială. După ce site-ul web este generat, puteți modifica textul, culorile, imaginile, aspectul și componentele, fie selectând direct elementele, fie descriind schimbarea în chat-ul AI.

Da. Dacă doriți mai mult control, este disponibilă editarea completă a codului, astfel încât puteți personaliza dincolo de editorul vizual și scala proiectul după cum doriți.

Rezultatul generat este un punct de plecare apropiat, nu o duplicată perfectă la nivel de pixel. Este posibil ca unele machete, animații sau elemente extrem de personalizate să nu fie transferate exact. De acolo, puteți ajusta orice, de la machetă la conținut, folosind solicitări de inteligență artificială sau editări manuale prin glisare și plasare.

Nimic. Pur și simplu lipiți o adresă URL, apoi descrieți orice modificări doriți într-un limbaj simplu. AI Builder se ocupă de restul, nu sunt necesare abilități de design sau tehnice.

Poți începe gratuit, nu este nevoie de card de credit. Vei primi credite AI pentru a genera și edita primul tău site web recreat. Când ești gata să publici, alege un abonament plătit, găzduirea și domeniul sunt deja incluse.

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