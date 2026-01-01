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75% reducere
Premium
Lansează-ți primul site web — de la portofolii și CV-uri la bloguri și pagini cu link-in-bio
11,99
2,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 143,52 € (preț normal 575,52 €). Se reînnoiește la prețul de 9,99 €/lună.
Creezi până la 3 site-uri web
2 căsuțe poștale per site web - gratuit timp de 1 an
Domeniu personalizat - gratuit timp de 1 an
5 Credite AI pentru crearea de site-uri web și aplicații
Peste 400 de șabloane de site-uri web
Găzduire web rapidă și sigură
Primești asistență chatbot de la Kodee
Ofertă specială • 79% reducere
Nelimitat
Pentru afaceri în creștere. Site-uri nelimitate, instrumente AI, ecommerce și flexibilitate
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
Unlimited websites
Căsuțe poștale elimitate per site web - gratuit timp de 1 an
Domeniu personalizat - gratuit timp de 1 an
15 Credite AI pentru crearea de site-uri web și aplicații
Peste 400 de șabloane de site-uri web
Găzduire web rapidă și sigură
Asistență expertă prioritară 24/7
500 credite pentru agenți IA
Vinzi online cu ecommerce integrat
Email marketing cu Reach
De ce acest plan?
O soluție completă pentru proiecte pe termen lung. Totul inclus.
69% reducere
Cloud Startup
Pentru afacerile care au nevoie de performanță și scalabilitate maxime
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
Unlimited websites
Căsuțe poștale elimitate per site web - gratuit timp de 1 an
Domeniu personalizat - gratuit timp de 1 an
15 Credite AI pentru crearea de site-uri web și aplicații
Peste 400 de șabloane de site-uri web
Găzduire web rapidă și sigură
Asistență expertă prioritară 24/7
1000 credite pentru agenți IA
Vinzi online cu ecommerce integrat
Email marketing cu Reach
75% reducere
Premium
Lansează-ți primul site web — de la portofolii și CV-uri la bloguri și pagini cu link-in-bio
11,99
2,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 143,52 € (preț normal 575,52 €). Se reînnoiește la prețul de 9,99 €/lună.
Creezi până la 3 site-uri web
2 căsuțe poștale per site web - gratuit timp de 1 an
Domeniu personalizat - gratuit timp de 1 an
5 Credite AI pentru crearea de site-uri web și aplicații
Peste 400 de șabloane de site-uri web
Găzduire web rapidă și sigură
Primești asistență chatbot de la Kodee
Ofertă specială • 79% reducere
Nelimitat
Pentru afaceri în creștere. Site-uri nelimitate, instrumente AI, ecommerce și flexibilitate
18,99
3,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 191,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
Unlimited websites
Căsuțe poștale elimitate per site web - gratuit timp de 1 an
Domeniu personalizat - gratuit timp de 1 an
15 Credite AI pentru crearea de site-uri web și aplicații
Peste 400 de șabloane de site-uri web
Găzduire web rapidă și sigură
Asistență expertă prioritară 24/7
500 credite pentru agenți IA
Vinzi online cu ecommerce integrat
Email marketing cu Reach
De ce acest plan?
O soluție completă pentru proiecte pe termen lung. Totul inclus.
69% reducere
Cloud Startup
Pentru afacerile care au nevoie de performanță și scalabilitate maxime
25,99
7,99/lună
Alege un plan
Obții 48 luni la prețul de 383,52 € (preț normal 1.247,52 €). Se reînnoiește la prețul de 23,99 €/lună.
Unlimited websites
Căsuțe poștale elimitate per site web - gratuit timp de 1 an
Domeniu personalizat - gratuit timp de 1 an
15 Credite AI pentru crearea de site-uri web și aplicații
Peste 400 de șabloane de site-uri web
Găzduire web rapidă și sigură
Asistență expertă prioritară 24/7
1000 credite pentru agenți IA
Vinzi online cu ecommerce integrat
Email marketing cu Reach

Funcționalitățile nelimitate sunt supuse Politicii noastre de utilizare echitabilă.

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce spun utilizatorii despre Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Codarea Vibe comprimă dezvoltarea cu 45%, instrumente precum Hostinger AI Builder transformând limbajul natural în prototipuri funcționale în câteva ore în loc de săptămâni. Bariera de intrare în construirea de software este dramatic mai mică.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recent am avut ocazia să testez noul instrument @Hostinger AI Builder și trebuie să spun că am fost impresionat. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder ar putea fi cel mai eficient instrument de codare Vibe pentru construirea de aplicații de milioane de dolari.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Specialist digital

Hostinger AI Builder este o modalitate nouă și inovatoare de a crea MVP-uri și de a testa idei înainte de a te implica complet.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nu vei crede cât de ușor este să construiești ceea ce îți dorești pentru site-ul tău web și clienții tăi folosind AI Builder de la Hostinger! Pur și simplu uimitor - convinge-te singur!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creator de conținut

Hostinger AI Builder este un instrument cu care poți construi o idee pe care ai avut-o – trebuie doar să o explici și pur și simplu funcționează.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Îmi place cum merg lucrurile cu @Hostinger AI Builder! A fost foarte distractiv să interacționez cu noua actualizare AI. A schimbat regulile jocului nu doar pentru mine, ci cunosc și mulți alții.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Mă întreb cum a reușit Hostinger să creeze AI Builder... E incredibil cât de repede permite oricui să implementeze front-end și back-end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nu vă pot spune de cât timp a așteptat acest proiect pe lista mea de proiecte noi PÂNĂ când ați creat AI Builder. Nu știu nimic despre programarea aplicațiilor web. 0 și iată-l. Proiectul meu de vis, prin care să ajut colegii, este să fie LIVE. Uau!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondator

Hostinger AI Builder schimbă cu adevărat regulile jocului în comparație cu orice altceva. A fost atât de ușor să configurez un subdomeniu pentru blogul meu în aplicația web – am zis: „Uau!”.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Acum poți construi aplicații web pur și simplu introducând un mesaj în Hostinger AI Builder. Foarte tare!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Am încercat Hostinger AI Builder și schimbă complet regulile jocului! Acest constructor de aplicații AI fără cod creează site-uri web și aplicații elegante în câteva minute — proiectează, codifică și scrie pentru tine. Merită încercat.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Este ca și cum ai avea un programator web/dezvoltator software de top, gata să creeze orice îți poți imagina.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Antreprenor

Poți construi lucruri destul de interesante cu Hostinger AI Builder. Este diferit de un constructor de site-uri web obișnuit - este mai mult decât atât.

Întrebări frecvente despre Hostinger Horizons

Abonamentele Hostinger Horizons variază atât în ceea ce privește caracteristicile, cât și creditele AI lunare. Limita de credite AI determină câte mesaje poți trimite agentului AI prin chat, în timp ce abonamentele de nivel superior deblochează funcționalități mai avansate și o flexibilitate mai mare pe măsură ce nevoile tale cresc.

Creditele AI alimentează două lucruri: construirea proiectului tău și rularea funcționalităților AI în cadrul acestuia odată ce este activ. În timpul construirii, fiecare mesaj pe care îl trimiți agentului AI Horizons folosește un credit. Atunci când site-ul sau aplicația ta publicată include funcționalități bazate pe AI, creditele sunt utilizate de fiecare dată când utilizatorii tăi interacționează cu aceasta – și pentru că folosim credite fracționate pentru aceasta, îți permite să experimentezi mai mult la o fracțiune din cost.

Da. Tabloul tău de bord pentru Utilizarea Creditelor AI arată o defalcare a creditelor utilizate pentru creare și editare, precum și creditele consumate de funcționalitățile AI ale aplicației tale – astfel încât să știi întotdeauna exact unde se duc creditele tale.

Odată ce ai un plan, poți cumpăra credite AI suplimentare fără a face upgrade la un plan superior.

Hostinger Horizons necesită găzduire pentru a menține site-ul web sau aplicația web activă și accesibilă online.

Dacă nu ai încă un plan de găzduire activ, găzduirea va fi inclusă în achiziția Hostinger Horizons fără costuri suplimentare.

Dacă ai deja un plan de găzduire activ, un plan de găzduire suplimentar nu va fi inclus în achiziția Horizons - poți continua să utilizezi planul de găzduire existent.

Te rugăm să reții că găzduirea și Hostinger Horizons se reînnoiesc separat și poți gestiona, upgrada sau reînnoi fiecare serviciu independent.

Hostinger Horizons îți permite să construiești site-uri web și aplicații web fără a scrie cod — imaginația ta e singura limită. Creează orice, de la site-uri de afaceri și magazine online la trackere de fitness, instrumente de management de proiect și multe altele.

Hostinger Horizons poate crea aplicații web și site-uri web care funcționează perfect pe dispozitive mobile. Cu toate acestea, în prezent nu oferă suport pentru crearea de aplicații mobile native pentru App Store sau Google Play.

Deții pe deplin codul site-ului sau al aplicației tale web. Cu orice plan Hostinger Horizons plătit, poți descărca codul oricând ai nevoie.

Da, poți integra API-uri și servicii terțe cu Hostinger Horizons. Funcționează perfect cu instrumente precum Stripe și Supabase și poți conecta și alte API-uri pentru plăți, procesarea datelor și multe altele. Dacă ai nevoie de ajutor pentru a conecta servicii terțe, întreabă pur și simplu în chat, iar Hostinger Horizons te va ghida.

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