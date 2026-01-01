Hostinger Horizons necesită găzduire pentru a menține site-ul web sau aplicația web activă și accesibilă online.

Dacă nu ai încă un plan de găzduire activ, găzduirea va fi inclusă în achiziția Hostinger Horizons fără costuri suplimentare.

Dacă ai deja un plan de găzduire activ, un plan de găzduire suplimentar nu va fi inclus în achiziția Horizons - poți continua să utilizezi planul de găzduire existent.

Te rugăm să reții că găzduirea și Hostinger Horizons se reînnoiesc separat și poți gestiona, upgrada sau reînnoi fiecare serviciu independent.