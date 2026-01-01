Programul de afiliere Hostinger AI Builder

Alătură-te unui program de afiliere care îți pune în valoare parteneriatul – este complet gratuit!
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Marketing afiliat care pune utilizatorul pe primul loc

Rate de conversie ridicate

Beneficiază de performanța puternică și de resursele promoționale optimizate ale Hostinger AI Builder

Comisioane bazate pe performanță

Câștigă comisioane de până la 60% pentru fiecare achiziție generată.

Urmărire ușoară

Acces la un panou de control complet pentru afiliere pentru a urmări și optimiza campaniile.
Marketing afiliat care pune utilizatorul pe primul loc
4M+
utilizatori care au încredere în Hostinger
150+
țări deservite
20+
ani de experiență
4M+
utilizatori care au încredere în Hostinger
150+
țări deservite
20+
ani de experiență

Câștigă mai mult cu Hostinger AI Builder în patru pași simpli

01.

Alătură-te programului

Înregistrează-te în mai puțin de un minut – este complet gratuit.

02.

Folosește bannere de afiliate

Obține materiale de marketing gata de utilizare, toate într-un singur loc.

03.

Urmărește-ți performanța

Urmărește și optimizează campaniile cu un panou puternic de afiliere.

04.

Obţine plata

Câștigă un comision de până la 60% din fiecare vânzare eligibilă.
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Resurse utile pentru început

Materiale pentru afiliați

Profită la maximum de parteneriatul tău cu resursele de marcă Hostinger AI Builder.

Întrebări frecvente despre programul de afiliere

Vezi răspunsurile la cele mai frecvente întrebări și începe-ți afacerea de afiliere cu dreptul.

Transformă-ți traficul în venituri cu Hostinger AI Builder

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