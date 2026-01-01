Închiriază un GPU. Calcul profesional, accesibil.

Rulează sarcini de lucru bazate pe inteligență artificială, randare și calcul pe GPU-uri NVIDIA dedicate, cu prețuri orare simple și fără angajament pe termen lung.
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Găsește GPU-ul care se potrivește sarcinii tale de lucru

Compară VRAM-ul, performanța și prețurile orare pentru a găsi cea potrivită. Fără taxe ascunse sau costuri de ieșire.

B200 (Dedicated)

Blackwell B200 dedicat, cu acces nepartajat, pentru antrenament și rularea celor mai mari modele de inteligență artificială.

de la6,08/oră
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608 credite/oră (1 credit = 0,01 € ). Facturat doar cât timp instanța rulează.

192GB VRAM

Recomandat pentru:

Sarcini de lucru care necesită resurse dedicate

Inferență AI la scară largă

Formare LLM la Frontier

Simulări științifice și calcul de înaltă performanță

B200

Cel mai recent produs emblematic Blackwell pentru antrenarea și rularea celor mai mari modele de inteligență artificială.

de la3,86/oră
Obține GPU

386 credite/oră (1 credit = 0,01 € ). Facturat doar cât timp instanța rulează.

192GB VRAM

Recomandat pentru:

Reglarea fină a modelelor mari

Inferență AI la scară largă

Formare LLM la Frontier

Simulări științifice și calcul de înaltă performanță

A100 80GB PCIe

Cal de muncă dovedit în centre de date pentru instruire și inferență serioasă în domeniul inteligenței artificiale.

de la1,23/oră
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123 credite/oră (1 credit = 0,01 € ). Facturat doar cât timp instanța rulează.

80GB VRAM

Recomandat pentru:

Formare LLM

Reglarea fină a modelelor mari

Inferență pe loturi mari

Scalare multi-GPU

L40S

GPU versatilă Ada Lovelace care echilibrează performanța puternică a inferenței cu o eficiență excelentă a prețului.

de la0,79/oră
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79 credite/oră (1 credit = 0,01 € ). Facturat doar cât timp instanța rulează.

48GB VRAM

Recomandat pentru:

Inferența IA și IA generativă

Randare 3D și stații de lucru virtuale

Reglarea fină a modelelor de dimensiuni medii

Transcodare și streaming video

RTX PRO 6000 (Server)

GPU Blackwell Enterprise, construită pentru sarcini de lucru profesionale solicitante de inteligență artificială și vizualizare.

de la0,51/oră
Obține GPU

51 credite/oră (1 credit = 0,01 € ). Facturat doar cât timp instanța rulează.

96GB VRAM

Recomandat pentru:

Inferență și reglare fină a modelelor mari

Procesare video și streaming

Simulări inginerești și calcul științific

Randare și vizualizare 3D intensivă

RTX 4090

Raport preț-performanță imbatabil pentru experimentare și sarcini de lucru mai mici - ideal pentru intrarea în domeniul calculului GPU.

de la0,33/oră
Obține GPU

33 credite/oră (1 credit = 0,01 € ). Facturat doar cât timp instanța rulează.

24GB VRAM

Recomandat pentru:

Development and experimentation

Generare de imagini și videoclipuri cu inteligență artificială

Randare 3D

Inferență pentru modele mici și medii

Nu ești sigur ce să alegi?
Răsfoiți cazurile de utilizare pentru a găsi GPU-ul recomandat.
Vedeți cazurile de utilizare

Explorează ce poți face cu puterea GPU-ului

De la primul model până la inferența de producție, rulați sarcini de lucru GPU solicitante fără a cumpăra hardware sau a justifica cheltuielile de capital.

Chat și inferență LLM

Chatbot-uri puternice, copiloți și API-uri cu performanță GPU cu latență redusă, disponibile non-stop. Folosește Ollama și Open WebUI sau folosește-ți propriul model cu vLLM sau LangChain.

GPU recomandată: L40S
Serviți modele cu parametri de până la 30BLansează Ollama cu un singur clicPrețuri orare simple
Implementare pentru inferență

Antrenează și ajustează fin modelele

Antrenează modele personalizate și ajustează fin LLM-urile cu VRAM dedicat. Punctele de control persistă după reporniri, astfel încât joburile cu execuție lungă se pot opri și relua fără a pierde progresul.

GPU recomandată: A100 80GB
96 GB DE MEMORIE VRAMPuncte de control persistenteConstruit pentru antrenamentul modelelor mari
Implementare pentru antrenamentul AI

Construiește și explorează cu ajutorul inteligenței artificiale

Pornește o instanță GPU și configurează-ți propriul mediu în câteva minute. Conectează-te prin browser sau terminal, apoi începe iterarea imediat.

GPU recomandată: RTX 4090
Acces root complet pentru a instala propriul stackAcces prin browser sau terminal SSHSuficient de accesibil pentru a funcționa toată ziua
Începe să creezi

Generați imagini și videoclipuri

Rulează Stable Diffusion, ComfyUI și joburi de randare cu suficientă memorie VRAM pentru ieșire de înaltă rezoluție și procesare în lot.

GPU recomandată: RTX 4090
Suficient VRAM pentru joburi de imagini în lotRandare rapidă și accesibilăSuport încorporat pentru difuzie stabilă
Implementează pentru generare

Procesează și codează videoclipul

Codificați, transcodați și randați videoclipuri la randament ridicat cu accelerare hardware, fără a vă ocupa propriile computere.

GPU recomandată: RTX PRO 6000 (Server)
NVENC de a noua generație pentru codare rapidă și de înaltă calitateCodare 8K la viteză maximăCodificare care rulează independent de procesorul dvs.
Implementați pentru codificare

Începeți mai rapid cu aplicații predefinite

Lansează aplicații preconfigurate cu un singur clic, sari peste configurarea manuală și apucă-te direct de treabă.
Începe acum
Începeți mai rapid cu aplicații predefinite
Plătește doar cât timp GPU-ul rulează

Plătește doar cât timp GPU-ul rulează

GPU-urile sunt facturate orar folosind credite dintr-un sold partajat. Adăugați credite după cum este necesar, distrugeți instanța când ați terminat și păstrați creditele neutilizate pentru mai târziu.

De ce să alegeți GPU-ul Hostinger pentru sarcini de lucru cu inteligență artificială?

Plătește doar pentru ceea ce folosești

Facturarea pe minut înseamnă că plătiți doar pentru calculatorul pe care îl utilizați.

Gata în aproximativ 30 de secunde

Lansați aplicații preconfigurate fără a instala drivere, containere sau dependențe.

Gestionați dintr-un singur tablou de bord

Monitorizează utilizarea și gestionează-ți instanțele oricând ai nevoie.

Sarcina ta de lucru este gata. La fel și GPU-urile.

Lansează pe GPU-uri dedicate în câteva secunde. Plătește pe oră, fără contract pe termen lung sau hardware de cumpărat.
Începe acum
Sarcina ta de lucru este gata. La fel și GPU-urile.

Întrebări frecvente despre GPU-urile Hostinger

Găsește răspunsuri la cele mai frecvente întrebări despre GPU-urile Hostinger.
Da. Instanțele GPU sunt facturate pe oră, în credite, și ești taxat doar cât timp o instanță rulează. Oprește-o când ai terminat, nu există angajament minim sau contract pe termen lung.
Distrugerea unei instanțe este permanentă și nu poate fi anulată. Orice acțiune care nu este salvată în memoria persistentă se pierde. Repornirea, în schimb, repornește instanța fără a o șterge, fișierele și configurarea rămânând intacte.
Depinde în mare parte de dimensiunea modelului. Modelele mai mici și generarea de imagini rulează bine pe RTX 4090 sau L40S, modelele mai mari și antrenamentul serios beneficiază de VRAM suplimentar al A100 sau B200. Dacă nu ești sigur, selectorul nostru de GPU-uri potrivește sarcina ta de lucru cu opțiunea potrivită.
Ambele. Fiecare instanță vine cu acces complet la terminal și SSH, astfel încât să poți instala orice ai nevoie. Dacă preferi să sari peste configurare, aplicațiile cu un singur clic, precum Ollama, sunt gata de implementare de la început.
Disponibilitatea se modifică în timp real în funcție de cerere și variază în funcție de regiune. Afișăm disponibilitatea live înainte de implementare, astfel încât veți ști întotdeauna ce este efectiv în stoc, în loc să aflați după ce vă achitați comanda.
Închirierea unei plăci video înseamnă accesarea unei puteri de procesare grafică de înaltă performanță prin cloud, în loc să cumperi hardware fizic. Plătești doar pentru timpul de calcul pe care îl utilizezi, pe oră sau chiar pe secundă, iar furnizorul se ocupă de mentenanță, răcire și actualizări de drivere. Este o alegere obișnuită pentru antrenamentul inteligenței artificiale, inferența învățării automate, randarea 3D și alte sarcini care necesită o putere de procesare mare, fără costul inițial al deținerii unei plăci video.

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