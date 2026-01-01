Chat și inferență LLM
Chatbot-uri puternice, copiloți și API-uri cu performanță GPU cu latență redusă, disponibile non-stop. Folosește Ollama și Open WebUI sau folosește-ți propriul model cu vLLM sau LangChain.
Blackwell B200 dedicat, cu acces nepartajat, pentru antrenament și rularea celor mai mari modele de inteligență artificială.
192GB VRAM
Recomandat pentru:
Sarcini de lucru care necesită resurse dedicate
Inferență AI la scară largă
Formare LLM la Frontier
Simulări științifice și calcul de înaltă performanță
Cel mai recent produs emblematic Blackwell pentru antrenarea și rularea celor mai mari modele de inteligență artificială.
192GB VRAM
Recomandat pentru:
Reglarea fină a modelelor mari
Inferență AI la scară largă
Formare LLM la Frontier
Simulări științifice și calcul de înaltă performanță
Cal de muncă dovedit în centre de date pentru instruire și inferență serioasă în domeniul inteligenței artificiale.
80GB VRAM
Recomandat pentru:
Formare LLM
Reglarea fină a modelelor mari
Inferență pe loturi mari
Scalare multi-GPU
GPU versatilă Ada Lovelace care echilibrează performanța puternică a inferenței cu o eficiență excelentă a prețului.
48GB VRAM
Recomandat pentru:
Inferența IA și IA generativă
Randare 3D și stații de lucru virtuale
Reglarea fină a modelelor de dimensiuni medii
Transcodare și streaming video
GPU Blackwell Enterprise, construită pentru sarcini de lucru profesionale solicitante de inteligență artificială și vizualizare.
96GB VRAM
Recomandat pentru:
Inferență și reglare fină a modelelor mari
Procesare video și streaming
Simulări inginerești și calcul științific
Randare și vizualizare 3D intensivă
Raport preț-performanță imbatabil pentru experimentare și sarcini de lucru mai mici - ideal pentru intrarea în domeniul calculului GPU.
24GB VRAM
Recomandat pentru:
Development and experimentation
Generare de imagini și videoclipuri cu inteligență artificială
Randare 3D
Inferență pentru modele mici și medii
De la primul model până la inferența de producție, rulați sarcini de lucru GPU solicitante fără a cumpăra hardware sau a justifica cheltuielile de capital.
Chatbot-uri puternice, copiloți și API-uri cu performanță GPU cu latență redusă, disponibile non-stop. Folosește Ollama și Open WebUI sau folosește-ți propriul model cu vLLM sau LangChain.
Antrenează modele personalizate și ajustează fin LLM-urile cu VRAM dedicat. Punctele de control persistă după reporniri, astfel încât joburile cu execuție lungă se pot opri și relua fără a pierde progresul.
Pornește o instanță GPU și configurează-ți propriul mediu în câteva minute. Conectează-te prin browser sau terminal, apoi începe iterarea imediat.
Rulează Stable Diffusion, ComfyUI și joburi de randare cu suficientă memorie VRAM pentru ieșire de înaltă rezoluție și procesare în lot.
Codificați, transcodați și randați videoclipuri la randament ridicat cu accelerare hardware, fără a vă ocupa propriile computere.
Plătește doar pentru ceea ce folosești
Gata în aproximativ 30 de secunde
Gestionați dintr-un singur tablou de bord