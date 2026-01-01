Dă-i AI-ului o sarcină, nu doar o solicitare

Cu Hostinger, poți folosi inteligența artificială agentială în întreaga afacere, poți gestiona propriul agent privat sau poți conecta inteligența artificială la stack-ul existent.

Un singur agent pentru sarcinile zilnice de afaceri

Agentul Hostinger răspunde clienților, urmărește lead-urile, creează conținut și ajută la îmbunătățirea SEO-ului, toate dintr-un singur chat, folosind un limbaj simplu.

Explorează Agentul Hostinger

Propriul tău agent, în termenii tăi

OpenClaw și Hermes Agent sunt agenți privați de inteligență artificială pe care îi rulați singuri. Ambele sunt incluse într-un singur plan gestionat, gata în aproximativ 60 de secunde, fără a fi necesară administrarea serverului.

Explorează OpenClaw și Hermes

Tu determini. Infrastructura ta acționează.

Hostinger Connector este o extensie MCP care permite instrumentelor tale de codare bazate pe inteligență artificială să citească și să actualizeze configurația Hostinger. Implementează proiecte, actualizează DNS-ul și verifică site-uri web fără a părăsi editorul.

Explorează conectorul Hostinger

Instalare gratuită. Funcționează cu planul tău activ.

Instrumente și resurse pentru IA agentială

Poștă agentică

O căsuță poștală automată creată pentru agenții cu inteligență artificială, inclusă în fiecare abonament de e-mail Hostinger.

Documentație pentru dezvoltatori

Ghiduri de configurare, referințe ale instrumentelor și documentație de autentificare pentru Hostinger Connector.

Agenții acționează. Tu deții controlul.

Securitatea este pe primul loc pentru fiecare agent. Tu alegi la ce poate accesa, aprobi acțiuni importante și revoci accesul oricând ai nevoie.

Aprobi acțiuni importante

Agenții vă cer aprobarea înainte de a întreprinde acțiuni ireversibile.

Configurația ta este izolată

Instanța ta este izolată, iar acreditările rămân ascunse în mod implicit.

Tu controlezi accesul

Acordați acces doar acolo unde este necesar și revocați-l oricând.
Agenții acționează. Tu deții controlul.
Încredere de milioane de oameni pentru a realiza treaba.
4M+
Clienți
Construit și lansat de oameni ca tine.
10m+
Site-uri web create
Deservim afaceri din întreaga lume.
150+
Țări
Aici pe termen lung, încă din prima zi.
20+
ani

Încredere acordată clienților din întreaga lume

Vezi ce spun oamenii despre experiența lor cu Hostinger.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Codarea Vibe reduce programarea cu 45% cu instrumente precum Hostinger Horizons transformând limbajul natural în prototipuri funcționale în câteva ore în loc de săptămâni. Bariera de intrare pentru crearea de software este mult mai mică.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recent am avut ocazia să testez noul instrument de construire a aplicațiilor cu AI de la @Hostinger Horizons și trebuie să spun că am fost impresionat. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons ar putea fi cel mai eficient instrument de codare Vibe pentru construirea de aplicații de milioane de dolari.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Specialist digital

Hostinger Horizons este o modalitate nouă și inovatoare de a crea MVP-uri și de a testa idei înainte de a te implica total.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nu-ți va veni să crezi cât de ușor este să construiești ceea ce îți dorești pentru site-ul tău web și clienții tăi folosind HORIZONS AI de la Hostinger! Pur și simplu uimitor - convinge-te singur!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creator de conținut

Hostinger Horizons este un instrument cu care poți construi ideea pe care o ai – trebuie doar să o explici și pur și simplu funcționează.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Îmi place cum merg lucrurile cu @Hostinger Horizons! A fost foarte distractiv să interacționez cu noua actualizare AI. A schimbat regulile jocului nu doar pentru mine, ci și pentru mulți alți utilizatori pe care îi cunosc.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Mă întreb cum a reușit Hostinger să lanseze Horizons... E incredibil cât de repede permite oricui să implementeze front-end și back-end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nu vă pot reda cât a trebuit să stea acest proiect pe lista mea de așteptare PÂNĂ CÂND ați creat Horizons AI. Nu știu nimic despre codarea aplicațiilor web. 0, și iată-l. Proiectul meu de vis, prin care-mi ajut semenii este LIVE. Uau!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondator

Hostinger Horizons schimbă cu adevărat regulile jocului în comparație cu orice altceva. A fost atât de ușor să configurez un subdomeniu pentru blogul meu în aplicația web – am zis: „Uau!”.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Acum poți construi aplicații web pur și simplu introducând un prompt pe Hostinger Horizons. Foarte tare!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Am încercat Hostinger Horizons și totul s-a schimbat pentru mine! Acest constructor de aplicații bazat pe AI, fără cod, creează site-uri web și aplicații elegante în câteva minute — proiectează, codifică și scrie pentru tine. Merită încercat.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Este ca și cum ai avea un programator web/dezvoltator software de top, gata să creeze orice îți poți imagina.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Antreprenor

Poți construi lucruri destul de interesante cu Hostinger Horizons. Este diferit de un constructor de site-uri web obișnuit - este mai mult decât atât.

Află mai multe despre IA agentială

Ghiduri, tutoriale și informații utile care te ajută să profiți mai mult de inteligența artificială agentială.
Ce este IA agentivă? Definiție, exemple și cum funcționează

Ce este IA agentivă? Definiție, exemple și cum funcționează

IA agentică este o formă avansată de inteligență artificială care poate stabili independent obiective, planifica, raționa și lua măsuri pentru a atinge un obiectiv specific, cu o supraveghere umană minimă.

Citește toată povestea
Ce sunt agenții IA și cum funcționează? Cu exemple

Ce sunt agenții IA și cum funcționează? Cu exemple

Agenții IA, cunoscuți și sub denumirea de sisteme software autonome sau asistenți digitali inteligenți, sunt programe concepute pentru a îndeplini independent sarcini și a lua decizii pentru a atinge obiective specifice.

Citește toată povestea
Cum se configurează Hermes Agent (gestionat sau auto-găzduit)

Cum se configurează Hermes Agent (gestionat sau auto-găzduit)

Puteți configura Hermes Agent în două moduri: utilizați un plan gestionat care se ocupă de server și mentenanță pentru dvs. sau îl puteți găzdui singur cu Docker pe un server privat virtual (VPS).

Citește toată povestea

Întrebări frecvente despre IA agentică

Tot ce trebuie să știi despre produsele de inteligență artificială de la Hostinger
IA agentică descrie sistemele de inteligență artificială care acționează independent pentru a finaliza sarcini cu mai mulți pași, în loc să răspundă la o solicitare pe rând. În loc să aștepte instrucțiuni în fiecare etapă, aceasta ia un obiectiv, îl împarte în pași și parcurge procesul. Poate apela API-uri, poate căuta pe web și poate utiliza alte programe software pe cont propriu și își verifică propriile rezultate și își schimbă cursul atunci când ceva nu funcționează. Această autonomie este ceea ce o diferențiază de un chatbot.
Un instrument de inteligență artificială răspunde la o solicitare și se oprește, așa că o persoană trebuie să ghideze fiecare pas. Agentic AI își stabilește un obiectiv și se ocupă de întreaga sarcină, hotărând singură pașii. Un instrument de inteligență artificială ar putea redacta un e-mail pentru tine. Agentic AI cercetează subiectul, scrie e-mailul și îl trimite, apoi ajustează dacă ceva nu merge bine pe parcurs. Diferența constă în domeniul de aplicare și independența, sarcini individuale cu o persoană implicată versus fluxuri de lucru complete fără una.
Hostinger Agent gestionează activitatea comercială dintr-un singur chat, cu competențe în vânzări, servicii pentru clienți, SEO, marketing, resurse umane și finanțe. OpenClaw și Hermes Agent sunt agenți privați pe care îi administrați singuri, pe un plan gestionat sau pe propriul VPS, ambele fiind incluse într-un singur plan. Pentru dezvoltatori, Hostinger Connector aduce instrumente de codare AI în găzduirea dvs. prin MCP, Agentic Mail oferă agenților e-mailuri programabile, iar Agentic Commerce vă pregătește magazinul pentru cumpărătorii care trimit un agent AI să cumpere pentru ei.
Agentul Hostinger funcționează dintr-un singur chat și se conectează la peste 1.000 de instrumente, inclusiv Gmail, Slack și Notion. Folosește-l ca agent de vânzări bazat pe inteligență artificială pentru comunicare și propuneri, agent de servicii pentru clienți bazat pe inteligență artificială pentru răspunsuri și recenzii, agent SEO bazat pe inteligență artificială pentru cercetare de cuvinte cheie și verificări on-page, agent de marketing bazat pe inteligență artificială pentru campanii și lansări, agent de marketing de conținut bazat pe inteligență artificială pentru bloguri și newslettere, agent de social media bazat pe inteligență artificială pentru postări și legende, agent HR bazat pe inteligență artificială pentru postări de locuri de muncă și politici, agent financiar bazat pe inteligență artificială pentru rapoarte și previziuni sau agent de achiziții bazat pe inteligență artificială pentru cercetarea furnizorilor.
Da. Un agent accesează doar conturile și instrumentele la care îl conectezi și poți deconecta oricare dintre ele în orice moment. Conversațiile tale sunt legate de contul tău, nu sunt vizibile pentru alți utilizatori și nu sunt niciodată folosite pentru a antrena modele de inteligență artificială sau partajate pentru publicitate. Înainte ca un agent să facă ceva ireversibil, acesta se oprește și îți cere să îl aprobi. Hostinger este certificat ISO/IEC 27001:2022 și respectă GDPR.
Da. Atât OpenClaw, cât și Hermes Agent sunt agenți privați pe care îi administrezi personal. Un plan gestionat este cea mai simplă cale, deoarece Hostinger se ocupă de configurare, actualizări și securitate, iar un plan include ambele aplicații. Dacă dorești acces root și propriile specificații ale serverului, poți găzdui în schimb oricare dintre ele pe un VPS.
Da, cu un singur clic din hPanel. Sunt aplicații separate, așa că configurațiile și istoricul conversațiilor nu se transferă și poți începe din nou cu noua aplicație. Merită să notezi orice este important înainte de a trece.
Da. Conectorul Hostinger permite instrumentelor de codare bazate pe inteligență artificială să funcționeze direct cu configurația dvs. de găzduire, iar Agentic Mail oferă agenților dvs. propria inboxă pentru lucru automatizat. Inteligența artificială se integrează în fluxul dvs. de lucru existent, în loc să îl înlocuiască.
Abonamentul Hostinger Agent începe de la 4,99 €/lună și include 1.000 de credite care se reîmprospătează automat în fiecare lună. Abonamentul Managed OpenClaw și Hermes Agent costă 5,49 €/lună și se reînnoiește la 10,99 €/lună , ambele aplicații fiind incluse. Hostinger Connector este gratuit cu orice plan de găzduire activ, iar Agentic Mail este inclus în fiecare plan de e-mail Hostinger.
Nu. Hostinger Agent este conceput pentru proprietarii de afaceri, iar aplicațiile gestionate se ocupă de configurarea serverului pentru tine, deci nu este nimic tehnic de configurat. Hostinger Connector este cel conceput pentru dezvoltatori și se instalează în editorul pe care îl folosești deja.

Ești gata să pui la treabă inteligența artificială agențică?

Indiferent dacă îți automatizezi afacerea, îți gestionezi propriul agent de inteligență artificială sau conectezi inteligența artificială la stiva ta, poți începe chiar astăzi.
Explorează soluțiile de inteligență artificială
Ești gata să pui la treabă inteligența artificială agențică?

Ne pasă de confidențialitatea ta

Acest site web utilizează cookie-uri care sunt necesare pentru ca site-ul să funcționeze corect și pentru a obține date despre modul în care interacționezi cu acesta, precum și în scopuri de marketing. Dacă dai click pe Acceptă, îți exprimi acordul la stocarea modulelor cookie pe didpozitivul tău pentru reclame, personalizare și statistici, așa cum este descris în Politica noastră de Cookies.