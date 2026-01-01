Agentul Hostinger funcționează dintr-un singur chat și se conectează la peste 1.000 de instrumente, inclusiv Gmail, Slack și Notion. Folosește-l ca agent de vânzări bazat pe inteligență artificială pentru comunicare și propuneri, agent de servicii pentru clienți bazat pe inteligență artificială pentru răspunsuri și recenzii, agent SEO bazat pe inteligență artificială pentru cercetare de cuvinte cheie și verificări on-page, agent de marketing bazat pe inteligență artificială pentru campanii și lansări, agent de marketing de conținut bazat pe inteligență artificială pentru bloguri și newslettere, agent de social media bazat pe inteligență artificială pentru postări și legende, agent HR bazat pe inteligență artificială pentru postări de locuri de muncă și politici, agent financiar bazat pe inteligență artificială pentru rapoarte și previziuni sau agent de achiziții bazat pe inteligență artificială pentru cercetarea furnizorilor.