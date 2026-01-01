Builderul AI de aplicații care transformă ideile în aplicații
Cum să construiești o aplicație cu AI
Definește-ți ideea și funcțiile cheie
Descrie-ți ideea sau alege un șablon
Editează, testează și lansează
Ai nevoie de idei de aplicații web fără cod?
Aplicație web CRM
Aplicație web de urmărire a bugetului PPC
Aplicație web pentru rezervări la restaurant
Aplicație web de colectare a feedback-ului
Aplicație web pentru generarea de facturi
Aplicație web pentru crearea de CV-uri
Aplicație web de podcast
Construiește mai rapid, mai inteligent și mai ușor cu constructorul de aplicații cu inteligență artificială fără cod de la Hostinger
Builder de aplicații web AI all-in-one
Construit pentru viteză, nu pentru dificultate
Lansare rapidă, creștere și mai rapidă
Pe bază de tehnologie de top
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Întrebări frecvente despre builderul AI de aplicații
Ce este un Builder AI de aplicații?
Builderul AI este un instrument care îți permite să creezi aplicații sau site-uri web folosind inteligența artificială în loc de codare tradițională. Tu descrii ce vrei să construiești, iar AI-ul generează structura aplicației, logica și interfața pentru tine — ceea ce permite crearea de aplicații și de către utilizatorii fără abilități tehnice.
Pot să creez o aplicație web fără nicio experiență de codare?
Da. Nu ai nevoie de experiență de programare pentru a construi o aplicație web. Spre deosebire de codarea tradițională care necesită învățarea limbajelor precum HTML, CSS sau JavaScript — și framework-uri precum Node.js sau Django —, instrumentele fără cod și AI, cum ar fi Hostinger Horizons, îți permit să-ți descrii ideea în propriile cuvinte și să generezi instantaneu o aplicație web funcțională — fără a scrie cod.
Află mai multe în ghidul nostru despre cum să creezi o aplicație web.
Este constructorul de aplicații AI Hostinger potrivit pentru startup-uri sau MVP-uri?
Da. Este ideal pentru startup-uri, antreprenori și echipe care doresc să valideze rapid ideile. Poți crea și itera o aplicație web fără a angaja dezvoltatori, făcând mai ușor să testezi MVP-uri și să colectezi feedback în timp util.
Cât costă să construiești o aplicație?
Costurile de dezvoltare a aplicațiilor web pot varia foarte mult. Crearea unei aplicații de unul singur poate fi accesibilă, dar necesită timp și abilități tehnice, în timp ce angajarea unei echipe de programatori poate costa mii de dolari.
Utilizarea unei platforme fără cod, cum ar fi Hostinger Horizons, este o opțiune accesibilă și avantajoasă. Planurile sunt la prețuri convenabile, începând de la 2,99 €/lună. Acestea îți permit să dezvolți și să lansezi aplicații fără investiții inițiale mari.
Pentru o defalcare detaliată, vezi cât costă o aplicație web.
Cât de repede pot crea o aplicație cu AI?
Poți trece de la idee la aplicație în câteva minute. După ce descrii ideea aplicației tale, AI-ul creează o aplicație web complet funcțională aproape instantaneu. De acolo, poți rafina funcționalitățile, ajusta aspectul și testa aplicația înainte de lansare.
De ce instrumente am nevoie pentru a construi o aplicație web?
Pentru codare, veți avea nevoie de un editor de cod (cum ar fi Visual Studio Code), control al versiunilor (cum ar fi GitHub) și instrumente de implementare. Cu un creator de aplicații fără cod, precum Hostinger AI Builder, aveți nevoie doar de o singură platformă - aceasta gestionează crearea, găzduirea și implementarea aplicațiilor într-un flux unic și fără probleme.
Ce fel de aplicații pot crea cu un builder de aplicații AI fără cod?
Puteți construi o gamă largă de aplicații web, inclusiv instrumente interne, tablouri de bord, MVP-uri, aplicații de business, sisteme de rezervare, SaaS și aplicații web interactive.
Creatorul de aplicații AI Hostinger este conceput pentru dezvoltarea de aplicații web, nu pentru aplicații mobile native.
Cum testez, corectez erorile și lansez o aplicație web?
Înainte de a o lansa, îți poți previzualiza și testa aplicația web, pentru a te asigura că totul funcționează conform așteptărilor. Cu Hostinger Horizons, poți testa aplicația într-un mediu sandbox și poți remedia rapid problemele cerând AI-ului să facă ajustări — fără programare sau depanare manuală.
Odată ce totul arată bine, publică-ți aplicația web online imediat cu un singur click. Găzduirea este încorporată, deci nu ai nicio configurare de implementare de gestionat.
Pentru mai multe detalii, explorează ghidul nostru de testare a aplicațiilor web.
Pot personaliza aplicația după ce AI-ul o creează?
Da, puteți continua să editați aplicația web sau site-ul web după ce inteligența artificială le-a generat. Dacă doriți să editați doar text și cod, nu sunt necesare credite pentru mesaje și puteți face acest lucru direct.
De asemenea, puteți utiliza Hostinger AI Builder pentru a face modificări și a genera versiuni noi ale aplicației sau site-ului dvs., atâta timp cât aveți suficiente credite pentru mesaje. Pur și simplu descrieți ce modificări doriți să faceți într-un mesaj către constructorul nostru de aplicații web cu inteligență artificială.
Cum este securizată aplicația mea web?
Aplicațiile web sunt securizate, printre altele, prin configurarea unui certificat SSL, gestionarea permisiunilor, protejarea datelor utilizatorilor și monitorizarea amenințărilor. Hostinger Horizons gestionează în mod implicit multe dintre elementele de bază ale securității, dar poți citi mai multe despre cele mai bune practici de securitate pentru aplicațiile web.
După lansarea aplicației mele, trebuie să mă ocup de mentenanță singur/ă?
Menținerea unei aplicații web înseamnă menținerea acesteia actualizată, sigură și funcțională. Aceasta include remedierea erorilor, actualizarea componentelor software și îmbunătățirea funcțiilor în timp. Instrumente precum Hostinger AI Builder simplifică mentenanța prin gruparea actualizărilor și a găzduirii într-o singură platformă.
Cum pot monetiza o aplicație web?
Există multe modalități de a face bani dintr-o aplicație web. Poți taxa utilizatorii direct prin abonamente sau achiziții unice, poți rula reclame, poți oferi caracteristici premium (model freemium) sau poți vinde acces la instrumente sau conținut specializat. Hostinger Horizons se integrează cu sistemele de plată, facilitând configurarea funcțiilor sau serviciilor plătite.
Pentru mai multă inspirație, consultă sfaturile noastre despre cum să monetizezi o aplicație web.
Ce ar trebui să aleg între o aplicație web și un site web?
Site-urile web afișează conținut static sau semidinamic; aplicațiile web oferă caracteristici interactive precum conturi de utilizator sau actualizări în timp real. Cea mai bună opțiune depinde de obiectivele tale.
Citește mai multe în articolul Comparație între aplicațiile web și site-urile web.
Ce ar trebui să aleg între o aplicație web și o aplicație mobilă?
Aplicațiile web funcționează în browsere; aplicațiile mobile sunt descărcate pe dispozitive. Aplicațiile web sunt mai ușor de actualizat și implementat, în timp ce aplicațiile mobile pot fi mai bine integrate cu dispozitivele.
Vezi lista noastră completă de aplicații web vs. aplicații mobile pentru argumente pro și contra.