Builderul AI de aplicații care transformă ideile în aplicații

Creează și lansează aplicații web interactive folosind doar cuvintele tale, cu un builder AI de aplicații fără cod.
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Builderul AI de aplicații care transformă ideile în aplicații

Cum să construiești o aplicație cu AI

01

Definește-ți ideea și funcțiile cheie

Începe prin a identifica problema principală pe care o va rezolva aplicația ta web și a sublinia caracteristicile de care are nevoie.
02

Descrie-ți ideea sau alege un șablon

Nu trebuie decât să-i spui AI-ului ideea ta și să vezi cum aceasta prinde viață — sau alege un șablon pentru a începe mai repede.
03

Editează, testează și lansează

Configurează-ți aplicația, execută teste și, când ești gata, public-o online — cu AI Builder, poți face asta cu un singur clic.
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Ai nevoie de idei de aplicații web fără cod?

Explorează exemple reale de aplicații web pe care le poți dezvolta cu Hostinger, de la site-uri web personale la instrumente pentru afaceri — toate bazate pe inteligență artificială și realizate prin intermediul unor instrucțiuni simple.
Ai nevoie de idei de aplicații web fără cod?

Aplicație web CRM

Organizează și gestionează contactele fără efort. Consolidează-ți relațiile prin păstrarea evidențelor întâlnirilor și a detaliilor.Începe să creezi
Urmărește cu ușurință cheltuielile publicitare și performanța campaniilor pe toate platformele, menținând costurile totale sub control.Începe să creezi
Permite-le clienților să răsfoiască meniuri, să rezerve mese și să specifice preferințele dietetice în același loc.Începe să creezi
Colectează rapid informații și opinii de la utilizatori pentru a îmbunătăți produsele și serviciile.Începe să creezi
Creează și trimite facturi profesionale și personalizabile în cel mai scurt timp, pentru o imagine rafinată a afacerii tale.Începe să creezi
Ajută utilizatorii să creeze CV-uri remarcabile cu ajutorul unor pași și sugestii de conținut bazate pe AI.Începe să creezi
Partajează, organizează și transmite în flux episoade de podcast pe o platformă elegantă și ușor de utilizat.Începe să creezi

Construiește mai rapid, mai inteligent și mai ușor cu constructorul de aplicații cu inteligență artificială fără cod de la Hostinger

Builder de aplicații web AI all-in-one

De la cod și design la conținut și SEO – lasă Hostinger AI Builder să se ocupe de toate. Conectează Stripe și backend-ul integrat pentru a lansa aplicații web reale, funcționale – nu sunt necesare cunoștințe tehnice.

Construit pentru viteză, nu pentru dificultate

Nu trebuie decât să-ți descrii idea și AI-ul îi dă viață - rapid și gata de lansare. Funcționează în 80+ limbi, deci poți crea cu propriile tale cuvinte.

Lansare rapidă, creștere și mai rapidă

Lansează-te cu un singur click cu găzduire sigură și rapidă, un domeniu personalizat, email de afaceri și multe altele - toate într-un singur loc. Fără soluții de la terți.

Pe bază de tehnologie de top

AI Builder rulează pe LLM-uri de încredere și instrumente de ultimă generație pentru a oferi cod, texte și design de înaltă calitate pentru cele mai îndrăznețe idei de aplicații web ale tale.

Ești gata să-ți transformi ideea unică de proiect în realitate?

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Fără card de credit

Vrei să aprofundezi?

Explorează tutoriale complete, ghiduri practice și instrucțiuni pas cu pas care te vor duce de la începător la profesionist în AI în cel mai scurt timp. Obține tot ce ai nevoie pentru a-ți construi primul proiect cu AI și multe altele.
Ghid introductiv

Ghid introductiv

Tutorial
Video
Prompt-uri mai bune

Prompt-uri mai bune

Tutorial
Video
Greșeli frecvente de evitat

Greșeli frecvente de evitat

Tutorial
Video

Întrebări frecvente despre builderul AI de aplicații

Răspunsurile noastrte la unele dintre cele mai frecvente întrebări pe care le primim despre crearea de aplicații web.

Builderul AI este un instrument care îți permite să creezi aplicații sau site-uri web folosind inteligența artificială în loc de codare tradițională. Tu descrii ce vrei să construiești, iar AI-ul generează structura aplicației, logica și interfața pentru tine — ceea ce permite crearea de aplicații și de către utilizatorii fără abilități tehnice.

Da. Nu ai nevoie de experiență de programare pentru a construi o aplicație web. Spre deosebire de codarea tradițională care necesită învățarea limbajelor precum HTML, CSS sau JavaScript — și framework-uri precum Node.js sau Django —, instrumentele fără cod și AI, cum ar fi Hostinger Horizons, îți permit să-ți descrii ideea în propriile cuvinte și să generezi instantaneu o aplicație web funcțională — fără a scrie cod.

Află mai multe în ghidul nostru despre cum să creezi o aplicație web.

Da. Este ideal pentru startup-uri, antreprenori și echipe care doresc să valideze rapid ideile. Poți crea și itera o aplicație web fără a angaja dezvoltatori, făcând mai ușor să testezi MVP-uri și să colectezi feedback în timp util.

Costurile de dezvoltare a aplicațiilor web pot varia foarte mult. Crearea unei aplicații de unul singur poate fi accesibilă, dar necesită timp și abilități tehnice, în timp ce angajarea unei echipe de programatori poate costa mii de dolari.

Utilizarea unei platforme fără cod, cum ar fi Hostinger Horizons, este o opțiune accesibilă și avantajoasă. Planurile sunt la prețuri convenabile, începând de la 2,99 €/lună. Acestea îți permit să dezvolți și să lansezi aplicații fără investiții inițiale mari.

Pentru o defalcare detaliată, vezi cât costă o aplicație web.

Poți trece de la idee la aplicație în câteva minute. După ce descrii ideea aplicației tale, AI-ul creează o aplicație web complet funcțională aproape instantaneu. De acolo, poți rafina funcționalitățile, ajusta aspectul și testa aplicația înainte de lansare.

Pentru codare, veți avea nevoie de un editor de cod (cum ar fi Visual Studio Code), control al versiunilor (cum ar fi GitHub) și instrumente de implementare. Cu un creator de aplicații fără cod, precum Hostinger AI Builder, aveți nevoie doar de o singură platformă - aceasta gestionează crearea, găzduirea și implementarea aplicațiilor într-un flux unic și fără probleme.

Puteți construi o gamă largă de aplicații web, inclusiv instrumente interne, tablouri de bord, MVP-uri, aplicații de business, sisteme de rezervare, SaaS și aplicații web interactive.

Creatorul de aplicații AI Hostinger este conceput pentru dezvoltarea de aplicații web, nu pentru aplicații mobile native.

Înainte de a o lansa, îți poți previzualiza și testa aplicația web, pentru a te asigura că totul funcționează conform așteptărilor. Cu Hostinger Horizons, poți testa aplicația într-un mediu sandbox și poți remedia rapid problemele cerând AI-ului să facă ajustări — fără programare sau depanare manuală.

Odată ce totul arată bine, publică-ți aplicația web online imediat cu un singur click. Găzduirea este încorporată, deci nu ai nicio configurare de implementare de gestionat.

Pentru mai multe detalii, explorează ghidul nostru de testare a aplicațiilor web.

Da, puteți continua să editați aplicația web sau site-ul web după ce inteligența artificială le-a generat. Dacă doriți să editați doar text și cod, nu sunt necesare credite pentru mesaje și puteți face acest lucru direct.

De asemenea, puteți utiliza Hostinger AI Builder pentru a face modificări și a genera versiuni noi ale aplicației sau site-ului dvs., atâta timp cât aveți suficiente credite pentru mesaje. Pur și simplu descrieți ce modificări doriți să faceți într-un mesaj către constructorul nostru de aplicații web cu inteligență artificială.

Aplicațiile web sunt securizate, printre altele, prin configurarea unui certificat SSL, gestionarea permisiunilor, protejarea datelor utilizatorilor și monitorizarea amenințărilor. Hostinger Horizons gestionează în mod implicit multe dintre elementele de bază ale securității, dar poți citi mai multe despre cele mai bune practici de securitate pentru aplicațiile web.

Menținerea unei aplicații web înseamnă menținerea acesteia actualizată, sigură și funcțională. Aceasta include remedierea erorilor, actualizarea componentelor software și îmbunătățirea funcțiilor în timp. Instrumente precum Hostinger AI Builder simplifică mentenanța prin gruparea actualizărilor și a găzduirii într-o singură platformă.

Există multe modalități de a face bani dintr-o aplicație web. Poți taxa utilizatorii direct prin abonamente sau achiziții unice, poți rula reclame, poți oferi caracteristici premium (model freemium) sau poți vinde acces la instrumente sau conținut specializat. Hostinger Horizons se integrează cu sistemele de plată, facilitând configurarea funcțiilor sau serviciilor plătite.

Pentru mai multă inspirație, consultă sfaturile noastre despre cum să monetizezi o aplicație web.

Site-urile web afișează conținut static sau semidinamic; aplicațiile web oferă caracteristici interactive precum conturi de utilizator sau actualizări în timp real. Cea mai bună opțiune depinde de obiectivele tale.

Citește mai multe în articolul Comparație între aplicațiile web și site-urile web.

Aplicațiile web funcționează în browsere; aplicațiile mobile sunt descărcate pe dispozitive. Aplicațiile web sunt mai ușor de actualizat și implementat, în timp ce aplicațiile mobile pot fi mai bine integrate cu dispozitivele.

Vezi lista noastră completă de aplicații web vs. aplicații mobile pentru argumente pro și contra.

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