Da. Nu ai nevoie de experiență de programare pentru a construi o aplicație web. Spre deosebire de codarea tradițională care necesită învățarea limbajelor precum HTML, CSS sau JavaScript — și framework-uri precum Node.js sau Django —, instrumentele fără cod și AI, cum ar fi Hostinger Horizons, îți permit să-ți descrii ideea în propriile cuvinte și să generezi instantaneu o aplicație web funcțională — fără a scrie cod.

Află mai multe în ghidul nostru despre cum să creezi o aplicație web.