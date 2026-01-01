De la idee la prototip funcțional cu AI – în doar câteva minute
Prototipare cu AI care merge dincolo de machete statice
Aplicație web pentru rezervări la restaurant
Tracker pentru canalul de vânzări
Site web pentru membri
Site web de afaceri
Validator de idei de afaceri
Aplicație de colectare a feedback-ului
Cum să creezi un prototip interactiv cu AI
Descrie-ți ideea
Ajustează prin conversație
Distribuie și colectează feedback
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Ce spun utilizatorii despre Hostinger Horizons
Codarea Vibe comprimă dezvoltarea cu 45%, instrumente precum Hostinger AI Builder transformând limbajul natural în prototipuri funcționale în câteva ore în loc de săptămâni. Bariera de intrare în construirea de software este dramatic mai mică.
Recent am avut ocazia să testez noul instrument @Hostinger AI Builder și trebuie să spun că am fost impresionat. 😎
Hostinger AI Builder ar putea fi cel mai eficient instrument de codare Vibe pentru construirea de aplicații de milioane de dolari.
Hostinger AI Builder este o modalitate nouă și inovatoare de a crea MVP-uri și de a testa idei înainte de a te implica complet.
Nu vei crede cât de ușor este să construiești ceea ce îți dorești pentru site-ul tău web și clienții tăi folosind AI Builder de la Hostinger! Pur și simplu uimitor - convinge-te singur!
Hostinger AI Builder este un instrument cu care poți construi o idee pe care ai avut-o – trebuie doar să o explici și pur și simplu funcționează.
Îmi place cum merg lucrurile cu @Hostinger AI Builder! A fost foarte distractiv să interacționez cu noua actualizare AI. A schimbat regulile jocului nu doar pentru mine, ci cunosc și mulți alții.
Mă întreb cum a reușit Hostinger să creeze AI Builder... E incredibil cât de repede permite oricui să implementeze front-end și back-end.
Nu vă pot spune de cât timp a așteptat acest proiect pe lista mea de proiecte noi PÂNĂ când ați creat AI Builder. Nu știu nimic despre programarea aplicațiilor web. 0 și iată-l. Proiectul meu de vis, prin care să ajut colegii, este să fie LIVE. Uau!
Hostinger AI Builder schimbă cu adevărat regulile jocului în comparație cu orice altceva. A fost atât de ușor să configurez un subdomeniu pentru blogul meu în aplicația web – am zis: „Uau!”.
Acum poți construi aplicații web pur și simplu introducând un mesaj în Hostinger AI Builder. Foarte tare!
Am încercat Hostinger AI Builder și schimbă complet regulile jocului! Acest constructor de aplicații AI fără cod creează site-uri web și aplicații elegante în câteva minute — proiectează, codifică și scrie pentru tine. Merită încercat.
Este ca și cum ai avea un programator web/dezvoltator software de top, gata să creeze orice îți poți imagina.
Poți construi lucruri destul de interesante cu Hostinger AI Builder. Este diferit de un constructor de site-uri web obișnuit - este mai mult decât atât.
Întrebări frecvente despre crearea de prototipuri de design
Ce este prototiparea bazată pe AI?
Prototiparea cu ajutorul inteligenței artificiale este procesul de transformare a unei idei într-o previzualizare funcțională și interactivă a aplicației sau site-ului web – utilizând inteligența artificială pentru a gestiona designul, aspectul și funcționalitatea în locul dumneavoastră. În loc să petreceți săptămâni întregi în instrumente de design sau să așteptați un dezvoltator, pur și simplu descrieți ce doriți, iar inteligența artificială îl construiește în câteva minute. Cu AI Builder, prototipul dumneavoastră nu este doar o machetă – este o previzualizare funcțională, partajabilă, pe care o puteți testa și rafina înainte de a vă dedica dezvoltării complete.
Doriți să aflați mai multe despre procesul de prototipare? Consultați ghidul nostru despre prototiparea software pentru o analiză mai detaliată.
Pentru cine este conceput prototipul AI Builder?
Oricine are o idee pe care dorește să o vizualizeze, să o testeze sau să o împărtășească înainte de a se angaja în dezvoltarea completă. Aceasta include:
- Fondatori și antreprenori – validează conceptul cu investitori sau utilizatori timpurii înainte de a cheltui bani pe dezvoltare.
- Manageri de produs – transformă cerințele în prototipuri interactive pentru a alinia părțile interesate și a reduce rundele de revizuire.
- Freelanceri și agenții – arată clienților exact cum va arăta și cum va funcționa proiectul lor înainte de a-l construi.
- Designeri – dau viață conceptelor fără a aștepta un dezvoltator.
- Oricine are o idee – dacă o poți descrie, AI Builder o poate construi.
Nu sunt necesare abilități de design, cunoștințe de codare și nicio pregătire tehnică.
Care este diferența dintre un wireframe și un prototip?
Un wireframe este un plan vizual de bază – prezintă structura și aspectul unei pagini fără niciun stil sau interactivitate. Un prototip merge mai departe – arată și se simte ca un lucru real, cu interacțiuni funcționale, conținut real și un design funcțional. Cu AI Builder, sari peste etapa wireframe și treci direct la un prototip complet interactiv, doar descriind ceea ce ai nevoie.
Care este diferența dintre un prototip și un MVP?
Un prototip și un MVP (Produs Minim Viabil) sunt adesea confundate, dar servesc scopuri diferite.
Un prototip se referă la vizualizare și validare – este o previzualizare interactivă a ideii tale pe care o partajezi cu părțile interesate, investitori sau utilizatori pentru a aduna feedback înainte de a te angaja la dezvoltarea completă. Nu trebuie să fie complet funcțional sau gata pentru utilizare publică.
Un MVP este prima ta versiune reală, funcțională a produsului – construită cu suficiente funcții pentru a fi lansată, a atrage utilizatori timpurii și a începe să înveți din utilizarea reală.
Pe scurt: creezi un prototip pentru a-ți valida ideea și construiești un MVP pentru a-l testa în lumea reală. Cu AI Builder, poți face ambele lucruri – să începi cu un prototip, să aduni feedback și să-l scalezi într-un produs complet funcțional, fără a începe de la zero. Afli mai multe în ghidul nostru prototip vs MVP.
Am nevoie de cunoștințe de design sau programare pentru a crea un prototip?
Absolut niciunul. AI Builder folosește o abordare conversațională pentru construire – adesea numită codare vibe. Pur și simplu descrii ce vrei în limbaj simplu, iar AI construiește pentru tine în timp real. Vrei să ajustezi aspectul? Întreabă. Trebuie să modifici un flux de utilizatori? Descrie-l. Dacă ești nou în acest concept, ghidul nostru de codare vibe te prezintă tot ce trebuie să știi.
Cum pot să-mi prezint prototipul și să obțin feedback?
Odată ce prototipul este gata, îl puteți publica și partaja printr-un link cu oricine – părți interesate, investitori, clienți sau utilizatori de testare. Aceștia pot interacționa direct cu acesta, iar dumneavoastră îl puteți rafina în continuare pe baza feedback-ului lor, pur și simplu discutând cu AI Builder.
Îmi pot transforma prototipul într-un produs real?
Da – și aici AI Builder se diferențiază de instrumentele tradiționale de prototipare. Când sunteți gata să mergeți dincolo de prototipare, pur și simplu publicați proiectul ca site web sau aplicație complet funcțională cu un singur clic. Găzduirea, domeniul și e-mailul de afaceri sunt toate incluse în planul dvs.
Și pentru că AI Builder vine cu un backend integrat, prototipul dvs. are deja baze de date, conturi de utilizator și spațiu de stocare pentru fișiere gata de utilizare – așa că atunci când sunteți gata să scalați, tot ce aveți nevoie este deja acolo. Nu este nevoie de reconstrucție de la zero, nu sunt necesare instrumente externe.
Cât costă să construiești un prototip cu ajutorul constructorului de prototipuri AI Builder?
Poți începe gratuit – nu este nevoie de card de credit. Odată ce te înscrii, vei primi 5 credite AI pentru a începe construirea imediat. Utilizarea creditelor depinde de complexitatea fiecărei solicitări – modificările mai simple costă mai puțin decât un credit, construcțiile mai mari pot necesita mai mult. Creditele tale gratuite sunt suficiente pentru a descrie prototipul tău, a-l vedea prinzând viață și a-ți face o idee reală despre AI Builder înainte de a te angaja la ceva. Când ești gata să publici, pur și simplu treci la unul dintre abonamentele noastre plătite. Găzduirea și domeniul sunt deja incluse – trebuie doar să apeși pe Publicare și prototipul tău va fi lansat.