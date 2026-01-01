De la idee la prototip funcțional cu AI – în doar câteva minute

De la concepte brute la ceva ce poți partaja, testa și rafina - nu sunt necesare abilități de design sau programare. Doar descrie-ți ideea și AI Builder o construiește în câteva minute.
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De la idee la prototip funcțional cu AI – în doar câteva minute

Prototipare cu AI care merge dincolo de machete statice

De la concepte simple la aplicații complet funcționale – totul creat doar descriind ce ai nevoie.
Prototipare cu AI care merge dincolo de machete statice

Aplicație web pentru rezervări la restaurant

Pur și simplu descrie ce vrei să construiești și AI Builder îl va aduce la viață – complet funcțional și gata de partajat. Fără instrumente de design, fără codare, fără așteptare – oricine din echipă poate construi și itera.
Gestionezi vizual clienții potențiali și tranzacțiile, ceea ce te ajută să-ți crești veniturile fără a fi nevoie de o licență CRM.
Creezi un spațiu exclusiv pentru membri pentru a interacționa cu publicul tău și a-ți dezvolta comunitatea.
Vrei să modifici un layout, să adaugi un ecran sau să ajustezi fluxul utilizatorului? Descrie-l și AI Builder îl actualizează în timp real - fără a fi nevoie să o pornești de la zero.
Permiți oamenilor să-și testeze ideile de startup și primești feedback real pentru a le valida.
Colectezi rapid informații și opinii de la utilizatori pentru a-ți îmbunătăți produsul sau serviciul.

Cum să creezi un prototip interactiv cu AI

01

Descrie-ți ideea

Spune-i AI-ului ce vrei să prototipezi – site-ul web, aplicația web, produsul – și privește cum prinde viață în câteva minute.
02

Ajustează prin conversație

Perfecționează-ți prototipul discutând cu AI – ajustează aspectele, fluxurile și conținutul până când este exact cum trebuie.
03

Distribuie și colectează feedback

Distribuie prototipul cu stakeholderii, investitorii sau clienții și colectează feedback real. Apoi continuă să-l rafinezi până când este gata de construit sau lansat.

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Ghid introductiv

Ghid introductiv

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Îmbunătățește-ți prompturile

Îmbunătățește-ți prompturile

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Greșeli frecvente de evitat

Greșeli frecvente de evitat

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Ce spun utilizatorii despre Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Codarea Vibe comprimă dezvoltarea cu 45%, instrumente precum Hostinger AI Builder transformând limbajul natural în prototipuri funcționale în câteva ore în loc de săptămâni. Bariera de intrare în construirea de software este dramatic mai mică.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recent am avut ocazia să testez noul instrument @Hostinger AI Builder și trebuie să spun că am fost impresionat. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder ar putea fi cel mai eficient instrument de codare Vibe pentru construirea de aplicații de milioane de dolari.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Specialist digital

Hostinger AI Builder este o modalitate nouă și inovatoare de a crea MVP-uri și de a testa idei înainte de a te implica complet.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nu vei crede cât de ușor este să construiești ceea ce îți dorești pentru site-ul tău web și clienții tăi folosind AI Builder de la Hostinger! Pur și simplu uimitor - convinge-te singur!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creator de conținut

Hostinger AI Builder este un instrument cu care poți construi o idee pe care ai avut-o – trebuie doar să o explici și pur și simplu funcționează.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Îmi place cum merg lucrurile cu @Hostinger AI Builder! A fost foarte distractiv să interacționez cu noua actualizare AI. A schimbat regulile jocului nu doar pentru mine, ci cunosc și mulți alții.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Mă întreb cum a reușit Hostinger să creeze AI Builder... E incredibil cât de repede permite oricui să implementeze front-end și back-end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nu vă pot spune de cât timp a așteptat acest proiect pe lista mea de proiecte noi PÂNĂ când ați creat AI Builder. Nu știu nimic despre programarea aplicațiilor web. 0 și iată-l. Proiectul meu de vis, prin care să ajut colegii, este să fie LIVE. Uau!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondator

Hostinger AI Builder schimbă cu adevărat regulile jocului în comparație cu orice altceva. A fost atât de ușor să configurez un subdomeniu pentru blogul meu în aplicația web – am zis: „Uau!”.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Acum poți construi aplicații web pur și simplu introducând un mesaj în Hostinger AI Builder. Foarte tare!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Am încercat Hostinger AI Builder și schimbă complet regulile jocului! Acest constructor de aplicații AI fără cod creează site-uri web și aplicații elegante în câteva minute — proiectează, codifică și scrie pentru tine. Merită încercat.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Este ca și cum ai avea un programator web/dezvoltator software de top, gata să creeze orice îți poți imagina.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Antreprenor

Poți construi lucruri destul de interesante cu Hostinger AI Builder. Este diferit de un constructor de site-uri web obișnuit - este mai mult decât atât.

Ești gata să-ți transformi ideea unică de site în realitate?

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Întrebări frecvente despre crearea de prototipuri de design

Prototiparea cu ajutorul inteligenței artificiale este procesul de transformare a unei idei într-o previzualizare funcțională și interactivă a aplicației sau site-ului web – utilizând inteligența artificială pentru a gestiona designul, aspectul și funcționalitatea în locul dumneavoastră. În loc să petreceți săptămâni întregi în instrumente de design sau să așteptați un dezvoltator, pur și simplu descrieți ce doriți, iar inteligența artificială îl construiește în câteva minute. Cu AI Builder, prototipul dumneavoastră nu este doar o machetă – este o previzualizare funcțională, partajabilă, pe care o puteți testa și rafina înainte de a vă dedica dezvoltării complete.

Doriți să aflați mai multe despre procesul de prototipare? Consultați ghidul nostru despre prototiparea software pentru o analiză mai detaliată.

Oricine are o idee pe care dorește să o vizualizeze, să o testeze sau să o împărtășească înainte de a se angaja în dezvoltarea completă. Aceasta include:

  • Fondatori și antreprenori – validează conceptul cu investitori sau utilizatori timpurii înainte de a cheltui bani pe dezvoltare.
  • Manageri de produs – transformă cerințele în prototipuri interactive pentru a alinia părțile interesate și a reduce rundele de revizuire.
  • Freelanceri și agenții – arată clienților exact cum va arăta și cum va funcționa proiectul lor înainte de a-l construi.
  • Designeri – dau viață conceptelor fără a aștepta un dezvoltator.
  • Oricine are o idee – dacă o poți descrie, AI Builder o poate construi.

Nu sunt necesare abilități de design, cunoștințe de codare și nicio pregătire tehnică.

Un wireframe este un plan vizual de bază – prezintă structura și aspectul unei pagini fără niciun stil sau interactivitate. Un prototip merge mai departe – arată și se simte ca un lucru real, cu interacțiuni funcționale, conținut real și un design funcțional. Cu AI Builder, sari peste etapa wireframe și treci direct la un prototip complet interactiv, doar descriind ceea ce ai nevoie.

Un prototip și un MVP (Produs Minim Viabil) sunt adesea confundate, dar servesc scopuri diferite.

Un prototip se referă la vizualizare și validare – este o previzualizare interactivă a ideii tale pe care o partajezi cu părțile interesate, investitori sau utilizatori pentru a aduna feedback înainte de a te angaja la dezvoltarea completă. Nu trebuie să fie complet funcțional sau gata pentru utilizare publică.

Un MVP este prima ta versiune reală, funcțională a produsului – construită cu suficiente funcții pentru a fi lansată, a atrage utilizatori timpurii și a începe să înveți din utilizarea reală.

Pe scurt: creezi un prototip pentru a-ți valida ideea și construiești un MVP pentru a-l testa în lumea reală. Cu AI Builder, poți face ambele lucruri – să începi cu un prototip, să aduni feedback și să-l scalezi într-un produs complet funcțional, fără a începe de la zero. Afli mai multe în ghidul nostru prototip vs MVP.

Absolut niciunul. AI Builder folosește o abordare conversațională pentru construire – adesea numită codare vibe. Pur și simplu descrii ce vrei în limbaj simplu, iar AI construiește pentru tine în timp real. Vrei să ajustezi aspectul? Întreabă. Trebuie să modifici un flux de utilizatori? Descrie-l. Dacă ești nou în acest concept, ghidul nostru de codare vibe te prezintă tot ce trebuie să știi.

Odată ce prototipul este gata, îl puteți publica și partaja printr-un link cu oricine – părți interesate, investitori, clienți sau utilizatori de testare. Aceștia pot interacționa direct cu acesta, iar dumneavoastră îl puteți rafina în continuare pe baza feedback-ului lor, pur și simplu discutând cu AI Builder.

Da – și aici AI Builder se diferențiază de instrumentele tradiționale de prototipare. Când sunteți gata să mergeți dincolo de prototipare, pur și simplu publicați proiectul ca site web sau aplicație complet funcțională cu un singur clic. Găzduirea, domeniul și e-mailul de afaceri sunt toate incluse în planul dvs.

Și pentru că AI Builder vine cu un backend integrat, prototipul dvs. are deja baze de date, conturi de utilizator și spațiu de stocare pentru fișiere gata de utilizare – așa că atunci când sunteți gata să scalați, tot ce aveți nevoie este deja acolo. Nu este nevoie de reconstrucție de la zero, nu sunt necesare instrumente externe.

Poți începe gratuit – nu este nevoie de card de credit. Odată ce te înscrii, vei primi 5 credite AI pentru a începe construirea imediat. Utilizarea creditelor depinde de complexitatea fiecărei solicitări – modificările mai simple costă mai puțin decât un credit, construcțiile mai mari pot necesita mai mult. Creditele tale gratuite sunt suficiente pentru a descrie prototipul tău, a-l vedea prinzând viață și a-ți face o idee reală despre AI Builder înainte de a te angaja la ceva. Când ești gata să publici, pur și simplu treci la unul dintre abonamentele noastre plătite. Găzduirea și domeniul sunt deja incluse – trebuie doar să apeși pe Publicare și prototipul tău va fi lansat.

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