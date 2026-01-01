De la idee la prototip funcțional cu AI – în doar câteva minute

Un prototip și un MVP (Produs Minim Viabil) sunt adesea confundate, dar servesc scopuri diferite.



Un prototip se referă la vizualizare și validare – este o previzualizare interactivă a ideii tale pe care o partajezi cu părțile interesate, investitori sau utilizatori pentru a aduna feedback înainte de a te angaja la dezvoltarea completă. Nu trebuie să fie complet funcțional sau gata pentru utilizare publică.



Un MVP este prima ta versiune reală, funcțională a produsului – construită cu suficiente funcții pentru a fi lansată, a atrage utilizatori timpurii și a începe să înveți din utilizarea reală.



Pe scurt: creezi un prototip pentru a-ți valida ideea și construiești un MVP pentru a-l testa în lumea reală. Cu AI Builder, poți face ambele lucruri – să începi cu un prototip, să aduni feedback și să-l scalezi într-un produs complet funcțional, fără a începe de la zero. Afli mai multe în ghidul nostru prototip vs MVP.