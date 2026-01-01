Construiește instrumente interne pe care echipa ta chiar le va folosi
Echipa ta merită mai mult decât un simplu tabel
Lucrează mai rapid cu instrumentele potrivite
Totul pentru creștere
Fă-ți instrumentele mai inteligente cu AI
Stochează și gestionează datele tale cu ușurință
Câteva instrumente interne personalizate pe care le poți construi cu AI Builder
Panou de bord pentru vânzări
Instrument de urmărire a proiectelor
Instrument de prioritizare a sarcinilor
Generator de propuneri de vânzări
Chatbot AI
Portal de integrare a angajaților
Cum să creezi un instrument intern cu AI Builder
Descrie-ți ideea sau alege un șablon
Personalizează și testează
Publici cu un singur click
Alege un șablon. Personalizează-l.
Șabloane predefinite
Task planner
Content calendar
Social media post generator
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Ce spun utilizatorii despre Hostinger Horizons
Codarea Vibe comprimă dezvoltarea cu 45%, instrumente precum Hostinger AI Builder transformând limbajul natural în prototipuri funcționale în câteva ore în loc de săptămâni. Bariera de intrare în construirea de software este dramatic mai mică.
Recent am avut ocazia să testez noul instrument @Hostinger AI Builder și trebuie să spun că am fost impresionat. 😎
Hostinger AI Builder ar putea fi cel mai eficient instrument de codare Vibe pentru construirea de aplicații de milioane de dolari.
Hostinger AI Builder este o modalitate nouă și inovatoare de a crea MVP-uri și de a testa idei înainte de a te implica complet.
Nu vei crede cât de ușor este să construiești ceea ce îți dorești pentru site-ul tău web și clienții tăi folosind AI Builder de la Hostinger! Pur și simplu uimitor - convinge-te singur!
Hostinger AI Builder este un instrument cu care poți construi o idee pe care ai avut-o – trebuie doar să o explici și pur și simplu funcționează.
Îmi place cum merg lucrurile cu @Hostinger AI Builder! A fost foarte distractiv să interacționez cu noua actualizare AI. A schimbat regulile jocului nu doar pentru mine, ci cunosc și mulți alții.
Mă întreb cum a reușit Hostinger să creeze AI Builder... E incredibil cât de repede permite oricui să implementeze front-end și back-end.
Nu vă pot spune de cât timp a așteptat acest proiect pe lista mea de proiecte noi PÂNĂ când ați creat AI Builder. Nu știu nimic despre programarea aplicațiilor web. 0 și iată-l. Proiectul meu de vis, prin care să ajut colegii, este să fie LIVE. Uau!
Hostinger AI Builder schimbă cu adevărat regulile jocului în comparație cu orice altceva. A fost atât de ușor să configurez un subdomeniu pentru blogul meu în aplicația web – am zis: „Uau!”.
Acum poți construi aplicații web pur și simplu introducând un mesaj în Hostinger AI Builder. Foarte tare!
Am încercat Hostinger AI Builder și schimbă complet regulile jocului! Acest constructor de aplicații AI fără cod creează site-uri web și aplicații elegante în câteva minute — proiectează, codifică și scrie pentru tine. Merită încercat.
Este ca și cum ai avea un programator web/dezvoltator software de top, gata să creeze orice îți poți imagina.
Poți construi lucruri destul de interesante cu Hostinger AI Builder. Este diferit de un constructor de site-uri web obișnuit - este mai mult decât atât.
Întrebări frecvente despre builderul de instrumente interne
Ce este un instrument intern?
Un instrument intern este orice aplicație, tablou de bord sau sistem construit special pentru utilizarea de către echipa ta. Gândește-te la sisteme de urmărire a proiectelor, fluxuri de lucru pentru aprobare, portaluri HR sau tablouri de bord pentru vânzări. În loc să plătești pentru software standard care nu se potrivește perfect, poți construi exact ceea ce are nevoie echipa ta cu AI Builder.
Cine poate construi instrumente interne cu AI Builder?
Oricine are o idee și o problemă de afaceri de rezolvat – nu este necesară nicio pregătire în inginerie. Indiferent dacă ești un fondator sătul să jongleze cu foile de calcul, un manager care dorește să eficientizeze fluxul de lucru al echipei sale sau un proprietar de mică afacere care are nevoie de un instrument personalizat, dar nu are o echipă de dezvoltare care să îl construiască, AI Builder este conceput pentru tine. Dacă poți descrie de ce ai nevoie, AI Builder ți-l poate construi.
Am nevoie de abilități de design sau de codare pentru a-mi crea propriul instrument?
Absolut niciunul. AI Builder folosește o abordare conversațională pentru construire — adesea numită codare vibrantă. Pur și simplu descrii ce dorești în limbaj simplu, iar AI îl construiește pentru tine în timp real. Vrei să adaugi un câmp de date nou? Întreabă. Trebuie să modifici un flux de lucru? Descrie-l.
Dacă ai nevoie de mai multe îndrumări, tutorialul nostru despre cum să construiești instrumente interne personalizate te va ghida prin tot ce trebuie să știi.
Cât costă să construiești un instrument cu constructorul intern de instrumente AI Builder?
Poți începe gratuit – nu este nevoie de card de credit. Odată ce te înscrii, vei primi 5 credite AI pentru a începe construirea imediată. Utilizarea creditelor depinde de complexitatea fiecărei solicitări – modificările mai simple costă mai puțin decât un credit, versiunile mai mari pot necesita mai mult. Creditele tale gratuite sunt suficiente pentru a descrie instrumentul tău, pentru a-l vedea prinzând viață și pentru a-ți face o idee reală despre AI Builder înainte de a te angaja la ceva.
Merită să știi: Creditele AI sunt folosite și pentru a alimenta orice funcții AI din cadrul instrumentului tău – cum ar fi un chatbot sau o căutare inteligentă – dar numai atunci când utilizatorii tăi interacționează efectiv cu ele.
Când ești gata să publici, abonamentele plătite încep de la 2,99 €/lună și includ găzduire și domeniu – deci nu mai este nimic altceva de configurat. Pur și simplu apasă butonul de publicare și prezentarea ta va fi lansată.
Ai credite insuficiente? Poți reîncărca oricând și poți urmări consumul din tabloul de bord.
Pot controla cine are acces la instrumentul meu intern?
Da. AI Builder vine cu un backend integrat, ceea ce înseamnă că puteți construi aplicații web cu autentificare a utilizatorilor, stocare de date și control al accesului încorporate direct – astfel încât să decideți exact cine se poate conecta, ce poate vedea și ce poate face, fără a configura sisteme sau baze de date externe.
Poate echipa mea să foloseacă instrumentul de pe orice dispozitiv?
Da. Fiecare instrument creat cu AI Builder este complet responsiv, așa că funcționează pe desktop, tabletă și mobil – oriunde lucrează echipa ta.
Ce fac dacă trebuie să fac modificări pe măsură ce afacerea mea crește?
Nicio problemă. Actualizarea instrumentului intern este la fel de ușoară ca și construirea lui. Pur și simplu reveniți la proiectul dvs., deschideți-l și continuați să discutați cu AI Builder – descrieți ce doriți să schimbați și el se va ocupa de restul. Totul face parte din experiența de codare Vibe, nu este nevoie de un dezvoltator.
Și dacă aveți cunoștințe tehnice sau doriți să scalați instrumentul mai departe, AI Builder vă oferă acces complet la cod – astfel încât să îl puteți extinde ori de câte aveți nevoie.