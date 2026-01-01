Construiește instrumente interne pe care echipa ta chiar le va folosi

De la tablouri de bord la portaluri pentru angajați – creează instrumente personalizate care reduc munca manuală, sporesc productivitatea echipei și îți oferă mai mult timp pentru a-ți dezvolta cu adevărat afacerea. Doar descrii ce vrei, fără cod.
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Planuri plătite de la doar 2,99 €/lună

Construiește instrumente interne pe care echipa ta chiar le va folosi

Echipa ta merită mai mult decât un simplu tabel

Tot ce ai nevoie pentru a crea, a lansa și a rula instrumente personalizate pentru echipa ta – totul într-un singur loc.

Lucrează mai rapid cu instrumentele potrivite

Descrie de ce are nevoie echipa ta, iar AI-ul îl construiește – fără codare. Oferă echipei tale instrumente mai bune, elimină munca manuală și crește mai rapid cu aceleași resurse.

Totul pentru creștere

Găzduire, domeniu și email – toate incluse. Configurare simplă pentru instrumente de marketing și plată: SEO, Stripe, PayPal, AdSense și multe altele.

Fă-ți instrumentele mai inteligente cu AI

Adaugă un chatbot inteligent sau o căutare inteligentă la orice instrument intern – fără cont terț sau facturare separată.

Stochează și gestionează datele tale cu ușurință

Conturile de utilizator, bazele de date și stocarea fișierelor sunt integrate – instrumentele tale funcționează ca o aplicație completă încă din prima zi, fără configurare tehnică.
Echipa ta merită mai mult decât un simplu tabel

Câteva instrumente interne personalizate pe care le poți construi cu AI Builder

De la trackere simple la tablouri de bord personalizate – explorează câteva exemple populare sau începe direct cu un prompt predefinit și construiește în câteva secunde.
Câteva instrumente interne personalizate pe care le poți construi cu AI Builder

Panou de bord pentru vânzări

Vezi clar cum merge afacerea ta – urmărește veniturile, tranzacțiile și obiectivele într-un singur loc, cu date actualizate în timp real.Începe să creezi
Ține fiecare proiect în grafic – atribuie sarcini, stabilește termene limită și monitorizează progresul fără schimburi interminabile de emailuri.Începe să creezi
Ajută-ți echipa să își organizeze sarcinile, să își stabilească prioritățile și să rămână concentrată asupra a ceea ce contează cel mai mult.Începe să creezi
Ajută-ți echipa de vânzări să creeze și să trimită propuneri profesionale mai rapid – personalizează servicii, prețuri și termene, calculează totalurile automat și exportă în PDF cu un singur click.Începe să creezi
Creează un chatbot inteligent care răspunde la întrebările clienților 24/7, ghidează utilizatorii sau automatizează sarcinile comune.Începe să creezi
Ajută noii angajați să se familiarizeze mai repede – centralizează documentele, listele de verificare și materialele de instruire într-un singur loc.Începe să creezi

Cum să creezi un instrument intern cu AI Builder

01

Descrie-ți ideea sau alege un șablon

Spune-i AI-ului ce vreo să facă instrumentul tău intern și vezi cum prinde viață – sau alege un șablon pentru a începe și mai repede.
02

Personalizează și testează

Optimizează-ți instrumentul discutând cu AI-ul – ajustează fluxurile de lucru, adaugă câmpuri de date și modifică designul până când funcționează exact așa cum are nevoie echipa ta. Previzualizează-l live înainte de a-l publica.
03

Publici cu un singur click

Când ești gata, publică. Instrumentul tău este activ și gata de folosit – fără configurare tehnică și fără așteptare.

Alege un șablon. Personalizează-l.

Alege un șablon cu design profesional, personalizează-l cu AI sau prin editare vizuală și lansează-ți site-ul mai rapid.

Șabloane predefinite

Task planner

Task planner

Content calendar

Content calendar

Social media post generator

Social media post generator

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Ghid introductiv

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Îmbunătățește-ți prompturile

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Greșeli frecvente de evitat

Greșeli frecvente de evitat

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Aplicații și magazine eCommerce

CRM personalizat

Programări și rezervări

Instrumente AI personalizate

Ce spun utilizatorii despre Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Codarea Vibe comprimă dezvoltarea cu 45%, instrumente precum Hostinger AI Builder transformând limbajul natural în prototipuri funcționale în câteva ore în loc de săptămâni. Bariera de intrare în construirea de software este dramatic mai mică.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recent am avut ocazia să testez noul instrument @Hostinger AI Builder și trebuie să spun că am fost impresionat. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder ar putea fi cel mai eficient instrument de codare Vibe pentru construirea de aplicații de milioane de dolari.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Specialist digital

Hostinger AI Builder este o modalitate nouă și inovatoare de a crea MVP-uri și de a testa idei înainte de a te implica complet.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nu vei crede cât de ușor este să construiești ceea ce îți dorești pentru site-ul tău web și clienții tăi folosind AI Builder de la Hostinger! Pur și simplu uimitor - convinge-te singur!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creator de conținut

Hostinger AI Builder este un instrument cu care poți construi o idee pe care ai avut-o – trebuie doar să o explici și pur și simplu funcționează.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Îmi place cum merg lucrurile cu @Hostinger AI Builder! A fost foarte distractiv să interacționez cu noua actualizare AI. A schimbat regulile jocului nu doar pentru mine, ci cunosc și mulți alții.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Mă întreb cum a reușit Hostinger să creeze AI Builder... E incredibil cât de repede permite oricui să implementeze front-end și back-end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nu vă pot spune de cât timp a așteptat acest proiect pe lista mea de proiecte noi PÂNĂ când ați creat AI Builder. Nu știu nimic despre programarea aplicațiilor web. 0 și iată-l. Proiectul meu de vis, prin care să ajut colegii, este să fie LIVE. Uau!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondator

Hostinger AI Builder schimbă cu adevărat regulile jocului în comparație cu orice altceva. A fost atât de ușor să configurez un subdomeniu pentru blogul meu în aplicația web – am zis: „Uau!”.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Acum poți construi aplicații web pur și simplu introducând un mesaj în Hostinger AI Builder. Foarte tare!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Am încercat Hostinger AI Builder și schimbă complet regulile jocului! Acest constructor de aplicații AI fără cod creează site-uri web și aplicații elegante în câteva minute — proiectează, codifică și scrie pentru tine. Merită încercat.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Este ca și cum ai avea un programator web/dezvoltator software de top, gata să creeze orice îți poți imagina.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Antreprenor

Poți construi lucruri destul de interesante cu Hostinger AI Builder. Este diferit de un constructor de site-uri web obișnuit - este mai mult decât atât.

Ești gata să-ți lansezi primul instrument intern?

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Fără card de credit.

Întrebări frecvente despre builderul de instrumente interne

Un instrument intern este orice aplicație, tablou de bord sau sistem construit special pentru utilizarea de către echipa ta. Gândește-te la sisteme de urmărire a proiectelor, fluxuri de lucru pentru aprobare, portaluri HR sau tablouri de bord pentru vânzări. În loc să plătești pentru software standard care nu se potrivește perfect, poți construi exact ceea ce are nevoie echipa ta cu AI Builder.

Oricine are o idee și o problemă de afaceri de rezolvat – nu este necesară nicio pregătire în inginerie. Indiferent dacă ești un fondator sătul să jongleze cu foile de calcul, un manager care dorește să eficientizeze fluxul de lucru al echipei sale sau un proprietar de mică afacere care are nevoie de un instrument personalizat, dar nu are o echipă de dezvoltare care să îl construiască, AI Builder este conceput pentru tine. Dacă poți descrie de ce ai nevoie, AI Builder ți-l poate construi.

Absolut niciunul. AI Builder folosește o abordare conversațională pentru construire — adesea numită codare vibrantă. Pur și simplu descrii ce dorești în limbaj simplu, iar AI îl construiește pentru tine în timp real. Vrei să adaugi un câmp de date nou? Întreabă. Trebuie să modifici un flux de lucru? Descrie-l.

Dacă ai nevoie de mai multe îndrumări, tutorialul nostru despre cum să construiești instrumente interne personalizate te va ghida prin tot ce trebuie să știi.

Poți începe gratuit – nu este nevoie de card de credit. Odată ce te înscrii, vei primi 5 credite AI pentru a începe construirea imediată. Utilizarea creditelor depinde de complexitatea fiecărei solicitări – modificările mai simple costă mai puțin decât un credit, versiunile mai mari pot necesita mai mult. Creditele tale gratuite sunt suficiente pentru a descrie instrumentul tău, pentru a-l vedea prinzând viață și pentru a-ți face o idee reală despre AI Builder înainte de a te angaja la ceva.

Merită să știi: Creditele AI sunt folosite și pentru a alimenta orice funcții AI din cadrul instrumentului tău – cum ar fi un chatbot sau o căutare inteligentă – dar numai atunci când utilizatorii tăi interacționează efectiv cu ele.

Când ești gata să publici, abonamentele plătite încep de la 2,99 €/lună și includ găzduire și domeniu – deci nu mai este nimic altceva de configurat. Pur și simplu apasă butonul de publicare și prezentarea ta va fi lansată.

Ai credite insuficiente? Poți reîncărca oricând și poți urmări consumul din tabloul de bord.

Da. AI Builder vine cu un backend integrat, ceea ce înseamnă că puteți construi aplicații web cu autentificare a utilizatorilor, stocare de date și control al accesului încorporate direct – astfel încât să decideți exact cine se poate conecta, ce poate vedea și ce poate face, fără a configura sisteme sau baze de date externe.

Da. Fiecare instrument creat cu AI Builder este complet responsiv, așa că funcționează pe desktop, tabletă și mobil – oriunde lucrează echipa ta.

Nicio problemă. Actualizarea instrumentului intern este la fel de ușoară ca și construirea lui. Pur și simplu reveniți la proiectul dvs., deschideți-l și continuați să discutați cu AI Builder – descrieți ce doriți să schimbați și el se va ocupa de restul. Totul face parte din experiența de codare Vibe, nu este nevoie de un dezvoltator.

Și dacă aveți cunoștințe tehnice sau doriți să scalați instrumentul mai departe, AI Builder vă oferă acces complet la cod – astfel încât să îl puteți extinde ori de câte aveți nevoie.

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