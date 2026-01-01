Hostinger AI Builder îți transformă ideile în site-uri, aplicații web sau instrumente. Trebuie doar să descrii ce vrei în oricare dintre cele peste 80 de limbi disponibile, iar AI-ul va crea structura, funcționalitățile și designul pentru tine.

Ai nevoie de modificări? Discută cu AI-ul, testează actualizările și publică în doar câteva minute.