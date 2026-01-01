Dezvoltarea tradițională a unui MVP poate costa mii de dolari și poate implica săptămâni de muncă. Cu AI Builder, poți începe gratuit - nu este nevoie de card de credit. Odată ce te înscrii, vei primi 5 credite AI pentru a începe să construiești imediat.

Utilizarea creditelor depinde de complexitatea fiecărei solicitări - modificările mai simple costă mai puțin decât un credit, construcțiile mai mari pot necesita mai mult. Creditele tale gratuite sunt suficiente pentru a descrie MVP-ul tău, a-l vedea prinzând viață și a-ți face o idee reală despre AI Builder înainte de a te angaja la orice. Când ești gata să publici, pur și simplu treci la unul dintre planurile noastre plătite. Găzduirea, domeniul și optimizarea SEO sunt incluse - trebuie doar să apeși pe Publicare și MVP-ul tău va fi lansat.

Ai credite insuficiente? Poți reîncărca oricând și poți urmări utilizarea din tabloul de bord.