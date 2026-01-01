Programare MVP simplificată cu ajutorul AI-ului
Construiește, testează și scalează – fără riscuri
De la idee la un MVP funcțional în doar câteva minute
Te lansezi rapid, scalezi și mai rapid
Lansează-te cu un singur click – găzduire, domeniu și email business incluse. Fără instrumente terțe, fără întârzieri.
Construit pentru a crește împreună cu tine
Bazele de date, conturile de utilizator și spațiul de stocare a fișierelor sunt integrate încă de la început – așa că atunci când ești gata să te extinzi, ai deja tot ce îți trebuie.
La o fracțiune din cost
De la idee la un MVP funcțional în doar câteva minute
Te lansezi rapid, scalezi și mai rapid
Lansează-te cu un singur click – găzduire, domeniu și email business incluse. Fără instrumente terțe, fără întârzieri.
Construit pentru a crește împreună cu tine
Bazele de date, conturile de utilizator și spațiul de stocare a fișierelor sunt integrate încă de la început – așa că atunci când ești gata să te extinzi, ai deja tot ce îți trebuie.
La o fracțiune din cost
Ideea ta e la un prompt distanță
MVP pentru produs SaaS
MVP pentru servicii la cerere
MVP pentru instrument intern
MVP pentru ecommerce de nișă
Cum să dezvolți un produs minim viabil (MVP)
Descrie-ți ideea
Lansare cu un singur click
Testează și ajustează
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Ce spun utilizatorii despre Hostinger Horizons
Codarea Vibe comprimă dezvoltarea cu 45%, instrumente precum Hostinger AI Builder transformând limbajul natural în prototipuri funcționale în câteva ore în loc de săptămâni. Bariera de intrare în construirea de software este dramatic mai mică.
Recent am avut ocazia să testez noul instrument @Hostinger AI Builder și trebuie să spun că am fost impresionat. 😎
Hostinger AI Builder ar putea fi cel mai eficient instrument de codare Vibe pentru construirea de aplicații de milioane de dolari.
Hostinger AI Builder este o modalitate nouă și inovatoare de a crea MVP-uri și de a testa idei înainte de a te implica complet.
Nu vei crede cât de ușor este să construiești ceea ce îți dorești pentru site-ul tău web și clienții tăi folosind AI Builder de la Hostinger! Pur și simplu uimitor - convinge-te singur!
Hostinger AI Builder este un instrument cu care poți construi o idee pe care ai avut-o – trebuie doar să o explici și pur și simplu funcționează.
Îmi place cum merg lucrurile cu @Hostinger AI Builder! A fost foarte distractiv să interacționez cu noua actualizare AI. A schimbat regulile jocului nu doar pentru mine, ci cunosc și mulți alții.
Mă întreb cum a reușit Hostinger să creeze AI Builder... E incredibil cât de repede permite oricui să implementeze front-end și back-end.
Nu vă pot spune de cât timp a așteptat acest proiect pe lista mea de proiecte noi PÂNĂ când ați creat AI Builder. Nu știu nimic despre programarea aplicațiilor web. 0 și iată-l. Proiectul meu de vis, prin care să ajut colegii, este să fie LIVE. Uau!
Hostinger AI Builder schimbă cu adevărat regulile jocului în comparație cu orice altceva. A fost atât de ușor să configurez un subdomeniu pentru blogul meu în aplicația web – am zis: „Uau!”.
Acum poți construi aplicații web pur și simplu introducând un mesaj în Hostinger AI Builder. Foarte tare!
Am încercat Hostinger AI Builder și schimbă complet regulile jocului! Acest constructor de aplicații AI fără cod creează site-uri web și aplicații elegante în câteva minute — proiectează, codifică și scrie pentru tine. Merită încercat.
Este ca și cum ai avea un programator web/dezvoltator software de top, gata să creeze orice îți poți imagina.
Poți construi lucruri destul de interesante cu Hostinger AI Builder. Este diferit de un constructor de site-uri web obișnuit - este mai mult decât atât.
Întrebări frecvente despre generatorul de MVP-uri
Ce este programarea MVP?
Programarea MVP este procesul de creare a unui produs minim viabil – o versiune simplificată a ideii tale cu suficiente caracteristici pentru a o testa cu utilizatori reali. În acest fel, poți afla dacă rezolvă problemele utilizatorilor în lumea reală înainte de a investi prea mulți bani în avans. Află mai multe în ghidul nostru MVP.
Trebuie să știu să programez pentru a construi un MVP?
Nu. Cu Hostinger Horizons, poți crea un MVP complet funcțional folosind instrucțiuni simple – fără abilități de codare sau cunoștințe tehnice. Atâta timp cât poți explica problema pe care vrei să o rezolve produsul tău, îl poți construi instantaneu cu Horizons.
Cum construiește de fapt inteligența artificială din Hostinger AI Builder un MVP?
Horizons folosește modele avansate de AI pentru a genera cod, design și conținut pe baza prompturilor tale. Acesta compilează toate acestea într-o aplicație web funcțională, astfel încât să poți trece de la idee la MVP în câteva minute.
Când ar trebui să aleg un constructor MVP fără cod în detrimentul unui dezvoltator?
Folosește un constructor MVP fără cod pentru a-ți valida ideea rapid și la un preț accesibil. După ce ai dovedit că există cerere și poți justifica personalizarea avansată la scară largă, angajarea de dezvoltatori devine o opțiune. Folosind AI Builder, poți testa și dezvolta rapid ideea ta fără constrângeri financiare sau de timp - iar când ești gata să aduci dezvoltatori, poți exporta codul complet și să-l predai direct. Nu este nevoie să o pornești de la zero.
Care sunt costurile pentru programarea MVP?
Dezvoltarea tradițională a unui MVP poate costa mii de dolari și poate implica săptămâni de muncă. Cu AI Builder, poți începe gratuit - nu este nevoie de card de credit. Odată ce te înscrii, vei primi 5 credite AI pentru a începe să construiești imediat.
Utilizarea creditelor depinde de complexitatea fiecărei solicitări - modificările mai simple costă mai puțin decât un credit, construcțiile mai mari pot necesita mai mult. Creditele tale gratuite sunt suficiente pentru a descrie MVP-ul tău, a-l vedea prinzând viață și a-ți face o idee reală despre AI Builder înainte de a te angaja la orice. Când ești gata să publici, pur și simplu treci la unul dintre planurile noastre plătite. Găzduirea, domeniul și optimizarea SEO sunt incluse - trebuie doar să apeși pe Publicare și MVP-ul tău va fi lansat.
Ai credite insuficiente? Poți reîncărca oricând și poți urmări utilizarea din tabloul de bord.
De ce instrumente am nevoie pentru a construi un produs minim viabil?
Absolut nimic. AI Builder folosește o abordare conversațională pentru construire – adesea numită codare vibe. Pur și simplu descrii ce vrei să construiești în limbaj simplu, iar AI îl dă viață în timp real. Vrei să adaugi o funcționalitate? Întreabă. Trebuie să modifici fluxul unui utilizator? Descrie-l. Dacă ești nou în acest concept, ghidul nostru de codare vibe te prezintă tot ce trebuie să știi.
Cât durează construirea unui MVP cu AI Builder AI MVP builder?
MVP-ul tău inițial poate fi funcțional în câteva minute – trebuie doar să descrii ideea ta, iar AI Builder o va construi imediat. De acolo, depinde de tine și de complexitatea ideii tale. Cu cât dorești să adaugi sau să rafinezi mai multe funcții, cu atât vei folosi mai multe solicitări – dar fiecare modificare este la doar o conversație distanță. Odată ce ești mulțumit de ea, publicarea se face cu un singur clic.
Cum testez un MVP?
Poți previzualiza și partaja MVP-ul cu utilizatorii înainte de lansare, poți colecta feedback și îl poți rafina. Testarea timpurie te ajută să confirmi cererea și să îmbunătățești produsul înainte de scalare.
Cum găzduiesc o aplicație web?
Actualizarea MVP-ului este la fel de ușoară ca și construirea lui. Pur și simplu reveniți la proiect, deschideți-l și continuați discuția cu AI Builder – descrieți ce doriți să schimbați și el se va ocupa de restul. Totul face parte din experiența de codare Vibe, nu este nevoie de un dezvoltator. Și dacă aveți cunoștințe tehnice sau doriți să scalați mai mult, AI Builder vă oferă acces complet la cod.
Cum testez un MVP?
Poți previzualiza și partaja MVP-ul cu utilizatorii înainte de lansare, poți colecta feedback și îl poți rafina. Testarea timpurie te ajută să confirmi cererea și să îmbunătățești produsul înainte de scalare.
Cum găzduiesc o aplicație web?
Horizons include găzduire. După ce MVP-ul tău este gata, îl poți publica cu un singur click, complet cu o platformă de găzduire rapidă și sigură și un nume de domeniu personalizat.