Programare MVP simplificată cu ajutorul AI-ului

Transformă-ți ideea într-un produs funcțional și ușor de distribuit în câteva minute, discutând cu AI-ul. Fără codare sau dezvoltatori.
Începe gratuit

Fără card de credit

Programare MVP simplificată cu ajutorul AI-ului

Construiește, testează și scalează – fără riscuri

Tot ce ai nevoie pentru a-ți valida ideea, a intra rapid pe piață și a-ți dezvolta afacerea.

De la idee la un MVP funcțional în doar câteva minute

Nu orice idee bună poate fi monetizată – dar nu vei ști sigur până nu o testezi. Transformă-ți ideea într-un MVP funcțional în doar câteva minute, pur și simplu discutând cu AI-ul, fără programare sau dezvoltatori.
De la idee la un MVP funcțional în doar câteva minute

Te lansezi rapid, scalezi și mai rapid

Lansează-te cu un singur click – găzduire, domeniu și email business incluse. Fără instrumente terțe, fără întârzieri.

Te lansezi rapid, scalezi și mai rapid

Construit pentru a crește împreună cu tine

Bazele de date, conturile de utilizator și spațiul de stocare a fișierelor sunt integrate încă de la început – așa că atunci când ești gata să te extinzi, ai deja tot ce îți trebuie.

Construit pentru a crește împreună cu tine

La o fracțiune din cost

Dezvoltarea tradițională a MVP-urilor costă mii de dolari. Cu AI Builder, un simplu abonament acoperă totul – astfel încât să vă puteți testa ideea fără riscuri financiare.
La o fracțiune din cost

De la idee la un MVP funcțional în doar câteva minute

Nu orice idee bună poate fi monetizată – dar nu vei ști sigur până nu o testezi. Transformă-ți ideea într-un MVP funcțional în doar câteva minute, pur și simplu discutând cu AI-ul, fără programare sau dezvoltatori.
De la idee la un MVP funcțional în doar câteva minute

Te lansezi rapid, scalezi și mai rapid

Lansează-te cu un singur click – găzduire, domeniu și email business incluse. Fără instrumente terțe, fără întârzieri.

Te lansezi rapid, scalezi și mai rapid

Construit pentru a crește împreună cu tine

Bazele de date, conturile de utilizator și spațiul de stocare a fișierelor sunt integrate încă de la început – așa că atunci când ești gata să te extinzi, ai deja tot ce îți trebuie.

Construit pentru a crește împreună cu tine

La o fracțiune din cost

Dezvoltarea tradițională a MVP-urilor costă mii de dolari. Cu AI Builder, un simplu abonament acoperă totul – astfel încât să vă puteți testa ideea fără riscuri financiare.
La o fracțiune din cost

Ideea ta e la un prompt distanță

Descoperă câteva dintre MVP-urile pe care le poți construi cu Hostinger AI Builder – validează-ți ideea cu utilizatori reali înainte de a te dedica dezvoltării complete.
Construiește, testează și scalează – fără riscuri

MVP pentru produs SaaS

De la generatoare de facturi și trackere de proiecte la platforme de rezervare și CRM-uri de nișă – creează o versiune funcțională cu autentificări de utilizatori și plăți Stripe deja integrate. Lansează în zile, nu în luni.
Imaginează-ți un Uber pentru orice – o aplicație de rezervări mai simplă, o piață de freelanceri, o platformă pentru servicii de plimbat câini. Creează o versiune simplificată, cu fluxuri de rezervare reale, și testeaz-o cu utilizatori reali înainte de a scala.
Fluxuri de lucru pentru aprobări, tablouri de bord pentru raportare, instrumente de urmărire personalizate și multe altele – creează o versiune simplificată, cu autentificări de utilizator și o bază de date integrată și testează-o cu echipa ta înainte de a investi în dezvoltarea completă.
Un brand de suplimente, un magazin de produse digitale, o linie de îmbrăcăminte de nișă – lansează un magazin online simplificat cu integrarea Magazinului Online și testează dacă piața ta chiar cumpără înainte să investești în stoc.

Cum să dezvolți un produs minim viabil (MVP)

01

Descrie-ți ideea

Spune-i AI-ului ce trebuie să facă MVP-ul tău – problema principală pe care o rezolvă, funcționalitățile cheie și cui se adresează. Privește-l cum prinde viață în câteva minute.
02

Lansare cu un singur click

Conectează plăți, autentificări și multe altele – apoi lansează-te cu un singur clic. Găzduire, domeniu și SEO – toate incluse. Fără configurare tehnică, fără întârzieri.
03

Testează și ajustează

Partajează-ți MVP-ul cu utilizatori reali, obține feedback și rafinează pe baza lucrurilor învățate. Continuă să ajustezi până când îți validezi ipotezele principale.

Ai nevoie de mai multă îndrumare?

Explorează tutoriale complete, ghiduri practice și instrucțiuni pas cu pas care te vor duce de la începător la profesionist în AI în cel mai scurt timp. Obține tot ce ai nevoie pentru a-ți construi primul proiect cu AI și multe altele.
Ghid introductiv

Ghid introductiv

Tutorial
Video
Îmbunătățește-ți prompturile

Îmbunătățește-ți prompturile

Tutorial
Video
Greșeli frecvente de evitat

Greșeli frecvente de evitat

Tutorial
Video

Vezi ce alte soluții poate crea Horizons pentru afacerea ta

Prototipuri

Aplicații SaaS

Instrumente interne de business

Instrumente AI personalizate

CRM-uri personalizate

Aplicații de rezervări

Ce spun utilizatorii despre Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Codarea Vibe comprimă dezvoltarea cu 45%, instrumente precum Hostinger AI Builder transformând limbajul natural în prototipuri funcționale în câteva ore în loc de săptămâni. Bariera de intrare în construirea de software este dramatic mai mică.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recent am avut ocazia să testez noul instrument @Hostinger AI Builder și trebuie să spun că am fost impresionat. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder ar putea fi cel mai eficient instrument de codare Vibe pentru construirea de aplicații de milioane de dolari.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Specialist digital

Hostinger AI Builder este o modalitate nouă și inovatoare de a crea MVP-uri și de a testa idei înainte de a te implica complet.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nu vei crede cât de ușor este să construiești ceea ce îți dorești pentru site-ul tău web și clienții tăi folosind AI Builder de la Hostinger! Pur și simplu uimitor - convinge-te singur!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creator de conținut

Hostinger AI Builder este un instrument cu care poți construi o idee pe care ai avut-o – trebuie doar să o explici și pur și simplu funcționează.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Îmi place cum merg lucrurile cu @Hostinger AI Builder! A fost foarte distractiv să interacționez cu noua actualizare AI. A schimbat regulile jocului nu doar pentru mine, ci cunosc și mulți alții.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Mă întreb cum a reușit Hostinger să creeze AI Builder... E incredibil cât de repede permite oricui să implementeze front-end și back-end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nu vă pot spune de cât timp a așteptat acest proiect pe lista mea de proiecte noi PÂNĂ când ați creat AI Builder. Nu știu nimic despre programarea aplicațiilor web. 0 și iată-l. Proiectul meu de vis, prin care să ajut colegii, este să fie LIVE. Uau!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondator

Hostinger AI Builder schimbă cu adevărat regulile jocului în comparație cu orice altceva. A fost atât de ușor să configurez un subdomeniu pentru blogul meu în aplicația web – am zis: „Uau!”.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Acum poți construi aplicații web pur și simplu introducând un mesaj în Hostinger AI Builder. Foarte tare!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Am încercat Hostinger AI Builder și schimbă complet regulile jocului! Acest constructor de aplicații AI fără cod creează site-uri web și aplicații elegante în câteva minute — proiectează, codifică și scrie pentru tine. Merită încercat.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Este ca și cum ai avea un programator web/dezvoltator software de top, gata să creeze orice îți poți imagina.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Antreprenor

Poți construi lucruri destul de interesante cu Hostinger AI Builder. Este diferit de un constructor de site-uri web obișnuit - este mai mult decât atât.

Ești gata să-ți lansezi MVP-ul?

Începe gratuit

Fără card de credit

Întrebări frecvente despre generatorul de MVP-uri

Programarea MVP este procesul de creare a unui produs minim viabil – o versiune simplificată a ideii tale cu suficiente caracteristici pentru a o testa cu utilizatori reali. În acest fel, poți afla dacă rezolvă problemele utilizatorilor în lumea reală înainte de a investi prea mulți bani în avans. Află mai multe în ghidul nostru MVP.

Nu. Cu Hostinger Horizons, poți crea un MVP complet funcțional folosind instrucțiuni simple – fără abilități de codare sau cunoștințe tehnice. Atâta timp cât poți explica problema pe care vrei să o rezolve produsul tău, îl poți construi instantaneu cu Horizons.

Horizons folosește modele avansate de AI pentru a genera cod, design și conținut pe baza prompturilor tale. Acesta compilează toate acestea într-o aplicație web funcțională, astfel încât să poți trece de la idee la MVP în câteva minute.

Folosește un constructor MVP fără cod pentru a-ți valida ideea rapid și la un preț accesibil. După ce ai dovedit că există cerere și poți justifica personalizarea avansată la scară largă, angajarea de dezvoltatori devine o opțiune. Folosind AI Builder, poți testa și dezvolta rapid ideea ta fără constrângeri financiare sau de timp - iar când ești gata să aduci dezvoltatori, poți exporta codul complet și să-l predai direct. Nu este nevoie să o pornești de la zero.

Dezvoltarea tradițională a unui MVP poate costa mii de dolari și poate implica săptămâni de muncă. Cu AI Builder, poți începe gratuit - nu este nevoie de card de credit. Odată ce te înscrii, vei primi 5 credite AI pentru a începe să construiești imediat.

Utilizarea creditelor depinde de complexitatea fiecărei solicitări - modificările mai simple costă mai puțin decât un credit, construcțiile mai mari pot necesita mai mult. Creditele tale gratuite sunt suficiente pentru a descrie MVP-ul tău, a-l vedea prinzând viață și a-ți face o idee reală despre AI Builder înainte de a te angaja la orice. Când ești gata să publici, pur și simplu treci la unul dintre planurile noastre plătite. Găzduirea, domeniul și optimizarea SEO sunt incluse - trebuie doar să apeși pe Publicare și MVP-ul tău va fi lansat.

Ai credite insuficiente? Poți reîncărca oricând și poți urmări utilizarea din tabloul de bord.

Absolut nimic. AI Builder folosește o abordare conversațională pentru construire – adesea numită codare vibe. Pur și simplu descrii ce vrei să construiești în limbaj simplu, iar AI îl dă viață în timp real. Vrei să adaugi o funcționalitate? Întreabă. Trebuie să modifici fluxul unui utilizator? Descrie-l. Dacă ești nou în acest concept, ghidul nostru de codare vibe te prezintă tot ce trebuie să știi.

MVP-ul tău inițial poate fi funcțional în câteva minute – trebuie doar să descrii ideea ta, iar AI Builder o va construi imediat. De acolo, depinde de tine și de complexitatea ideii tale. Cu cât dorești să adaugi sau să rafinezi mai multe funcții, cu atât vei folosi mai multe solicitări – dar fiecare modificare este la doar o conversație distanță. Odată ce ești mulțumit de ea, publicarea se face cu un singur clic.

Poți previzualiza și partaja MVP-ul cu utilizatorii înainte de lansare, poți colecta feedback și îl poți rafina. Testarea timpurie te ajută să confirmi cererea și să îmbunătățești produsul înainte de scalare.

Actualizarea MVP-ului este la fel de ușoară ca și construirea lui. Pur și simplu reveniți la proiect, deschideți-l și continuați discuția cu AI Builder – descrieți ce doriți să schimbați și el se va ocupa de restul. Totul face parte din experiența de codare Vibe, nu este nevoie de un dezvoltator. Și dacă aveți cunoștințe tehnice sau doriți să scalați mai mult, AI Builder vă oferă acces complet la cod.

Poți previzualiza și partaja MVP-ul cu utilizatorii înainte de lansare, poți colecta feedback și îl poți rafina. Testarea timpurie te ajută să confirmi cererea și să îmbunătățești produsul înainte de scalare.

Horizons include găzduire. După ce MVP-ul tău este gata, îl poți publica cu un singur click, complet cu o platformă de găzduire rapidă și sigură și un nume de domeniu personalizat.

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