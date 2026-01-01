Creează instrumente AI personalizate – simplu, fără bătăi de cap
De la idei distractive la soluții utile
Instrumente text
Instrumente imagine
Instrumente practice
Instrumente virale și distractive
Tot ce ai nevoie pentru a crea instrumente cu AI
AI integrat din start
Creează prin conversație, nu prin programare
Ideea ta stabilește limitele, nu tehnologia
Construiește-l o dată, câștigă din el
Cum funcționează
Deschideți proiectul dvs. AI Builder
Creează, ajustează și testează
Publică și distribuie
Alege un șablon. Personalizează-l.
Alpaca (online boutique)
Home decor store
Meridian (digital marketing agency)
Creative agency (dark)
Thompson (content creator)
Haven (furniture store)
Ce spun utilizatorii despre Hostinger Horizons
Codarea Vibe comprimă dezvoltarea cu 45%, instrumente precum Hostinger AI Builder transformând limbajul natural în prototipuri funcționale în câteva ore în loc de săptămâni. Bariera de intrare în construirea de software este dramatic mai mică.
Recent am avut ocazia să testez noul instrument @Hostinger AI Builder și trebuie să spun că am fost impresionat. 😎
Hostinger AI Builder ar putea fi cel mai eficient instrument de codare Vibe pentru construirea de aplicații de milioane de dolari.
Hostinger AI Builder este o modalitate nouă și inovatoare de a crea MVP-uri și de a testa idei înainte de a te implica complet.
Nu vei crede cât de ușor este să construiești ceea ce îți dorești pentru site-ul tău web și clienții tăi folosind AI Builder de la Hostinger! Pur și simplu uimitor - convinge-te singur!
Hostinger AI Builder este un instrument cu care poți construi o idee pe care ai avut-o – trebuie doar să o explici și pur și simplu funcționează.
Îmi place cum merg lucrurile cu @Hostinger AI Builder! A fost foarte distractiv să interacționez cu noua actualizare AI. A schimbat regulile jocului nu doar pentru mine, ci cunosc și mulți alții.
Mă întreb cum a reușit Hostinger să creeze AI Builder... E incredibil cât de repede permite oricui să implementeze front-end și back-end.
Nu vă pot spune de cât timp a așteptat acest proiect pe lista mea de proiecte noi PÂNĂ când ați creat AI Builder. Nu știu nimic despre programarea aplicațiilor web. 0 și iată-l. Proiectul meu de vis, prin care să ajut colegii, este să fie LIVE. Uau!
Hostinger AI Builder schimbă cu adevărat regulile jocului în comparație cu orice altceva. A fost atât de ușor să configurez un subdomeniu pentru blogul meu în aplicația web – am zis: „Uau!”.
Acum poți construi aplicații web pur și simplu introducând un mesaj în Hostinger AI Builder. Foarte tare!
Am încercat Hostinger AI Builder și schimbă complet regulile jocului! Acest constructor de aplicații AI fără cod creează site-uri web și aplicații elegante în câteva minute — proiectează, codifică și scrie pentru tine. Merită încercat.
Este ca și cum ai avea un programator web/dezvoltator software de top, gata să creeze orice îți poți imagina.
Poți construi lucruri destul de interesante cu Hostinger AI Builder. Este diferit de un constructor de site-uri web obișnuit - este mai mult decât atât.
Întrebări frecvente despre crearea de instrumente AI personalizate
Cum îmi pot crea propriile instrumente AI?
Deschideți pur și simplu proiectul AI Builder și începeți să discutați – descrieți ce doriți să construiți într-un limbaj simplu, iar AI Builder AI îl va da viață. O integrare generativă AI perfectă este deja încorporată în proiectul dvs., deci nu există conturi terțe, nu există selecție de model și nu există facturare separată. Puteți solicita personalizarea oricărui lucru și puteți edita manual textul sau actualiza imaginile oricând doriți, fără a cheltui credite. Când sunteți gata, apăsați pe publicare – găzduirea și domeniul sunt deja incluse în planul dvs.
Aflați mai multe în prezentare generală a AI integrată Horizons.
Cine poate folosi AI Builder pentru a crea instrumente AI personalizate?
Funcțiile Horizons AI sunt concepute pentru oricine are o idee – nu este necesară experiență în programare. Indiferent dacă sunteți proprietarul unei mici afaceri care dorește să creeze instrumente AI personalizate în loc să plătească pentru soluții terțe, un creator care dorește să monetizeze publicul său cu o aplicație bazată pe AI sau un expert – cum ar fi un antrenor de fitness sau un nutriționist – care dorește să-și îmbine cunoștințele într-un instrument pe care îl poate vinde clienților, AI Builder face acest lucru posibil.
Dacă puteți descrie ce doriți să construiți, puteți construi. Și dacă sunteți în căutare de inspirație sau doriți doar un avans, răsfoiți șabloanele noastre predefinite pentru a găsi unul care se potrivește ideii dvs.
Ce fel de funcționalități AI pot adăuga la aplicația mea?
Horizons permite generarea și analiza textului, precum și generarea și analiza imaginilor (PNG, WebP, JPEG). Le poți folosi acestea pentru a-ți crea propriile chatboturi AI, asistenți AI personali, instrumente de scriere, convertoare de imagini, motoare de recomandare și multe altele.
Este AI Builder gratuit de utilizat?
Poți începe să utilizezi AI Builder gratuit. Planul tău include credite AI pentru a începe să construiești și să experimentezi imediat. După ce ai folosit creditele gratuite, le poți reîncărca oricând pentru a continua să construiești și pentru a alimenta funcțiile AI din aplicația sau site-ul tău web publicat. Fără costuri surpriză, fără taxe ascunse – deții întotdeauna controlul asupra cheltuielilor tale.
Cum funcționează creditele AI?
Creditele AI alimentează două lucruri: crearea site-ului web sau a aplicației tale (1 mesaj = 1 credit) și funcționalitățile AI din proiectul tău web publicat. Pentru utilizarea funcționalităților AI în site-ul sau aplicația ta web, folosim credite fracționare – cu alte cuvinte, creditele tale sunt consumate doar atunci când utilizatorii interacționează cu instrumentul tău AI.
Pot să văd câte credite AI a folosit aplicația mea?
Da. Tabloul tău de bord pentru utilizarea creditelor AI îți arată o defalcare a creditelor utilizate pentru construire și editare, precum și a creditelor consumate de funcționalitățile AI ale aplicației tale – astfel încât să știi întotdeauna exact unde se duc creditele tale.
Am nevoie de abilități de codare pentru a utiliza constructorul de instrumente AI Builder?
Deloc. AI Builder este conceput pentru toată lumea – de la creatori fără experiență tehnică până la dezvoltatori experimentați. Dacă poți descrie ce vrei să construiești, AI Builder te poate ajuta să îl construiești.
Pot începe să creeze instrumente AI dacă am deja un plan achiziționat anterior?
Da – dacă ați construit anterior un proiect cu AI App Builder sau ați programat un site web cu AI Builder, funcția integrată de inteligență artificială este deja inclusă în planul dvs., fără costuri suplimentare. Trebuie doar să deschideți un proiect existent sau să începeți unul nou, să încărcați creditele de inteligență artificială și sunteți gata de plecare.