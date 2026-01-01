Creează instrumente AI personalizate – simplu, fără bătăi de cap

Cu inteligența artificială deja integrată în AI Builder, poți crea propriile instrumente de inteligență artificială – pentru a le utiliza, a le vinde sau a le partaja.
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Planuri plătite de la doar 2,99 €/lună

Creează instrumente AI personalizate – simplu, fără bătăi de cap

De la idei distractive la soluții utile

Creează instrumente pentru tine, economisește la abonamente sau creează ceva ce utilizatorii tăi vor iubi – și pentru care vor plăti. Iată câteva idei de la care poți porni.
Instrumente text

Instrumente text

Creează aplicații care citesc, scriu și răspund. De la chatboți disponibili non-stop pentru întrebările clienților, la asistenți care ajută utilizatorii să redacteze scrisori de intenție, să planifice călătorii sau să găsească rețete.Începe să creezi
Creează aplicații care transformă și generează elemente vizuale. Permite utilizatorilor să transforme fotografiile în ilustrații, să creeze avatare personalizate, să vizualizeze reamenajări de camere sau să producă machete de produse – nu sunt necesare abilități de design.Începe să creezi
Creează instrumente inteligente care economisesc timp utilizatorilor tăi. Gândește-te la formulare de lead-uri bazate pe AI, evaluatoare de CV-uri, consilieri de buget sau planificatoare de antrenamente – aplicații practice care oferă valoare reală, de fiecare dată.Începe să creezi
Creează genul de instrumente pe care oamenii nu se pot abține să le distribuie. Teste de personalitate, cititori de tarot cu AI, instrumente pentru găsirea sosiilor de celebrități, generatoare de povești de noapte bună – distractive de utilizat, și mai distractive de distribuit.Începe să creezi

Tot ce ai nevoie pentru a crea instrumente cu AI

AI integrat din start

Fără cont terț sau facturare separată – inteligența artificială este integrată în AI Builder – pur și simplu deschideți proiectul și utilizați-l.

Creează prin conversație, nu prin programare

Descrie ce vrei într-un limbaj simplu, iar AI Builder construiește totul pentru tine. Fără cod, fără configurare tehnică - doar ideea ta și o discuție.

Ideea ta stabilește limitele, nu tehnologia

Chatbots, asistenți personali cu inteligență artificială, generatoare de imagini, instrumente de scriere, motoare de recomandări – orice vă puteți imagina, AI Builder are inteligența artificială care să îl susțină.

Construiește-l o dată, câștigă din el

Distribuie proiectul tău ca șablon și câștigă un comision de 20% de fiecare dată când cineva îl folosește pentru a-și lansa propria aplicație și achiziționează primul său abonament AI Builder.

Cum funcționează

01

Deschideți proiectul dvs. AI Builder

Conectați-vă la AI Builder și începeți un proiect nou – sau alegeți unul dintre șabloanele noastre compatibile cu inteligența artificială pentru a începe cu un avantaj.
02

Creează, ajustează și testează

Descrie ce vrei ca aplicația ta să facă, editează-o până când este exact corectă și testează-o live – totul fără a părăsi AI Builder.
03

Publică și distribuie

Când ești gata, publică. Instrumentul tău AI este activ și gata pentru utilizatori – poți urmări utilizarea creditelor oricând din tabloul de bord.

Alege un șablon. Personalizează-l.

Alege un șablon cu design profesional, personalizează-l cu AI sau prin editare vizuală și lansează-ți site-ul mai rapid.
Toate șabloanele
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Ce spun utilizatorii despre Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Codarea Vibe comprimă dezvoltarea cu 45%, instrumente precum Hostinger AI Builder transformând limbajul natural în prototipuri funcționale în câteva ore în loc de săptămâni. Bariera de intrare în construirea de software este dramatic mai mică.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recent am avut ocazia să testez noul instrument @Hostinger AI Builder și trebuie să spun că am fost impresionat. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder ar putea fi cel mai eficient instrument de codare Vibe pentru construirea de aplicații de milioane de dolari.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Specialist digital

Hostinger AI Builder este o modalitate nouă și inovatoare de a crea MVP-uri și de a testa idei înainte de a te implica complet.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nu vei crede cât de ușor este să construiești ceea ce îți dorești pentru site-ul tău web și clienții tăi folosind AI Builder de la Hostinger! Pur și simplu uimitor - convinge-te singur!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creator de conținut

Hostinger AI Builder este un instrument cu care poți construi o idee pe care ai avut-o – trebuie doar să o explici și pur și simplu funcționează.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Îmi place cum merg lucrurile cu @Hostinger AI Builder! A fost foarte distractiv să interacționez cu noua actualizare AI. A schimbat regulile jocului nu doar pentru mine, ci cunosc și mulți alții.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Mă întreb cum a reușit Hostinger să creeze AI Builder... E incredibil cât de repede permite oricui să implementeze front-end și back-end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nu vă pot spune de cât timp a așteptat acest proiect pe lista mea de proiecte noi PÂNĂ când ați creat AI Builder. Nu știu nimic despre programarea aplicațiilor web. 0 și iată-l. Proiectul meu de vis, prin care să ajut colegii, este să fie LIVE. Uau!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondator

Hostinger AI Builder schimbă cu adevărat regulile jocului în comparație cu orice altceva. A fost atât de ușor să configurez un subdomeniu pentru blogul meu în aplicația web – am zis: „Uau!”.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Acum poți construi aplicații web pur și simplu introducând un mesaj în Hostinger AI Builder. Foarte tare!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Am încercat Hostinger AI Builder și schimbă complet regulile jocului! Acest constructor de aplicații AI fără cod creează site-uri web și aplicații elegante în câteva minute — proiectează, codifică și scrie pentru tine. Merită încercat.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Este ca și cum ai avea un programator web/dezvoltator software de top, gata să creeze orice îți poți imagina.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Antreprenor

Poți construi lucruri destul de interesante cu Hostinger AI Builder. Este diferit de un constructor de site-uri web obișnuit - este mai mult decât atât.

Ești gata să creezi primul tău instrument AI?

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Fără card de credit.

Întrebări frecvente despre crearea de instrumente AI personalizate

Iată răspunsurile la unele dintre cele mai frecvente întrebări pe care le primim despre construirea de instrumente bazate pe inteligență artificială cu AI Builder.

Deschideți pur și simplu proiectul AI Builder și începeți să discutați – descrieți ce doriți să construiți într-un limbaj simplu, iar AI Builder AI îl va da viață. O integrare generativă AI perfectă este deja încorporată în proiectul dvs., deci nu există conturi terțe, nu există selecție de model și nu există facturare separată. Puteți solicita personalizarea oricărui lucru și puteți edita manual textul sau actualiza imaginile oricând doriți, fără a cheltui credite. Când sunteți gata, apăsați pe publicare – găzduirea și domeniul sunt deja incluse în planul dvs.

Aflați mai multe în prezentare generală a AI integrată Horizons.

Funcțiile Horizons AI sunt concepute pentru oricine are o idee – nu este necesară experiență în programare. Indiferent dacă sunteți proprietarul unei mici afaceri care dorește să creeze instrumente AI personalizate în loc să plătească pentru soluții terțe, un creator care dorește să monetizeze publicul său cu o aplicație bazată pe AI sau un expert – cum ar fi un antrenor de fitness sau un nutriționist – care dorește să-și îmbine cunoștințele într-un instrument pe care îl poate vinde clienților, AI Builder face acest lucru posibil.

Dacă puteți descrie ce doriți să construiți, puteți construi. Și dacă sunteți în căutare de inspirație sau doriți doar un avans, răsfoiți șabloanele noastre predefinite pentru a găsi unul care se potrivește ideii dvs.

Horizons permite generarea și analiza textului, precum și generarea și analiza imaginilor (PNG, WebP, JPEG). Le poți folosi acestea pentru a-ți crea propriile chatboturi AI, asistenți AI personali, instrumente de scriere, convertoare de imagini, motoare de recomandare și multe altele.

Poți începe să utilizezi AI Builder gratuit. Planul tău include credite AI pentru a începe să construiești și să experimentezi imediat. După ce ai folosit creditele gratuite, le poți reîncărca oricând pentru a continua să construiești și pentru a alimenta funcțiile AI din aplicația sau site-ul tău web publicat. Fără costuri surpriză, fără taxe ascunse – deții întotdeauna controlul asupra cheltuielilor tale.

Creditele AI alimentează două lucruri: crearea site-ului web sau a aplicației tale (1 mesaj = 1 credit) și funcționalitățile AI din proiectul tău web publicat. Pentru utilizarea funcționalităților AI în site-ul sau aplicația ta web, folosim credite fracționare – cu alte cuvinte, creditele tale sunt consumate doar atunci când utilizatorii interacționează cu instrumentul tău AI.

Da. Tabloul tău de bord pentru utilizarea creditelor AI îți arată o defalcare a creditelor utilizate pentru construire și editare, precum și a creditelor consumate de funcționalitățile AI ale aplicației tale – astfel încât să știi întotdeauna exact unde se duc creditele tale.

Deloc. AI Builder este conceput pentru toată lumea – de la creatori fără experiență tehnică până la dezvoltatori experimentați. Dacă poți descrie ce vrei să construiești, AI Builder te poate ajuta să îl construiești.

Da – dacă ați construit anterior un proiect cu AI App Builder sau ați programat un site web cu AI Builder, funcția integrată de inteligență artificială este deja inclusă în planul dvs., fără costuri suplimentare. Trebuie doar să deschideți un proiect existent sau să începeți unul nou, să încărcați creditele de inteligență artificială și sunteți gata de plecare.

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