Distribuie Hostinger AI Builder și câștigă până la 150 USD

Câștigă 20% din suma plătită de prietenul tău pentru primul său abonament Hostinger AI Builder (până la 150 USD). În plus, prietenul tău primește o reducere suplimentară de 20%.
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Cum funcționează

01

Distribuie linkul tău de recomandare

Copiază linkul personalizat direct din Hostinger AI Builder sau din tabloul de bord al recomandărilor și distribuie-l prietenilor tăi.
02

Așteaptă să facă upgrade

Primește recompense atunci când prietenii tăi cumpără primul lor abonament Hostinger AI Builder și folosesc serviciile timp de peste 45 de zile.
03

Ia-ți câștigurile

Câștigurile îți sunt trimise prin PayPal, transfer bancar sau în soldul Hostinger.

Ajută-i pe alții să înceapă să construiască cu ajutorul AI-ului și vei fi recompensat

Folosește linkul tău de recomandare oriunde

Folosește linkul tău de recomandare oriunde

  • Trimite-l direct unui prieten care începe un proiect
  • Adaugă-l la conținutul sau biografiile tale de pe rețele sociale
  • Publică-l în comunitățile sau chat-urile de grup
Recompensa ta: comision de 20%

Recompensa ta: comision de 20%

Câștigă recompense când prietenii tăi cumpără primul lor abonament Hostinger AI Builder și îl folosesc timp de peste 45 de zile.

Întrebări frecvente despre programul de recomandări Hostinger AI Builder

Îți poți găsi link-ul de recomandare astfel:

Nu există nicio limită pentru numărul de persoane pe care le poți recomanda prin programul de recomandare Hostinger. Distribuie linkul tău și promovează Hostinger AI Builder către oricât de mulți prieteni dorești.

Deoarece numărul de recomandări este nelimitat, și câștigurile tale sunt la fel. Vei câștiga 20% din fiecare vânzare eligibilă și depinde de tine câte vânzări faci.

Primesc o reducere suplimentară de 20% pentru primul lor abonament Hostinger AI Builder.

Oferim 30 de zile garanție necondiționată. În termen de 30 de zile de la achiziție, utilizatorii noi pot solicita o rambursare completă.

15 zile suplimentare sunt necesare pentru activități contabile și administrative.

Poți alege dintre PayPal sau transfer bancar din tabloul de bord al recomandărilor.

PayPal trimite zilnic fonduri utilizatorilor care au ajuns la 50 USD. Cu toate acestea, datorită automatizării, este posibil să primești plata a doua zi.

Pentru un transfer bancar, trebuie să aduni 200 USD. Apoi, trebuie să aștepți până în ultima joi a lunii, când sunt procesate toate transferurile electronice. Dacă devii eligibil pentru o recompensă după acea zi, plata va fi procesată în luna următoare.

În funcție de politicile băncii tale, transferurile electronice pot genera comisioane suplimentare și diferențe de curs valutar, care ar putea reduce valoarea recompensei. Pentru a evita aceste taxe, ai putea utiliza PayPal.

În tabloul de bord pentru recomandări, vei găsi secțiunea Recompensele mele. Aici, poți urmări recomandările tale și poți vedea atât comisioanele plătite, cât și pe cele în așteptare.

Recomandă și câștigă până la 150 USD

Câștigă 20% din suma plătită de prietenul tău pentru primul său abonament Hostinger AI Builder (până la 150 USD).

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