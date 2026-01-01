Cum funcționează
Distribuie linkul tău de recomandare
Așteaptă să facă upgrade
Ia-ți câștigurile
Ajută-i pe alții să înceapă să construiască cu ajutorul AI-ului și vei fi recompensat
Folosește linkul tău de recomandare oriunde
- Trimite-l direct unui prieten care începe un proiect
- Adaugă-l la conținutul sau biografiile tale de pe rețele sociale
- Publică-l în comunitățile sau chat-urile de grup
Recompensa ta: comision de 20%
Întrebări frecvente despre programul de recomandări Hostinger AI Builder
De unde îmi iau linkul de recomandare?
Îți poți găsi link-ul de recomandare astfel:
- Din tabloul de bord al recomandărilor
- Din platforma Hostinger Horizons - dă click pe pictograma de meniu din colțul din stânga sus și alege „Recomandă"
Există o limită de persoane cărora le pot recomanda?
Nu există nicio limită pentru numărul de persoane pe care le poți recomanda prin programul de recomandare Hostinger. Distribuie linkul tău și promovează Hostinger AI Builder către oricât de mulți prieteni dorești.
Cât de mult pot câștiga?
Deoarece numărul de recomandări este nelimitat, și câștigurile tale sunt la fel. Vei câștiga 20% din fiecare vânzare eligibilă și depinde de tine câte vânzări faci.
Ce primește prietenul meu?
Primesc o reducere suplimentară de 20% pentru primul lor abonament Hostinger AI Builder.
De ce durează 45 de zile pentru a primi recompensele?
Oferim 30 de zile garanție necondiționată. În termen de 30 de zile de la achiziție, utilizatorii noi pot solicita o rambursare completă.
15 zile suplimentare sunt necesare pentru activități contabile și administrative.
Cum îmi voi primi câștigurile?
Poți alege dintre PayPal sau transfer bancar din tabloul de bord al recomandărilor.
PayPal trimite zilnic fonduri utilizatorilor care au ajuns la 50 USD. Cu toate acestea, datorită automatizării, este posibil să primești plata a doua zi.
Pentru un transfer bancar, trebuie să aduni 200 USD. Apoi, trebuie să aștepți până în ultima joi a lunii, când sunt procesate toate transferurile electronice. Dacă devii eligibil pentru o recompensă după acea zi, plata va fi procesată în luna următoare.
În funcție de politicile băncii tale, transferurile electronice pot genera comisioane suplimentare și diferențe de curs valutar, care ar putea reduce valoarea recompensei. Pentru a evita aceste taxe, ai putea utiliza PayPal.
Cum pot verifica statutul recomandărilor mele?
În tabloul de bord pentru recomandări, vei găsi secțiunea Recompensele mele. Aici, poți urmări recomandările tale și poți vedea atât comisioanele plătite, cât și pe cele în așteptare.