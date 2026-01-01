Construiește-ți proiectul în câteva minute, lansează-l cu un singur click

Creează, testează și lansează – totul de pe un singur ecran. Cu Hostinger AI Builder, poți publica instantaneu aplicația sau site-ul web cu un singur clic.
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Publicare instantanee fără configurare complexă

Fără obstacole de configurare. Fără așteptare. Pur și simplu apasă butonul Publică pentru a lansa, indiferent dacă ai terminat de construit sau vrei să testezi o versiune timpurie. Folosește un domeniu temporar sau propria adresă web personalizată.

Cu Hostinger AI Builder, tot ce ai nevoie este încorporat, astfel încât să poți lansa instantaneu și să eviți dificultățile tehnice.

Începe gratuit
Publicare instantanee fără configurare complexă

Toate elementele esențiale pentru publicarea cu un singur click

Găzduire inclusă

Găzduire inclusă

Site-ul sau aplicația web este activă din momentul în care o publici. Cu Hostinger AI Builder, găzduirea este integrată - fără pași suplimentari, fără configurații. Pur și simplu lansează și gata.
Începe cu un nume de domeniu temporar gratuit, apoi cumpără un domeniu personalizat sau conectează-ți propriul nume de domeniu – totul în cadrul aceleiași interfețe.
Cu CDN-ul (Rețeaua de distribuire a conținutului) intern al Hostinger, site-ul tău se încarcă rapid oriunde în lume. Serverele noastre stochează în cache și livrează conținutul tău pe 4 continente.
Garanția de uptime de 99,9% de la Hostinger înseamnă că site-ul sau aplicația ta rămâne funcțională non-stop, astfel încât vizitatorii tăi se pot aștepta întotdeauna la o experiență fără întreruperi.
Site-ul sau aplicația ta web rămâne în siguranță cu SSL gratuit, un firewall încorporat, protecție DDoS și scanare automată împotriva programelor malware - fără configurare.
Ai nevoie de mai multă putere? Poți face upgrade cu ușurință la găzduire în cloud, oferind proiectului tău viteză, spațiu de stocare și capacitate de până la 20 de ori mai mari.

Ce spun utilizatorii despre Hostinger AI Builder

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe coding reduce timpul de dezvoltare cu 45%, iar instrumente precum Hostinger AI Builder transformă instrucțiunile în limbaj natural în prototipuri funcționale în câteva ore, în loc de câteva săptămâni. Astfel, bariera de intrare în dezvoltarea de software este redusă considerabil.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recent am avut ocazia să testez noul instrument @Hostinger AI Builder și trebuie să spun că am fost impresionat. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder ar putea fi cel mai eficient instrument de vibe coding pentru crearea unor aplicații de milioane de dolari.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Specialist digital

Hostinger AI Builder este o modalitate nouă și inovatoare de a crea MVP-uri și de a testa idei înainte de a investi pe deplin în ele.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nu-ți va veni să crezi cât de ușor este să construiești ceea ce îți dorești pentru site-ul tău web și clienții tăi folosind AI Builder de la Hostinger! Pur și simplu uimitor - convinge-te singur!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creator de conținut

Hostinger AI Builder este un instrument cu care îți poți transforma ideea în realitate. Trebuie doar să explici ce vrei, iar acesta se ocupă de restul.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Îmi place cum merg lucrurile cu @Hostinger AI Builder! A fost foarte distractiv să interacționez cu noua actualizare AI. A schimbat regulile jocului nu doar pentru mine, ci și pentru mulți alți utilizatori pe care îi cunosc.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Mă întreb cum a reușit Hostinger să creeze AI Builder... E incredibil cât de repede permite oricui să implementeze front-end și back-end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nu pot să-ți spun cât a trebuit să stea acest proiect pe lista mea de așteptare PÂNĂ CÂND ați creat AI Builder. Nu știu nimic despre codarea aplicațiilor web. 0 și iată-l. Proiectul meu de vis, prin care-mi ajut semenii este LIVE. Uau!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondator

AI-ul din Hostinger AI Builder schimbă cu adevărat regulile jocului în comparație cu orice altceva. A fost atât de ușor să configurez un subdomeniu pentru blogul meu în aplicația web – am zis: „Uau!”.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Acum poți construi aplicații web pur și simplu introducând un mesaj în Hostinger AI Builder. Foarte tare!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Am încercat Hostinger AI Builder și totul s-a schimbat pentru mine! Acest constructor de aplicații bazat pe AI, fără cod, creează site-uri web și aplicații elegante în câteva minute — proiectează, codifică și scrie pentru tine. Merită încercat.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Este ca și cum ai avea un programator web/dezvoltator software de top, gata să creeze orice îți poți imagina.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Antreprenor

Poți crea lucruri destul de interesante cu Hostinger AI Builder. Este diferit de un constructor de site-uri web obișnuit - este mai mult decât atât.

Ești gata să-ți transformi ideea unică de proiect în realitate?

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Ghid introductiv

Ghid introductiv

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Greșeli frecvente de evitat

Greșeli frecvente de evitat

Tutorial
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Prompt-uri mai bune

Prompt-uri mai bune

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