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Sincronizează-te cu instrumentele pe care le folosești deja
Creează un site web sau o aplicație pentru programări
Totul pentru creștere
Găzduire, domeniu și email – toate incluse. Configurare simplă pentru instrumente de marketing și plată: SEO, Stripe, PayPal, AdSense și multe altele.
Trimite confirmări automat
Fiecare rezervare generează imediat un email de confirmare – fără urmărire manuală, fără programări ratate, fără a alerga după clienți.
Sincronizează-te cu instrumentele pe care le folosești deja
Rezervări online create pe stilul tău
Rezervări servicii
Sistem de rezervări
Sistem de programări
Bilete pentru evenimente
Cum să creezi o pagină sau o aplicație de rezervări personalizată cu AI
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Ce spun utilizatorii despre Hostinger Horizons
Codarea Vibe comprimă dezvoltarea cu 45%, instrumente precum Hostinger AI Builder transformând limbajul natural în prototipuri funcționale în câteva ore în loc de săptămâni. Bariera de intrare în construirea de software este dramatic mai mică.
Recent am avut ocazia să testez noul instrument @Hostinger AI Builder și trebuie să spun că am fost impresionat. 😎
Hostinger AI Builder ar putea fi cel mai eficient instrument de codare Vibe pentru construirea de aplicații de milioane de dolari.
Hostinger AI Builder este o modalitate nouă și inovatoare de a crea MVP-uri și de a testa idei înainte de a te implica complet.
Nu vei crede cât de ușor este să construiești ceea ce îți dorești pentru site-ul tău web și clienții tăi folosind AI Builder de la Hostinger! Pur și simplu uimitor - convinge-te singur!
Hostinger AI Builder este un instrument cu care poți construi o idee pe care ai avut-o – trebuie doar să o explici și pur și simplu funcționează.
Îmi place cum merg lucrurile cu @Hostinger AI Builder! A fost foarte distractiv să interacționez cu noua actualizare AI. A schimbat regulile jocului nu doar pentru mine, ci cunosc și mulți alții.
Mă întreb cum a reușit Hostinger să creeze AI Builder... E incredibil cât de repede permite oricui să implementeze front-end și back-end.
Nu vă pot spune de cât timp a așteptat acest proiect pe lista mea de proiecte noi PÂNĂ când ați creat AI Builder. Nu știu nimic despre programarea aplicațiilor web. 0 și iată-l. Proiectul meu de vis, prin care să ajut colegii, este să fie LIVE. Uau!
Hostinger AI Builder schimbă cu adevărat regulile jocului în comparație cu orice altceva. A fost atât de ușor să configurez un subdomeniu pentru blogul meu în aplicația web – am zis: „Uau!”.
Acum poți construi aplicații web pur și simplu introducând un mesaj în Hostinger AI Builder. Foarte tare!
Am încercat Hostinger AI Builder și schimbă complet regulile jocului! Acest constructor de aplicații AI fără cod creează site-uri web și aplicații elegante în câteva minute — proiectează, codifică și scrie pentru tine. Merită încercat.
Este ca și cum ai avea un programator web/dezvoltator software de top, gata să creeze orice îți poți imagina.
Poți construi lucruri destul de interesante cu Hostinger AI Builder. Este diferit de un constructor de site-uri web obișnuit - este mai mult decât atât.
Întrebări frecvente despre pagina și aplicația de rezervări personalizate
Ce este o pagină sau o aplicație personalizată de rezervări?
O pagină sau o aplicație de rezervare personalizată le permite clienților tăi să programeze întâlniri, să rezerve o masă sau să se înscrie la un curs – direct online, în orice moment. Spre deosebire de software-ul de rezervare standard care ascunde funcții utile în spatele unor planuri scumpe – sau te taxează pentru lucruri pe care nu le vei folosi niciodată – o soluție personalizată este construită în jurul nevoilor exacte ale afacerii tale. Serviciile tale, brandul tău, fluxul tău de lucru și doar funcțiile care contează cu adevărat pentru tine.
Cu AI Builder, poți construi exact ceea ce ai nevoie – o pagină simplă de programare a întâlnirilor pentru salonul tău, un sistem de rezervări pentru restaurantul tău, un site web de rezervare a cursurilor pentru studioul tău de fitness sau o pagină de înregistrare a evenimentelor pentru următorul tău atelier. Nimic mai mult și nimic mai puțin.
Ce tipuri de afaceri pot folosi AI Builder pentru a prelua rezervări?
Orice afacere care acceptă programări sau rezervări – saloane, terapeuți, antrenori, consultanți, restaurante, studiouri de fitness, organizatori de evenimente, agenți imobiliari și multe altele. Dacă afacerea dvs. se bazează pe rezervări, AI Builder poate construi o soluție personalizată care se potrivește modului dvs. de lucru.
Am nevoie de cunoștințe de programare sau tehnice pentru a construi o pagină sau o aplicație de rezervări online?
Deloc. AI Builder folosește o abordare conversațională pentru construire – adesea numită codare vibe. Pur și simplu descrii ce dorești în limbaj simplu, iar AI construiește pentru tine în timp real.
Dorești să adaugi un e-mail de confirmare? Doar întreabă. Trebuie să sincronizezi cu Google Calendar? Descrie-l. Vrei să schimbi culoarea formularului de rezervare? Spune-i lui AI Builder și este gata în câteva secunde.
Funcționează și în peste 80 de limbi, așa că poți construi în propriile cuvinte – nu este nevoie de vocabular tehnic. Dacă ești nou în acest concept, ghidul nostru de codare vibe te prezintă tot ce trebuie să știi pentru a începe.
Pot trimite confirmări automate de rezervare?
Da – fiecare rezervare poate declanșa automat un email de confirmare instantaneu pentru clientul tău, astfel încât nu mai este nevoie de follow-up manual și nu există riscul să ratezi programări.
Pot să-mi sincronizez pagina sau aplicația de rezervări cu Google Calendar sau Calendly?
Da. Pur și simplu solicitați-i companiei AI Builder să conecteze pagina sau aplicația dvs. de rezervare la Google Calendar, Calendly sau orice alt instrument pe care îl utilizați deja – apoi urmați instrucțiunile furnizate de AI Builder pentru a obține cheia API. După ce partajați detaliile solicitate, AI Builder se ocupă de restul.
Pot clienții mei să-și creeze conturi și să-și gestioneze propriile rezervări?
Da, AI Builder vine cu un backend integrat care vă permite să construiți site-uri web și aplicații de rezervări cu autentificarea utilizatorilor și gestionarea contului incluse. Aceasta înseamnă că clienții se pot conecta, pot vizualiza rezervările viitoare și își pot gestiona programările - fără a fi nevoie de instrumente externe sau configurare tehnică.
Ce fac dacă trebuie să fac modificări pe măsură ce afacerea mea crește?
Actualizarea paginii sau a aplicației de rezervări este la fel de ușoară ca și construirea ei. Pur și simplu reveniți la proiectul dvs., deschideți-l și continuați să discutați cu AI Builder – descrieți ce doriți să schimbați și el se va ocupa de restul. Totul face parte din experiența de codare Vibe, nu este nevoie de un dezvoltator.
Și dacă aveți cunoștințe tehnice sau doriți să scalați mai departe, AI Builder vă oferă acces complet la cod – astfel încât să îl puteți extinde ori de câte aveți nevoie.
De unde încep cu constructorul de aplicații și pagini de rezervări personalizate AI Builder?
Chiar aici – pur și simplu faceți clic pe „Începeți gratuit”. Nu este necesar un card de credit. După ce sunteți conectat, veți primi 5 credite AI pentru a începe construirea imediat. Utilizarea creditelor depinde de complexitatea fiecărei solicitări – modificările mai simple costă mai puțin decât un credit, construcțiile mai mari pot necesita mai mult. Creditele dvs. gratuite sunt suficiente pentru a descrie pagina sau aplicația dvs. de rezervare, pentru a o vedea prinzând viață și pentru a vă face o idee reală despre AI Builder înainte de a vă angaja la ceva.
Merită să știți: creditele AI sunt folosite și pentru a alimenta orice funcții AI din pagina sau aplicația dvs. – cum ar fi un chatbot sau o căutare inteligentă – dar numai atunci când utilizatorii dvs. interacționează efectiv cu ele.
Când sunteți gata să publicați, pur și simplu treceți la unul dintre abonamentele noastre plătite. Găzduirea și domeniul sunt deja incluse, deci nu mai este nimic altceva de configurat – trebuie doar să apăsați pe Publicare și pagina sau aplicația dvs. de rezervare va fi publicată.
Rămâneți fără credite? Poți reîncărca oricând și poți urmări consumul din tabloul de bord.
Care este diferența dintre AI Builder și Hostinger Website Builder pentru paginile de rezervări?
Hostinger oferă două modalități de a construi o pagină de rezervare – cu platforma de codare AI Builder și constructorul de site-uri web drag-and-drop de la Hostinger – iar diferența constă deja în nume.
Hostinger Website Builder vă permite să începeți de la un șablon sau să generați un site web de rezervări dintr-o descriere, apoi să îl personalizați prin glisarea și plasarea elementelor predefinite. Este o alegere excelentă pentru oricine are nevoie de un site web de rezervări curat, simplu și funcțional rapid.
Horizons adoptă o abordare conversațională – discutați cu AI, iar aceasta aplică modificări în timp real, oferindu-vă mult mai multă libertate de personalizare. De asemenea, vă permite să construiți proiecte mai avansate, cum ar fi aplicații de rezervare cu autentificări de utilizator și funcționalități de membru, datorită backend-ului său integrat. Și pentru cei care doresc, este disponibil și acces complet la cod.
Ambele instrumente sunt concepute pentru persoane fără cunoștințe tehnice – diferența se reduce la modul în care vă place să construiți și la câtă flexibilitate aveți nevoie.