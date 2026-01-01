Chiar aici – pur și simplu faceți clic pe „Începeți gratuit”. Nu este necesar un card de credit. După ce sunteți conectat, veți primi 5 credite AI pentru a începe construirea imediat. Utilizarea creditelor depinde de complexitatea fiecărei solicitări – modificările mai simple costă mai puțin decât un credit, construcțiile mai mari pot necesita mai mult. Creditele dvs. gratuite sunt suficiente pentru a descrie pagina sau aplicația dvs. de rezervare, pentru a o vedea prinzând viață și pentru a vă face o idee reală despre AI Builder înainte de a vă angaja la ceva.



Merită să știți: creditele AI sunt folosite și pentru a alimenta orice funcții AI din pagina sau aplicația dvs. – cum ar fi un chatbot sau o căutare inteligentă – dar numai atunci când utilizatorii dvs. interacționează efectiv cu ele.



Când sunteți gata să publicați, pur și simplu treceți la unul dintre abonamentele noastre plătite. Găzduirea și domeniul sunt deja incluse, deci nu mai este nimic altceva de configurat – trebuie doar să apăsați pe Publicare și pagina sau aplicația dvs. de rezervare va fi publicată.



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