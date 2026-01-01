Hostinger Horizons îți conectează site-ul sau aplicația la instrumentele de care ai nevoie pentru a crește și a te extinde. Sari peste complicațiile tehnice - nu trebuie decât să descrii ce dorești, iar AI-ul se ocupă de restul.

Ai nevoie de logări, plăți sau monetizare? Hostinger Horizons integrează servicii precum Supabase, Stripe și AdSense și se poate conecta la alte instrumente la cerere.