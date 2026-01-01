Îmbunătățește-ți site-ul web sau aplicația web

Hostinger AI Builder facilitează conectarea proiectului tău cu servicii esențiale precum plăți, conturi de utilizator, statistici și multe altele – toate fără a scrie o singură linie de cod.
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Integrări perfecte

Hostinger Horizons îți conectează site-ul sau aplicația la instrumentele de care ai nevoie pentru a crește și a te extinde. Sari peste complicațiile tehnice - nu trebuie decât să descrii ce dorești, iar AI-ul se ocupă de restul.

Ai nevoie de logări, plăți sau monetizare? Hostinger Horizons integrează servicii precum Supabase, Stripe și AdSense și se poate conecta la alte instrumente la cerere.

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Integrări perfecte

Cum te ajută integrările să construiești mai bine

Integrare Supabase – gestionare fără efort a utilizatorilor

Integrare Supabase – gestionare fără efort a utilizatorilor

Adaugă conturi de utilizator, activează conectări securizate și stochează cu ușurință date dinamice. Supabase te ajută să oferi experiențe personalizate fără dezvoltare backend.
Procesează plăți online cu Stripe. Configurează rapid tranzacții pentru magazine digitale, abonamente sau servicii - nu ai nevoie de programator.
Integrează Google AdSense pentru a afișa reclame relevante și a transforma traficul de pe site-ul sau aplicația web într-o sursă de venit.
Îmbunătățește-ți vizibilitatea online și clasamentul în căutări. Cu funcții SEO încorporate, Hostinger AI Builder facilitează descoperirea site-ului sau a aplicației tale web de către mai mulți utilizatori - fără a fi nevoie de instrumente suplimentare.
Ai nevoie de ceva unic? Spune-i lui AI Builder ce să conecteze, iar AI-ul te ghidează prin procesul de configurare, deblocând oportunități nelimitate de extindere.

Ce spun utilizatorii despre Hostinger AI Builder

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe coding reduce timpul de dezvoltare cu 45%, iar instrumente precum Hostinger AI Builder transformă instrucțiunile în limbaj natural în prototipuri funcționale în câteva ore, în loc de câteva săptămâni. Astfel, bariera de intrare în dezvoltarea de software este redusă considerabil.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recent am avut ocazia să testez noul instrument @Hostinger AI Builder și trebuie să spun că am fost impresionat. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder ar putea fi cel mai eficient instrument de vibe coding pentru crearea unor aplicații de milioane de dolari.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Specialist digital

Hostinger AI Builder este o modalitate nouă și inovatoare de a crea MVP-uri și de a testa idei înainte de a investi pe deplin în ele.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nu-ți va veni să crezi cât de ușor este să construiești ceea ce îți dorești pentru site-ul tău web și clienții tăi folosind AI Builder de la Hostinger! Pur și simplu uimitor - convinge-te singur!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creator de conținut

Hostinger AI Builder este un instrument cu care îți poți transforma ideea în realitate. Trebuie doar să explici ce vrei, iar acesta se ocupă de restul.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Îmi place cum merg lucrurile cu @Hostinger AI Builder! A fost foarte distractiv să interacționez cu noua actualizare AI. A schimbat regulile jocului nu doar pentru mine, ci și pentru mulți alți utilizatori pe care îi cunosc.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Mă întreb cum a reușit Hostinger să creeze AI Builder... E incredibil cât de repede permite oricui să implementeze front-end și back-end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nu pot să-ți spun cât a trebuit să stea acest proiect pe lista mea de așteptare PÂNĂ CÂND ați creat AI Builder. Nu știu nimic despre codarea aplicațiilor web. 0 și iată-l. Proiectul meu de vis, prin care-mi ajut semenii este LIVE. Uau!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondator

AI-ul din Hostinger AI Builder schimbă cu adevărat regulile jocului în comparație cu orice altceva. A fost atât de ușor să configurez un subdomeniu pentru blogul meu în aplicația web – am zis: „Uau!”.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Acum poți construi aplicații web pur și simplu introducând un mesaj în Hostinger AI Builder. Foarte tare!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Am încercat Hostinger AI Builder și totul s-a schimbat pentru mine! Acest constructor de aplicații bazat pe AI, fără cod, creează site-uri web și aplicații elegante în câteva minute — proiectează, codifică și scrie pentru tine. Merită încercat.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Este ca și cum ai avea un programator web/dezvoltator software de top, gata să creeze orice îți poți imagina.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Antreprenor

Poți crea lucruri destul de interesante cu Hostinger AI Builder. Este diferit de un constructor de site-uri web obișnuit - este mai mult decât atât.

Ești gata să-ți transformi ideea unică de proiect în realitate?

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Ghid introductiv

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Greșeli frecvente de evitat

Greșeli frecvente de evitat

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Prompt-uri mai bune

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