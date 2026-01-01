Hostinger AI Builder se ocupă automat de elementele SEO de bază, cum ar fi metadatele, sitemap.xml, llms.txt și robots.txt, fără a fi nevoie de pluginuri sau instrumente suplimentare. Trebuie doar să publici site-ul, pagina de destinație sau proiectul digital și acesta este gata să fie indexat de motoarele de căutare care acceptă conținut randat în JavaScript.