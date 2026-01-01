Proiectul tău, optimizat pentru motoarele de căutare și AI

Hostinger AI Builder generează automat tot ce este necesar pentru ca site-urile tale să fie indexate de motoarele de căutare și mai bine înțelese de instrumentele AI precum ChatGPT, Gemini și Meta AI.
Începe gratuit
Vezi prețurile

Optimizat automat pentru vizibilitate

Odată ce site-ul tău fără cod este lansat pe un domeniu personalizat, fișierele cheie de vizibilitate SEO și AI, precum sitemap.xml, robots.txt și llms.txt, sunt create automat. Acest lucru ajută motoarele de căutare și instrumentele AI să înțeleagă conținutul tău - fără nicio configurare.
Începe gratuit
Optimizat automat pentru vizibilitate
Întotdeauna inclus

Publicare inteligentă pentru SEO și descoperire cu AI

Platformă de căutare AI

Ajută instrumentele precum ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity și Meta AI să-ți înțeleagă site-ul. Cu LLMs.txt generat automat, sistemele AI știu exact unde să caute, îmbunătățind șansele de a fi recomandat în răspunsuri și rezumate.
Nu este nevoie să configuri setările de crawling sau să-ți faci griji cu privire la indexare. AI Builder creează fișiere sitemap.xml și robots.txt pentru fiecare proiect publicat — menținând conținutul structurat, ușor de căutat și conform cu cele mai bune practici SEO.
Hostinger AI Builder se ocupă automat de elementele SEO de bază, cum ar fi metadatele, sitemap.xml, llms.txt și robots.txt, fără a fi nevoie de pluginuri sau instrumente suplimentare. Trebuie doar să publici site-ul, pagina de destinație sau proiectul digital și acesta este gata să fie indexat de motoarele de căutare care acceptă conținut randat în JavaScript.

Nu ești familiar cu SEO-ul AI? Urmărește și învață în câteva minute

Aceste videoclipuri scurte explică ce înseamnă Optimizarea Generativă pentru Motoare (GEO) și cum să-ți menții conținutul vizibil.

Ce spun utilizatorii despre Hostinger AI Builder

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe coding reduce timpul de dezvoltare cu 45%, iar instrumente precum Hostinger AI Builder transformă instrucțiunile în limbaj natural în prototipuri funcționale în câteva ore, în loc de câteva săptămâni. Astfel, bariera de intrare în dezvoltarea de software este redusă considerabil.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recent am avut ocazia să testez noul instrument @Hostinger AI Builder și trebuie să spun că am fost impresionat. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder ar putea fi cel mai eficient instrument de vibe coding pentru crearea unor aplicații de milioane de dolari.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Specialist digital

Hostinger AI Builder este o modalitate nouă și inovatoare de a crea MVP-uri și de a testa idei înainte de a investi pe deplin în ele.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nu-ți va veni să crezi cât de ușor este să construiești ceea ce îți dorești pentru site-ul tău web și clienții tăi folosind AI Builder de la Hostinger! Pur și simplu uimitor - convinge-te singur!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creator de conținut

Hostinger AI Builder este un instrument cu care îți poți transforma ideea în realitate. Trebuie doar să explici ce vrei, iar acesta se ocupă de restul.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Îmi place cum merg lucrurile cu @Hostinger AI Builder! A fost foarte distractiv să interacționez cu noua actualizare AI. A schimbat regulile jocului nu doar pentru mine, ci și pentru mulți alți utilizatori pe care îi cunosc.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Mă întreb cum a reușit Hostinger să creeze AI Builder... E incredibil cât de repede permite oricui să implementeze front-end și back-end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nu pot să-ți spun cât a trebuit să stea acest proiect pe lista mea de așteptare PÂNĂ CÂND ați creat AI Builder. Nu știu nimic despre codarea aplicațiilor web. 0 și iată-l. Proiectul meu de vis, prin care-mi ajut semenii este LIVE. Uau!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondator

AI-ul din Hostinger AI Builder schimbă cu adevărat regulile jocului în comparație cu orice altceva. A fost atât de ușor să configurez un subdomeniu pentru blogul meu în aplicația web – am zis: „Uau!”.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Acum poți construi aplicații web pur și simplu introducând un mesaj în Hostinger AI Builder. Foarte tare!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Am încercat Hostinger AI Builder și totul s-a schimbat pentru mine! Acest constructor de aplicații bazat pe AI, fără cod, creează site-uri web și aplicații elegante în câteva minute — proiectează, codifică și scrie pentru tine. Merită încercat.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Este ca și cum ai avea un programator web/dezvoltator software de top, gata să creeze orice îți poți imagina.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Antreprenor

Poți crea lucruri destul de interesante cu Hostinger AI Builder. Este diferit de un constructor de site-uri web obișnuit - este mai mult decât atât.

Ești gata să-ți transformi ideea unică de proiect în realitate?

Începe gratuit

Fără card de credit.

Vezi prețurile

Ne pasă de confidențialitatea ta

Acest site web utilizează cookie-uri care sunt necesare pentru ca site-ul să funcționeze corect și pentru a obține date despre modul în care interacționezi cu acesta, precum și în scopuri de marketing. Dacă dai click pe Acceptă, îți exprimi acordul la stocarea modulelor cookie pe didpozitivul tău pentru reclame, personalizare și statistici, așa cum este descris în Politica noastră de Cookies.