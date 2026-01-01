Am simplificat procesul de creare a aplicațiilor SaaS

Transformă-ți ideea de micro-aplicație SaaS într-un produs live cu ușurință folosind platforma no-code de la Hostinger AI Builder.
Începe gratuit

Fără card de credit.

Am simplificat procesul de creare a aplicațiilor SaaS

Construiește mai rapid și mai ușor cu constructorul SaaS fără cod al AI Builder

Tot ce ai nevoie pentru a crea, a lansa și a scala un SaaS.

Partener AI all-in-one

Descrie ideea ta de SaaS și AI-ul o transformă într-un produs complet funcțional – de la logica de backend la design – gata de lansare în câteva minute. Fără codare, fără echipă tehnică, fără așteptare.
Partener AI all-in-one

Totul pentru a fi lansat

Găzduire, domeniu, email și optimizare SEO - toate incluse. Fără conturi separate sau configurare dificilă.

Totul pentru a fi lansat

Backend încorporat

Baze de date, conturi de utilizator și stocare de fișiere încorporate - fără instrumente externe necesare - ca SaaS-ul tău să funcționeze ca un produs real din prima zi.

Backend încorporat

Monetizează din prima zi

Oferă abonamente pe mai multe niveluri, cu upgrade sau downgrade ușor. Cu 0% comisioane de tranzacție și integrarea nativă Stripe, veniturile recurente devin mai ușor de gestionat.
Monetizează din prima zi

Partener AI all-in-one

Descrie ideea ta de SaaS și AI-ul o transformă într-un produs complet funcțional – de la logica de backend la design – gata de lansare în câteva minute. Fără codare, fără echipă tehnică, fără așteptare.
Partener AI all-in-one

Totul pentru a fi lansat

Găzduire, domeniu, email și optimizare SEO - toate incluse. Fără conturi separate sau configurare dificilă.

Totul pentru a fi lansat

Backend încorporat

Baze de date, conturi de utilizator și stocare de fișiere încorporate - fără instrumente externe necesare - ca SaaS-ul tău să funcționeze ca un produs real din prima zi.

Backend încorporat

Monetizează din prima zi

Oferă abonamente pe mai multe niveluri, cu upgrade sau downgrade ușor. Cu 0% comisioane de tranzacție și integrarea nativă Stripe, veniturile recurente devin mai ușor de gestionat.
Monetizează din prima zi

Soluții SaaS pe care le poți crea — fără cod, doar cu creativitatea ta

Explorează exemple reale de produse SaaS pe care le poți crea cu Hostinger AI Builder – toate construite pur și simplu descriind ceea ce ai nevoie.
Soluții SaaS pe care le poți crea — fără cod, doar cu creativitatea ta

Micro SaaS pentru educație

Creează instrumente de învățare – mini-cursuri, practică lingvistică, certificate care ajută tutori și echipe mici de formare să livreze lecții structurate și să urmărească progresul fără un LMS complet.Începe să creezi
Ajută afacerile să gestioneze lead-uri, să monitorizeze relațiile cu clienții și să încheie mai multe tranzacții – creează un CRM complet personalizat și oferă-l ca abonament echipelor de vânzări și agențiilor.Începe să creezi
Ajută utilizatorii să transforme prompturi simple în descrieri, idei de postări, hashtaguri, hook-uri și conținut gata de publicare pe platformă.Începe să creezi
Permite restaurantelor să gestioneze rezervările, să urmărească disponibilitatea meselor și să trimită emailuri de confirmare – creează un instrument de rezervare de nișă și oferă-l afacerilor din industria ospitalității.Începe să creezi
Creează aplicații pentru planificarea antrenamentelor, urmărirea progresului, planificarea meselor și provocări îi ajută pe utilizatorii să rămână consecvenți, oferind în același timp antrenorilor și creatorilor o modalitate de a împacheta și vinde programe.Începe să creezi
Construiește-ți propria platformă de podcast – publică episoade, crește-ți audiența și monetizează conținutul premium sau exclusiv prin abonamente.Începe să creezi
Creează o platformă cu acces restricționat unde membrii plătesc pentru a accesa conținut exclusiv, cursuri sau o comunitate – stabilește-ți propriile prețuri, gestionează abonamentele și crește-ți veniturile recurente.Începe să creezi

Cum se creează o aplicație SaaS

01

Definește-ți ideea și funcțiile principale

Clarifică problema pe care o va rezolva aplicația ta SaaS și subliniază caracteristicile esențiale pentru utilizatorii tăi.
02

Alege-ți platforma și instrumentele

Alege între a programa manual aplicația SaaS sau a utiliza Hostinger Horizons pentru a transforma prompturile într-un produs SaaS complet funcțional, fără vreo linie de cod.
03

Publică cu un singur click

Descrie ce dorești și lasă Horizons să genereze produsul SaaS. Lansează-l cu un singur click, cu tot cu găzduire, integrări integrate și un domeniu personalizat.

Alege un șablon. Personalizează-l.

Alege un șablon cu design profesional, personalizează-l cu AI sau prin editare vizuală și lansează-ți site-ul mai rapid.

Șabloane predefinite

Live Q&A tool

Live Q&A tool

Real estate CRM

Real estate CRM

Quiz maker (modern)

Quiz maker (modern)

Vrei să afli mai multe?

Explorează tutoriale complete, ghiduri practice și instrucțiuni pas cu pas care te vor duce de la începător la profesionist în AI în cel mai scurt timp. Obține tot ce ai nevoie pentru a-ți construi primul proiect cu AI și multe altele.
Ce este SaaS?

Ce este SaaS?

Tutorial
Cum să construiești un produs SaaS

Cum să construiești un produs SaaS

Tutorial
Idei de micro SaaS

Idei de micro SaaS

Tutorial
Video

Mai multe modalități de a monetiza cu AI Builder

Vinde online

Obține rezervări

Creează instrumente AI personalizate

Creează un șablon, câștigă comision

Ce spun utilizatorii despre Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Codarea Vibe comprimă dezvoltarea cu 45%, instrumente precum Hostinger AI Builder transformând limbajul natural în prototipuri funcționale în câteva ore în loc de săptămâni. Bariera de intrare în construirea de software este dramatic mai mică.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recent am avut ocazia să testez noul instrument @Hostinger AI Builder și trebuie să spun că am fost impresionat. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder ar putea fi cel mai eficient instrument de codare Vibe pentru construirea de aplicații de milioane de dolari.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Specialist digital

Hostinger AI Builder este o modalitate nouă și inovatoare de a crea MVP-uri și de a testa idei înainte de a te implica complet.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nu vei crede cât de ușor este să construiești ceea ce îți dorești pentru site-ul tău web și clienții tăi folosind AI Builder de la Hostinger! Pur și simplu uimitor - convinge-te singur!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creator de conținut

Hostinger AI Builder este un instrument cu care poți construi o idee pe care ai avut-o – trebuie doar să o explici și pur și simplu funcționează.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Îmi place cum merg lucrurile cu @Hostinger AI Builder! A fost foarte distractiv să interacționez cu noua actualizare AI. A schimbat regulile jocului nu doar pentru mine, ci cunosc și mulți alții.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Mă întreb cum a reușit Hostinger să creeze AI Builder... E incredibil cât de repede permite oricui să implementeze front-end și back-end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nu vă pot spune de cât timp a așteptat acest proiect pe lista mea de proiecte noi PÂNĂ când ați creat AI Builder. Nu știu nimic despre programarea aplicațiilor web. 0 și iată-l. Proiectul meu de vis, prin care să ajut colegii, este să fie LIVE. Uau!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondator

Hostinger AI Builder schimbă cu adevărat regulile jocului în comparație cu orice altceva. A fost atât de ușor să configurez un subdomeniu pentru blogul meu în aplicația web – am zis: „Uau!”.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Acum poți construi aplicații web pur și simplu introducând un mesaj în Hostinger AI Builder. Foarte tare!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Am încercat Hostinger AI Builder și schimbă complet regulile jocului! Acest constructor de aplicații AI fără cod creează site-uri web și aplicații elegante în câteva minute — proiectează, codifică și scrie pentru tine. Merită încercat.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Este ca și cum ai avea un programator web/dezvoltator software de top, gata să creeze orice îți poți imagina.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Antreprenor

Poți construi lucruri destul de interesante cu Hostinger AI Builder. Este diferit de un constructor de site-uri web obișnuit - este mai mult decât atât.

Ești gata să-ți transformi ideea unică de proiect în realitate?

Începe gratuit

Fără card de credit.

Întrebări frecvente despre dezvoltarea de aplicații SaaS

Dezvoltarea aplicațiilor SaaS (software as a service) presupune crearea de instrumente sau servicii bazate pe cloud pe care utilizatorii le accesează prin intermediul unui browser web, de obicei pe bază de abonament. Spre deosebire de software-ul tradițional, aplicațiile SaaS nu necesită descărcări sau instalări - totul rulează online.

Vrei să explorezi oportunități favorabile startup-urilor? Consultă lista noastră de idei SaaS pentru inspirație.

Nu — și cu AI Builder, nu trebuie să înveți HTML, CSS sau alte framework-uri. AI Builder folosește o abordare conversațională pentru construire — adesea numită codare vibe. Pur și simplu descrii ce vrei ca aplicația ta SaaS să facă într-un limbaj simplu, iar AI o construiește pentru tine în timp real. Vrei să adaugi o funcție nouă? Întreabă. Trebuie să modifici fluxul unui utilizator? Descrie-l. Dacă ești nou în acest concept, ghidul nostru de codare vibe te prezintă tot ce trebuie să știi.

Pentru a te inspira, explorează câteva dintre exemplele noastre micro SaaS preferate.

Costurile variază în funcție de abordarea ta. Programarea pe cont propriu costă timp, dar mai puțini bani; angajarea dezvoltatorilor poate fi costisitoare. Utilizarea unui constructor SaaS fără cod, precum Hostinger AI Builder, este accesibilă ca preț, cu planuri accesibile care încep de la 2,99 €/lună și îți permit să construiești, să testezi și să lansezi produse SaaS fără investiții inițiale mari.

Poți începe gratuit - nu este necesar card de credit. Odată ce te înscrii, vei primi 5 credite AI pentru a începe construirea imediat. Utilizarea creditelor depinde de complexitatea fiecărei solicitări - modificările mai simple costă mai puțin decât un credit, construcțiile mai mari pot necesita mai mult. Creditele tale gratuite sunt suficiente pentru a descrie aplicația ta SaaS, a o vedea prinzând viață și a-ți face o idee reală despre AI Builder înainte de a te angaja la orice.

Când ești gata să publici, pur și simplu treci la unul dintre planurile noastre plătite. Găzduirea, domeniul și optimizarea SEO sunt incluse - trebuie doar să apăsați butonul „Publică” și SaaS-ul dvs. va fi lansat.

Rămâneți fără credite? Puteți reîncărca oricând și puteți urmări utilizarea din tabloul de bord.

Poți monetiza aplicațiile SaaS prin abonamente lunare, planuri premium pe niveluri, achiziții în aplicație sau reclame. Hostinger AI Builder se integrează cu sisteme de plată precum Stripe, facilitând configurarea facturării.

Marketingul SaaS eficient include SEO, campanii de social media, reclame plătite, email marketing și parteneriate cu persoane influente. Identificarea publicului țintă și poziționarea valorii aplicației tale sunt esențiale.

Află mai multe din Ghidul nostru de marketing SaaS.

Un micro SaaS este o aplicație SaaS extrem de specializată care deservește o nișă restrânsă, adesea construită și condusă de o echipă mică sau chiar de un fondator individual. Aceste site-uri pot fi lansate mai rapid și mai ușor de gestionat.

Vrei să afli mai multe? Consultă ghidul nostru despre micro SaaS.

Întreținerea include actualizarea regulată a aplicației, remedierea erorilor, îmbunătățirea securității și adăugarea de noi funcții. Hostinger AI Builder simplifică acest lucru prin gruparea actualizărilor, găzduirii și monitorizării într-o singură platformă perfectă.

Testarea te ajută să identifici erorile și să te asiguri că aplicația ta SaaS funcționează pe diferite dispozitive. Poți testa manual funcțiile sau poți utiliza instrumente de testare automate. Hostinger AI Builder îți permite să previzualizezi și să testezi într-un mediu sandbox înainte de a publica.

Securitatea SaaS implică protejarea datelor utilizatorilor, impunerea unei autentificări puternice, aplicarea SSL și monitorizarea regulată a vulnerabilităților. Hostinger AI Builder se ocupă de funcțiile cheie de securitate de la început, ajutându-vă să lansați cu încredere.

În mod tradițional, implementarea și găzduirea necesită configurarea serverelor, configurarea mediilor și gestionarea domeniilor. Cu Hostinger AI Builder, totul este integrat - construiești și lansezi într-un singur loc, cu găzduire, domenii personalizate și SSL incluse.

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