Am simplificat procesul de creare a aplicațiilor SaaS
Construiește mai rapid și mai ușor cu constructorul SaaS fără cod al AI Builder
Partener AI all-in-one
Totul pentru a fi lansat
Găzduire, domeniu, email și optimizare SEO - toate incluse. Fără conturi separate sau configurare dificilă.
Backend încorporat
Baze de date, conturi de utilizator și stocare de fișiere încorporate - fără instrumente externe necesare - ca SaaS-ul tău să funcționeze ca un produs real din prima zi.
Monetizează din prima zi
Partener AI all-in-one
Totul pentru a fi lansat
Găzduire, domeniu, email și optimizare SEO - toate incluse. Fără conturi separate sau configurare dificilă.
Backend încorporat
Baze de date, conturi de utilizator și stocare de fișiere încorporate - fără instrumente externe necesare - ca SaaS-ul tău să funcționeze ca un produs real din prima zi.
Monetizează din prima zi
Soluții SaaS pe care le poți crea — fără cod, doar cu creativitatea ta
Micro SaaS pentru educație
Aplicație web CRM
Generator de postări pentru social media
Aplicație web pentru rezervări la restaurant
Micro SaaS pentru fitness
Aplicație web pentru podcasturi
Site web pentru membri
Cum se creează o aplicație SaaS
Definește-ți ideea și funcțiile principale
Alege-ți platforma și instrumentele
Publică cu un singur click
Alege un șablon. Personalizează-l.
Șabloane predefinite
Live Q&A tool
Real estate CRM
Quiz maker (modern)
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Mai multe modalități de a monetiza cu AI Builder
Ce spun utilizatorii despre Hostinger Horizons
Codarea Vibe comprimă dezvoltarea cu 45%, instrumente precum Hostinger AI Builder transformând limbajul natural în prototipuri funcționale în câteva ore în loc de săptămâni. Bariera de intrare în construirea de software este dramatic mai mică.
Recent am avut ocazia să testez noul instrument @Hostinger AI Builder și trebuie să spun că am fost impresionat. 😎
Hostinger AI Builder ar putea fi cel mai eficient instrument de codare Vibe pentru construirea de aplicații de milioane de dolari.
Hostinger AI Builder este o modalitate nouă și inovatoare de a crea MVP-uri și de a testa idei înainte de a te implica complet.
Nu vei crede cât de ușor este să construiești ceea ce îți dorești pentru site-ul tău web și clienții tăi folosind AI Builder de la Hostinger! Pur și simplu uimitor - convinge-te singur!
Hostinger AI Builder este un instrument cu care poți construi o idee pe care ai avut-o – trebuie doar să o explici și pur și simplu funcționează.
Îmi place cum merg lucrurile cu @Hostinger AI Builder! A fost foarte distractiv să interacționez cu noua actualizare AI. A schimbat regulile jocului nu doar pentru mine, ci cunosc și mulți alții.
Mă întreb cum a reușit Hostinger să creeze AI Builder... E incredibil cât de repede permite oricui să implementeze front-end și back-end.
Nu vă pot spune de cât timp a așteptat acest proiect pe lista mea de proiecte noi PÂNĂ când ați creat AI Builder. Nu știu nimic despre programarea aplicațiilor web. 0 și iată-l. Proiectul meu de vis, prin care să ajut colegii, este să fie LIVE. Uau!
Hostinger AI Builder schimbă cu adevărat regulile jocului în comparație cu orice altceva. A fost atât de ușor să configurez un subdomeniu pentru blogul meu în aplicația web – am zis: „Uau!”.
Acum poți construi aplicații web pur și simplu introducând un mesaj în Hostinger AI Builder. Foarte tare!
Am încercat Hostinger AI Builder și schimbă complet regulile jocului! Acest constructor de aplicații AI fără cod creează site-uri web și aplicații elegante în câteva minute — proiectează, codifică și scrie pentru tine. Merită încercat.
Este ca și cum ai avea un programator web/dezvoltator software de top, gata să creeze orice îți poți imagina.
Poți construi lucruri destul de interesante cu Hostinger AI Builder. Este diferit de un constructor de site-uri web obișnuit - este mai mult decât atât.
Întrebări frecvente despre dezvoltarea de aplicații SaaS
Ce este dezvoltarea de aplicații SaaS?
Dezvoltarea aplicațiilor SaaS (software as a service) presupune crearea de instrumente sau servicii bazate pe cloud pe care utilizatorii le accesează prin intermediul unui browser web, de obicei pe bază de abonament. Spre deosebire de software-ul tradițional, aplicațiile SaaS nu necesită descărcări sau instalări - totul rulează online.
Vrei să explorezi oportunități favorabile startup-urilor? Consultă lista noastră de idei SaaS pentru inspirație.
Trebuie să am cunoștințe de programare pentru a construi o aplicație SaaS?
Nu — și cu AI Builder, nu trebuie să înveți HTML, CSS sau alte framework-uri. AI Builder folosește o abordare conversațională pentru construire — adesea numită codare vibe. Pur și simplu descrii ce vrei ca aplicația ta SaaS să facă într-un limbaj simplu, iar AI o construiește pentru tine în timp real. Vrei să adaugi o funcție nouă? Întreabă. Trebuie să modifici fluxul unui utilizator? Descrie-l. Dacă ești nou în acest concept, ghidul nostru de codare vibe te prezintă tot ce trebuie să știi.
Pentru a te inspira, explorează câteva dintre exemplele noastre micro SaaS preferate.
Cât costă să construiești o aplicație SaaS?
Costurile variază în funcție de abordarea ta. Programarea pe cont propriu costă timp, dar mai puțini bani; angajarea dezvoltatorilor poate fi costisitoare. Utilizarea unui constructor SaaS fără cod, precum Hostinger AI Builder, este accesibilă ca preț, cu planuri accesibile care încep de la 2,99 €/lună și îți permit să construiești, să testezi și să lansezi produse SaaS fără investiții inițiale mari.
Poți începe gratuit - nu este necesar card de credit. Odată ce te înscrii, vei primi 5 credite AI pentru a începe construirea imediat. Utilizarea creditelor depinde de complexitatea fiecărei solicitări - modificările mai simple costă mai puțin decât un credit, construcțiile mai mari pot necesita mai mult. Creditele tale gratuite sunt suficiente pentru a descrie aplicația ta SaaS, a o vedea prinzând viață și a-ți face o idee reală despre AI Builder înainte de a te angaja la orice.
Când ești gata să publici, pur și simplu treci la unul dintre planurile noastre plătite. Găzduirea, domeniul și optimizarea SEO sunt incluse - trebuie doar să apăsați butonul „Publică” și SaaS-ul dvs. va fi lansat.
Rămâneți fără credite? Puteți reîncărca oricând și puteți urmări utilizarea din tabloul de bord.
Cum pot monetiza aplicația mea SaaS?
Poți monetiza aplicațiile SaaS prin abonamente lunare, planuri premium pe niveluri, achiziții în aplicație sau reclame. Hostinger AI Builder se integrează cu sisteme de plată precum Stripe, facilitând configurarea facturării.
Cum pot să-mi comercializez aplicația SaaS?
Marketingul SaaS eficient include SEO, campanii de social media, reclame plătite, email marketing și parteneriate cu persoane influente. Identificarea publicului țintă și poziționarea valorii aplicației tale sunt esențiale.
Află mai multe din Ghidul nostru de marketing SaaS.
Care este diferența dintre un SaaS și un micro SaaS?
Un micro SaaS este o aplicație SaaS extrem de specializată care deservește o nișă restrânsă, adesea construită și condusă de o echipă mică sau chiar de un fondator individual. Aceste site-uri pot fi lansate mai rapid și mai ușor de gestionat.
Vrei să afli mai multe? Consultă ghidul nostru despre micro SaaS.
Cum întrețin o aplicație SaaS?
Întreținerea include actualizarea regulată a aplicației, remedierea erorilor, îmbunătățirea securității și adăugarea de noi funcții. Hostinger AI Builder simplifică acest lucru prin gruparea actualizărilor, găzduirii și monitorizării într-o singură platformă perfectă.
Cum testez o aplicație SaaS?
Testarea te ajută să identifici erorile și să te asiguri că aplicația ta SaaS funcționează pe diferite dispozitive. Poți testa manual funcțiile sau poți utiliza instrumente de testare automate. Hostinger AI Builder îți permite să previzualizezi și să testezi într-un mediu sandbox înainte de a publica.
Cum securizez o aplicație SaaS?
Securitatea SaaS implică protejarea datelor utilizatorilor, impunerea unei autentificări puternice, aplicarea SSL și monitorizarea regulată a vulnerabilităților. Hostinger AI Builder se ocupă de funcțiile cheie de securitate de la început, ajutându-vă să lansați cu încredere.
Cum implementez și găzduiesc o aplicație SaaS?
În mod tradițional, implementarea și găzduirea necesită configurarea serverelor, configurarea mediilor și gestionarea domeniilor. Cu Hostinger AI Builder, totul este integrat - construiești și lansezi într-un singur loc, cu găzduire, domenii personalizate și SSL incluse.