Un micro SaaS este o aplicație SaaS extrem de specializată care deservește o nișă restrânsă, adesea construită și condusă de o echipă mică sau chiar de un fondator individual. Aceste site-uri pot fi lansate mai rapid și mai ușor de gestionat.

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