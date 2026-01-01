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Adam
Un expert în construcția de inteligență artificială și o sursă de referință pentru sfaturi, trucuri și informații care să ofere putere comunității.
Guilherme
Creează tutoriale ușor de urmărit, în special în portugheză, ceea ce contribuie la simplificarea și accesibilitatea programului AI Builder.
AschiLaci
Combină experiența practică în construirea de soluții cu raportarea proactivă a problemelor în cadrul AI Builder și Hostinger, contribuind la îmbunătățirea produselor zi de zi prin utilizarea în lumea reală și feedback detaliat.
Luis De Jesus Figueroa
Cunoscut pentru răspunsurile clare, pas cu pas, atât în engleză, cât și în spaniolă — făcând ajutorul accesibil tuturor.