Alătură-te comunității și construiește mai inteligent împreună

Conectează-te cu o rețea globală de creatori folosind Hostinger AI Builder pentru a construi și lansa site-uri web, aplicații web și instrumente. Învață mai rapid și crește împreună.

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Indiferent dacă îți construiești primul proiect sau îl extinzi pe al zecelea, serverul Discord Hostinger AI Builder este locul unde vei găsi răspunsuri, feedback și inspirație.
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Învață prin a face

Obține sprijin și inspirație de la alții care construiesc cu Hostinger AI Builder.

Fii cu un pas înaintea celorlalți

Fii printre primii care află despre noile actualizări, instrumentele beta și evenimentele exclusive ale comunității.

Construiește, distribuie și conectează-te

Arată ce construiești, adună feedback și dezvoltă-te.

Fă cunoștință cu eroii comunității noastre

Adam

Adam

Un expert în construcția de inteligență artificială și o sursă de referință pentru sfaturi, trucuri și informații care să ofere putere comunității.

Guilherme

Guilherme

Creează tutoriale ușor de urmărit, în special în portugheză, ceea ce contribuie la simplificarea și accesibilitatea programului AI Builder.

AschiLaci

AschiLaci

Combină experiența practică în construirea de soluții cu raportarea proactivă a problemelor în cadrul AI Builder și Hostinger, contribuind la îmbunătățirea produselor zi de zi prin utilizarea în lumea reală și feedback detaliat.

Luis De Jesus Figueroa

Luis De Jesus Figueroa

Cunoscut pentru răspunsurile clare, pas cu pas, atât în engleză, cât și în spaniolă — făcând ajutorul accesibil tuturor.

Resurse utile pentru început

Tutoriale

Instrucțiuni pas cu pas pentru construirea cu Hostinger Horizons.

Baza de cunoștințe

Răspunsuri la toate întrebările tale tehnice și creative.

Videoclipuri

Prezentări vizuale și inspirație.

Comunitate

Conectează-te cu ceilalți, împărtășește idei și crește împreună.

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