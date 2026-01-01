Horizons utilizează cele mai puternice modele lingvistice de mari dimensiuni disponibile, antrenate pe cantități uriașe de date. Fie că scrii conținut, proiectezi layout-uri sau construiești instrumente online, inteligența noastră artificială îți înțelege prompturile și oferă rezultate care corespund viziunii tale.

Și, pentru că ne pasă de confidențialitatea ta, nu folosim niciodată solicitările sau datele proiectului tău pentru a antrena modelele.