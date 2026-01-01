Cu Hostinger AI Builder, îți poți actualiza conținutul direct în fereastra de previzualizare. Activează modul de editare, dă click pe ceea ce vrei să modifici și începe să scrii. Este atât de simplu.

Actualizează titluri, paragrafe sau textul butoanelor și vezi modificările în timp real. Fără extensii, fără credite AI irosite, fără așteptare.