Vinde online cu un magazin creat pe stilul tău
Tot ce ai nevoie pentru a vinde și a scala online
Vinde produse digitale
Totul pentru creștere
Găzduire, domeniu și email – toate incluse. Configurare simplă pentru instrumente de marketing și plată: SEO, Stripe, PayPal, AdSense și multe altele.
0% taxe de tranzacție
Păstrează ceea ce câștigi. Acceptă peste 100 de metode de plată fără costuri suplimentare.
Livrare automată de emailuri
Vinde produse digitale
Totul pentru creștere
Găzduire, domeniu și email – toate incluse. Configurare simplă pentru instrumente de marketing și plată: SEO, Stripe, PayPal, AdSense și multe altele.
0% taxe de tranzacție
Păstrează ceea ce câștigi. Acceptă peste 100 de metode de plată fără costuri suplimentare.
Livrare automată de emailuri
Ideea ta de eCommerce, gata să prindă contur
Magazin online personalizat
Site de membership
Chatbot AI
Instrument de urmărire a inventarului
Sistem de urmărire a comenzilor
Tablou de bord cu statistici de vânzări
Cum să începi să vinzi online cu AI
Descrie-ți ideea sau alege un șablon
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Alege un șablon. Personalizează-l.
Velour (fashion store)
Online coffee store
Alpaca (online boutique)
De la concept la finalizare în câteva minute
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Ce spun utilizatorii despre Hostinger Horizons
Codarea Vibe comprimă dezvoltarea cu 45%, instrumente precum Hostinger AI Builder transformând limbajul natural în prototipuri funcționale în câteva ore în loc de săptămâni. Bariera de intrare în construirea de software este dramatic mai mică.
Recent am avut ocazia să testez noul instrument @Hostinger AI Builder și trebuie să spun că am fost impresionat. 😎
Hostinger AI Builder ar putea fi cel mai eficient instrument de codare Vibe pentru construirea de aplicații de milioane de dolari.
Hostinger AI Builder este o modalitate nouă și inovatoare de a crea MVP-uri și de a testa idei înainte de a te implica complet.
Nu vei crede cât de ușor este să construiești ceea ce îți dorești pentru site-ul tău web și clienții tăi folosind AI Builder de la Hostinger! Pur și simplu uimitor - convinge-te singur!
Hostinger AI Builder este un instrument cu care poți construi o idee pe care ai avut-o – trebuie doar să o explici și pur și simplu funcționează.
Îmi place cum merg lucrurile cu @Hostinger AI Builder! A fost foarte distractiv să interacționez cu noua actualizare AI. A schimbat regulile jocului nu doar pentru mine, ci cunosc și mulți alții.
Mă întreb cum a reușit Hostinger să creeze AI Builder... E incredibil cât de repede permite oricui să implementeze front-end și back-end.
Nu vă pot spune de cât timp a așteptat acest proiect pe lista mea de proiecte noi PÂNĂ când ați creat AI Builder. Nu știu nimic despre programarea aplicațiilor web. 0 și iată-l. Proiectul meu de vis, prin care să ajut colegii, este să fie LIVE. Uau!
Hostinger AI Builder schimbă cu adevărat regulile jocului în comparație cu orice altceva. A fost atât de ușor să configurez un subdomeniu pentru blogul meu în aplicația web – am zis: „Uau!”.
Acum poți construi aplicații web pur și simplu introducând un mesaj în Hostinger AI Builder. Foarte tare!
Am încercat Hostinger AI Builder și schimbă complet regulile jocului! Acest constructor de aplicații AI fără cod creează site-uri web și aplicații elegante în câteva minute — proiectează, codifică și scrie pentru tine. Merită încercat.
Este ca și cum ai avea un programator web/dezvoltator software de top, gata să creeze orice îți poți imagina.
Poți construi lucruri destul de interesante cu Hostinger AI Builder. Este diferit de un constructor de site-uri web obișnuit - este mai mult decât atât.
Întrebări frecvente despre magazinul online de cod vibrații AI Builder
Ce este comerțul electronic AI Builder?
Comerțul electronic AI Builder este conceput pentru a face vânzările online accesibile tuturor. AI Builder AI construiește magazinul sau aplicația web personalizată de comerț electronic printr-o interfață de chat simplă, în timp ce soluția nativă de comerț electronic a Hostinger se ocupă de produse, plăți, comenzi și livrare - toate funcționând împreună imediat după deschidere.
Fără codare, fără configurare tehnică, fără instrumente separate de gestionat. Tot ce ai nevoie pentru a vinde online, gata când ești.
Ce pot vinde?
Puteți vinde produse fizice și digitale, carduri cadou și produse tipărite la cerere.
Abonamentele și programările nu sunt încă acceptate, dar le puteți oferi în continuare folosind instrumente terțe:
- Pentru a începe să vindeți abonamente, vă recomandăm să utilizați Stripe. Rugați AI Builder să vă ajute să îl conectați la proiectul dvs.
- Pentru programări, instrumente precum Calendly funcționează excelent. De asemenea, puteți întreba AI Builder cum să îl adăugați pe site-ul dvs.
Ce metode de plată sunt acceptate?
Alege din peste 100 de metode de plată, cum ar fi card, PayPal, Google Pay, Apple Pay și altele. Metodele de plată disponibile pentru magazinul tău depind de locul în care vinzi, locația ta, moneda și cui vinzi.
Ce metode de livrare sunt acceptate?
După ce conectezi un magazin online, îți poți defini zonele de expediere cu până la 25 de opțiuni de livrare și poți seta reguli personalizate de expediere pe baza valorii comenzii sau a greutății articolelor.
Cum conectez un magazin online la proiectul meu?
Este nevoie de doar doi pași pentru a vă pune magazinul în funcțiune:
- Faceți clic pe „Integrări” în colțul din dreapta sus al proiectului dvs. AI Builder, apoi selectați și conectați magazinul online. AI Builder îl configurează pentru dvs. în câteva clipe.
- După conectare, accesați „Integrări” → „Magazin online” pentru a accesa toate setările magazinului dvs.
Consultați ghidul nostru pas cu pas pentru mai multe instrucțiuni.
Cum îmi editez magazinul online?
Îți poți gestiona magazinul oricând, dând click pe „Integrări” → „Magazin online”.
Odată conectat, vei vedea linkuri care te vor redirecționa către managerul de magazin integrat. De acolo, poți gestiona produsele, plățile și multe altele, fără a folosi prompturi.
Dacă dorești să editezi aspectul magazinului tău online (cum ar fi aspectul listei de produse), cere pur și simplu AI-ului în chat să facă modificările.
Pot construi mai mult decât un simplu magazin online cu AI Builder?
Da – și aici AI Builder iese cu adevărat în evidență. De la un simplu magazin online la o aplicație de comerț electronic complet personalizată, AI Builder vă permite să construiți orice experiență de comerț electronic vă puteți imagina – inclusiv instrumente personalizate adaptate nevoilor exacte ale afacerii dvs. Instrumente de urmărire a stocurilor, sisteme de gestionare a comenzilor, tablouri de bord pentru vânzări – descrieți doar ce aveți nevoie și AI Builder îl construiește pentru dvs.
Am nevoie de abilități de codare pentru a crea o aplicație eCommerce sau un magazin?
Absolut niciunul. AI Builder este construit în jurul codificării Vibe – descrie doar ce vrei să construiești, iar AI se ocupă de restul. Indiferent dacă lansezi o vitrină virtuală sau construiești un instrument personalizat de comerț electronic, tot ce ai nevoie este o solicitare.
Dacă obiectivul tău este să lansezi un magazin online, poți construi un site web inițial dintr-o singură solicitare, apoi poți conecta integrarea încorporată a magazinului online și poți adăuga produsele tale – totul fără a scrie o singură linie de cod.
Este vibe coding pentru mine?
Dacă ai avut vreodată o idee pentru un magazin online sau un instrument personalizat de comerț electronic, dar nu știai de unde să începi – codarea prin vibrații este pentru tine. În loc să scrii cod, pur și simplu descrii ce vrei să construiești în limbaj simplu, iar inteligența artificială îi dă viață, pas cu pas.
Cel mai bun mod de a afla este să încerci singur. AI Builder vine cu o perioadă de probă gratuită care include 5 instrucțiuni – suficiente pentru a crea codarea prin vibrații pentru un magazin online inițial sau o aplicație de comerț electronic personalizată și a vedea exact ce poate face înainte de a te angaja la ceva. Nu este necesar card de credit.
Care este diferența dintre AI Builder și Hostinger Website Builder pentru comerț electronic?
Hostinger oferă două modalități de a construi un site web de comerț electronic – cu platforma de codare AI Builder și constructorul de site-uri web drag-and-drop de la Hostinger – iar diferența se găsește deja în nume.
Hostinger Website Builder vă permite să începeți de la un șablon sau să generați un site web de comerț electronic dintr-o descriere, apoi să îl personalizați prin glisarea și plasarea elementelor predefinite. Este o alegere excelentă pentru oricine are nevoie de un magazin online curat, simplu și funcțional rapid.
Horizons adoptă o abordare conversațională – discutați cu AI, iar aceasta aplică modificări în timp real, oferindu-vă mult mai multă libertate de personalizare. De asemenea, vă permite să construiți proiecte mai avansate, cum ar fi piețe online sau magazine online mai complexe cu date de autentificare, datorită backend-ului său integrat. Și pentru cei care doresc, este disponibil și acces complet la cod.
Ambele instrumente sunt susținute de soluția nativă de comerț electronic a Hostinger și sunt concepute pentru persoane fără cunoștințe tehnice – diferența se reduce la modul în care vă place să construiți și la câtă flexibilitate aveți nevoie.