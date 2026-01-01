Vinde online cu un magazin creat pe stilul tău

Creează-ți magazinul sau o aplicație de eCommerce complet personalizată doar discutând cu AI-ul. Gestionează produse, comenzi, plăți și multe altele – totul dintr-un singur loc.
Începe gratuit

Planuri plătite de la doar 2,99 €/lună

Vinde online cu un magazin creat pe stilul tău

Tot ce ai nevoie pentru a vinde și a scala online

Obții tot ce ai nevoie pentru a vinde produse fizice și digitale, carduri cadou, sau să gestionezi o afacere de print la cerere.
Vinde produse digitale

Vinde produse digitale

Creează-ți magazinul online și paginile de produse discutând cu AI-ul sau folosind șabloane.
Vinde produse digitale

Totul pentru creștere

Găzduire, domeniu și email – toate incluse. Configurare simplă pentru instrumente de marketing și plată: SEO, Stripe, PayPal, AdSense și multe altele.

Totul pentru creștere

0% taxe de tranzacție

Păstrează ceea ce câștigi. Acceptă peste 100 de metode de plată fără costuri suplimentare.

0% taxe de tranzacție

Livrare automată de emailuri

Produsele tale digitale (ebook, muzică, artă) sunt livrate instantaneu clienților, fără ca tu să miști un deget.
Livrare automată de emailuri

Vinde produse digitale

Creează-ți magazinul online și paginile de produse discutând cu AI-ul sau folosind șabloane.
Vinde produse digitale

Totul pentru creștere

Găzduire, domeniu și email – toate incluse. Configurare simplă pentru instrumente de marketing și plată: SEO, Stripe, PayPal, AdSense și multe altele.

Totul pentru creștere

0% taxe de tranzacție

Păstrează ceea ce câștigi. Acceptă peste 100 de metode de plată fără costuri suplimentare.

0% taxe de tranzacție

Livrare automată de emailuri

Produsele tale digitale (ebook, muzică, artă) sunt livrate instantaneu clienților, fără ca tu să miști un deget.
Livrare automată de emailuri

Ideea ta de eCommerce, gata să prindă contur

De la magazine online la tablouri de bord de vânzări și nu numai – explorează câteva exemple populare sau începe direct cu un prompt predefinit și construiește în câteva secunde.
Magazin online personalizat

Magazin online personalizat

Lansează un magazin care arată și funcționează exact așa cum vrei – îți prezinți produsele, gestionezi comenzile și începi să vinzi online fără să scrii o singură linie de cod.Începe să creezi
Construiește o platformă exclusivă unde membrii plătesc pentru a accesa conținut exclusiv, cursuri sau o comunitate – stabilește propriile prețuri, gestionează abonamentele și crește-ți veniturile recurente.Începe să creezi
Creează un chatbot inteligent care răspunde la întrebările cumpărătorilor 24/7, ghidează clienții sau automatizează sarcinile comune.Începe să creezi
Permite utilizatorilor să monitorizeze cu ușurință nivelul stocurilor, să urmărească aprovizionarea și să evite lipsurile — totul dintr-un tablou de bord simplu și intuitiv.Începe să creezi
Ține-ți clienții la curent cu o experiență de urmărire a comenzilor personalizată care construiește încrederea de la achiziție până la livrare.Începe să creezi
Transformă-ți datele de vânzări în informații clare și utile, astfel încât să știi mereu ce funcționează și unde există oportunități de creștere.Începe să creezi

Cum să începi să vinzi online cu AI

01

Descrie-ți ideea sau alege un șablon

Descrie magazinul online sau aplicația de eCommerce pe care o ai în minte și vezi cum prinde viață – sau alege un șablon ca să începi și mai rapid.
02

Personalizează și testează

Ajustează designul, creează pagini de produse dintr-o singură imagine și conectează plățile și livrarea. Previzualizează live înainte de a publica.
03

Publici cu un singur click

Cu un singur click și magazinul tău este activ și gata să preia comenzi – fără configurare tehnică, fără conexiuni de la terți sau timp de așteptare.

Alege un șablon. Personalizează-l.

Alege un șablon cu design profesional, personalizează-l cu AI sau prin editare vizuală și lansează-ți site-ul mai rapid.
Velour (fashion store)

Velour (fashion store)

Online coffee store

Online coffee store

Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

De la concept la finalizare în câteva minute

Vezi cum să creezi, să personalizezi și să lansezi magazinul tău în câteva minute — de la produse create cu AI până la configurarea plăților.

Vezi ce alte soluții poate crea Horizons pentru afacerea ta

Pagini și aplicații de prezentare pentru business

Site-uri și aplicații de rezervări

CRM-uri personalizate

Instrumente interne de business

Ce spun utilizatorii despre Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Codarea Vibe comprimă dezvoltarea cu 45%, instrumente precum Hostinger AI Builder transformând limbajul natural în prototipuri funcționale în câteva ore în loc de săptămâni. Bariera de intrare în construirea de software este dramatic mai mică.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recent am avut ocazia să testez noul instrument @Hostinger AI Builder și trebuie să spun că am fost impresionat. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder ar putea fi cel mai eficient instrument de codare Vibe pentru construirea de aplicații de milioane de dolari.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Specialist digital

Hostinger AI Builder este o modalitate nouă și inovatoare de a crea MVP-uri și de a testa idei înainte de a te implica complet.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nu vei crede cât de ușor este să construiești ceea ce îți dorești pentru site-ul tău web și clienții tăi folosind AI Builder de la Hostinger! Pur și simplu uimitor - convinge-te singur!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creator de conținut

Hostinger AI Builder este un instrument cu care poți construi o idee pe care ai avut-o – trebuie doar să o explici și pur și simplu funcționează.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Îmi place cum merg lucrurile cu @Hostinger AI Builder! A fost foarte distractiv să interacționez cu noua actualizare AI. A schimbat regulile jocului nu doar pentru mine, ci cunosc și mulți alții.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Mă întreb cum a reușit Hostinger să creeze AI Builder... E incredibil cât de repede permite oricui să implementeze front-end și back-end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nu vă pot spune de cât timp a așteptat acest proiect pe lista mea de proiecte noi PÂNĂ când ați creat AI Builder. Nu știu nimic despre programarea aplicațiilor web. 0 și iată-l. Proiectul meu de vis, prin care să ajut colegii, este să fie LIVE. Uau!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondator

Hostinger AI Builder schimbă cu adevărat regulile jocului în comparație cu orice altceva. A fost atât de ușor să configurez un subdomeniu pentru blogul meu în aplicația web – am zis: „Uau!”.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Acum poți construi aplicații web pur și simplu introducând un mesaj în Hostinger AI Builder. Foarte tare!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Am încercat Hostinger AI Builder și schimbă complet regulile jocului! Acest constructor de aplicații AI fără cod creează site-uri web și aplicații elegante în câteva minute — proiectează, codifică și scrie pentru tine. Merită încercat.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Este ca și cum ai avea un programator web/dezvoltator software de top, gata să creeze orice îți poți imagina.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Antreprenor

Poți construi lucruri destul de interesante cu Hostinger AI Builder. Este diferit de un constructor de site-uri web obișnuit - este mai mult decât atât.

Ești gata să-ți lansezi magazinul tău online sau aplicația eCommerce?

Începe gratuit

Fără card de credit

Întrebări frecvente despre magazinul online de cod vibrații AI Builder

Comerțul electronic AI Builder este conceput pentru a face vânzările online accesibile tuturor. AI Builder AI construiește magazinul sau aplicația web personalizată de comerț electronic printr-o interfață de chat simplă, în timp ce soluția nativă de comerț electronic a Hostinger se ocupă de produse, plăți, comenzi și livrare - toate funcționând împreună imediat după deschidere.

Fără codare, fără configurare tehnică, fără instrumente separate de gestionat. Tot ce ai nevoie pentru a vinde online, gata când ești.

Puteți vinde produse fizice și digitale, carduri cadou și produse tipărite la cerere.

Abonamentele și programările nu sunt încă acceptate, dar le puteți oferi în continuare folosind instrumente terțe:

  • Pentru a începe să vindeți abonamente, vă recomandăm să utilizați Stripe. Rugați AI Builder să vă ajute să îl conectați la proiectul dvs.
  • Pentru programări, instrumente precum Calendly funcționează excelent. De asemenea, puteți întreba AI Builder cum să îl adăugați pe site-ul dvs.

Alege din peste 100 de metode de plată, cum ar fi card, PayPal, Google Pay, Apple Pay și altele. Metodele de plată disponibile pentru magazinul tău depind de locul în care vinzi, locația ta, moneda și cui vinzi.

După ce conectezi un magazin online, îți poți defini zonele de expediere cu până la 25 de opțiuni de livrare și poți seta reguli personalizate de expediere pe baza valorii comenzii sau a greutății articolelor.

Este nevoie de doar doi pași pentru a vă pune magazinul în funcțiune:

  1. Faceți clic pe „Integrări” în colțul din dreapta sus al proiectului dvs. AI Builder, apoi selectați și conectați magazinul online. AI Builder îl configurează pentru dvs. în câteva clipe.
  2. După conectare, accesați „Integrări” → „Magazin online” pentru a accesa toate setările magazinului dvs.

Consultați ghidul nostru pas cu pas pentru mai multe instrucțiuni.

Îți poți gestiona magazinul oricând, dând click pe „Integrări” → „Magazin online”.

Odată conectat, vei vedea linkuri care te vor redirecționa către managerul de magazin integrat. De acolo, poți gestiona produsele, plățile și multe altele, fără a folosi prompturi.

Dacă dorești să editezi aspectul magazinului tău online (cum ar fi aspectul listei de produse), cere pur și simplu AI-ului în chat să facă modificările.

Da – și aici AI Builder iese cu adevărat în evidență. De la un simplu magazin online la o aplicație de comerț electronic complet personalizată, AI Builder vă permite să construiți orice experiență de comerț electronic vă puteți imagina – inclusiv instrumente personalizate adaptate nevoilor exacte ale afacerii dvs. Instrumente de urmărire a stocurilor, sisteme de gestionare a comenzilor, tablouri de bord pentru vânzări – descrieți doar ce aveți nevoie și AI Builder îl construiește pentru dvs.

Absolut niciunul. AI Builder este construit în jurul codificării Vibe – descrie doar ce vrei să construiești, iar AI se ocupă de restul. Indiferent dacă lansezi o vitrină virtuală sau construiești un instrument personalizat de comerț electronic, tot ce ai nevoie este o solicitare.

Dacă obiectivul tău este să lansezi un magazin online, poți construi un site web inițial dintr-o singură solicitare, apoi poți conecta integrarea încorporată a magazinului online și poți adăuga produsele tale – totul fără a scrie o singură linie de cod.

Dacă ai avut vreodată o idee pentru un magazin online sau un instrument personalizat de comerț electronic, dar nu știai de unde să începi – codarea prin vibrații este pentru tine. În loc să scrii cod, pur și simplu descrii ce vrei să construiești în limbaj simplu, iar inteligența artificială îi dă viață, pas cu pas.

Cel mai bun mod de a afla este să încerci singur. AI Builder vine cu o perioadă de probă gratuită care include 5 instrucțiuni – suficiente pentru a crea codarea prin vibrații pentru un magazin online inițial sau o aplicație de comerț electronic personalizată și a vedea exact ce poate face înainte de a te angaja la ceva. Nu este necesar card de credit.

Hostinger oferă două modalități de a construi un site web de comerț electronic – cu platforma de codare AI Builder și constructorul de site-uri web drag-and-drop de la Hostinger – iar diferența se găsește deja în nume.

Hostinger Website Builder vă permite să începeți de la un șablon sau să generați un site web de comerț electronic dintr-o descriere, apoi să îl personalizați prin glisarea și plasarea elementelor predefinite. Este o alegere excelentă pentru oricine are nevoie de un magazin online curat, simplu și funcțional rapid.

Horizons adoptă o abordare conversațională – discutați cu AI, iar aceasta aplică modificări în timp real, oferindu-vă mult mai multă libertate de personalizare. De asemenea, vă permite să construiți proiecte mai avansate, cum ar fi piețe online sau magazine online mai complexe cu date de autentificare, datorită backend-ului său integrat. Și pentru cei care doresc, este disponibil și acces complet la cod.

Ambele instrumente sunt susținute de soluția nativă de comerț electronic a Hostinger și sunt concepute pentru persoane fără cunoștințe tehnice – diferența se reduce la modul în care vă place să construiți și la câtă flexibilitate aveți nevoie.

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