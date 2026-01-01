Hostinger oferă două modalități de a construi un site web de comerț electronic – cu platforma de codare AI Builder și constructorul de site-uri web drag-and-drop de la Hostinger – iar diferența se găsește deja în nume.

Hostinger Website Builder vă permite să începeți de la un șablon sau să generați un site web de comerț electronic dintr-o descriere, apoi să îl personalizați prin glisarea și plasarea elementelor predefinite. Este o alegere excelentă pentru oricine are nevoie de un magazin online curat, simplu și funcțional rapid.

Horizons adoptă o abordare conversațională – discutați cu AI, iar aceasta aplică modificări în timp real, oferindu-vă mult mai multă libertate de personalizare. De asemenea, vă permite să construiți proiecte mai avansate, cum ar fi piețe online sau magazine online mai complexe cu date de autentificare, datorită backend-ului său integrat. Și pentru cei care doresc, este disponibil și acces complet la cod.

Ambele instrumente sunt susținute de soluția nativă de comerț electronic a Hostinger și sunt concepute pentru persoane fără cunoștințe tehnice – diferența se reduce la modul în care vă place să construiți și la câtă flexibilitate aveți nevoie.