Transformă WhatsApp într-un CRM cu AI

Tratează-ți contactele ca pe o afacere. Conectează-ți WhatsApp-il. Gestionează clienții potențiali. Finalizează vânzări.
Începe gratuit

Fără card de credit.

Transformă WhatsApp într-un CRM cu AI

Cum să creezi un CRM pentru WhatsApp pentru afacerea ta

01

Descrie-ți ideea sau alege un șablon

Descrie cum funcționează afacerea ta, iar AI-ul va crea un CRM pe măsură. Sau începe direct cu un șablon creat de designeri. Fără programare.
02

Conectează-ți WhatsApp-ul la CRM

Cu doar câteva clicuri, WhatsApp-ul tău se va conecta la CRM-ul tău prin integrarea Twilio.
03

Personalizează-ți CRM-ul

Fă-ți CRM-ul unic pentru afacerea ta. Discută cu AI-ul pentru a edita designul, conținutul și a personaliza paginile.

Vezi tutorialul nostru pas cu pas

Urmărește tutorialul nostru video sau ghidul practic, cu instrucțiuni pas cu pas despre cum să treci de la idee la proiect în câteva minute:
Cum să creezi un CRM WhatsApp cu AI

Cum să creezi un CRM WhatsApp cu AI

Tutorial
Video

Alege un șablon. Personalizează-l.

Alege un șablon cu design profesional, personalizează-l cu AI sau prin editare vizuală și lansează-ți site-ul mai rapid.

Șabloane predefinite

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

Tot ce ai nevoie pentru a-ți crea CRM-ul — într-un singur loc

Creează și deține un CRM personalizat nevoilor tale

Creează și deține un CRM personalizat nevoilor tale

Descrie cum funcționează afacerea ta, iar AI Builder construiește un CRM care se potrivește exact fluxului tău de lucru — fluxul de lucru, etichetele, ritmul de urmărire. Nu este nevoie de o echipă IT.
Spre deosebire de WhatsApp sau de magazinele de socializare, un site bazat pe AI Builder îți oferă control deplin asupra datelor clienților tăi, protejându-te de modificările politicilor platformei sau de interzicerile contului.
Generează răspunsuri în câteva secunde, implementează un chatbot de suport pentru clienți disponibil 24/7 și ține-ți afacerea activă chiar și în timp ce dormi.
Nu trebuie să îți creezi CRM-ul de la zero. Șabloanele îți oferă un punct de pornire cu setări complexe, structura aplicației și fluxuri de lucru predefinite.
Găzduire profesională, domeniu personalizat și email de business într-un singur loc — tot ce ai nevoie pentru a câștiga încrederea audienței tale.

Mai multe leaduri urmărite. Mai multe tranzacții încheiate. Mai mult timp câștigat în fiecare zi.

Începe gratuit

Fără card de credit.

Întrebări frecvente despre CRM-ul pentru WhatsApp

Răspunsurile noastre la unele dintre cele mai frecvente întrebări pe care le primim despre crearea unui CRM pentru WhatsApp.

Un CRM pentru WhatsApp este un instrument care te ajută să administrezi relațiile cu clienții direct prin WhatsApp. În loc să pierzi șirul conversațiilor, poți organiza contacte, urmări clienții potențiali printr fluxul de vânzări și încheia tranzacții - totul într-un singur loc. Spre deosebire de CRM-urile tradiționale, acesta ajunge la clienții tăi acolo unde se află deja: pe WhatsApp.

Cu un CRM pentru WhatsApp, poți să-ți organizezi și să-ți gestionezi contactele, să urmărești clienții potențiali printr-un flux de vânzări vizual, să automatizezi mesaje și să accepți plăți – toate conectate la WhatsApp. De asemenea, îl poți personaliza în funcție de nevoile specifice ale afacerii tale, cu ajutorul AI, fără cunoștințe de programare.

Nu sunt necesare abilități de programare. Cu platforma de programare Hostinger AI Builder, poți să-ți creezi propriul CRM WhatsApp pur și simplu discutând cu inteligența artificială sau să pornești de la un șablon predefinit și să-l personalizezi în propria ta limbă – aceasta se ocupă de cod, design și conținut pentru tine.

Cu Hostinger Horizons, crearea unei aplicații CRM pentru WhatsApp este simplă. Iată cum o poți face în câțiva pași:

  • Folosește constructorul nostru de aplicații AI sau unul dintre șabloanele noastre predefinite pentru a începe să construiești gratuit.
  • Personalizează totul în funcție de nevoile afacerii tale discutând cu AI. Acest proces se numește vibe coding: nu ai nevoie de abilități tehnice, ci doar de ideile tale, exprimate în limbaj simplu.
  • Alege un plan pentru a debloca mai multe prompturi și a publica CRM-ul tău cu un singur click.
  • Conectează-ți WhatsApp-ul la CRM cu o integrare Twilio.

Poți consulta și ghidul nostru despre Cum să creezi un CRM WhatsApp pentru afacerile mici sau poți explora tutorialele noastre video.

Depinde de cât de mult dorești să personalizezi. Poți începe în câteva minute cu un șablon predefinit, dar dacă vrei să adaptezi fiecare detaliu la afacerea ta, ar putea dura mai mult. În orice caz, Hostinger AI Builder face procesul cât mai rapid și intuitiv posibil - trebuie doar să discuți cu AI și aceasta se ocupă de munca grea.

Da – cu Hostinger AI Builder poți personaliza totul. Pur și simplu descrie ce ai nevoie în propriile cuvinte, iar inteligența artificială va ajusta designul, conținutul și funcționalitatea pentru tine. Indiferent dacă ai nevoie de un anumit flux de vânzări, câmpuri de contact personalizate sau un aspect unic, îl poți rafina prin conversație până când se potrivește perfect afacerii tale.

Hostinger Horizons nu este gratuit, dar îl poți testa înainte de a alege un plan. Consultă ghidul nostru detaliat despre cum să începi și cum să profiți la maximum de el.

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