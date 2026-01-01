Transformă WhatsApp într-un CRM cu AI
Cum să creezi un CRM pentru WhatsApp pentru afacerea ta
Descrie-ți ideea sau alege un șablon
Conectează-ți WhatsApp-ul la CRM
Personalizează-ți CRM-ul
Vezi tutorialul nostru pas cu pas
Alege un șablon. Personalizează-l.
Șabloane predefinite
CRM via WhatsApp (minimalist)
CRM via WhatsApp (green)
CRM via WhatsApp (violet)
Tot ce ai nevoie pentru a-ți crea CRM-ul — într-un singur loc
Creează și deține un CRM personalizat nevoilor tale
Control complet asupra datelor
AI încorporat
Începe de la un șablon gata făcut
Infrastructură profesională
Întrebări frecvente despre CRM-ul pentru WhatsApp
Ce este un CRM pentru WhatsApp?
Un CRM pentru WhatsApp este un instrument care te ajută să administrezi relațiile cu clienții direct prin WhatsApp. În loc să pierzi șirul conversațiilor, poți organiza contacte, urmări clienții potențiali printr fluxul de vânzări și încheia tranzacții - totul într-un singur loc. Spre deosebire de CRM-urile tradiționale, acesta ajunge la clienții tăi acolo unde se află deja: pe WhatsApp.
Ce pot face cu CRM-ul meu pentru WhatsApp?
Cu un CRM pentru WhatsApp, poți să-ți organizezi și să-ți gestionezi contactele, să urmărești clienții potențiali printr-un flux de vânzări vizual, să automatizezi mesaje și să accepți plăți – toate conectate la WhatsApp. De asemenea, îl poți personaliza în funcție de nevoile specifice ale afacerii tale, cu ajutorul AI, fără cunoștințe de programare.
Am nevoie de abilități de codare pentru a crea un CRM pentru WhatsApp cu AI?
Nu sunt necesare abilități de programare. Cu platforma de programare Hostinger AI Builder, poți să-ți creezi propriul CRM WhatsApp pur și simplu discutând cu inteligența artificială sau să pornești de la un șablon predefinit și să-l personalizezi în propria ta limbă – aceasta se ocupă de cod, design și conținut pentru tine.
Cum creez un CRM WhatsApp cu Hostinger AI Builder?
Cu Hostinger Horizons, crearea unei aplicații CRM pentru WhatsApp este simplă. Iată cum o poți face în câțiva pași:
- Folosește constructorul nostru de aplicații AI sau unul dintre șabloanele noastre predefinite pentru a începe să construiești gratuit.
- Personalizează totul în funcție de nevoile afacerii tale discutând cu AI. Acest proces se numește vibe coding: nu ai nevoie de abilități tehnice, ci doar de ideile tale, exprimate în limbaj simplu.
- Alege un plan pentru a debloca mai multe prompturi și a publica CRM-ul tău cu un singur click.
- Conectează-ți WhatsApp-ul la CRM cu o integrare Twilio.
Poți consulta și ghidul nostru despre Cum să creezi un CRM WhatsApp pentru afacerile mici sau poți explora tutorialele noastre video.
Cât durează configurarea unui CRM pentru WhatsApp?
Depinde de cât de mult dorești să personalizezi. Poți începe în câteva minute cu un șablon predefinit, dar dacă vrei să adaptezi fiecare detaliu la afacerea ta, ar putea dura mai mult. În orice caz, Hostinger AI Builder face procesul cât mai rapid și intuitiv posibil - trebuie doar să discuți cu AI și aceasta se ocupă de munca grea.
Pot personaliza CRM-ul în funcție de nevoile specifice ale afacerii mele?
Da – cu Hostinger AI Builder poți personaliza totul. Pur și simplu descrie ce ai nevoie în propriile cuvinte, iar inteligența artificială va ajusta designul, conținutul și funcționalitatea pentru tine. Indiferent dacă ai nevoie de un anumit flux de vânzări, câmpuri de contact personalizate sau un aspect unic, îl poți rafina prin conversație până când se potrivește perfect afacerii tale.
Este Hostinger AI Builder gratuit de utilizat?
Hostinger Horizons nu este gratuit, dar îl poți testa înainte de a alege un plan. Consultă ghidul nostru detaliat despre cum să începi și cum să profiți la maximum de el.