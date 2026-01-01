Competențele sunt șabloane de sarcini predefinite integrate în fiecare agent. În loc să te gândești ce să întrebi, selectezi o competență, iar agentul te ghidează spre un rezultat concret — precum scrierea unei postări de blog, cercetarea cuvintelor cheie sau generarea unei politici de confidențialitate. Competențele sunt mai rapide, mai structurate și produc rezultate superioare comparativ cu o conversație începută de la zero.