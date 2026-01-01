Un chatbot generic
- Așteaptă promptul perfect.
- Trebuie să știi ce să întrebi.
- Oferă răspunsuri generice.
- Discuții fără sfârșit.
Validează-ți ideea, conturează-ți oferta și creează un plan clar.
Generează logo-uri și imagini care să facă afacerea ta să arate consistentă și profesională.
Găsește cuvinte-cheie relevante, analizează-ți paginile și identifică modalități de a te clasa mai sus.
Primește ajutor AI pentru sarcini recurente, luarea deciziilor și stabilirea următorilor pași.
Alege ce ai nevoie să rezolvi, urmează pașii unei abilități gata de utilizare și obține un rezultat practic, pe care îl poți folosi imediat.
Se reînnoiește la 6,99 €/lună. Prețurile nu includ taxele aplicabile.
Se reînnoiește la 6,99 €/lună. Prețurile nu includ taxele aplicabile.
„Sincer, folosim Hostinger ca reper pentru inginerii noștri atunci când oferă asistență.”
„Am putut gestiona găzduirea, numele de domeniu și certificatul SSL într-un singur loc, ceea ce a fost cu adevărat reconfortant.”
„Hostinger este cel mai bun furnizor de găzduire pe care l-am folosit vreodată. Serviciu de asistență este uimitor și prețurile sunt imbatabile.”
„Le-am recomandat clienților mei să migreze la Hostinger. Totul este ușor și apar funcții noi tot timpul.”
„Datorită tabloului de bord simplu al Hostinger, putem gestiona singuri site-ul nostru WordPress.”
Gmail
Outlook
HubSpot
Google Tasks
Notion
Perplexity AI
Jira
Discord
GitHub
Firecrawl
Figma
Google Calendar
Google Drive
YouTube