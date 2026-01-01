Agenți Hostinger

Alege o sarcină. Agenții o duc la bun sfârșit.

Experți AI specializați în SEO, marketing, conținut, vânzări, comunicare cu clienții și planificare de afaceri.
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30 de zile garanție
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Alege o sarcină. Agenții o duc la bun sfârșit.

Ce pot face agenții Hostinger

Afaceri și strategie

Validează-ți ideea, conturează-ți oferta și creează un plan clar.

Afaceri și strategie

Identitatea brandului

Generează logo-uri și imagini care să facă afacerea ta să arate consistentă și profesională.

Identitatea brandului

Marketing și SEO

Găsește cuvinte-cheie relevante, analizează-ți paginile și identifică modalități de a te clasa mai sus.

Marketing și SEO

Planificarea sarcinilor

Primește ajutor AI pentru sarcini recurente, luarea deciziilor și stabilirea următorilor pași.

Planificarea sarcinilor

AI generic vs. agenți Hostinger

AI-ul generic așteaptă instrucțiuni. Agenții Hostinger te ghidează la fiecare pas.

Un chatbot generic

  • Așteaptă promptul perfect.
  • Trebuie să știi ce să întrebi.
  • Oferă răspunsuri generice.
  • Discuții fără sfârșit.

Agenți Hostinger

  • Încep cu competențe gata de utilizare.
  • Te îndrumă punând întrebările potrivite.
  • Funcționează cu contul tău Hostinger.
  • Oferă rezultate complete.

Sari peste prompt. Începe direct cu o sarcină.

Alege ce ai nevoie să rezolvi, urmează pașii unei abilități gata de utilizare și obține un rezultat practic, pe care îl poți folosi imediat.
Alege o sarcină
Urmează pașii ghidați
Obține un rezultat gata de utilizare
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Sari peste prompt. Începe direct cu o sarcină.

Nu știi de unde să începi? Apelează la un expert

Consultant în afaceri

Îți voi valida ideile, voi descoperi oportunități de creștere și te voi ajuta să decizi ce să faci în continuare.
Voi scrie texte pentru site, articole de blog și descrieri de produse care să atragă publicul tău.
Voi identifica cuvintele cheie, voi descoperi ce îți împiedică site-ul să se dezvolte și vă voi arăta unde are concurența un avantaj.
Îți voi planifica lansarea, îți voi pregăti un plan de conținut pentru o lună și îți voi arăta care canale merită timpul tău.
Voi redacta documente juridice esențiale, voi explica contractele înainte de semnare și te voi ajuta să eviți greșelile costisitoare.
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Exemple de utilizare

Ce vrei să realizezi?

Alege ce ai nevoie să rezolvi, urmează pașii unei abilități gata de utilizare și obține un rezultat practic, pe care îl poți folosi imediat.

Programează postări pe rețelele sociale

Programează postări pe rețelele sociale

Programeză și publică postări automat.
Creează conținut de marketing

Creează conținut de marketing

Generează reclame și texte de marketing din site-ul tău.
Scrie articole SEO pe blog

Scrie articole SEO pe blog

Generează articole cu cercetare de cuvinte-cheie inclusă.
Generează texte pentru site

Generează texte pentru site

Creează texte pentru paginile tale în câteva minute.
Găsește clienți potențiali și contactează-i

Găsește clienți potențiali și contactează-i

Descoperă potențiali clienți și trimite mesaje automat.
Scrieți emailuri profesionale

Scrieți emailuri profesionale

Descrie situația și obține un email bine formulat.
Redactează o politică de confidențialitate

Redactează o politică de confidențialitate

Generează o politică de confidențialitate adaptată afacerii tale.
Revizuiește-ți prețurile

Revizuiește-ți prețurile

Primește feedback despre prețuri, costuri, marje și modelul de tarifare.
Gata să te ajute cu sarcinile de zi cu zi ale afacerii.
150+
Competențe
Conectează instrumentele pe care le folosești deja.
1.000
Aplicații
Încredere acordată de companii din întreaga lume.
50+
Țara deservită

Alege cum începi cu agenții AI

1.000 de credite în fiecare lună
Se actualizează automat, nu este necesară nicio acțiune.
Peste 150 de abilități gata de utilizare
Organizate pe sarcini, inclusiv articole de blog, audituri SEO și texte publicitare.
Conectează-ți aplicațiile tale preferate
Folosești Gmail, Notion, Slack, WhatsApp și peste 1.000 de instrumente în fluxul tău de lucru.
Creezi imagini, logo-uri și materiale vizuale de brand
Creezi mai rapid materiale vizuale cu ajutorul AI.
Validezi idei de afaceri și strategii de preț
Obții feedback înainte de a investi timp și bani.
Încarcă fișiere și urmărește versiunile
Previzualizează proiectele și păstrează fiecare versiune.
Automatizează-ți lista de activități
Planifică sarcini recurente și lasă-ți agentul să se ocupe de ele.

24 luni

50% reducere
9,99
4,99/lună
Cel mai popular

12 luni

6,99/lună

3 luni

7,99/lună

1 lună

9,99/lună

Se reînnoiește la 6,99 €/lună. Prețurile nu includ taxele aplicabile.

Se reînnoiește la 6,99 €/lună. Prețurile nu includ taxele aplicabile.

Iubit de utilizatori, recomandat de liderii din industrie

Vezi ce spun clienții din întreaga lume despre experiența lor cu Hostinger.
Charlie Low și Dale Comley
Charlie Low și Dale Comley
Cofondatorii Nohma

„Sincer, folosim Hostinger ca reper pentru inginerii noștri atunci când oferă asistență.”

Owen Phillips
Owen Phillips
Fierar

„Am putut gestiona găzduirea, numele de domeniu și certificatul SSL într-un singur loc, ceea ce a fost cu adevărat reconfortant.”

Jordi Robert
Jordi Robert
Expert marketing

„Hostinger este cel mai bun furnizor de găzduire pe care l-am folosit vreodată. Serviciu de asistență este uimitor și prețurile sunt imbatabile.”

Anna Franques
Anna Franques
Designer digital & programatoare

„Le-am recomandat clienților mei să migreze la Hostinger. Totul este ușor și apar funcții noi tot timpul.”

Elise Hernaez
Elise Hernaez
Antreprenor

„Datorită tabloului de bord simplu al Hostinger, putem gestiona singuri site-ul nostru WordPress.”

Adu-ți propriile instrumente
Conexiuni

Adu-ți propriile instrumente

Conectează servicii terțe pentru ca agenții tăi să le poată utiliza în timpul chatului.
Începe gratuit
Gmail

Gmail

Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

Discord

GitHub

GitHub

Twitter

Twitter

Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Google Calendar

Google Calendar

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

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Întrebări frecvente

Hostinger Agents este o aplicație bazată pe AI care îți oferă o echipă de agenți specializați - fiecare conceput pentru un domeniu specific de afaceri, precum strategie, redactare, SEO, marketing, juridic, comunicare cu clienții și vânzări. În locul unui chatbot generic, primești experți dedicați cu care poți vorbi oricând, într-un limbaj simplu. Fără cunoștințe tehnice.
Este construit pentru soloprenori, cei cu activități secundare și proprietari de afaceri mici care se ocupă de tot singuri. Dacă ți-ai fi dorit vreodată să ai un strateg, un scriitor, un specialist în marketing sau un consilier juridic la dispoziție — exact asta îți oferă Hostinger Agents.
Spre deosebire de chatboții AI generici, fiecare Hostinger Agent este preinstruit cu o expertiză aprofundată într-un domeniu specific de afaceri. Nu trebuie să creezi promptul perfect — doar alegi un agent și o abilitate, iar acesta te ghidează către un rezultat util.
Competențele sunt șabloane de sarcini predefinite integrate în fiecare agent. În loc să te gândești ce să întrebi, selectezi o competență, iar agentul te ghidează spre un rezultat concret — precum scrierea unei postări de blog, cercetarea cuvintelor cheie sau generarea unei politici de confidențialitate. Competențele sunt mai rapide, mai structurate și produc rezultate superioare comparativ cu o conversație începută de la zero.
Nu. Poți relua o conversație existentă sau poți începe una nouă - depinde de tine. În orice caz, agentul tău își amintește contextul afacerii tale, preferințele și deciziile anterioare în toate conversațiile. O conversație nouă nu este niciodată o pagină goală.

Alege o sarcină. Agenții o duc la bun sfârșit.

Specialiști AI pentru planificare, conținut, SEO și vânzări, gata să te ajute oricând ai nevoie.

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