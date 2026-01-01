Implementează Alexandrie printr-o instalare cu un singur click.
Bază de cunoștințe auto-găzduită cu Markdown extins, căutare full-text și permisiuni granulare per document.
Alege un plan VPS pentru Alexandrie
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Alexandrie
Alexandrie este o platformă de baze de cunoștințe și documentație auto-găzduită, construită cu Go și Nuxt 4. Oferă un editor Markdown bogat cu expresii matematice KaTeX, containere de tip callout colorate și un centru de comandă pentru căutare full-text în toate documentele tale. Un sistem de permisiuni pe cinci niveluri, per document, îți permite să păstrezi unele notițe private, să le partajezi pe altele cu echipa ta și să publici pagini selectate public — totul dintr-o singură instalare.
Auto-găzduirea Alexandrie îți păstrează documentele, notițele și fișierele încărcate pe infrastructura pe care o controlezi. Stocarea de obiecte încorporată, compatibilă S3, gestionează încărcările de fișiere fără un serviciu extern, iar backup-ul și restaurarea cu un singur clic îți permit să protejezi întreaga bază de cunoștințe fără exporturi manuale de baze de date.
Funcționalități cheie ale Alexandrie
Editor Markdown extins
Scrie cu expresii matematice KaTeX, containere de tip callout colorate și încorporări bogate folosind un editor CodeMirror 6 conceput pentru documentație structurată.
Permisiuni pe cinci niveluri
Atribuie niveluri granulare de acces per document — de la complet privat la public accesibil — astfel încât aceeași instalație să servească notițe personale, wiki-uri de echipă și documente publice simultan.
Căutare de comenzi în text integral
Un centru de comandă acționat de tastatură caută instantaneu în toate documentele tale, făcând bazele de cunoștințe extinse navigabile fără a naviga manual prin foldere.
Stocare fișiere încorporată
Un depozit de obiecte integrat, compatibil S3, gestionează încărcările de fișiere și atașamentele media fără a necesita un serviciu de stocare extern sau un cont CDN.
Autentificare SSO și OIDC
Autentificarea cu Google, GitHub, Microsoft sau Discord prin OIDC elimină necesitatea de a gestiona conturi de utilizator separate pentru fiecare membru al echipei.
De ce să rulezi Alexandrie pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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