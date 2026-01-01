Alexandrie este o platformă de baze de cunoștințe și documentație auto-găzduită, construită cu Go și Nuxt 4. Oferă un editor Markdown bogat cu expresii matematice KaTeX, containere de tip callout colorate și un centru de comandă pentru căutare full-text în toate documentele tale. Un sistem de permisiuni pe cinci niveluri, per document, îți permite să păstrezi unele notițe private, să le partajezi pe altele cu echipa ta și să publici pagini selectate public — totul dintr-o singură instalare.

Auto-găzduirea Alexandrie îți păstrează documentele, notițele și fișierele încărcate pe infrastructura pe care o controlezi. Stocarea de obiecte încorporată, compatibilă S3, gestionează încărcările de fișiere fără un serviciu extern, iar backup-ul și restaurarea cu un singur clic îți permit să protejezi întreaga bază de cunoștințe fără exporturi manuale de baze de date.