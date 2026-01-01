Adminer este un instrument de gestionare a bazelor de date PHP, cu un singur fișier, care oferă capacități complete de administrare pentru peste 11 sisteme de baze de date—MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB și altele—printr-o singură interfață web unificată. Creat inițial ca o alternativă mai simplă la phpMyAdmin, nu necesită o instalare complexă și este gata de utilizare imediat după implementare.

În ciuda amprentei sale minime, Adminer acoperă întreaga gamă de operațiuni cu baze de date: navigarea și editarea înregistrărilor, executarea interogărilor SQL cu evidențiere a sintaxei, gestionarea utilizatorilor și permisiunilor, importul și exportul de date, și vizualizarea relațiilor de schemă. Designul său curat îl face la fel de util pentru depanarea rapidă în timpul dezvoltării și pentru administrarea de rutină în mediile de producție.