Implementează Adminer prin instalare cu un singur click.
Un instrument ușor și complet echipat pentru gestionarea bazelor de date, care suportă MySQL, PostgreSQL, SQLite și alte 8 sisteme.
Alege un plan VPS pentru Adminer
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Adminer
Adminer este un instrument de gestionare a bazelor de date PHP, cu un singur fișier, care oferă capacități complete de administrare pentru peste 11 sisteme de baze de date—MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB și altele—printr-o singură interfață web unificată. Creat inițial ca o alternativă mai simplă la phpMyAdmin, nu necesită o instalare complexă și este gata de utilizare imediat după implementare.
În ciuda amprentei sale minime, Adminer acoperă întreaga gamă de operațiuni cu baze de date: navigarea și editarea înregistrărilor, executarea interogărilor SQL cu evidențiere a sintaxei, gestionarea utilizatorilor și permisiunilor, importul și exportul de date, și vizualizarea relațiilor de schemă. Designul său curat îl face la fel de util pentru depanarea rapidă în timpul dezvoltării și pentru administrarea de rutină în mediile de producție.
Funcționalități cheie ale Adminer
peste 11 sisteme de baze de date
Gestionează MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB și multe altele dintr-o singură interfață, eliminând necesitatea de a menține instrumente separate pentru fiecare tip de bază de date.
Implementare instantanee
Ambalat ca un singur fișier PHP, fără dependențe în afara unui server web, Adminer este accesibil imediat după lansare, fără a necesita configurare suplimentară.
Editor de interogări SQL
Execută interogări SQL personalizate cu evidențiere sintactică și rezultate structurate, facilitând inspectarea datelor, depanarea interogărilor sau efectuarea migrărilor unice.
Import și export
Importă și exportă date în formate SQL și CSV pentru backup-uri, migrări și partajarea datelor cu instrumente externe sau membri ai echipei.
Utilizator și gestionarea permisiunilor
Creează, modifică și elimină utilizatori de baze de date și privilegiile acestora direct din interfața web, eliminând necesitatea accesului la linia de comandă în timpul modificărilor de rutină ale controlului accesului.
De ce să rulezi Adminer pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.