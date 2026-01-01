Implementează Paisa cu instalare cu un singur click.
Un instrument open-source de urmărire a finanțelor personale care utilizează contabilitatea în partidă dublă pentru o vizibilitate completă asupra activelor, cheltuielilor și valorii nete.
Alege un plan VPS pentru Paisa
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Paisa
Paisa este un instrument de urmărire a finanțelor personale, auto-găzduit, construit pe modelul de contabilitate în partidă dublă. Îți oferă o imagine precisă și completă a finanțelor tale — active, pasive, venituri, cheltuieli și valoare netă — urmărite folosind fișiere jurnal în format text simplu pe care le deții în întregime. Spre deosebire de aplicațiile financiare bazate pe cloud, toate datele tale rămân pe propriul server, fără taxe de abonament și fără ca o terță parte să-ți acceseze înregistrările financiare.
Interfața web transformă jurnalul tău contabil în tablouri de bord interactive: defalcări ale cheltuielilor pe categorii, diagrame de alocare a activelor, proiecții ale obiectivelor de pensionare și urmărirea randamentului investițiilor pentru fonduri mutuale și acțiuni. Suportul multi-valută gestionează finanțele răspândite în diferite țări sau clase de active.
Funcționalități cheie ale Paisa
Contabilitate în partidă dublă
Fiecare tranzacție este înregistrată cu intrări de debit și credit corespondente, oferindu-ți o urmărire precisă matematic, care detectează erorile automat.
Panou de bord valoare netă
O singură vizualizare agregă toate activele și pasivele în timp, arătând cum poziția ta financiară generală se modifică lună de lună.
Urmărirea randamentului investiției
Urmărește performanța fondurilor de investiții și a acțiunilor cu calcule XIRR, astfel încât să știi întotdeauna randamentul anualizat real pentru fiecare investiție.
Analiză buget vs. realizat
Compară cheltuielile planificate cu cheltuielile reale pe categorii pentru a identifica unde se duc de fapt banii tăi față de unde ai planificat să-i cheltuiești.
Fișiere de date text simplu
Toate datele financiare sunt stocate în fișiere jurnal lizibile de către om, pe care le poți edita, controla versiunile și face backup independent de aplicație.
De ce să rulezi Paisa pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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