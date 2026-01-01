Reducere de până la 69% pentru Bigcapital

Instalează Bigcapital printr-un singur click.

Platformă de contabilitate financiară auto-găzduită, cu suport multi-valută, raportare inteligentă și un registru contabil general complet cu dublă înregistrare.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
7,99  € /lună
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30 zile garanție necondiționată
Instalează Bigcapital printr-un singur click.

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CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99  €
7,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 191,76 € (preț normal 527,76 €). Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99  €
10,99  € /lună
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Obții 24 luni la prețul de 263,76 € (preț normal 863,76 €). Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99  €
21,99  € /lună
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Obții 24 luni la prețul de 527,76 € (preț normal 1.559,76 €). Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99  €
7,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 191,76 € (preț normal 527,76 €). Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99  €
10,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 263,76 € (preț normal 863,76 €). Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99  €
21,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 527,76 € (preț normal 1.559,76 €). Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Bigcapital

Bigcapital este o platformă modernă de contabilitate financiară open-source, concepută ca o alternativă auto-găzduită la QuickBooks, Xero și Wave. Implementează un registru general complet în partidă dublă, cu suport multi-valută, înregistrări pentru clienți și furnizori, facturare și plăți, urmărirea stocurilor, jurnale manuale și raportare inteligentă — situații financiare, flux de numerar, evidența creanțelor și datoriilor pe vechime și rezumate fiscale — toate generate din registrul contabil subiacent.

Auto-găzduirea Bigcapital pe VPS-ul tău păstrează facturile clienților, tranzacțiile bancare și înregistrările financiare pe o infrastructură pe care o controlezi, în loc să fie predate unui serviciu de contabilitate SaaS. Platforma suportă mai multe companii (chiriași) per instanță, cu baze de date izolate, se integrează cu Stripe și Plaid pentru plăți și fluxuri bancare și expune un API cuprinzător pentru integrări personalizate și raportare.

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Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Bigcapital

Registru în partidă dublă

Registru contabil general complet cu dublă înregistrare, cu plan de conturi, înregistrări contabile manuale și un istoric al tranzacțiilor ușor de auditat, care se aliniază direct cu fluxurile de lucru contabile standard.

Multi-monedă

Suport nativ pentru mai multe valute, cu surse configurabile pentru ratele de schimb, pentru facturi, chitanțe și rapoarte, în relația cu clienții și furnizorii internaționali.

Facturi și chitanțe

Facturare clienți cu urmărirea plăților, facturi de la furnizori cu programarea plăților, tranzacții recurente și generare PDF prin integrarea Gotenberg inclusă.

Rapoarte inteligente

Profit și pierdere, bilanț, flux de numerar, vechimea creanțelor și datoriilor, sumare ale taxelor de vânzări și rapoarte financiare personalizabile generate din registrul contabil în timp real.

Multi-tenant prin concepție

Fiecare companie primește propria bază de date izolată, astfel, o singură instanță poate gestiona mai multe afaceri cu o separare strictă a datelor.

De ce să rulezi Bigcapital pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

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Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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