Instalează Bigcapital printr-un singur click.
Platformă de contabilitate financiară auto-găzduită, cu suport multi-valută, raportare inteligentă și un registru contabil general complet cu dublă înregistrare.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Bigcapital
Bigcapital este o platformă modernă de contabilitate financiară open-source, concepută ca o alternativă auto-găzduită la QuickBooks, Xero și Wave. Implementează un registru general complet în partidă dublă, cu suport multi-valută, înregistrări pentru clienți și furnizori, facturare și plăți, urmărirea stocurilor, jurnale manuale și raportare inteligentă — situații financiare, flux de numerar, evidența creanțelor și datoriilor pe vechime și rezumate fiscale — toate generate din registrul contabil subiacent.
Auto-găzduirea Bigcapital pe VPS-ul tău păstrează facturile clienților, tranzacțiile bancare și înregistrările financiare pe o infrastructură pe care o controlezi, în loc să fie predate unui serviciu de contabilitate SaaS. Platforma suportă mai multe companii (chiriași) per instanță, cu baze de date izolate, se integrează cu Stripe și Plaid pentru plăți și fluxuri bancare și expune un API cuprinzător pentru integrări personalizate și raportare.
Funcționalități cheie ale Bigcapital
Registru în partidă dublă
Registru contabil general complet cu dublă înregistrare, cu plan de conturi, înregistrări contabile manuale și un istoric al tranzacțiilor ușor de auditat, care se aliniază direct cu fluxurile de lucru contabile standard.
Multi-monedă
Suport nativ pentru mai multe valute, cu surse configurabile pentru ratele de schimb, pentru facturi, chitanțe și rapoarte, în relația cu clienții și furnizorii internaționali.
Facturi și chitanțe
Facturare clienți cu urmărirea plăților, facturi de la furnizori cu programarea plăților, tranzacții recurente și generare PDF prin integrarea Gotenberg inclusă.
Rapoarte inteligente
Profit și pierdere, bilanț, flux de numerar, vechimea creanțelor și datoriilor, sumare ale taxelor de vânzări și rapoarte financiare personalizabile generate din registrul contabil în timp real.
Multi-tenant prin concepție
Fiecare companie primește propria bază de date izolată, astfel, o singură instanță poate gestiona mai multe afaceri cu o separare strictă a datelor.
De ce să rulezi Bigcapital pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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