Bigcapital este o platformă modernă de contabilitate financiară open-source, concepută ca o alternativă auto-găzduită la QuickBooks, Xero și Wave. Implementează un registru general complet în partidă dublă, cu suport multi-valută, înregistrări pentru clienți și furnizori, facturare și plăți, urmărirea stocurilor, jurnale manuale și raportare inteligentă — situații financiare, flux de numerar, evidența creanțelor și datoriilor pe vechime și rezumate fiscale — toate generate din registrul contabil subiacent.

Auto-găzduirea Bigcapital pe VPS-ul tău păstrează facturile clienților, tranzacțiile bancare și înregistrările financiare pe o infrastructură pe care o controlezi, în loc să fie predate unui serviciu de contabilitate SaaS. Platforma suportă mai multe companii (chiriași) per instanță, cu baze de date izolate, se integrează cu Stripe și Plaid pentru plăți și fluxuri bancare și expune un API cuprinzător pentru integrări personalizate și raportare.